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Hermes Agent

Hermes Agent

Samo-zlepšujúci sa AI agent s vstavanou učiacou sa slučkou a multiplatformovým zasielaním správ

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n8n

n8n

Platforma na automatizáciu pracovných postupov s vizuálnym uzlovým rozhraním

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OpenClaw

OpenClaw

Osobný AI asistent s podporou viackanálového zasielania správ (predtým Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip je AI/ML orchestračná platforma pre autonómne tímy

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2FAuth

2FAuth

Správca kódov dvojfaktorovej autentifikácie s vlastným hostingom pre web a mobil

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9router

9router

AI API smerovacia proxy s optimalizáciou tokenov pre 40+ poskytovateľov LLM

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Ackee

Ackee

Ackee je samo-hostovaný analytický nástroj Node.js na sledovanie webových stránok zameraný na súkromie.

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Activepieces

Activepieces

Open-source automatizácia pracovných postupov bez kódu s viac ako 200 integráciami aplikácií

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Actual Budget

Actual Budget

Aplikácia pre osobné financie zameraná na súkromie s obálkovým rozpočtovaním

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Adminer

Adminer

Plnohodnotné rozhranie na správu databáz podporujúce 11+ databázových systémov

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AdventureLog

AdventureLog

Samo-hostovaný sledovač ciest a plánovač výletov s interaktívnymi mapami

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AFFiNE

AFFiNE

Pracovný priestor typu všetko v jednom spájajúci dokumenty, nástenky a databázy s AI

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Open-source platforma LLMOps pre prompty, hodnotenie a pozorovateľnosť LLM

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agentmemory

agentmemory

Trvalá pamäť pre kódovacích agentov AI s hybridným vektorovým a grafovým vyhľadávaním BM25

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Streamovanie osobných hudobných knižníc prostredníctvom servera API kompatibilného so Subsonicom

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AirTrail

AirTrail

Osobný letový denník s interaktívnou mapou, štatistikami a podporou viacerých používateľov

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AiToEarn

AiToEarn

Open-source AI agent pre obsahový marketing pre multiplatformové publikovanie a monetizáciu

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Open-source platforma na správu upozornení na konsolidáciu monitorovacích výstrah.

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Alexandrie

Alexandrie

Samoobslužná znalostná báza s rozšíreným Markdownom a povoleniami pre jednotlivé dokumenty

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AList

AList

Vlastne hostený server pre zoznam súborov a WebDAV s podporou pre viac ako 30 úložných backendov.

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AllTube

AllTube

Webové rozhranie na sťahovanie videí z YouTube a iných stránok

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Ampache

Ampache

Ampache je webová aplikácia na streamovanie zvuku/videa a správca médií

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Ľahké, samo-hostené wiki so stránkami podporovanými Gitom a úpravou v Markdowne.

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload je bezpečná anonymná aplikácia na zdieľanie súborov bez požiadaviek na databázu.

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AnythingLLM

AnythingLLM

Komplexná AI aplikácia pre RAG, agentov a chatbotov s akýmkoľvek poskytovateľom LLM

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Apache Answer

Apache Answer

Open-source platforma Otázky a odpovede (Q&A) pre zdieľanie tímových vedomostí a budovanie komunity

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Apache DevLake

Apache DevLake

Open-source metriky DORA a analytická platforma pre inžinierske tímy

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Bezklientska webová brána vzdialenej plochy pre RDP, VNC, SSH a Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Podniková open-source vyhľadávacia platforma postavená na Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset je moderná platforma na prieskum a vizualizáciu dát pre BI

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy je AI-poháňaný open-source pracovný priestor a alternatíva Notion

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Apprise API

Apprise API

Ľahké REST API na odosielanie push notifikácií do 120+ služieb

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Appsmith

Appsmith

Platforma s otvoreným zdrojovým kódom a nízkym kódom na vytváranie interných nástrojov a aplikácií

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Aptabase

Aptabase

Analytika SDK s prioritou súkromia pre mobilné, desktopové a webové aplikácie

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ArangoDB

ArangoDB

Natívna multi-modelová databáza pre grafy, dokumenty a dáta kľúč-hodnota

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ArcadeDB

ArcadeDB

Viacmodelová databáza pre grafové, dokumentové, kľúč-hodnota a dáta časových radov

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ArchiveBox

ArchiveBox

Samohostované internetové archivačné riešenie na uchovávanie webových stránok a médií

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Odľahčený samo-hosťovaný systém komentárov s backendom v Go a vložiteľným JS widgetom

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AstrBot

AstrBot

AstrBot je open-source multiplatformový AI chatbot framework

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Server audiokníh a podcastov s vlastným hosťovaním a podporou viacerých používateľov

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Authentik

Authentik

Open-source poskytovateľ identity zameraný na flexibilitu a všestrannosť

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Authorizer

Authorizer

Open-source samo-hostený autentifikačný server so sociálnym prihlásením, MFA a RBAC

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Autobase

Autobase

Open-source platforma Databáza ako služba s vlastným hostingom na automatizáciu PostgreSQL

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autobrr

autobrr

Moderný nástroj na automatizáciu sťahovania pre torrenty a usenet s monitorovaním IRC v reálnom čase

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Automatisch

Automatisch

Open-source alternatíva k Zapieru na pripojenie aplikácií a automatizáciu pracovných postupov

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Baby Buddy

Baby Buddy

Aplikácia na sledovanie bábätka pomáhajúca rodičom sledovať denné aktivity a zdravie

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Backrest

Backrest

Webové UI pre zálohy restic s plánovaním, šifrovaním a obnovou na úrovni súborov

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Baikal

Baikal

Vlastne hostovaný CalDAV a CardDAV server pre kalendáre a kontakty

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Bar Assistant

Bar Assistant

Samo-hostený správca receptov na koktaily a sledovanie zásob domáceho baru

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Baserow

Baserow

Open-source databáza bez kódu a alternatíva k Airtable pre tímy

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Bazarr

Bazarr

Automatizované spravovanie titulkov a stiahnutie sprievodcu pre Sonarr a Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistický samo-hostovaný sledovač návykov zameraný na denné kontroly a série

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BentoPDF

BentoPDF

Prehliadačová sada nástrojov PDF s dôrazom na súkromie na zlučovanie, rozdeľovanie, konvertovanie a úpravu súborov PDF

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Beszel

Beszel

Ľahká platforma na monitorovanie servera so štatistikami Docker a upozorneniami

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Beszel Agent

Beszel Agent

Odľahčený monitorovací agent pre monitorovací systém servera Beszel

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bewCloud

bewCloud

Ľahké samo-hosťované cloudové úložisko so synchronizáciou súborov a podporou CalDAV/CardDAV

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Bigcapital

Bigcapital

Vlastne hostovaná finančná účtovná platforma s inteligentným reportovaním a podporou viacerých mien

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Black Candy

Black Candy

Samo-hostovaný server na streamovanie hudby s webovým prehrávačom a mobilnými aplikáciami

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

Platforma na robenie poznámok a mikroblogovanie poháňaná AI s podporou Markdownu a správou úloh

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Server osobných údajov pre decentralizovanú sociálnu sieť Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

Samoobslužný AI asistent kódovania na generovanie full-stack aplikácií v prehliadači

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Bookshelf

Bookshelf

Správca zbierky e-kníh a audiokníh, komunitné oživenie Readarr

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BookStack

BookStack

Štruktúrované samoobslužné wiki pre tímy s knihami, kapitolami, stránkami a vyhľadávaním

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

Premeňte akýkoľvek verejný kanál Telegramu na SEO-prívetivý mikroblog s RSS

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Browserless

Browserless

Bezhlavý prehliadač Chrome ako služba pre web scraping a automatizáciu

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Budge

Budge

Aplikácia na rozpočtovanie osobných financií na sledovanie výdavkov a finančné plánovanie

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Budibase

Budibase

Nízkokódová platforma na vytváranie biznis aplikácií a pracovných postupov za pár minút

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BugSink

BugSink

Samoobslužná platforma na sledovanie chýb na monitorovanie aplikácií

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Buildbot

Buildbot

Samoobslužný CI/CD framework pre automatizované zostavenia a nasadenia

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Bytebase

Bytebase

Open-source platforma pre správu zmien schémy databázy a DevOps

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ByteChef

ByteChef

Open-source low-code platforma na integráciu API a automatizáciu pracovných postupov

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ByteStash

ByteStash

Samoobslužný správca úryvkov kódu so zvýrazňovaním syntaxe a vyhľadávaním

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web je webová aplikácia na prehliadanie, čítanie a správu vašej knižnice e-kníh.

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Cap

Cap

Alternatíva CAPTCHA s dôkazom práce, ktorá je zameraná na súkromie a bez sledovania

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Casdoor

Casdoor

Open-source IAM platforma s podporou SSO, OAuth 2.0, OIDC a SAML

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Castopod

Castopod

Open-source platforma na hostovanie podcastov s analytikou a sociálnymi funkciami

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo je škálovateľný server na zasielanie správ v reálnom čase na vytváranie živých aplikácií.

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changedetection.io

changedetection.io

Nástroj na detekciu zmien a monitorovanie webových stránok s vizuálnym výberom a upozorneniami

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ChartDB

ChartDB

Editor databázových diagramov s otvoreným zdrojovým kódom s exportom DDL pomocou AI a vizualizáciou schémy

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Chatpad AI

Chatpad AI

Webové rozhranie ChatGPT zamerané na súkromie s lokálnym ukladaním dát a správou konverzácií

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Checkcle

Checkcle

Monitorovanie dostupnosti a infraštruktúry full-stack s verejnými stavovými stránkami

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Checkmate

Checkmate

Aplikácia s otvoreným zdrojovým kódom na monitorovanie serverov a sledovanie dostupnosti

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Checkmk

Checkmk

Monitorovanie infraštruktúry a aplikácií s automatickým zisťovaním a upozorňovaním

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Chibisafe

Chibisafe

Vlastne hostený trezor súborov na nahrávanie a zdieľanie súborov so zdieľateľnými odkazmi

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Open-source platforma pre nástup zamestnancov so Slack botom a automatizáciou pracovných postupov

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Chroma

Chroma

Databáza embeddingov s otvoreným zdrojovým kódom pre AI aplikácie a sémantické vyhľadávanie

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ClassicPress

ClassicPress

Fork WordPressu bez blokového editora Gutenberg, zameraný na stabilitu

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ClickHouse

ClickHouse

Stĺpcová OLAP databáza pre analýzu v reálnom čase s latenciou dotazov v milisekundách

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CloudBeaver

CloudBeaver

Webový nástroj na správu databáz pre komplexnú správu dát

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Cloudflared

Cloudflared

Démon Cloudflare Tunnel pre bezpečný vzdialený prístup bez otvárania portov

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Cloudreve

Cloudreve

Samohostovaná platforma cloudového úložiska so správou súborov a možnosťami zdieľania

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

Ľahká bezhlavá platforma systému na správu obsahu (CMS) a API.

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Code-Server

Code-Server

VS Code spustený v prehliadači na vzdialený vývoj z akéhokoľvek zariadenia

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Coder

Coder

Open-source platforma na poskytovanie cloudových vývojových prostredí s vlastným hostovaním

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CodiMD

CodiMD

Kolaboratívny editor Markdownu v reálnom čase pre dokumentáciu a poznámky

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Collabora Online

Collabora Online

Prehliadačový kancelársky balík s vlastným hostingom na spoločnú úpravu dokumentov

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CommaFeed

CommaFeed

Samostatne hostovaná čítačka RSS inšpirovaná službou Google Reader s klávesovými skratkami a mobilnými aplikáciami

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ConvertX

ConvertX

Samoobslužný online konvertor súborov podporujúci 1000+ formátov

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Convex

Convex

Open-source reaktívna databázová platforma pre vývoj moderných aplikácií

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COPS

COPS

Ľahký PHP OPDS a HTML server, ktorý sprístupňuje knižnicu e-kníh Calibre mobilným čítačkám a prehliadačom

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CoreControl

CoreControl

Samoobslužný ovládací panel na správu serverov, dostupnosti a sieťovej infraštruktúry

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Countly

Countly

Analytika produktu s dôrazom na súkromie pre mobilné, webové a desktopové aplikácie

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Crawl4AI

Crawl4AI

Webový prehľadávač s otvoreným zdrojovým kódom pre AI aplikácie s výstupom pripraveným pre LLM.

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

OSINT platforma agregujúca 27 globálnych dátových zdrojov v reálnom čase do jednotného dashboardu

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

End-to-end šifrovaný kancelársky balík pre spoluprácu s úložiskom s nulovou znalosťou

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CyberChef

CyberChef

Webový nástroj na šifrovanie, kódovanie, kompresiu a analýzu dát

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Dagu

Dagu

Plánovač pracovných postupov založený na DAG s webovým používateľským rozhraním na správu úloh cron a pipeline úloh.

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Damselfly

Damselfly

Samoobslužný správca fotografií s rozpoznávaním tvárí a detekciou objektov

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dashdot

dashdot

Minimalistický serverový panel s prehľadom štatistík CPU, RAM, úložiska a siete v reálnom čase

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Dashy

Dashy

Samohostiteľný osobný ovládací panel s widgetmi, témami a kontrolou stavu

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Databag

Databag

Samo-hostený federatívny komunikátor s end-to-end šifrovaním a vláknami založenými na témach

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Databasus

Databasus

Databasus je nástroj na zálohovanie databáz pre PostgreSQL, MySQL a MongoDB

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Dataline

Dataline

AI-poháňané SQL chatovacie rozhranie na skúmanie a vizualizáciu akejkoľvek databázy

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Dawarich

Dawarich

Samo-hostený sledovač histórie polohy s tepelnými mapami a štatistikami cestovania

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite je vizuálny nástroj na vytváranie, navrhovanie a úpravu súborov databáz SQLite.

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

Kľúčovo-hodnotová databáza Denoland pre Deno Deploy

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Dify

Dify

Open-source platforma na vytváranie aplikácií LLM s RAG, agentmi a pracovnými postupmi

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Directus

Directus

Headless CMS, ktorý obaluje databázy s dynamickým API a administrátorskou aplikáciou

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Dittofeed

Dittofeed

Open-source platforma na zapojenie zákazníkov pre automatizované viackanálové správy

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Diun

Diun

Notifikátor aktualizácií Docker obrazov na prijímanie upozornení, keď sa obrazy aktualizujú

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docassemble

docassemble

Open-source expertný systém pre riadené rozhovory a automatizované zostavovanie dokumentov

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Docker Registry

Docker Registry

Súkromný Docker register na ukladanie a distribúciu obrazov kontajnerov

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Dockge

Dockge

Dockge je elegantný, ľahko použiteľný a reaktívny správca Docker Compose stackov s vlastným hosťovaním.

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Docmost

Docmost

Kolaboratívna wiki a dokumentačná platforma s úpravami v reálnom čase

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Docspell

Docspell

Vlastne hostený organizátor dokumentov s OCR, extrakciou NLP a fulltextovým vyhľadávaním

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Documenso

Documenso

Platforma na podpisovanie dokumentov s otvoreným zdrojovým kódom pre digitálne podpisy

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DocuSeal

DocuSeal

Open-source platforma na podpisovanie dokumentov s možnosťami e-podpisu

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Dograh

Dograh

Open-source platforma bez kódu na vytváranie hlasových agentov AI za pár minút

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DokuWiki

DokuWiki

Ľahká súborová wiki platforma pre dokumentáciu a vedomostné bázy

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Dolibarr

Dolibarr

Open-source ERP/CRM platforma na správu obchodných operácií

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Domain Locker

Domain Locker

Jednotná platforma na správu a monitorovanie portfólií domén

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Stiahnuť hudbu zo Spotify z YouTube s obalom albumu, textami piesní a metadátami

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Dozzle

Dozzle

Ľahké webové UI na prezeranie logov kontajnerov Docker v reálnom čase

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Dragonfly

Dragonfly

Vysoko výkonné dátové úložisko v pamäti kompatibilné s Redis pre moderný hardvér

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draw.io

draw.io

Bezplatný open-source nástroj na tvorbu diagramov pre vývojové diagramy, UML a sieťové diagramy

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drawDB

drawDB

Prehliadačový editor databázových diagramov s exportom a importom SQL

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Bezplatné samo-hostené Drizzle Studio na steroidoch na správu databáz

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Drupal

Drupal

Open-source systém na správu obsahu (CMS) na vytváranie a správu dynamických webových stránok

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DuckDNS

DuckDNS

Bezplatná dynamická DNS služba na mapovanie IP adries na domény

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DumbDo

DumbDo

DumbDo je hlúpo jednoduchý, samo-hostovaný zoznam úloh, ktorý jednoducho funguje

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Duplicati

Duplicati

Šifrované zálohovacie riešenie podporujúce cloudové úložisko a vzdialené servery

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Bezplatný systém na rezerváciu termínov pre firmy a profesionálov

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Ľahký MQTT broker pre IoT a aplikácie na zasielanie správ

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EdgeDB

EdgeDB

Grafovo-relačná databáza novej generácie postavená na PostgreSQL

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Elasticsearch

Elasticsearch

Distribuovaný vyhľadávací a analytický nástroj postavený na Apache Lucene

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Element

Element

Bezpečný Matrix klient s end-to-end šifrovaním a medziplatformovými správami

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EmailEngine

EmailEngine

Samo-hostovaný e-mailový API proxy spájajúci IMAP a SMTP k REST koncovým bodom.

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Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

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EmbyStat

EmbyStat

Štatistiky a analytický nástroj pre mediálne servery Emby a Jellyfin

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Enclosed

Enclosed

Minimalistická webová aplikácia na odosielanie súkromných a bezpečných šifrovaných poznámok

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ErsatzTV

ErsatzTV

Vlastný IPTV server, ktorý vytvára živé kanály z vašej mediálnej knižnice

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Erugo

Erugo

Samoobslužná platforma na zdieľanie súborov s ochranou heslom a kontrolou platnosti

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ESPHome

ESPHome

Systém na ovládanie mikrokontrolérov ESP8266/ESP32 s YAML

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EspoCRM

EspoCRM

Bezplatné open-source CRM na správu kontaktov, obchodov a vzťahov so zákazníkmi

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Etherpad

Etherpad

Editor dokumentov na spoluprácu v reálnom čase so živými úpravami a históriou verzií

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EverShop

EverShop

Moderná open-source e-commerce platforma na Node.js, React, GraphQL a PostgreSQL

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Evolution API

Evolution API

Open-source WhatsApp API pre chatboty, automatizáciu a integrácie správ

Nasadiť
Evolution Go

Evolution Go

Vysokovýkonná WhatsApp API brána napísaná v Go pre automatizáciu správ

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Excalidraw

Excalidraw

Virtuálna tabuľa na skicovanie ručne kreslených diagramov a spoločný brainstorming

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Expensave

Expensave

Aplikácia na sledovanie osobných a rodinných výdavkov

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

Ľahký samo-hostovaný sledovač osobných výdavkov s ovládacím panelom a importom CSV

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Explo

Explo

Premieňa odporúčania ListenBrainz na zoznamy skladieb vo vašej hudobnej knižnici

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ezBookKeeping

ezBookKeeping

Ľahký sledovač osobných financií s mobilnou PWA a skenovaním účteniek

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Faraday

Faraday

Open-source platforma na správu zraniteľností pre bezpečnostné tímy

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Fasten Health

Fasten Health

Samostatne hostovaný správca osobných a rodinných elektronických zdravotných záznamov

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Fider

Fider

Open-source platforma na zhromažďovanie a správu spätnej väzby od používateľov

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File Browser

File Browser

Webový správca súborov na prehliadanie, nahrávanie a správu súborov na vašom serveri

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File Drop

File Drop

Decentralizované peer-to-peer zdieľanie súborov pomocou technológie IPFS

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FileFlows

FileFlows

Automatizovaný procesor mediálnych súborov, ktorý zmenšuje veľkosti súborov až o 90 %

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FileGator

FileGator

Viacužívateľský správca súborov s vlastným hostingom, s povoleniami založenými na rolách a bez databázy

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Filestash

Filestash

Vlastne hostovaný správca súborov pre FTP, SFTP, S3, WebDAV a 20+ úložných backendov

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Firefly

Firefly

Jednoduchý server WireGuard VPN s webovým rozhraním na správu

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Firefly III

Firefly III

Profesionálny správca osobných financií a rozpočtu s vlastným hostingom

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Firefox

Firefox

Vlastne hostovaný prehliadač Firefox prístupný cez webové rozhranie

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Flagsmith

Flagsmith

Open-source príznak funkcie a služba vzdialenej konfigurácie s A/B testovaním

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Flame

Flame

Samoobslužná úvodná stránka a panel aplikácií pre váš homelab

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FlareSolverr

FlareSolverr

Proxy server na obídenie ochrany Cloudflare na web scraping

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Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

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flatnotes

flatnotes

Bezdatabázová aplikácia na poznámky v Markdown s wikilinkami a fulltextovým vyhľadávaním

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Fleet

Fleet

Platforma na správu zariadení s otvoreným zdrojovým kódom a zabezpečenie koncových bodov poháňaná osquery

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FlexGet

FlexGet

Automatizačný nástroj riadený YAML na sťahovanie médií z RSS, torrentov a Usenetu

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Flipt

Flipt

Samoobslužná platforma na správu funkčných prepínačov s integráciou s Gitom

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Flowise

Flowise

Open-source low-code nástroj na vytváranie orchestračných tokov LLM a agentov AI

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Focalboard

Focalboard

Open-source nástroj na riadenie projektov s Kanban tabuľami, tabuľkami a zobrazeniami kalendára

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Forgejo

Forgejo

Samoobslužná odľahčená služba Git s webovým rozhraním a funkciami na spoluprácu

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Form.io

Form.io

Open-source tvorca formulárov a platforma na správu dát s REST API

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Formbricks

Formbricks

Open-sourceová platforma na prieskumy pre spätnú väzbu z aplikácií, odkazov, webových stránok a e-mailov

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FossFLOW

FossFLOW

Prehliadačový izometrický nástroj na tvorbu diagramov na vizualizáciu infraštruktúry

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Foundry VTT

Foundry VTT

Virtuálna hracia plocha s vlastným hostingom pre online RPG kampane s mapami a kockami

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FreeCAD

FreeCAD

Prehliadačom prístupný parametrický 3D CAD modelovací nástroj pre strojárstvo a dizajn

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FreeScout

FreeScout

Ľahký open-source systém pre help desk a zdieľanú doručenú poštu

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FreshRSS

FreshRSS

Agregátor RSS kanálov s vlastným hostingom na správu a čítanie vašich kanálov

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Gatus

Gatus

Stránka stavu orientovaná na vývojárov s viacprotokolovým monitorovaním dostupnosti a upozorňovaním

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Gerrit

Gerrit

Webový systém na kontrolu kódu podnikovej triedy postavený na Git

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Ghost

Ghost

Ghost je výkonná platforma pre profesionálne publikovanie

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Ghostfolio

Ghostfolio

Open-source softvér na správu majetku na sledovanie investičných portfólií

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GIMP

GIMP

Profesionálny editor obrázkov a nástroj na grafický dizajn dostupný cez prehliadač

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Gitea

Gitea

Gitea je ľahká open-source platforma na hostovanie Gitu.

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GitIngest

GitIngest

Konvertor textu z Git do formátu priateľského k LLM pre analýzu kódu poháňanú AI

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GitLab

GitLab

GitLab je kompletná DevOps platforma na správu Git repozitárov a CI/CD.

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Glance

Glance

Samo-hostovaný ovládací panel, ktorý zhromažďuje všetky vaše kanály na jednom mieste.

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Glances

Glances

Glances je multiplatformový nástroj na monitorovanie systému s webovým rozhraním

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GlitchTip

GlitchTip

Sentry-kompatibilná platforma na sledovanie chýb a monitorovanie výkonu

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GLPI

GLPI

Open-source softvér na správu IT aktív a help desk pre prevádzku IT

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GoatCounter

GoatCounter

Webová analytika s dôrazom na súkromie bez súborov cookie alebo sledovania osobných údajov

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GoCD

GoCD

Server pre kontinuálne doručovanie s mapovaním toku hodnôt a modelovaním pipeline

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Gogs

Gogs

Gogs je samoobslužná služba Git pre bezproblémovú správu projektov

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Gokapi

Gokapi

Samoobslužný server na zdieľanie súborov s vypršajúcimi odkazmi a podporou S3

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Gonic

Gonic

Odľahčený samo-hosťovaný server na streamovanie hudby Subsonic napísaný v Go

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Gotenberg

Gotenberg

Bezstavové API poháňané Dockerom pre bezproblémovú konverziu a generovanie PDF

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Gotify

Gotify

Vlastne hostovaný server push notifikácií s jednoduchým REST API

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GoWA

GoWA

WhatsApp REST API a webové rozhranie pre automatizáciu odosielania správ na viacerých zariadeniach

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Grafana

Grafana

Open-source platforma pozorovateľnosti pre vizualizáciu a monitorovanie metrík

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Gramps Web

Gramps Web

Vlastne hostená genealogická platforma na vytváranie a zdieľanie rodokmeňov

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Grav

Grav

Moderný flat-file CMS, ktorý nevyžaduje žiadnu databázu, len súbory a priečinky

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Grimmory

Grimmory

Správca zbierky kníh s vlastným hostingom, so vstavanou čítačkou a synchronizáciou zariadení

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Grimoire

Grimoire

Samo-hostený správca záložiek s automatickou extrakciou metadát a fulltextovým vyhľadávaním

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Grist

Grist

Hybrid tabuľkového procesora a databázy s otvoreným zdrojovým kódom na vytváranie dátových aplikácií

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

Open-source platforma na prepínanie funkcií a A/B testovanie

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Habitica

Habitica

Gamifikovaný správca úloh, ktorý mení produktivitu na RPG dobrodružstvo

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Halo

Halo

Moderný open-source CMS s trhoviskom doplnkov a blokovým editorom

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Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Open-source GraphQL engine s okamžitými API nad akoukoľvek databázou

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Headscale

Headscale

Vlastne hostovaný riadiaci server kompatibilný s Tailscale pre mesh sieť WireGuard

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Healthchecks

Healthchecks

Open-source monitorovanie úloh cron a úloh na pozadí s okamžitými upozorneniami

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HedgeDoc

HedgeDoc

Kolaboratívny editor markdownu v reálnom čase pre tímovú dokumentáciu

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Heimdall

Heimdall

Riadiaci panel aplikácie na organizovanie a prístup k vašim webovým službám

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Hermes Agent

Hermes Agent

Samo-zlepšujúci sa AI agent s vstavanou učiacou sa slučkou a multiplatformovým zasielaním správ

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

Samostatne hostovaný agent Hermes AI a UI webového chatu zbalené v jednom nasadení Dockeru.

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

Open-source webové UI riadiace centrum pre agenta Hermes AI

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HeyForm

HeyForm

Open-source konverzačný tvorca formulárov s podmienenou logikou a analytikou

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Hi.Events

Hi.Events

Open-source platforma s vlastným hostingom na správu udalostí a predaj vstupeniek

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Homarr

Homarr

Moderný samo-hostený dashboard na organizovanie a monitorovanie všetkých vašich služieb

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Home Assistant

Home Assistant

Platforma domácej automatizácie s otvoreným zdrojovým kódom na ovládanie inteligentných zariadení

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Homebox

Homebox

Inventárny a organizačný systém vytvorený pre domácich používateľov

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Homebridge

Homebridge

HomeKit most pre zariadenia inteligentnej domácnosti iné ako Apple pomocou pluginov

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Homepage

Homepage

Moderný, prispôsobiteľný aplikačný panel s integráciou Docker

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Homer

Homer

Jednoduchý samohostený statický ovládací panel na organizovanie všetkých vašich serverových služieb.

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Hoop

Hoop

Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trails

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

Samohostovaný systém na správu rastlín na sledovanie rutín starostlivosti a organizácie záhrady

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Huginn

Huginn

Samo-hostovaná automatizačná platforma na vytváranie monitorovacích agentov

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Hugo

Hugo

Bleskurýchly generátor statických stránok postavený na Go

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HumHub

HumHub

Podniková sociálna sieť a intranetová platforma s otvoreným zdrojovým kódom pre tímy

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imgproxy

imgproxy

Rýchly dynamický server na spracovanie obrázkov na zmenu veľkosti, orezanie a konverziu formátu

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Immich

Immich

Immich je vysokovýkonné riešenie na správu fotografií a videí s vlastným hostingom

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Infisical

Infisical

Open-source správca tajomstiev na synchronizáciu premenných prostredia a API kľúčov naprieč tímami a infraštruktúrou.

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Jednotná platforma časových radov s dotazmi Flux a integrovaným webovým UI

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Inkscape

Inkscape

Editor vektorovej grafiky dostupný v prehliadači na ilustrácie a dizajn SVG

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InsForge

InsForge

Open-source backendová platforma s autentifikáciou, databázou a úložiskom pre AI agentov

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InvenTree

InvenTree

Open-source inventár dielov a správa kusovníka (BOM) pre inžinierske tímy

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Invidious

Invidious

Alternatívny front-end rešpektujúci súkromie pre YouTube bez reklám alebo sledovania

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Invio

Invio

Minimalistický fakturačný systém s vlastným hostingom pre freelancerov a malé tímy

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

Open-source fakturačná a účtovná platforma pre freelancerov a malé podniky

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

Open-source fakturačná platforma s cenovými ponukami, výdavkami a platobným portálom

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Isso

Isso

Ľahká, samo-hostovaná alternatíva k Disqus pre blogy a statické webové stránky

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

Open-source platforma pre automatizáciu profesionálnych služieb (PSA) pre poskytovateľov riadených služieb (MSP) s IT dokumentáciou, správou tiketov a fakturáciou

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iTop

iTop

Open-source platforma ITSM a CMDB pre správu IT služieb a infraštruktúry

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Jackett

Jackett

Proxy pre torrent trackery prekladajúca dopyty pre Sonarr, Radarr a iné automatizačné nástroje

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Jaeger

Jaeger

Jaeger je open-source systém distribuovaného sledovania na monitorovanie mikroslužieb.

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Jellyfin

Jellyfin

Bezplatný a open-source mediálny server na organizovanie a streamovanie vašej mediálnej knižnice

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Jellyseerr

Jellyseerr

Nástroj na správu požiadaviek na médiá pre Jellyfin, Emby a Plex s pracovným tokom schvaľovania

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Jenkins

Jenkins

Jenkins je open-source automatizačný server pre CI/CD pipeline

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

Vlastne hostovaná platforma na videokonferencie so zdieľaním obrazovky a nahrávaním

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Jitsu

Jitsu

Open-source platforma zákazníckych dát a pipeline na streamovanie udalostí pre inžinierov

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JobOps

JobOps

Samo-hostovaný systém na hľadanie práce, ktorý prehľadáva nástenky a prispôsobuje životopisy

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Joomla

Joomla

Open-source CMS na tvorbu dynamických webových stránok a webových aplikácií

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Joplin Server

Joplin Server

Samohostovaný synchronizačný server pre aplikáciu na poznámky Joplin

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Jotty

Jotty

Odľahčená aplikácia na poznámky a kontrolné zoznamy s Markdownom a Kanban tabuľami

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jsreport

jsreport

Vlastne hostovaný reportovací server pre PDF, Excel a DOCX z HTML šablón

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JumpServer

JumpServer

Centralizovaná brána privilegovaného prístupu pre SSH, RDP a databázové relácie

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Interaktívne webové prostredie pre živý kód, analýzu dát a vizualizácie

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab je webové interaktívne vývojové prostredie pre notebooky a kód

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Juxtapose

Juxtapose

Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platforms

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Kan

Kan

Open-source Kanban tabuľa a nástroj na riadenie projektov, alternatíva k Trello.

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

Open-source riadenie projektov s kanbanovými tabuľami a integráciou GitHubu

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Kapowarr

Kapowarr

Správca komiksov s vlastným hostingom na automatické sťahovanie a organizáciu

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Karakeep

Karakeep

Karakeep je správca záložiek s vlastným hostingom, s AI-poháňaným značkovaním a vyhľadávaním.

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Kavita

Kavita

Vlastne hostovaná digitálna knižnica pre komiksy, manga a e-knihy

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Keila

Keila

Samoobslužná platforma pre newslettery s drag-and-drop editorom a doručovaním SMTP

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Kener

Kener

Open-source stavová stránka a platforma na monitorovanie dostupnosti so správou incidentov

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Kestra

Kestra

Open-source platforma na orchestráciu pracovných postupov pre dátové toky a automatizáciu

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Keycloak

Keycloak

Open-source správa identít a prístupu s SSO, OAuth2 a SAML

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Khoj

Khoj

Open-source AI asistent na chatovanie s vašimi dokumentmi a webom

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Kibana

Kibana

Open-source vizualizačné UI pre Elasticsearch s ovládacími panelmi a vyhľadávaním

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Kill Bill

Kill Bill

Open-source fakturácia predplatného a platobná platforma pre SaaS a trhoviská

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Kimai

Kimai

Samohostované sledovanie času pre nezávislých pracovníkov, agentúry a tímy

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KitchenOwl

KitchenOwl

Samostatne hostovaný zdieľaný nákupný zoznam, správca receptov a plánovač jedál

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Koillection

Koillection

Vlastne hostovaný správca zbierok na katalogizáciu kníh, hier, vinylov a iných

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Komari

Komari

Ľahký monitorovací panel servera s vlastným hostingom a metrikami v reálnom čase

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Komga

Komga

Samoobslužný mediálny server pre komiksy, manga, časopisy a e-knihy s podporou OPDS a synchronizácie

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Kong

Kong

Cloud-natívna API brána vytvorená pre hybridné a multi-cloudové prostredia

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Kotaemon

Kotaemon

Open-source chatbot pre otázky a odpovede k dokumentom s podporou viacerých LLM a OCR

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Kroki

Kroki

Zjednotené API diagramu ako kódu, ktoré vykresľuje 30+ typov diagramov cez HTTP

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Kutt

Kutt

Moderný skracovač URL s vlastným hostingom, vlastnými doménami, analytikou a REST API

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Label Studio

Label Studio

Open-source platforma na označovanie a anotáciu údajov pre projekty strojového učenia

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Lago

Lago

Open-source platforma na meranie a fakturáciu podľa spotreby

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Langflow

Langflow

Langflow je vizuálny nástroj na tvorbu pracovných postupov AI na vytváranie aplikácií LLM

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Langfuse

Langfuse

Open-source platforma pre inžinierstvo LLM pre pozorovateľnosť a hodnotenie

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LanguageTool

LanguageTool

Open-source kontrola gramatiky, štýlu a pravopisu pre 25+ jazykov

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

Samoobslužná automatizácia pre sťahovanie e-kníh a audiokníh so sledovaním autorov

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Leantime

Leantime

Open-source systém projektového manažmentu určený pre neprojektových manažérov

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Lemmy

Lemmy

Federovaný agregátor odkazov a diskusná platforma pre fóra s vlastným hostingom

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LibreChat

LibreChat

LibreChat je AI chatovacie rozhranie s podporou RAG pre viacdodávateľské použitie LLM

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LibreDesk

LibreDesk

Open-source helpdesk s omnichannel tiketovaním, živým chatom a správou SLA

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LibrePhotos

LibrePhotos

Samoobslužná správa fotografií s rozpoznávaním tvárí a vyhľadávaním s podporou AI

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LibreSpeed

LibreSpeed

Samoobslužný HTML5 server na testovanie rýchlosti internetu so vstavanou databázou výsledkov

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LibreTranslate

LibreTranslate

Bezplatné a open-source API strojového prekladu, ktoré je úplne samo-hostované

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Lidarr

Lidarr

Automatický správca a organizátor hudobnej zbierky pre Usenet a torrenty

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Lightdash

Lightdash

Open-source BI platforma postavená na dbt na prieskum dát a dashboardy

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LimeSurvey

LimeSurvey

Profesionálna online prieskumná platforma na vytváranie a správu dotazníkov

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Linkding

Linkding

Linkding je minimálny, rýchly správca záložiek s vlastným hosťovaním

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LinkStack

LinkStack

Vlastne hostovaná alternatíva k Linktree pre značkové stránky s odkazmi v bio

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden je samoobslužný správca záložiek s archiváciou celých stránok.

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Listmonk

Listmonk

Vysokovýkonný správca newsletterov a mailing listov s vlastným hostingom

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM je AI brána na volanie 100+ LLM pomocou formátu OpenAI.

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Livebook

Livebook

Open-sourceové notebooky Elixir pre dátovú vedu, ML a spoluprácu v reálnom čase

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LLDAP

LLDAP

Ľahký autentifikačný server poskytujúci zjednodušený LDAP backend pre vlastne hostované aplikácie

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LMS

LMS

Ľahký server na streamovanie hudby s vlastným hostingom so Subsonic API

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LobeChat

LobeChat

Moderný open-source AI chatovací framework podporujúci viacerých poskytovateľov LLM

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Local Deep Research

Local Deep Research

Samoobslužný AI asistent hĺbkového výskumu poháňaný cloudovými poskytovateľmi LLM

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LocalAI

LocalAI

Server API s vlastným hosťovaním kompatibilný s OpenAI na lokálnu inferenciu modelu AI

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Locust

Locust

Nástroj na distribuované záťažové testovanie založený na Pythone s webovým používateľským rozhraním v reálnom čase.

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Logseq

Logseq

Znalostná báza a blokový nástroj na tvorbu osnov s vlastným hostovaním a zameraním na súkromie

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Logto

Logto

Logto je komplexná platforma pre identitu a autentifikáciu s podporou OAuth a OIDC

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LubeLogger

LubeLogger

Komplexný systém údržby vozidiel a riadenia paliva

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Lychee

Lychee

Samoobslužná platforma na správu fotografií s organizáciou albumov, prehliadaním EXIF dát a podrobnými ovládacími prvkami zdieľania

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Mage AI

Mage AI

Mage AI je nástroj na dátové pipeline na vytváranie a správu pracovných postupov ETL.

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

Samoobslužná archivácia e-mailov so synchronizáciou IMAP, fulltextovým vyhľadávaním a exportom

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Mailpit

Mailpit

Open-source SMTP nástroj na testovanie e-mailov s doručenou poštou založenou na prehliadači pre vývojárov

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Maloja

Maloja

Samo-hostená databáza hudobných scrobble záznamov s osobnými grafmi počúvania

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Manticore Search

Manticore Search

Open-source vyhľadávač s fulltextovým a vektorovým vyhľadávaním prostredníctvom protokolu MySQL

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MariaDB

MariaDB

Relačný databázový server s otvoreným zdrojovým kódom a priama náhrada MySQL

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Marimo

Marimo

Open-source reaktívny Python notebook s podporou SQL a reprodukovateľným vykonávaním

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Marreta

Marreta

Vlastne hostovaná proxy pre články pre čisté čítanie bez reklám s inteligentným kešovaním

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Mastodon

Mastodon

Samo-hostovaný federovaný mikroblogovací server založený na štandarde ActivityPub

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Mathesar

Mathesar

Webové rozhranie v štýle tabuľkového procesora na prehliadanie a úpravu databáz PostgreSQL

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Matomo

Matomo

Popredná open-source platforma webovej analytiky s úplnou kontrolou nad dátami a ochranou súkromia

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

Domáci server Matrix s otvoreným zdrojovým kódom pre decentralizovanú, šifrovanú komunikáciu

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Mattermost

Mattermost

Open-source platforma na tímovú spoluprácu s posielaním správ, zdieľaním súborov a integráciami

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Mautic

Mautic

Open-source automatizácia marketingu pre e-mailové kampane, bodovanie potenciálnych zákazníkov a cesty

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MaxKB

MaxKB

MaxKB je platforma s otvoreným zdrojovým kódom na vytváranie podnikových agentov znalostnej bázy AI.

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

Open-source správa dokumentov s OCR, fulltextovým vyhľadávaním a pracovnými postupmi

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Maybe

Maybe

Open-source aplikácia na osobné financie a správu majetku

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Mazanoke

Mazanoke

Prehliadačový optimalizátor obrázkov s konverziou formátu a odstránením EXIF dát

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Mealie

Mealie

Mealie je samo-hostený správca receptov s plánovaním jedál a nákupnými zoznamami

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Medusa

Medusa

Automatický správca videotéky pre seriály s podporou Plex a Jellyfin

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Meilisearch

Meilisearch

Bleskurýchly vyhľadávač pre moderné aplikácie

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Memgraph

Memgraph

Pamäťová grafová databáza pre analýzy v reálnom čase na prepojených dátach

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Memos

Memos

Memos je ľahká aplikácia na písanie poznámok s prioritou súkromia

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MeshCentral

MeshCentral

Vlastne hostovaná platforma na vzdialené monitorovanie a správu pre desktopy, servery a zariadenia IoT

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Metabase

Metabase

Open-source platforma pre business intelligence na vizualizáciu a analýzu dát

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

Obchodný terminál MetaTrader 5 prístupný cez prehliadač pre 24/7 obchodovanie na forexe a s CFD

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MeTube

MeTube

MeTube je webový nástroj na sťahovanie videí pre YouTube a iné platformy.

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MicroBin

MicroBin

Ľahký samoobslužný pastebin, zdieľač súborov a skracovač URL v Rust

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Milvus

Milvus

Vektorová databáza s otvoreným zdrojovým kódom vytvorená pre AI aplikácie a vyhľadávanie podobnosti

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MindsDB

MindsDB

MindsDB je platforma AI na vytváranie modelov strojového učenia z podnikových dát.

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Mini QR

Mini QR

Samohostiteľný generátor QR kódov s vlastnými štýlmi a dávkovým exportom

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Miniflux

Miniflux

Minimalistická a názorovo vyhranená čítačka RSS kanálov s čistým webovým rozhraním

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MiroFish

MiroFish

AI predikčný nástroj poháňaný simuláciou viacagentovej rojovej inteligencie

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MiroTalk

MiroTalk

Samoobslužné P2P videokonferencie s neobmedzeným počtom miestností a zdieľaním obrazovky

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Mongo Express

Mongo Express

Webové admin rozhranie MongoDB na prehliadanie, úpravu a správu databáz

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MongoDB 4

MongoDB 4

Dokumentovo orientovaná NoSQL databáza s úložiskom dokumentov podobným JSONu

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Monica

Monica

Systém na správu osobných vzťahov na dokumentovanie vášho života

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Moodist

Moodist

Ambientný mixér zvukových scenérií s nástrojmi na produktivitu pre hlboké sústredenie a relaxáciu

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Moodle

Moodle

Open-source systém na správu vzdelávania, ktorému dôveruje viac ako 489 miliónov používateľov na celom svete

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Morphic

Morphic

Open-source AI vyhľadávač s generatívnymi odpoveďami a citáciami zdrojov

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mStream

mStream

Nenáročný server na streamovanie hudby s vlastným hosťovaním s natívnymi aplikáciami pre iOS a Android

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Mylar3

Mylar3

Vlastne hostovaný automatizovaný nástroj na sťahovanie komiksov a správca knižnice

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MySQL

MySQL

Rýchla, spoľahlivá open-source relačná databáza pre webové a aplikačné pracovné zaťaženia

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n8n

n8n

Platforma na automatizáciu pracovných postupov s vizuálnym uzlovým rozhraním

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Nango

Nango

Open-source OAuth a API integračná platforma pre 300+ služieb

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NATS

NATS

Cloud-natívny systém správ s pub/sub, request-reply a JetStream

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Navidrome

Navidrome

Navidrome je samo-hostený hudobný server s webovým a mobilným streamovaním

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Neko

Neko

Samo-hostovaný virtuálny prehliadač pre spoločné prehliadanie webu a streamovanie

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Neo4j

Neo4j

Svetová špičková open-source grafová databáza pre prepojené dáta

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NetBird Client

NetBird Client

Bezpečný klient mesh VPN založený na WireGuard s SSO a granulárnymi kontrolami prístupu

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NetBox

NetBox

Open-source modelovanie sieťovej infraštruktúry pre IPAM, DCIM a dokumentáciu

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Netdata

Netdata

Monitorovací agent infraštruktúry v reálnom čase s 800+ integráciami

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New API

New API

Nové API je brána LLM a systém správy AI aktív pre viacerých poskytovateľov.

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Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud je výkonná platforma pre produktivitu s vlastným hostingom

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Nexterm

Nexterm

Správa servera cez prehliadač pre pripojenia SSH, VNC a RDP

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Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Univerzálny správca úložiska artefaktov pre Maven, npm, Docker a PyPI

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NocoBase

NocoBase

NocoBase je rozšíriteľná no-code/low-code platforma na vytváranie aplikácií

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NocoDB

NocoDB

Open-source alternatíva Airtable, ktorá mení databázy na inteligentné tabuľky

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Node-RED

Node-RED

Nízkokódový vizuálny nástroj na prepojenie IoT zariadení, API a online služieb

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NodeBB

NodeBB

NodeBB je moderná diskusná platforma v reálnom čase na budovanie komunitných fór

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Norish

Norish

Správca receptov s vlastným hostingom, s importom zo sociálnych médií a synchronizáciou domácnosti

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

Vlastne hostovaná znalostná báza v Markdowne s grafickým zobrazením a integráciou AI

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Notifuse

Notifuse

Platforma pre e-mailový marketing a transakčný e-mail s vlastným hostingom

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Novu

Novu

Open-source infraštruktúra notifikácií pre e-mail, SMS a push doručovanie

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ntfy

ntfy

Server pre push notifikácie s vlastným hosťovaním na odosielanie upozornení prostredníctvom jednoduchých požiadaviek HTTP.

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NZBGet

NZBGet

Efektívny C++ Usenet sťahovač binárnych súborov s opravou PAR2 a webovým rozhraním

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NZBHydra2

NZBHydra2

Meta-vyhľadávací agregátor Usenet, ktorý zjednocuje indexovače za jedným Newznab API

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October CMS

October CMS

PHP CMS založený na Laravel na tvorbu flexibilných webových stránok a webových aplikácií

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Odoo

Odoo

Open-source platforma ERP a CRM pre riadenie podniku a elektronický obchod

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Odysseus

Odysseus

Samo-hostovaný pracovný priestor AI s chatom, agentmi, hĺbkovým výskumom a trvalou pamäťou

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OliveTin

OliveTin

Vlastne hostované webové používateľské rozhranie na bezpečné spúšťanie preddefinovaných shell príkazov

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Ollama

Ollama

Spúšťajte veľké jazykové modely lokálne s jednoduchým API pre AI aplikácie

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Ombi

Ombi

Samoobslužný systém požiadaviek pre Plex, Emby a Jellyfin s automatickým plnením

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OmniTools

OmniTools

OmniTools je komplexná webová súprava nástrojov s viac ako 80 nástrojmi na každodenné úlohy.

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OneDev

OneDev

OneDev je samostatne hostovaný Git server so zabudovaným CI/CD a riadením projektov.

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

Zdieľajte samodeštrukčné tajomstvá prostredníctvom odkazov na jednorazové zobrazenie

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Online kancelársky balík hostovaný na vlastnom serveri so spoločnou úpravou kompatibilnou s MS Office.

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Onyx

Onyx

Open-source AI chat a podniková vyhľadávacia platforma, ktorá funguje s každým LLM

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

Open-source platforma na správu akademických časopisov a publikovanie s otvoreným prístupom

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Open Notebook

Open Notebook

AI-natívna poznámková aplikácia na písanie, výskum a organizovanie vedomostí v jednom pracovnom priestore

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Open WebUI

Open WebUI

Samoobslužné rozhranie AI chatu podporujúce viacerých poskytovateľov LLM s možnosťami RAG

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OpenBao

OpenBao

Open-source správca tajomstiev na ukladanie a prístup k citlivým povereniam

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OpenClaw

OpenClaw

Osobný AI asistent s podporou viackanálového zasielania správ (predtým Moltbot/Clawdbot)

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OpenCloud

OpenCloud

Open-source synchronizácia súborov a spolupráca so vstavanou správou identít

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OpenEMR

OpenEMR

Open-source elektronické zdravotné záznamy a manažment praxe pre kliniky

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Opengist

Opengist

Samohostovaný pastebin poháňaný Gitom, open-source alternatíva k GitHub Gist

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OpenHands

OpenHands

Open-source autonómny AI agent pre úlohy softvérového inžinierstva

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OpenHuman

OpenHuman

Samoobslužné osobné jadro AI s pamäťou, agentmi a 118+ integráciami aplikácií

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OpenObserve

OpenObserve

Cloud-natívna platforma pozorovateľnosti pre logy, metriky, trasovania a dashboardy

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OpenPanel

OpenPanel

Produktová analytika s dôrazom na súkromie s dashboardmi v reálnom čase a prehrávaním relácií

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OpenProject

OpenProject

Správa open-source projektov s Ganttovými diagramami, agilnými nástenkami a sledovaním času

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OpenSearch

OpenSearch

Open-source vyhľadávací a analytický nástroj, komunitný fork Elasticsearch

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OpenSign

OpenSign

Bezplatná a open-source alternatíva DocuSign na právne záväzné podpisovanie dokumentov

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OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

HTML5 test rýchlosti siete s vlastným hostingom bez Flashu alebo Javy

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OpenViking

OpenViking

OpenViking je open-source kontextová databáza vytvorená pre AI agentov

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Plne vybavený VPN server s webovou správou a správou klientov

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OpnForm

OpnForm

Open-source nástroj na tvorbu formulárov s podmienenou logikou, vkladaním a správou odpovedí

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OrangeHRM

OrangeHRM

Open-source HR platforma pre správu zamestnancov, dovoleniek a náboru

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Outline

Outline

Outline je moderná tímová wiki a vedomostná báza s kolaboráciou v reálnom čase

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Overleaf

Overleaf

Open-source kolaboratívny LaTeX editor na vedecké a akademické písanie

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Overseerr

Overseerr

Nástroj na správu požiadaviek na médiá a objavovanie pre Plex s pracovným postupom schvaľovania

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Owncast

Owncast

Samostatne hostovaný server pre živé vysielanie a chat s podporou RTMP a Fediverse

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ownCloud

ownCloud

Vlastne hostovaná platforma na synchronizáciu súborov, zdieľanie a spoluprácu pre tímy

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OxiCloud

OxiCloud

Ľahké cloudové úložisko s vlastným hosťovaním založené na Rust-e s podporou klienta Nextcloud

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PairDrop

PairDrop

PairDrop je webový nástroj na zdieľanie súborov na okamžité prenosy medzi zariadeniami

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Paisa

Paisa

Sledovač osobných financií s podvojným účtovníctvom a sledovaním investícií

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Užívateľský WireGuard tunelový klient pre bezpečný vzdialený prístup cez Pangolin

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Paperclip

Paperclip

Paperclip je AI/ML orchestračná platforma pre autonómne tímy

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

Systém správy dokumentov, ktorý transformuje fyzické dokumenty na prehľadávateľné digitálne archívy

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Papermerge

Papermerge

Open-source systém na správu dokumentov na skenovanie, OCR a organizovanie súborov PDF

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Papra

Papra

Minimalistická open-source platforma na správu a archiváciu dokumentov

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Parseable

Parseable

Open-source dátové jazero pozorovateľnosti pre logy, metriky a trasy

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Passbolt

Passbolt

Open-source tímový správca hesiel s end-to-end šifrovaním OpenPGP a zdieľaním

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Password Pusher

Password Pusher

Samoobslužné zdieľanie tajomstiev s jednorazovými, vypršajúcimi odkazmi pre heslá a súbory

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