Įdiek „Eclipse Mosquitto“ vienu spustelėjimu.
Lengvas atvirojo kodo MQTT tarpininkas, skirtas IoT įrenginiams, jutikliams ir programoms sujungti su skelbimo/prenumeravimo pranešimais.
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Ką gali kurti su Eclipse Mosquitto
„Eclipse Mosquitto“ yra etaloninė atvirojo kodo MQTT protokolo implementacija, palaikanti 5.0, 3.1.1 ir 3.1 versijas. Minimali MQTT dvejetainė apkrova ir skelbimo/prenumeravimo modelis paverčia jį standartiniu pasirinkimu daiktų interneto (IoT) jutiklių tinklams, namų automatizavimo centrams ir bet kokiai programai, kurioje svarbus pralaidumas ir baterijos veikimo laikas. „Mosquitto“ diegiamas gamybos aplinkose, pradedant pavienėmis „Raspberry Pi“ namų sistemomis ir baigiant didelio masto pramoniniais daiktų interneto (IoT) diegimais.
Šis šablonas diegia „Mosquitto“ su numatytuoju slaptažodžio autentifikavimu ir nuolatine saugykla pranešimų duomenims bei konfigūracijai. Savidiegiimas suteikia tau neribotą prisijungimų ir pranešimų skaičių be mokesčių už įrenginį, visišką prieigos kontrolės sąrašų valdymą ir nuoseklų mažos delsos pristatymą, kurio negali garantuoti bendrinami debesų brokeriai.
Pagrindinės Eclipse Mosquitto savybės
MQTT protokolo palaikymas
Palaiko MQTT versijas 5.0, 3.1.1 ir 3.1, užtikrindamas suderinamumą su visu IoT įrenginių, bibliotekų ir kliento įrankių asortimentu.
Slaptažodžio autentifikavimas
Iš anksto sukonfigūruotas autentifikavimas slaptažodžiu blokuoja neteisėtus prisijungimus nuo pat brokerio paleidimo, nereikalaujant jokios papildomos sąrankos.
Pranešimo išlikimas
Išsaugoti pranešimai ir QoS pristatymo garantijos išlieka po brokerio paleidimų iš naujo, užtikrinant, kad įrenginiai, prisijungę iš naujo po prastovos, gautų praleistus atnaujinimus.
Temos prieigos valdymas
ACL taisyklės apriboja, kuriems klientams leidžiama skelbti arba prenumeruoti konkrečias temas, taip sudarant galimybę detalioms daugiatenančių brokerių konfigūracijoms.
TLS šifravimas
Integruotas TLS/SSL palaikymas šifruoja visus kliento ryšius, apsaugodamas jutiklių duomenis ir valdymo komandas, perduodamus nesaugiuose tinkluose.
Kodėl verta naudoti Eclipse Mosquitto Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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