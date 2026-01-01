Įdiek Faktory vienu spustelėjimu.
Didelio našumo, nuo kalbos nepriklausomas foninių užduočių serveris su integruota žiniatinklio sąsaja, skirta užduočių stebėjimui ir valdymui.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Faktory
Faktory yra atskiras foninių užduočių serveris, kuris suteikia galingą užduočių apdorojimą bet kuriai programavimo kalbai. Jis suteikia paprastą protokolu pagrįstą sąsają, kad darbuotojai, parašyti Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP ir kitomis kalbomis, visi galėtų dalytis ta pačia užduočių infrastruktūra, neprisirišdami prie vienos kalbos ekosistemos.
Savarankiškai talpinant Faktory savo VPS serveryje, tau suteikiama visiška kontrolė užduočių eilėms, pakartotinio bandymo logikai ir našumo duomenims. Integruotas žiniatinklio prietaisų skydelis leidžia tau stebėti pralaidumą, tikrinti nepavykusias užduotis ir valdyti eiles realiuoju laiku, be jokių papildomų įrankių.
Pagrindinės Faktory savybės
Kalbai nepriklausomas dizainas
Bet kokia kalba, turinti „Faktory“ kliento biblioteką, gali įdėti užduotis į eilę ir jas apdoroti, todėl lengva integruoti įvairiose technologijų platformose.
Integruotas žiniatinklio valdymo pultas
Stebėk eilių gylį, užduočių pralaidumą ir gedimus per intuityvią naršyklės vartotojo sąsają, prieinamą iš karto.
Patikimas užduočių patvarumas
Užduotys saugomos diske, naudojant integruotą, su Redis suderinamą saugyklą, užtikrinant, kad joks darbas nebus prarastas perkrovimų ar gedimų metu.
Automatiniai pakartotiniai bandymai
Nepavykusios užduotys automatiškai pakartotinai bandomos pagal konfigūruojamus pakartotinio bandymo tvarkaraščius, sumažinant rankinį įsikišimą dėl laikinų klaidų.
Eilės prioritetų nustatymas
Nukreipkite užduotis įvardytoms eilėms su konfigūruojamais svoriais, kad aukšto prioriteto darbai visada būtų apdorojami pirmiausia.
Kodėl verta naudoti Faktory Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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