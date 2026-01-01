AI nástroje vám poskytujú prázdne chatovacie okno. Očakáva sa od vás, že prídete na to, čo sa opýtať, ako sa to opýtať a čo robiť ďalej.
Naši agenti prichádzajú s už zabudovanými zručnosťami. Každý z nich je špecialista, ktorý vie, čo má robiť a ako pomôcť. Tím 7 AI agentov, ktorí vám pomáhajú rozvíjať vaše podnikanie od prvého dňa.
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Creative writer
SEO Consultant
Marketing Planner
Legal advisor
Customer Comms
Sales & Outreach
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Outlook
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Google Tasks
Notion
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Discord
Github
Firecrawl
Figma
Google Calendar
Google Drive
YouTube
Tri kroky. To je všetko.
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Špecialisti, nie generalisti
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Hostinger je miesto, kde nájdete všetko, čo potrebujete, pretože poskytuje všetky nástroje, ktoré môžu prispieť k úspechu podnikania.
Hostinger používam už nejaký čas a moja skúsenosť bola naozaj veľmi dobrá. Proces nastavenia bol veľmi jednoduchý, dokonca aj pre niekoho, kto nie je veľmi technicky zdatný.
Pohodlné, spoľahlivé a dobre udržiavané, s vynikajúcim tímom podpory, ktorý je pripravený kedykoľvek pomôcť naživo. Naozaj odporúčam.