Nasadiť DbGate v inštalácii jedným kliknutím.
Open-source multiplatformový správca databáz podporujúci MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis a mnoho ďalších SQL a NoSQL databázových systémov.
Vyberte si VPS plán pre DbGate
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť DbGate
DbGate je open-source multiplatformový správca databáz, ktorý podporuje MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra a Amazon Redshift prostredníctvom jediného webového rozhrania. Namiesto prepínania medzi nástrojmi špecifickými pre dodávateľa sa pripojíte ku každej databáze z jedného pracovného priestoru, spúšťate SQL alebo NoSQL dotazy vo viacerých záložkách, upravujete tabuľky priamo a porovnávate schémy naprieč prostrediami.
Vlastné hostovanie DbGate na vašom vlastnom VPS udržiava pripojovacie reťazce, uložené dotazy a exportované dáta výhradne na vašej infraštruktúre bez cloudovej telemetrie alebo licencovania na používateľa. Rozhranie prehliadača je prístupné z akéhokoľvek zariadenia, čo ho robí užitočným pre ad-hoc kontrolu dát, každodennú administráciu a kolaboratívne ladenie bez inštalácie desktopového klienta na každý vývojársky počítač.
Kľúčové vlastnosti DbGate
SQL a NoSQL spolu
Pripojte sa k MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra a ďalším z jedného pracovného priestoru bez žonglovania s klientmi špecifickými pre dodávateľa.
Viaczáložkový editor dotazov
Spúšťajte SQL alebo MongoDB dotazy naprieč viacerými kartami s automatickým dopĺňaním, zvýrazňovaním syntaxe a trvalou históriou, ktorá prežije opätovné pripojenia a reštarty.
Vizuálny tabuľkový editor
Prehliadajte, filtrujte, zoraďujte a upravujte riadky priamo v mriežke podobnej tabuľke, a potom potvrďte zmeny prostredníctvom vygenerovaného SQL diffu predtým, než sa dostanú do databázy.
Porovnanie a export schémy
Porovnajte schémy medzi dvoma databázami, generujte migračné SQL a exportujte tabuľky alebo dotazy do formátov CSV, JSON, SQL dumpov alebo Excelu priamo z prehliadača.
Návrhár ER diagramov
Vizualizujte vzťahy pomocou interaktívneho ER diagramu, potom exportujte rozloženie ako SVG alebo PNG pre dokumentáciu a architektonické revízie.
Prečo spustiť DbGate na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.