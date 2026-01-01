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Rozvíjajte svoje podnikanie s AI agentmi

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Naši AI agenti

AI nástroje vám poskytujú prázdne chatovacie okno. Očakáva sa od vás, že prídete na to, čo sa opýtať, ako sa to opýtať a čo robiť ďalej.

Naši agenti prichádzajú s už zabudovanými zručnosťami. Každý z nich je špecialista, ktorý vie, čo má robiť a ako pomôcť. Tím 7 AI agentov, ktorí vám pomáhajú rozvíjať vaše podnikanie od prvého dňa.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Tri kroky. To je všetko.

01

Vyberte si výzvu

Potrebujete lepšie SEO? Obsahový program? Právne stránky? Vyberte si agenta, ktorý vám vyhovuje.
02

Chatujte so svojím agentom

Zmeňte usporiadanie prvkov a vytvorte si webové stránky, aké ste vždy chceli.
03

Získajte skutočné výsledky

Stratégie, blogové príspevky, audity, e-mailové kampane. Pripravené na kopírovanie, vloženie a použitie.
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Vytvorené pre majiteľov firiem, nie pre technikov.

Vyrobené pre vašu Hostinger stránku

Vaši agenti sú navrhnutí tak, aby pracovali s nástrojmi, ktoré už používate: s vašou webovou stránkou, vašou doménou a vaším podnikaním.

Nie sú potrebné žiadne technické zručnosti

Ak dokážete viesť konverzáciu, môžete používať aj agentov. Netreba si pamätať žiadne prompty, nie je potrebné žiadne nastavovanie.

Špecialisti, nie generalisti

Každý agent je vyškolený na jednu úlohu. Získate pomoc na expertnej úrovni, nie generického asistenta, ktorý sa snaží robiť všetko.

Vaše dáta zostávajú vaše

Konverzácie sú súkromné. Netrénujeme na vašich dátach ani ich nezdieľame s tretími stranami.

Pridajte sa k miliónom spokojných zákazníkov

Hostinger je miesto, kde nájdete všetko, čo potrebujete, pretože poskytuje všetky nástroje, ktoré môžu prispieť k úspechu podnikania.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Hostinger používam už nejaký čas a moja skúsenosť bola naozaj veľmi dobrá. Proces nastavenia bol veľmi jednoduchý, dokonca aj pre niekoho, kto nie je veľmi technicky zdatný.

Dm Rawat

Dm Rawat

Pohodlné, spoľahlivé a dobre udržiavané, s vynikajúcim tímom podpory, ktorý je pripravený kedykoľvek pomôcť naživo. Naozaj odporúčam.

Amir Benslama

Amir Benslama

Váš tím AI agentov je pripravený. A vy?

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Často kladené otázky

Čo je Hostinger Agents?

Hostinger Agents je aplikácia poháňaná AI, ktorá vám poskytuje tím špecializovaných agentov — každý vytvorený pre špecifickú oblasť podnikania ako stratégia, písanie, SEO, marketing, právo, komunikácia so zákazníkmi a predaj. Namiesto jedného všeobecného chatbota získate špecializovaných expertov, s ktorými sa môžete kedykoľvek rozprávať jednoduchým jazykom. Nevyžadujú sa žiadne technické zručnosti.

Pre koho je Hostinger Agents?

Je určený pre samostatných podnikateľov, ľudí s vedľajším príjmom a majiteľov malých firiem, ktorí si všetko riešia sami. Ak ste si niekedy priali mať k dispozícii stratéga, copywritera, marketéra alebo právneho poradcu — presne to vám ponúka Hostinger Agents.

Ako sa líši od ChatGPT?

Na rozdiel od všeobecných AI chatbotov je každý Hostinger Agent vopred vyškolený hlbokými odbornými znalosťami v konkrétnej obchodnej oblasti. Nemusíte vytvárať dokonalý prompt – stačí si vybrať agenta a zručnosť a on vás odtiaľ navedie k užitočnému výsledku.

Čo sú zručnosti a ako fungujú?

Zručnosti sú vopred vytvorené šablóny úloh v rámci každého agenta. Namiesto toho, aby ste vymýšľali, čo sa opýtať, vyberiete si zručnosť a agent vás prevedie konkrétnym výsledkom — ako je napríklad napísanie blogového príspevku, vykonanie prieskumu kľúčových slov alebo vygenerovanie zásad ochrany osobných údajov. Zručnosti sú rýchlejšie, štruktúrovanejšie a prinášajú lepšie výsledky než začínať z prázdnej konverzácie.

Musím začať odznova zakaždým, keď otvorím aplikáciu?

Nie. Môžete pokračovať v existujúcej konverzácii alebo začať novú – je to len na vás. V každom prípade si váš agent zapamätá váš obchodný kontext, preferencie a predchádzajúce rozhodnutia vo všetkých konverzáciách. Nový chat nikdy nie je prázdny list.

Záleží nám na vašom súkromí

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