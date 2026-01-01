Email API s reálnou doručenou schránkou za ním.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Jedna doručená schránka, každý spôsob budovania.
Server MCP
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
Rozhranie príkazového riadku
REST API a webhooky
Knižnice & CLI
TypScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Dajte svojmu agentovi skutočnú doručenú schránku
Identita
Skutočné rozhovory
Pamäť postavená v
Jednoduché, pre poštové schránky
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Zrušiť môžete kedykoľvek
Nepretržitá podpora
Výhody:
Výhody:
Výhody:
Výhody:
Výhody:
Výhody:
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
Vytvorené pre vývojárske pracovné postupy
JSON
Reagovať v reálnom čase
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Vyhľadávanie a triáž z kódu
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Shell
Skriptovanie z vášho terminálu
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Kompletná kontrola vašich mailových pracovných postupov
API kľúče
Webhook koncové body
E-mailové protokoly
Hostinger Mail API Časté otázky
Čo je Hostinger Mail API?
Hostinger Mail API je programovateľný e-mailový povrch pre aplikácie, webové stránky a služby backend. Odosielanie e-mailov a čítanie, vyhľadávanie, organizovanie, odpovedanie a automatizácia reálnej doručenej schránky prostredníctvom SDK, CLI, REST API a webhookov.
Čo dokáže Hostinger Mail MCP server?
Hostinger Live Mail MCP server poskytuje kompatibilné AI agentov mailbox nástroje, ktoré môžu volať priamo. Agenti môžu použiť tieto nástroje na čítanie konverzácie, vyhľadávanie správ, návrh odpovedí, triedenie prichádzajúcej pošty, a spustiť pracovné postupy pre doručené schránky.
Je to vysoký objem transakčný e-mail API?
Hostinger Mail API kombinuje odosielanie e-mailov aplikácií a kontrolu reálnych doručených schránok v jednom programovateľnom povrchu. Je postavený pre e-maily produktov a pracovných postupov namiesto veľkého objemu.
Aké jazyky a rozhrania sú podporované?
Prvé strany SDK sú k dispozícii pre Node.js, PHP a Python. Môžete tiež použiť rozhranie príkazového riadku alebo zavolať REST API priamo z ľubovoľného jazyka, ktorý podporuje HTTP.
Môžem sa prihlásiť na event mailbox?
Webhooks umožňujú aplikácii reagovať na aktivitu poštovej schránky a spustiť pracovné postupy bez opakovaného kontrolovania zmien.
Ako získať API kľúč?
Prihláste sa do hPanelu, otvorte oblasť API a vytvorte kľúč pre integráciu. Udržujte kľúč zabezpečený a nezaväzujte ho na zdrojový kód.
Kde môžem nájsť dokumentáciu?
Pokyny k nastaveniu, referencie API a podrobnosti o integrácii nájdete v dokumentácii k rozhraniu Hostinger Mail API.
Môžem ho použiť v aplikácii alebo na webe?
Áno. Pomocou rozhrania REST API, SDK alebo CLI môžete odosielať e-maily a ovládať reálnu doručenú schránku z ľubovoľnej aplikácie, webovej lokality alebo backend. Agenty cez MCP sú podporované, ale sú voliteľné.