Nasadiť Visual Studio Code Server jedným kliknutím.
Spustite VS Code naplno vo svojom prehliadači odkiaľkoľvek s rozšíreniami, ladiacimi nástrojmi, Gitom a integrovaným terminálom.
Vyberte si VPS plán pre Visual Studio Code Server
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server prináša kompletné vývojové prostredie VS Code do akéhokoľvek prehliadača. Získajte prístup k vašim rozšíreniam, IntelliSense, integrovanému terminálu, nástrojom Git a debuggeru z akéhokoľvek zariadenia bez lokálnej inštalácie softvéru — vaše vývojové prostredie žije na vašom VPS a je vždy pripravené.
Vlastné hostovanie VS Code Servera na VPS znamená, že projekty a konfigurácie pretrvávajú medzi reláciami a sú prístupné z akéhokoľvek počítača. Vždy zapnuté serverové prostredie je ideálne pre párové programovanie cez web, pracovné postupy cloudového vývoja alebo kódovanie zo zariadení, kde inštalácia VS Code nie je praktická.
Kľúčové vlastnosti Visual Studio Code Server
Plný VS Code v prehliadači
Získajte prístup ku kompletnému prostrediu VS Code vrátane rozšírení, tém, klávesových skratiek a nastavení z ľubovoľnej karty prehliadača.
Podpora rozšírení
Nainštalujte a spustite rozšírenia VS Code na strane servera, vrátane jazykových serverov, linterov, formátovačov a debuggerov.
Integrovaný terminál
Spúšťajte príkazy shellu, vytvárajte nástroje a skripty priamo v termináli prehliadača pripojenom k vášmu prostrediu VPS.
Integrácia Git
Spravujte repozitáre, vytvárajte commity, kontrolujte rozdiely a riešte konflikty zlúčenia pomocou vstavaných nástrojov Git v prostredí VS Code.
Trvalý pracovný priestor
Projekty, nastavenia a rozšírenia pretrvávajú medzi reláciami na vašom VPS, takže nadviažete presne tam, kde ste skončili.
Prečo spustiť Visual Studio Code Server na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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