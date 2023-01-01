Správca kódov dvojfaktorovej autentifikácie s vlastným hostingom pre web a mobilNasadiť
AI API smerovacia proxy s optimalizáciou tokenov pre 40+ poskytovateľov LLMNasadiť
Ackee je samo-hostovaný analytický nástroj Node.js na sledovanie webových stránok zameraný na súkromie.Nasadiť
Open-source automatizácia pracovných postupov bez kódu s viac ako 200 integráciami aplikáciíNasadiť
Aplikácia pre osobné financie zameraná na súkromie s obálkovým rozpočtovanímNasadiť
Plnohodnotné rozhranie na správu databáz podporujúce 11+ databázových systémovNasadiť
Samo-hostovaný sledovač ciest a plánovač výletov s interaktívnymi mapamiNasadiť
Pracovný priestor typu všetko v jednom spájajúci dokumenty, nástenky a databázy s AINasadiť
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryNasadiť
Open-source platforma LLMOps pre prompty, hodnotenie a pozorovateľnosť LLMNasadiť
Trvalá pamäť pre kódovacích agentov AI s hybridným vektorovým a grafovým vyhľadávaním BM25Nasadiť
Streamovanie osobných hudobných knižníc prostredníctvom servera API kompatibilného so SubsonicomNasadiť
Osobný letový denník s interaktívnou mapou, štatistikami a podporou viacerých používateľovNasadiť
Open-source AI agent pre obsahový marketing pre multiplatformové publikovanie a monetizáciuNasadiť
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersNasadiť
Open-source platforma na správu upozornení na konsolidáciu monitorovacích výstrah.Nasadiť
Samoobslužná znalostná báza s rozšíreným Markdownom a povoleniami pre jednotlivé dokumentyNasadiť
Vlastne hostený server pre zoznam súborov a WebDAV s podporou pre viac ako 30 úložných backendov.Nasadiť
Webové rozhranie na sťahovanie videí z YouTube a iných stránokNasadiť
Ampache je webová aplikácia na streamovanie zvuku/videa a správca médiíNasadiť
Ľahké, samo-hostené wiki so stránkami podporovanými Gitom a úpravou v Markdowne.Nasadiť
AnonUpload je bezpečná anonymná aplikácia na zdieľanie súborov bez požiadaviek na databázu.Nasadiť
Komplexná AI aplikácia pre RAG, agentov a chatbotov s akýmkoľvek poskytovateľom LLMNasadiť
Open-source platforma Otázky a odpovede (Q&A) pre zdieľanie tímových vedomostí a budovanie komunityNasadiť
Open-source metriky DORA a analytická platforma pre inžinierske tímyNasadiť
Bezklientska webová brána vzdialenej plochy pre RDP, VNC, SSH a TelnetNasadiť
Podniková open-source vyhľadávacia platforma postavená na Apache LuceneNasadiť
Apache Superset je moderná platforma na prieskum a vizualizáciu dát pre BINasadiť
AppFlowy je AI-poháňaný open-source pracovný priestor a alternatíva NotionNasadiť
Ľahké REST API na odosielanie push notifikácií do 120+ služiebNasadiť
Platforma s otvoreným zdrojovým kódom a nízkym kódom na vytváranie interných nástrojov a aplikáciíNasadiť
Analytika SDK s prioritou súkromia pre mobilné, desktopové a webové aplikácieNasadiť
Natívna multi-modelová databáza pre grafy, dokumenty a dáta kľúč-hodnotaNasadiť
Viacmodelová databáza pre grafové, dokumentové, kľúč-hodnota a dáta časových radovNasadiť
Samohostované internetové archivačné riešenie na uchovávanie webových stránok a médiíNasadiť
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsNasadiť
Odľahčený samo-hosťovaný systém komentárov s backendom v Go a vložiteľným JS widgetomNasadiť
AstrBot je open-source multiplatformový AI chatbot frameworkNasadiť
Server audiokníh a podcastov s vlastným hosťovaním a podporou viacerých používateľovNasadiť
Open-source poskytovateľ identity zameraný na flexibilitu a všestrannosťNasadiť
Open-source samo-hostený autentifikačný server so sociálnym prihlásením, MFA a RBACNasadiť
Open-source platforma Databáza ako služba s vlastným hostingom na automatizáciu PostgreSQLNasadiť
Moderný nástroj na automatizáciu sťahovania pre torrenty a usenet s monitorovaním IRC v reálnom časeNasadiť
Open-source alternatíva k Zapieru na pripojenie aplikácií a automatizáciu pracovných postupovNasadiť
Aplikácia na sledovanie bábätka pomáhajúca rodičom sledovať denné aktivity a zdravieNasadiť
Webové UI pre zálohy restic s plánovaním, šifrovaním a obnovou na úrovni súborovNasadiť
Vlastne hostovaný CalDAV a CardDAV server pre kalendáre a kontaktyNasadiť
Samo-hostený správca receptov na koktaily a sledovanie zásob domáceho baruNasadiť
Open-source databáza bez kódu a alternatíva k Airtable pre tímyNasadiť
Automatizované spravovanie titulkov a stiahnutie sprievodcu pre Sonarr a RadarrNasadiť
Minimalistický samo-hostovaný sledovač návykov zameraný na denné kontroly a sérieNasadiť
Prehliadačová sada nástrojov PDF s dôrazom na súkromie na zlučovanie, rozdeľovanie, konvertovanie a úpravu súborov PDFNasadiť
Ľahká platforma na monitorovanie servera so štatistikami Docker a upozorneniamiNasadiť
Odľahčený monitorovací agent pre monitorovací systém servera BeszelNasadiť
Ľahké samo-hosťované cloudové úložisko so synchronizáciou súborov a podporou CalDAV/CardDAVNasadiť
Vlastne hostovaná finančná účtovná platforma s inteligentným reportovaním a podporou viacerých mienNasadiť
Samo-hostovaný server na streamovanie hudby s webovým prehrávačom a mobilnými aplikáciamiNasadiť
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteNasadiť
Platforma na robenie poznámok a mikroblogovanie poháňaná AI s podporou Markdownu a správou úlohNasadiť
Server osobných údajov pre decentralizovanú sociálnu sieť BlueskyNasadiť
Samoobslužný AI asistent kódovania na generovanie full-stack aplikácií v prehliadačiNasadiť
Správca zbierky e-kníh a audiokníh, komunitné oživenie ReadarrNasadiť
Štruktúrované samoobslužné wiki pre tímy s knihami, kapitolami, stránkami a vyhľadávanímNasadiť
Premeňte akýkoľvek verejný kanál Telegramu na SEO-prívetivý mikroblog s RSSNasadiť
Bezhlavý prehliadač Chrome ako služba pre web scraping a automatizáciuNasadiť
Aplikácia na rozpočtovanie osobných financií na sledovanie výdavkov a finančné plánovanieNasadiť
Nízkokódová platforma na vytváranie biznis aplikácií a pracovných postupov za pár minútNasadiť
Samoobslužná platforma na sledovanie chýb na monitorovanie aplikáciíNasadiť
Samoobslužný CI/CD framework pre automatizované zostavenia a nasadeniaNasadiť
Open-source platforma pre správu zmien schémy databázy a DevOpsNasadiť
Open-source low-code platforma na integráciu API a automatizáciu pracovných postupovNasadiť
Samoobslužný správca úryvkov kódu so zvýrazňovaním syntaxe a vyhľadávanímNasadiť
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsNasadiť
Calibre-Web je webová aplikácia na prehliadanie, čítanie a správu vašej knižnice e-kníh.Nasadiť
Alternatíva CAPTCHA s dôkazom práce, ktorá je zameraná na súkromie a bez sledovaniaNasadiť
Open-source IAM platforma s podporou SSO, OAuth 2.0, OIDC a SAMLNasadiť
Open-source platforma na hostovanie podcastov s analytikou a sociálnymi funkciamiNasadiť
Centrifugo je škálovateľný server na zasielanie správ v reálnom čase na vytváranie živých aplikácií.Nasadiť
Nástroj na detekciu zmien a monitorovanie webových stránok s vizuálnym výberom a upozorneniamiNasadiť
Editor databázových diagramov s otvoreným zdrojovým kódom s exportom DDL pomocou AI a vizualizáciou schémyNasadiť
Webové rozhranie ChatGPT zamerané na súkromie s lokálnym ukladaním dát a správou konverzáciíNasadiť
Monitorovanie dostupnosti a infraštruktúry full-stack s verejnými stavovými stránkamiNasadiť
Aplikácia s otvoreným zdrojovým kódom na monitorovanie serverov a sledovanie dostupnostiNasadiť
Monitorovanie infraštruktúry a aplikácií s automatickým zisťovaním a upozorňovanímNasadiť
Vlastne hostený trezor súborov na nahrávanie a zdieľanie súborov so zdieľateľnými odkazmiNasadiť
Open-source platforma pre nástup zamestnancov so Slack botom a automatizáciou pracovných postupovNasadiť
Databáza embeddingov s otvoreným zdrojovým kódom pre AI aplikácie a sémantické vyhľadávanieNasadiť
Fork WordPressu bez blokového editora Gutenberg, zameraný na stabilituNasadiť
Stĺpcová OLAP databáza pre analýzu v reálnom čase s latenciou dotazov v milisekundáchNasadiť
Webový nástroj na správu databáz pre komplexnú správu dátNasadiť
Démon Cloudflare Tunnel pre bezpečný vzdialený prístup bez otvárania portovNasadiť
Samohostovaná platforma cloudového úložiska so správou súborov a možnosťami zdieľaniaNasadiť
Ľahká bezhlavá platforma systému na správu obsahu (CMS) a API.Nasadiť
VS Code spustený v prehliadači na vzdialený vývoj z akéhokoľvek zariadeniaNasadiť
Open-source platforma na poskytovanie cloudových vývojových prostredí s vlastným hostovanímNasadiť
Kolaboratívny editor Markdownu v reálnom čase pre dokumentáciu a poznámkyNasadiť
Prehliadačový kancelársky balík s vlastným hostingom na spoločnú úpravu dokumentovNasadiť
Samostatne hostovaná čítačka RSS inšpirovaná službou Google Reader s klávesovými skratkami a mobilnými aplikáciamiNasadiť
Samoobslužný online konvertor súborov podporujúci 1000+ formátovNasadiť
Open-source reaktívna databázová platforma pre vývoj moderných aplikáciíNasadiť
Ľahký PHP OPDS a HTML server, ktorý sprístupňuje knižnicu e-kníh Calibre mobilným čítačkám a prehliadačomNasadiť
Samoobslužný ovládací panel na správu serverov, dostupnosti a sieťovej infraštruktúryNasadiť
Analytika produktu s dôrazom na súkromie pre mobilné, webové a desktopové aplikácieNasadiť
Webový prehľadávač s otvoreným zdrojovým kódom pre AI aplikácie s výstupom pripraveným pre LLM.Nasadiť
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceNasadiť
OSINT platforma agregujúca 27 globálnych dátových zdrojov v reálnom čase do jednotného dashboarduNasadiť
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteNasadiť
End-to-end šifrovaný kancelársky balík pre spoluprácu s úložiskom s nulovou znalosťouNasadiť
Webový nástroj na šifrovanie, kódovanie, kompresiu a analýzu dátNasadiť
Plánovač pracovných postupov založený na DAG s webovým používateľským rozhraním na správu úloh cron a pipeline úloh.Nasadiť
Samoobslužný správca fotografií s rozpoznávaním tvárí a detekciou objektovNasadiť
Minimalistický serverový panel s prehľadom štatistík CPU, RAM, úložiska a siete v reálnom časeNasadiť
Samohostiteľný osobný ovládací panel s widgetmi, témami a kontrolou stavuNasadiť
Samo-hostený federatívny komunikátor s end-to-end šifrovaním a vláknami založenými na témachNasadiť
Databasus je nástroj na zálohovanie databáz pre PostgreSQL, MySQL a MongoDBNasadiť
AI-poháňané SQL chatovacie rozhranie na skúmanie a vizualizáciu akejkoľvek databázyNasadiť
Samo-hostený sledovač histórie polohy s tepelnými mapami a štatistikami cestovaniaNasadiť
DB Browser for SQLite je vizuálny nástroj na vytváranie, navrhovanie a úpravu súborov databáz SQLite.Nasadiť
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportNasadiť
Kľúčovo-hodnotová databáza Denoland pre Deno DeployNasadiť
Open-source platforma na vytváranie aplikácií LLM s RAG, agentmi a pracovnými postupmiNasadiť
Headless CMS, ktorý obaluje databázy s dynamickým API a administrátorskou aplikáciouNasadiť
Open-source platforma na zapojenie zákazníkov pre automatizované viackanálové správyNasadiť
Notifikátor aktualizácií Docker obrazov na prijímanie upozornení, keď sa obrazy aktualizujúNasadiť
Open-source expertný systém pre riadené rozhovory a automatizované zostavovanie dokumentovNasadiť
Súkromný Docker register na ukladanie a distribúciu obrazov kontajnerovNasadiť
Dockge je elegantný, ľahko použiteľný a reaktívny správca Docker Compose stackov s vlastným hosťovaním.Nasadiť
Kolaboratívna wiki a dokumentačná platforma s úpravami v reálnom časeNasadiť
Vlastne hostený organizátor dokumentov s OCR, extrakciou NLP a fulltextovým vyhľadávanímNasadiť
Platforma na podpisovanie dokumentov s otvoreným zdrojovým kódom pre digitálne podpisyNasadiť
Open-source platforma na podpisovanie dokumentov s možnosťami e-podpisuNasadiť
Open-source platforma bez kódu na vytváranie hlasových agentov AI za pár minútNasadiť
Ľahká súborová wiki platforma pre dokumentáciu a vedomostné bázyNasadiť
Open-source ERP/CRM platforma na správu obchodných operáciíNasadiť
Jednotná platforma na správu a monitorovanie portfólií doménNasadiť
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesNasadiť
Stiahnuť hudbu zo Spotify z YouTube s obalom albumu, textami piesní a metadátamiNasadiť
Ľahké webové UI na prezeranie logov kontajnerov Docker v reálnom časeNasadiť
Vysoko výkonné dátové úložisko v pamäti kompatibilné s Redis pre moderný hardvérNasadiť
Bezplatný open-source nástroj na tvorbu diagramov pre vývojové diagramy, UML a sieťové diagramyNasadiť
Prehliadačový editor databázových diagramov s exportom a importom SQLNasadiť
Bezplatné samo-hostené Drizzle Studio na steroidoch na správu databázNasadiť
Open-source systém na správu obsahu (CMS) na vytváranie a správu dynamických webových stránokNasadiť
Bezplatná dynamická DNS služba na mapovanie IP adries na doményNasadiť
DumbDo je hlúpo jednoduchý, samo-hostovaný zoznam úloh, ktorý jednoducho fungujeNasadiť
Šifrované zálohovacie riešenie podporujúce cloudové úložisko a vzdialené serveryNasadiť
Bezplatný systém na rezerváciu termínov pre firmy a profesionálovNasadiť
Ľahký MQTT broker pre IoT a aplikácie na zasielanie správNasadiť
Grafovo-relačná databáza novej generácie postavená na PostgreSQLNasadiť
Distribuovaný vyhľadávací a analytický nástroj postavený na Apache LuceneNasadiť
Bezpečný Matrix klient s end-to-end šifrovaním a medziplatformovými správamiNasadiť
Samo-hostovaný e-mailový API proxy spájajúci IMAP a SMTP k REST koncovým bodom.Nasadiť
Personal media server with automatic streaming and device conversionNasadiť
Štatistiky a analytický nástroj pre mediálne servery Emby a JellyfinNasadiť
Minimalistická webová aplikácia na odosielanie súkromných a bezpečných šifrovaných poznámokNasadiť
Vlastný IPTV server, ktorý vytvára živé kanály z vašej mediálnej knižniceNasadiť
Samoobslužná platforma na zdieľanie súborov s ochranou heslom a kontrolou platnostiNasadiť
Systém na ovládanie mikrokontrolérov ESP8266/ESP32 s YAMLNasadiť
Bezplatné open-source CRM na správu kontaktov, obchodov a vzťahov so zákazníkmiNasadiť
Editor dokumentov na spoluprácu v reálnom čase so živými úpravami a históriou verziíNasadiť
Moderná open-source e-commerce platforma na Node.js, React, GraphQL a PostgreSQLNasadiť
Open-source WhatsApp API pre chatboty, automatizáciu a integrácie správNasadiť
Vysokovýkonná WhatsApp API brána napísaná v Go pre automatizáciu správNasadiť
Virtuálna tabuľa na skicovanie ručne kreslených diagramov a spoločný brainstormingNasadiť
Aplikácia na sledovanie osobných a rodinných výdavkovNasadiť
Ľahký samo-hostovaný sledovač osobných výdavkov s ovládacím panelom a importom CSVNasadiť
Premieňa odporúčania ListenBrainz na zoznamy skladieb vo vašej hudobnej knižniciNasadiť
Ľahký sledovač osobných financií s mobilnou PWA a skenovaním účteniekNasadiť
Open-source platforma na správu zraniteľností pre bezpečnostné tímyNasadiť
Samostatne hostovaný správca osobných a rodinných elektronických zdravotných záznamovNasadiť
Open-source platforma na zhromažďovanie a správu spätnej väzby od používateľovNasadiť
Webový správca súborov na prehliadanie, nahrávanie a správu súborov na vašom serveriNasadiť
Decentralizované peer-to-peer zdieľanie súborov pomocou technológie IPFSNasadiť
Automatizovaný procesor mediálnych súborov, ktorý zmenšuje veľkosti súborov až o 90 %Nasadiť
Viacužívateľský správca súborov s vlastným hostingom, s povoleniami založenými na rolách a bez databázyNasadiť
Vlastne hostovaný správca súborov pre FTP, SFTP, S3, WebDAV a 20+ úložných backendovNasadiť
Jednoduchý server WireGuard VPN s webovým rozhraním na správuNasadiť
Profesionálny správca osobných financií a rozpočtu s vlastným hostingomNasadiť
Vlastne hostovaný prehliadač Firefox prístupný cez webové rozhranieNasadiť
Open-source príznak funkcie a služba vzdialenej konfigurácie s A/B testovanímNasadiť
Samoobslužná úvodná stránka a panel aplikácií pre váš homelabNasadiť
Proxy server na obídenie ochrany Cloudflare na web scrapingNasadiť
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesNasadiť
Bezdatabázová aplikácia na poznámky v Markdown s wikilinkami a fulltextovým vyhľadávanímNasadiť
Platforma na správu zariadení s otvoreným zdrojovým kódom a zabezpečenie koncových bodov poháňaná osqueryNasadiť
Automatizačný nástroj riadený YAML na sťahovanie médií z RSS, torrentov a UsenetuNasadiť
Samoobslužná platforma na správu funkčných prepínačov s integráciou s GitomNasadiť
Open-source low-code nástroj na vytváranie orchestračných tokov LLM a agentov AINasadiť
Open-source nástroj na riadenie projektov s Kanban tabuľami, tabuľkami a zobrazeniami kalendáraNasadiť
Samoobslužná odľahčená služba Git s webovým rozhraním a funkciami na spoluprácuNasadiť
Open-source tvorca formulárov a platforma na správu dát s REST APINasadiť
Open-sourceová platforma na prieskumy pre spätnú väzbu z aplikácií, odkazov, webových stránok a e-mailovNasadiť
Prehliadačový izometrický nástroj na tvorbu diagramov na vizualizáciu infraštruktúryNasadiť
Virtuálna hracia plocha s vlastným hostingom pre online RPG kampane s mapami a kockamiNasadiť
Prehliadačom prístupný parametrický 3D CAD modelovací nástroj pre strojárstvo a dizajnNasadiť
Ľahký open-source systém pre help desk a zdieľanú doručenú poštuNasadiť
Agregátor RSS kanálov s vlastným hostingom na správu a čítanie vašich kanálovNasadiť
Stránka stavu orientovaná na vývojárov s viacprotokolovým monitorovaním dostupnosti a upozorňovanímNasadiť
Webový systém na kontrolu kódu podnikovej triedy postavený na GitNasadiť
Ghost je výkonná platforma pre profesionálne publikovanieNasadiť
Open-source softvér na správu majetku na sledovanie investičných portfóliíNasadiť
Profesionálny editor obrázkov a nástroj na grafický dizajn dostupný cez prehliadačNasadiť
Gitea je ľahká open-source platforma na hostovanie Gitu.Nasadiť
Konvertor textu z Git do formátu priateľského k LLM pre analýzu kódu poháňanú AINasadiť
GitLab je kompletná DevOps platforma na správu Git repozitárov a CI/CD.Nasadiť
Samo-hostovaný ovládací panel, ktorý zhromažďuje všetky vaše kanály na jednom mieste.Nasadiť
Glances je multiplatformový nástroj na monitorovanie systému s webovým rozhranímNasadiť
Sentry-kompatibilná platforma na sledovanie chýb a monitorovanie výkonuNasadiť
Open-source softvér na správu IT aktív a help desk pre prevádzku ITNasadiť
Webová analytika s dôrazom na súkromie bez súborov cookie alebo sledovania osobných údajovNasadiť
Server pre kontinuálne doručovanie s mapovaním toku hodnôt a modelovaním pipelineNasadiť
Gogs je samoobslužná služba Git pre bezproblémovú správu projektovNasadiť
Samoobslužný server na zdieľanie súborov s vypršajúcimi odkazmi a podporou S3Nasadiť
Odľahčený samo-hosťovaný server na streamovanie hudby Subsonic napísaný v GoNasadiť
Bezstavové API poháňané Dockerom pre bezproblémovú konverziu a generovanie PDFNasadiť
Vlastne hostovaný server push notifikácií s jednoduchým REST APINasadiť
WhatsApp REST API a webové rozhranie pre automatizáciu odosielania správ na viacerých zariadeniachNasadiť
Open-source platforma pozorovateľnosti pre vizualizáciu a monitorovanie metríkNasadiť
Vlastne hostená genealogická platforma na vytváranie a zdieľanie rodokmeňovNasadiť
Moderný flat-file CMS, ktorý nevyžaduje žiadnu databázu, len súbory a priečinkyNasadiť
Správca zbierky kníh s vlastným hostingom, so vstavanou čítačkou a synchronizáciou zariadeníNasadiť
Samo-hostený správca záložiek s automatickou extrakciou metadát a fulltextovým vyhľadávanímNasadiť
Hybrid tabuľkového procesora a databázy s otvoreným zdrojovým kódom na vytváranie dátových aplikáciíNasadiť
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryNasadiť
Open-source platforma na prepínanie funkcií a A/B testovanieNasadiť
Gamifikovaný správca úloh, ktorý mení produktivitu na RPG dobrodružstvoNasadiť
Moderný open-source CMS s trhoviskom doplnkov a blokovým editoromNasadiť
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsNasadiť
Open-source GraphQL engine s okamžitými API nad akoukoľvek databázouNasadiť
Vlastne hostovaný riadiaci server kompatibilný s Tailscale pre mesh sieť WireGuardNasadiť
Open-source monitorovanie úloh cron a úloh na pozadí s okamžitými upozorneniamiNasadiť
Kolaboratívny editor markdownu v reálnom čase pre tímovú dokumentáciuNasadiť
Riadiaci panel aplikácie na organizovanie a prístup k vašim webovým službámNasadiť
Samo-zlepšujúci sa AI agent s vstavanou učiacou sa slučkou a multiplatformovým zasielaním správNasadiť
Samostatne hostovaný agent Hermes AI a UI webového chatu zbalené v jednom nasadení Dockeru.Nasadiť
Open-source webové UI riadiace centrum pre agenta Hermes AINasadiť
Open-source konverzačný tvorca formulárov s podmienenou logikou a analytikouNasadiť
Open-source platforma s vlastným hostingom na správu udalostí a predaj vstupeniekNasadiť
Moderný samo-hostený dashboard na organizovanie a monitorovanie všetkých vašich služiebNasadiť
Platforma domácej automatizácie s otvoreným zdrojovým kódom na ovládanie inteligentných zariadeníNasadiť
Inventárny a organizačný systém vytvorený pre domácich používateľovNasadiť
HomeKit most pre zariadenia inteligentnej domácnosti iné ako Apple pomocou pluginovNasadiť
Moderný, prispôsobiteľný aplikačný panel s integráciou DockerNasadiť
Jednoduchý samohostený statický ovládací panel na organizovanie všetkých vašich serverových služieb.Nasadiť
Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trailsNasadiť
Open-source API development and testing platform for developers and teamsNasadiť
Samohostovaný systém na správu rastlín na sledovanie rutín starostlivosti a organizácie záhradyNasadiť
Samo-hostovaná automatizačná platforma na vytváranie monitorovacích agentovNasadiť
Bleskurýchly generátor statických stránok postavený na GoNasadiť
Podniková sociálna sieť a intranetová platforma s otvoreným zdrojovým kódom pre tímyNasadiť
Rýchly dynamický server na spracovanie obrázkov na zmenu veľkosti, orezanie a konverziu formátuNasadiť
Immich je vysokovýkonné riešenie na správu fotografií a videí s vlastným hostingomNasadiť
Open-source správca tajomstiev na synchronizáciu premenných prostredia a API kľúčov naprieč tímami a infraštruktúrou.Nasadiť
Jednotná platforma časových radov s dotazmi Flux a integrovaným webovým UINasadiť
Editor vektorovej grafiky dostupný v prehliadači na ilustrácie a dizajn SVGNasadiť
Open-source backendová platforma s autentifikáciou, databázou a úložiskom pre AI agentovNasadiť
Open-source inventár dielov a správa kusovníka (BOM) pre inžinierske tímyNasadiť
Alternatívny front-end rešpektujúci súkromie pre YouTube bez reklám alebo sledovaniaNasadiť
Minimalistický fakturačný systém s vlastným hostingom pre freelancerov a malé tímyNasadiť
Open-source fakturačná a účtovná platforma pre freelancerov a malé podnikyNasadiť
Open-source fakturačná platforma s cenovými ponukami, výdavkami a platobným portálomNasadiť
Ľahká, samo-hostovaná alternatíva k Disqus pre blogy a statické webové stránkyNasadiť
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsNasadiť
Open-source platforma pre automatizáciu profesionálnych služieb (PSA) pre poskytovateľov riadených služieb (MSP) s IT dokumentáciou, správou tiketov a fakturáciouNasadiť
Open-source platforma ITSM a CMDB pre správu IT služieb a infraštruktúryNasadiť
Proxy pre torrent trackery prekladajúca dopyty pre Sonarr, Radarr a iné automatizačné nástrojeNasadiť
Jaeger je open-source systém distribuovaného sledovania na monitorovanie mikroslužieb.Nasadiť
Bezplatný a open-source mediálny server na organizovanie a streamovanie vašej mediálnej knižniceNasadiť
Nástroj na správu požiadaviek na médiá pre Jellyfin, Emby a Plex s pracovným tokom schvaľovaniaNasadiť
Jenkins je open-source automatizačný server pre CI/CD pipelineNasadiť
Vlastne hostovaná platforma na videokonferencie so zdieľaním obrazovky a nahrávanímNasadiť
Open-source platforma zákazníckych dát a pipeline na streamovanie udalostí pre inžinierovNasadiť
Samo-hostovaný systém na hľadanie práce, ktorý prehľadáva nástenky a prispôsobuje životopisyNasadiť
Open-source CMS na tvorbu dynamických webových stránok a webových aplikáciíNasadiť
Samohostovaný synchronizačný server pre aplikáciu na poznámky JoplinNasadiť
Odľahčená aplikácia na poznámky a kontrolné zoznamy s Markdownom a Kanban tabuľamiNasadiť
Vlastne hostovaný reportovací server pre PDF, Excel a DOCX z HTML šablónNasadiť
Centralizovaná brána privilegovaného prístupu pre SSH, RDP a databázové relácieNasadiť
Interaktívne webové prostredie pre živý kód, analýzu dát a vizualizácieNasadiť
JupyterLab je webové interaktívne vývojové prostredie pre notebooky a kódNasadiť
Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platformsNasadiť
Open-source Kanban tabuľa a nástroj na riadenie projektov, alternatíva k Trello.Nasadiť
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareNasadiť
Open-source riadenie projektov s kanbanovými tabuľami a integráciou GitHubuNasadiť
Správca komiksov s vlastným hostingom na automatické sťahovanie a organizáciuNasadiť
Karakeep je správca záložiek s vlastným hostingom, s AI-poháňaným značkovaním a vyhľadávaním.Nasadiť
Vlastne hostovaná digitálna knižnica pre komiksy, manga a e-knihyNasadiť
Samoobslužná platforma pre newslettery s drag-and-drop editorom a doručovaním SMTPNasadiť
Open-source stavová stránka a platforma na monitorovanie dostupnosti so správou incidentovNasadiť
Open-source platforma na orchestráciu pracovných postupov pre dátové toky a automatizáciuNasadiť
Open-source správa identít a prístupu s SSO, OAuth2 a SAMLNasadiť
Open-source AI asistent na chatovanie s vašimi dokumentmi a webomNasadiť
Open-source vizualizačné UI pre Elasticsearch s ovládacími panelmi a vyhľadávanímNasadiť
Open-source fakturácia predplatného a platobná platforma pre SaaS a trhoviskáNasadiť
Samohostované sledovanie času pre nezávislých pracovníkov, agentúry a tímyNasadiť
Samostatne hostovaný zdieľaný nákupný zoznam, správca receptov a plánovač jedálNasadiť
Vlastne hostovaný správca zbierok na katalogizáciu kníh, hier, vinylov a inýchNasadiť
Ľahký monitorovací panel servera s vlastným hostingom a metrikami v reálnom časeNasadiť
Samoobslužný mediálny server pre komiksy, manga, časopisy a e-knihy s podporou OPDS a synchronizácieNasadiť
Cloud-natívna API brána vytvorená pre hybridné a multi-cloudové prostrediaNasadiť
Open-source chatbot pre otázky a odpovede k dokumentom s podporou viacerých LLM a OCRNasadiť
Zjednotené API diagramu ako kódu, ktoré vykresľuje 30+ typov diagramov cez HTTPNasadiť
Moderný skracovač URL s vlastným hostingom, vlastnými doménami, analytikou a REST APINasadiť
Open-source platforma na označovanie a anotáciu údajov pre projekty strojového učeniaNasadiť
Open-source platforma na meranie a fakturáciu podľa spotrebyNasadiť
Langflow je vizuálny nástroj na tvorbu pracovných postupov AI na vytváranie aplikácií LLMNasadiť
Open-source platforma pre inžinierstvo LLM pre pozorovateľnosť a hodnotenieNasadiť
Open-source kontrola gramatiky, štýlu a pravopisu pre 25+ jazykovNasadiť
Samoobslužná automatizácia pre sťahovanie e-kníh a audiokníh so sledovaním autorovNasadiť
Open-source systém projektového manažmentu určený pre neprojektových manažérovNasadiť
Federovaný agregátor odkazov a diskusná platforma pre fóra s vlastným hostingomNasadiť
LibreChat je AI chatovacie rozhranie s podporou RAG pre viacdodávateľské použitie LLMNasadiť
Open-source helpdesk s omnichannel tiketovaním, živým chatom a správou SLANasadiť
Samoobslužná správa fotografií s rozpoznávaním tvárí a vyhľadávaním s podporou AINasadiť
Samoobslužný HTML5 server na testovanie rýchlosti internetu so vstavanou databázou výsledkovNasadiť
Bezplatné a open-source API strojového prekladu, ktoré je úplne samo-hostovanéNasadiť
Automatický správca a organizátor hudobnej zbierky pre Usenet a torrentyNasadiť
Open-source BI platforma postavená na dbt na prieskum dát a dashboardyNasadiť
Profesionálna online prieskumná platforma na vytváranie a správu dotazníkovNasadiť
Linkding je minimálny, rýchly správca záložiek s vlastným hosťovanímNasadiť
Vlastne hostovaná alternatíva k Linktree pre značkové stránky s odkazmi v bioNasadiť
Linkwarden je samoobslužný správca záložiek s archiváciou celých stránok.Nasadiť
Vysokovýkonný správca newsletterov a mailing listov s vlastným hostingomNasadiť
LiteLLM je AI brána na volanie 100+ LLM pomocou formátu OpenAI.Nasadiť
Open-sourceové notebooky Elixir pre dátovú vedu, ML a spoluprácu v reálnom časeNasadiť
Ľahký autentifikačný server poskytujúci zjednodušený LDAP backend pre vlastne hostované aplikácieNasadiť
Ľahký server na streamovanie hudby s vlastným hostingom so Subsonic APINasadiť
Moderný open-source AI chatovací framework podporujúci viacerých poskytovateľov LLMNasadiť
Samoobslužný AI asistent hĺbkového výskumu poháňaný cloudovými poskytovateľmi LLMNasadiť
Server API s vlastným hosťovaním kompatibilný s OpenAI na lokálnu inferenciu modelu AINasadiť
Nástroj na distribuované záťažové testovanie založený na Pythone s webovým používateľským rozhraním v reálnom čase.Nasadiť
Znalostná báza a blokový nástroj na tvorbu osnov s vlastným hostovaním a zameraním na súkromieNasadiť
Logto je komplexná platforma pre identitu a autentifikáciu s podporou OAuth a OIDCNasadiť
Komplexný systém údržby vozidiel a riadenia palivaNasadiť
Samoobslužná platforma na správu fotografií s organizáciou albumov, prehliadaním EXIF dát a podrobnými ovládacími prvkami zdieľaniaNasadiť
Mage AI je nástroj na dátové pipeline na vytváranie a správu pracovných postupov ETL.Nasadiť
Samoobslužná archivácia e-mailov so synchronizáciou IMAP, fulltextovým vyhľadávaním a exportomNasadiť
Open-source SMTP nástroj na testovanie e-mailov s doručenou poštou založenou na prehliadači pre vývojárovNasadiť
Samo-hostená databáza hudobných scrobble záznamov s osobnými grafmi počúvaniaNasadiť
Open-source vyhľadávač s fulltextovým a vektorovým vyhľadávaním prostredníctvom protokolu MySQLNasadiť
Relačný databázový server s otvoreným zdrojovým kódom a priama náhrada MySQLNasadiť
Open-source reaktívny Python notebook s podporou SQL a reprodukovateľným vykonávanímNasadiť
Vlastne hostovaná proxy pre články pre čisté čítanie bez reklám s inteligentným kešovanímNasadiť
Samo-hostovaný federovaný mikroblogovací server založený na štandarde ActivityPubNasadiť
Webové rozhranie v štýle tabuľkového procesora na prehliadanie a úpravu databáz PostgreSQLNasadiť
Popredná open-source platforma webovej analytiky s úplnou kontrolou nad dátami a ochranou súkromiaNasadiť
Domáci server Matrix s otvoreným zdrojovým kódom pre decentralizovanú, šifrovanú komunikáciuNasadiť
Open-source platforma na tímovú spoluprácu s posielaním správ, zdieľaním súborov a integráciamiNasadiť
Open-source automatizácia marketingu pre e-mailové kampane, bodovanie potenciálnych zákazníkov a cestyNasadiť
MaxKB je platforma s otvoreným zdrojovým kódom na vytváranie podnikových agentov znalostnej bázy AI.Nasadiť
Open-source správa dokumentov s OCR, fulltextovým vyhľadávaním a pracovnými postupmiNasadiť
Open-source aplikácia na osobné financie a správu majetkuNasadiť
Prehliadačový optimalizátor obrázkov s konverziou formátu a odstránením EXIF dátNasadiť
Mealie je samo-hostený správca receptov s plánovaním jedál a nákupnými zoznamamiNasadiť
Automatický správca videotéky pre seriály s podporou Plex a JellyfinNasadiť
Bleskurýchly vyhľadávač pre moderné aplikácieNasadiť
Pamäťová grafová databáza pre analýzy v reálnom čase na prepojených dátachNasadiť
Memos je ľahká aplikácia na písanie poznámok s prioritou súkromiaNasadiť
Vlastne hostovaná platforma na vzdialené monitorovanie a správu pre desktopy, servery a zariadenia IoTNasadiť
Open-source platforma pre business intelligence na vizualizáciu a analýzu dátNasadiť
Obchodný terminál MetaTrader 5 prístupný cez prehliadač pre 24/7 obchodovanie na forexe a s CFDNasadiť
MeTube je webový nástroj na sťahovanie videí pre YouTube a iné platformy.Nasadiť
Ľahký samoobslužný pastebin, zdieľač súborov a skracovač URL v RustNasadiť
Vektorová databáza s otvoreným zdrojovým kódom vytvorená pre AI aplikácie a vyhľadávanie podobnostiNasadiť
MindsDB je platforma AI na vytváranie modelov strojového učenia z podnikových dát.Nasadiť
Samohostiteľný generátor QR kódov s vlastnými štýlmi a dávkovým exportomNasadiť
Minimalistická a názorovo vyhranená čítačka RSS kanálov s čistým webovým rozhranímNasadiť
AI predikčný nástroj poháňaný simuláciou viacagentovej rojovej inteligencieNasadiť
Samoobslužné P2P videokonferencie s neobmedzeným počtom miestností a zdieľaním obrazovkyNasadiť
Webové admin rozhranie MongoDB na prehliadanie, úpravu a správu databázNasadiť
Dokumentovo orientovaná NoSQL databáza s úložiskom dokumentov podobným JSONuNasadiť
Systém na správu osobných vzťahov na dokumentovanie vášho životaNasadiť
Ambientný mixér zvukových scenérií s nástrojmi na produktivitu pre hlboké sústredenie a relaxáciuNasadiť
Open-source systém na správu vzdelávania, ktorému dôveruje viac ako 489 miliónov používateľov na celom sveteNasadiť
Open-source AI vyhľadávač s generatívnymi odpoveďami a citáciami zdrojovNasadiť
Nenáročný server na streamovanie hudby s vlastným hosťovaním s natívnymi aplikáciami pre iOS a AndroidNasadiť
Vlastne hostovaný automatizovaný nástroj na sťahovanie komiksov a správca knižniceNasadiť
Rýchla, spoľahlivá open-source relačná databáza pre webové a aplikačné pracovné zaťaženiaNasadiť
Platforma na automatizáciu pracovných postupov s vizuálnym uzlovým rozhranímNasadiť
Open-source OAuth a API integračná platforma pre 300+ služiebNasadiť
Cloud-natívny systém správ s pub/sub, request-reply a JetStreamNasadiť
Navidrome je samo-hostený hudobný server s webovým a mobilným streamovanímNasadiť
Samo-hostovaný virtuálny prehliadač pre spoločné prehliadanie webu a streamovanieNasadiť
Svetová špičková open-source grafová databáza pre prepojené dátaNasadiť
Bezpečný klient mesh VPN založený na WireGuard s SSO a granulárnymi kontrolami prístupuNasadiť
Open-source modelovanie sieťovej infraštruktúry pre IPAM, DCIM a dokumentáciuNasadiť
Monitorovací agent infraštruktúry v reálnom čase s 800+ integráciamiNasadiť
Nové API je brána LLM a systém správy AI aktív pre viacerých poskytovateľov.Nasadiť
Nextcloud je výkonná platforma pre produktivitu s vlastným hostingomNasadiť
Správa servera cez prehliadač pre pripojenia SSH, VNC a RDPNasadiť
Univerzálny správca úložiska artefaktov pre Maven, npm, Docker a PyPINasadiť
NocoBase je rozšíriteľná no-code/low-code platforma na vytváranie aplikáciíNasadiť
Open-source alternatíva Airtable, ktorá mení databázy na inteligentné tabuľkyNasadiť
Nízkokódový vizuálny nástroj na prepojenie IoT zariadení, API a online služiebNasadiť
NodeBB je moderná diskusná platforma v reálnom čase na budovanie komunitných fórNasadiť
Správca receptov s vlastným hostingom, s importom zo sociálnych médií a synchronizáciou domácnostiNasadiť
Vlastne hostovaná znalostná báza v Markdowne s grafickým zobrazením a integráciou AINasadiť
Platforma pre e-mailový marketing a transakčný e-mail s vlastným hostingomNasadiť
Open-source infraštruktúra notifikácií pre e-mail, SMS a push doručovanieNasadiť
Server pre push notifikácie s vlastným hosťovaním na odosielanie upozornení prostredníctvom jednoduchých požiadaviek HTTP.Nasadiť
Efektívny C++ Usenet sťahovač binárnych súborov s opravou PAR2 a webovým rozhranímNasadiť
Meta-vyhľadávací agregátor Usenet, ktorý zjednocuje indexovače za jedným Newznab APINasadiť
PHP CMS založený na Laravel na tvorbu flexibilných webových stránok a webových aplikáciíNasadiť
Open-source platforma ERP a CRM pre riadenie podniku a elektronický obchodNasadiť
Samo-hostovaný pracovný priestor AI s chatom, agentmi, hĺbkovým výskumom a trvalou pamäťouNasadiť
Vlastne hostované webové používateľské rozhranie na bezpečné spúšťanie preddefinovaných shell príkazovNasadiť
Spúšťajte veľké jazykové modely lokálne s jednoduchým API pre AI aplikácieNasadiť
Samoobslužný systém požiadaviek pre Plex, Emby a Jellyfin s automatickým plnenímNasadiť
OmniTools je komplexná webová súprava nástrojov s viac ako 80 nástrojmi na každodenné úlohy.Nasadiť
OneDev je samostatne hostovaný Git server so zabudovaným CI/CD a riadením projektov.Nasadiť
Zdieľajte samodeštrukčné tajomstvá prostredníctvom odkazov na jednorazové zobrazenieNasadiť
Online kancelársky balík hostovaný na vlastnom serveri so spoločnou úpravou kompatibilnou s MS Office.Nasadiť
Open-source AI chat a podniková vyhľadávacia platforma, ktorá funguje s každým LLMNasadiť
Open-source platforma na správu akademických časopisov a publikovanie s otvoreným prístupomNasadiť
AI-natívna poznámková aplikácia na písanie, výskum a organizovanie vedomostí v jednom pracovnom priestoreNasadiť
Samoobslužné rozhranie AI chatu podporujúce viacerých poskytovateľov LLM s možnosťami RAGNasadiť
Open-source správca tajomstiev na ukladanie a prístup k citlivým povereniamNasadiť
Osobný AI asistent s podporou viackanálového zasielania správ (predtým Moltbot/Clawdbot)Nasadiť
Open-source synchronizácia súborov a spolupráca so vstavanou správou identítNasadiť
Open-source elektronické zdravotné záznamy a manažment praxe pre klinikyNasadiť
Samohostovaný pastebin poháňaný Gitom, open-source alternatíva k GitHub GistNasadiť
Open-source autonómny AI agent pre úlohy softvérového inžinierstvaNasadiť
Samoobslužné osobné jadro AI s pamäťou, agentmi a 118+ integráciami aplikáciíNasadiť
Cloud-natívna platforma pozorovateľnosti pre logy, metriky, trasovania a dashboardyNasadiť
Produktová analytika s dôrazom na súkromie s dashboardmi v reálnom čase a prehrávaním reláciíNasadiť
Správa open-source projektov s Ganttovými diagramami, agilnými nástenkami a sledovaním časuNasadiť
Open-source vyhľadávací a analytický nástroj, komunitný fork ElasticsearchNasadiť
Bezplatná a open-source alternatíva DocuSign na právne záväzné podpisovanie dokumentovNasadiť
HTML5 test rýchlosti siete s vlastným hostingom bez Flashu alebo JavyNasadiť
OpenViking je open-source kontextová databáza vytvorená pre AI agentovNasadiť
Plne vybavený VPN server s webovou správou a správou klientovNasadiť
Open-source nástroj na tvorbu formulárov s podmienenou logikou, vkladaním a správou odpovedíNasadiť
Open-source HR platforma pre správu zamestnancov, dovoleniek a náboruNasadiť
Outline je moderná tímová wiki a vedomostná báza s kolaboráciou v reálnom časeNasadiť
Open-source kolaboratívny LaTeX editor na vedecké a akademické písanieNasadiť
Nástroj na správu požiadaviek na médiá a objavovanie pre Plex s pracovným postupom schvaľovaniaNasadiť
Samostatne hostovaný server pre živé vysielanie a chat s podporou RTMP a FediverseNasadiť
Vlastne hostovaná platforma na synchronizáciu súborov, zdieľanie a spoluprácu pre tímyNasadiť
Ľahké cloudové úložisko s vlastným hosťovaním založené na Rust-e s podporou klienta NextcloudNasadiť
PairDrop je webový nástroj na zdieľanie súborov na okamžité prenosy medzi zariadeniamiNasadiť
Sledovač osobných financií s podvojným účtovníctvom a sledovaním investíciíNasadiť
Užívateľský WireGuard tunelový klient pre bezpečný vzdialený prístup cez PangolinNasadiť
Paperclip je AI/ML orchestračná platforma pre autonómne tímyNasadiť
Systém správy dokumentov, ktorý transformuje fyzické dokumenty na prehľadávateľné digitálne archívyNasadiť
Open-source systém na správu dokumentov na skenovanie, OCR a organizovanie súborov PDFNasadiť
Minimalistická open-source platforma na správu a archiváciu dokumentovNasadiť
Open-source dátové jazero pozorovateľnosti pre logy, metriky a trasyNasadiť
Open-source tímový správca hesiel s end-to-end šifrovaním OpenPGP a zdieľanímNasadiť
Samoobslužné zdieľanie tajomstiev s jednorazovými, vypršajúcimi odkazmi pre heslá a súboryNasadiť