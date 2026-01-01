Live API · SDKs · MCP server

Email API s reálnou doručenou schránkou za ním.

Odosielanie, čítanie, vyhľadávanie a odpoveď: jeden API, jeden kľúč
Zapojte svoj stack alebo váš AI agent
Začať posielať za minútu
From0,39/mes.
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Hostinger Mail API
Spojené
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Prijaté, správa v pohotovosti

Jedna doručená schránka, každý spôsob budovania.

Pracujte priamo s rozhraním REST API, zadávajte SDK prvej strany, skriptujte ho z CLI alebo pripojte AI agenta cez live server MCP. Je to tá istá poštová schránka pod ním.

Server MCP

Poskytnite svojim AI agentom nástroje na čítanie, odosielanie, vyhľadávanie a prevádzkovanie reálnej poštovej schránky.

Node.js SDK

Pridajte odosielanie e-mailov a pracovné postupy prijímacích schránok do aplikácií JavaScript a TypeScript s vlastným vývojárskym zážitkom.

PHP SDK

Pripojte webové stránky a služby backendov k akciám poštovej schránky bez toho, aby ste od nuly vybudovali klienta API.

Python SDK

Vytvorte automatizácie, pracovné postupy a nástroje agentov okolo reálneho e-mailového konta.

Rozhranie príkazového riadku

Kontrola a správa pracovných postupov poštových schránok z terminálu, skriptov a prác CI.

REST API a webhooky

Priamo volajte na programovateľný povrch, reagujte na udalosti v poštovej schránke a posielajte e-maily o produktoch, keď to vaša aplikácia potrebuje.

Knižnice & CLI

Nainštalujte klienta prvej strany a urobte svoj prvý hovor za pár minút.

TypScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Úplne napísaný klient pre Mail API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Framework-agnostic PHP klient.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Python klient pre Mail API.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Správa pošty priamo z vášho terminálu.

Dajte svojmu agentovi skutočnú doručenú schránku

Odosielanie koncového bodu nestačí. Vaša aplikácia alebo agent dostane pracovnú poštovú schránku s adresou, témami a históriou, ktorú možno ovládať prostredníctvom MCP, SDK alebo REST.

Identita

Skutočná, overiteľná e-mailová adresa, ktorú môže agent použiť na prihlásenie sa k službám, prijímanie potvrdení a konanie vo vašom mene.

Skutočné rozhovory

Odpovede, prílohy a témy viacerých strán, s človekom v kruhu, kedykoľvek budete chcieť jeden.

Pamäť postavená v

Každá správa je pretrvávajúcim, vyhľadávacím záznamom, na ktorý sa agent môže pozrieť, aby pochopil kontext a nasledoval.

Jednoduché, pre poštové schránky

Každý plán zahŕňa úplné API, SDK, CLI, MCP a webhook prístup. Odosielanie je postavené pre produktové a transakčné e-maily pri miernom objeme.

30-dňová záruka vrátenia peňazí

Zrušiť môžete kedykoľvek

Nepretržitá podpora

48 mesačný plán
87 % zľava
Starter
Najlepšie pre: vedľajšie projekty a prototypy
2,99
0,39/mes.
Získajte svoj API kľúč
Cena za poštovú schránku. Na obdobie 48 mesiacov. Predlžuje sa za 1,59 €/mes. na obdobie 48 mesiacov.
Prístup k API, SDK, CLI a MCP
Webhooks & udalosti poštovej schránky
1 000 e-mailov/deň na poštovú schránku
1 poštová schránka je súčasťou
5 GB úložiska na poštovú schránku
Pravidlá preposielania: 5
E-mailové aliasy: 5

Výhody:

Agent Mail: dedikovaná adresa agenta + nástroje MCP
Najobľúbenejšie
75 % zľava
Standard
Najlepšie pre: rastúce aplikácie a integrácie
3,99
0,99/mes.
Získajte svoj API kľúč
Cena za poštovú schránku. Na obdobie 48 mesiacov. Predlžuje sa za 2,79 €/mes. na obdobie 48 mesiacov.
Prístup k API, SDK, CLI a MCP
Webhooks & udalosti poštovej schránky
3 000 e-mailov/deň na poštovú schránku
1 poštová schránka je súčasťou
20 GB úložiska na poštovú schránku
Pravidlá preposielania: 20
E-mailové aliasy: 10

Výhody:

Hľadať, odpovedať, zhrnúť a písať – všetko s pomocou nástrojov AI – neobmedzene
Agent Mail: dedikovaná adresa agenta + nástroje MCP
67 % zľava
Premium
Najlepšie pre: výrobné pracovné zaťaženie
5,99
1,99/mes.
Získajte svoj API kľúč
Cena za poštovú schránku. Na obdobie 48 mesiacov. Predlžuje sa za 3,99 €/mes. na obdobie 48 mesiacov.
Prístup k API, SDK, CLI a MCP
Webhooks & udalosti poštovej schránky
3 000 e-mailov/deň na poštovú schránku
1 poštová schránka je súčasťou
50 GB úložiska na poštovú schránku
Pravidlá preposielania: 50
E-mailové aliasy: 30

Výhody:

Doména zadarmo na 1 rok
Hľadať, odpovedať, zhrnúť a písať – všetko s pomocou nástrojov AI – neobmedzene
Agent Mail: dedikovaná adresa agenta + nástroje MCP
87 % zľava
Starter
Najlepšie pre: vedľajšie projekty a prototypy
2,99
0,39/mes.
Získajte svoj API kľúč
Cena za poštovú schránku. Na obdobie 48 mesiacov. Predlžuje sa za 1,59 €/mes. na obdobie 48 mesiacov.
Prístup k API, SDK, CLI a MCP
Webhooks & udalosti poštovej schránky
1 000 e-mailov/deň na poštovú schránku
1 poštová schránka je súčasťou
5 GB úložiska na poštovú schránku
Pravidlá preposielania: 5
E-mailové aliasy: 5

Výhody:

Agent Mail: dedikovaná adresa agenta + nástroje MCP
Najobľúbenejšie
75 % zľava
Standard
Najlepšie pre: rastúce aplikácie a integrácie
3,99
0,99/mes.
Získajte svoj API kľúč
Cena za poštovú schránku. Na obdobie 48 mesiacov. Predlžuje sa za 2,79 €/mes. na obdobie 48 mesiacov.
Prístup k API, SDK, CLI a MCP
Webhooks & udalosti poštovej schránky
3 000 e-mailov/deň na poštovú schránku
1 poštová schránka je súčasťou
20 GB úložiska na poštovú schránku
Pravidlá preposielania: 20
E-mailové aliasy: 10

Výhody:

Hľadať, odpovedať, zhrnúť a písať – všetko s pomocou nástrojov AI – neobmedzene
Agent Mail: dedikovaná adresa agenta + nástroje MCP
67 % zľava
Premium
Najlepšie pre: výrobné pracovné zaťaženie
5,99
1,99/mes.
Získajte svoj API kľúč
Cena za poštovú schránku. Na obdobie 48 mesiacov. Predlžuje sa za 3,99 €/mes. na obdobie 48 mesiacov.
Prístup k API, SDK, CLI a MCP
Webhooks & udalosti poštovej schránky
3 000 e-mailov/deň na poštovú schránku
1 poštová schránka je súčasťou
50 GB úložiska na poštovú schránku
Pravidlá preposielania: 50
E-mailové aliasy: 30

Výhody:

Doména zadarmo na 1 rok
Hľadať, odpovedať, zhrnúť a písať – všetko s pomocou nástrojov AI – neobmedzene
Agent Mail: dedikovaná adresa agenta + nástroje MCP

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Ochrana pred spamom, vírusmi a phishingom
Prístup k e-mailom v akejkoľvek aplikácii alebo zariadení
Sledovanie všetkej aktivity poštovej schránky pomocou protokolov auditu
Chráňte dáta pomocou end-to-end šifrovania
Jednoduchá migrácia vašich e-mailov
Preposielajte e-maily na akúkoľvek inú e-mailovú adresu
Ochrana pred spamom, vírusmi a phishingom
Prístup k e-mailom v akejkoľvek aplikácii alebo zariadení
Sledovanie všetkej aktivity poštovej schránky pomocou protokolov auditu
Chráňte dáta pomocou end-to-end šifrovania
Jednoduchá migrácia vašich e-mailov
Preposielajte e-maily na akúkoľvek inú e-mailovú adresu

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

Vytvorené pre vývojárske pracovné postupy

Použite rozhranie, ktoré sa hodí do vášho zásobníka, a potom prejdite medzi SDK, CLI, REST a webhooks bez zmeny základnej poštovej schránky.

JSON

Reagovať v reálnom čase

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Prihláste sa k udalostiam poštovej schránky s webhooks a spustiť svoju logiku v okamihu príchodu pošty, bez hlasovacích kruhov na opatrovateľku.

Node.js

Vyhľadávanie a triáž z kódu

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Požiadajte poštovú schránku tak, ako si myslí váš pracovný postup: podľa odosielateľa, témy alebo stavu. Potom konajte na výsledkoch v tom istom hovorovom reťazci.

Shell

Skriptovanie z vášho terminálu

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI hovorí o tom istom API, takže čokoľvek, čo môže vaša aplikácia urobiť, môžete urobiť aj z vašej shell, skriptov a CI prác.

Kompletná kontrola vašich mailových pracovných postupov

Spravujte poverenia, sledujte aktivitu doručovania v denníkoch e-mailov a rozširujte integrácie bez toho, aby ste opustili ovládací panel.

API kľúče

Vytvorte kľúče pre nové projekty a zrušte ich pri rotácii poverení.

Webhook koncové body

Spravujte koncové body, ktoré prijímajú udalosti vo vašej poštovej schránke.

E-mailové protokoly

Kontrola činnosti doručovania, keď potrebujete sledovať správu.
Hostinger Agentic Mail ilustrácia pre automatizované e-mailové pracovné postupy

Hostinger Mail pre vývojárov

Umiestnite reálnu schránku za váš kód

Vytvorte kľúč API, pripojte svoju aplikáciu alebo agenta, odošlite svoj prvý e-mail a začnite budovať.

Získajte svoj API kľúč
Prečítajte si dokumenty

Hostinger Mail API Časté otázky

Odpoveď o Mail API, MCP server, SDK, CLI, REST API a webhooks.

Hostinger Mail API je programovateľný e-mailový povrch pre aplikácie, webové stránky a služby backend. Odosielanie e-mailov a čítanie, vyhľadávanie, organizovanie, odpovedanie a automatizácia reálnej doručenej schránky prostredníctvom SDK, CLI, REST API a webhookov.

Hostinger Live Mail MCP server poskytuje kompatibilné AI agentov mailbox nástroje, ktoré môžu volať priamo. Agenti môžu použiť tieto nástroje na čítanie konverzácie, vyhľadávanie správ, návrh odpovedí, triedenie prichádzajúcej pošty, a spustiť pracovné postupy pre doručené schránky.

Hostinger Mail API kombinuje odosielanie e-mailov aplikácií a kontrolu reálnych doručených schránok v jednom programovateľnom povrchu. Je postavený pre e-maily produktov a pracovných postupov namiesto veľkého objemu.

Prvé strany SDK sú k dispozícii pre Node.js, PHP a Python. Môžete tiež použiť rozhranie príkazového riadku alebo zavolať REST API priamo z ľubovoľného jazyka, ktorý podporuje HTTP.

Webhooks umožňujú aplikácii reagovať na aktivitu poštovej schránky a spustiť pracovné postupy bez opakovaného kontrolovania zmien.

Prihláste sa do hPanelu, otvorte oblasť API a vytvorte kľúč pre integráciu. Udržujte kľúč zabezpečený a nezaväzujte ho na zdrojový kód.

Pokyny k nastaveniu, referencie API a podrobnosti o integrácii nájdete v dokumentácii k rozhraniu Hostinger Mail API.

Áno. Pomocou rozhrania REST API, SDK alebo CLI môžete odosielať e-maily a ovládať reálnu doručenú schránku z ľubovoľnej aplikácie, webovej lokality alebo backend. Agenty cez MCP sú podporované, ale sú voliteľné.

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