Nasaďte Paperclip inštaláciou na jedno kliknutie.
Open-source platforma na orchestráciu AI na budovanie organizácií autonómnych agentov s definovanými rolami, hierarchiami cieľov a kontrolami rozpočtu.
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S čím sa dá postaviť Paperclip
Paperclip je samoobslužná orchestrálna platforma, ktorá vám umožňuje budovať a spravovať autonómne organizácie poháňané AI. Namiesto žonglovania s jednotlivými chatbotmi, Paperclip dáva vašim AI agentom definované roly, hierarchiu podávania správ a hierarchiu cieľov, aby spolupracovali na spoločných obchodných cieľoch. Nastavujete mesačné rozpočty pre každého agenta, udržiavate nemenné záznamy o každom rozhodnutí a neustále si zachovávate možnosť prehlasovania na úrovni predstavenstva.
Spustenie Paperclipu na vašom vlastnom VPS udržuje citlivé obchodné údaje, pamäť agentov a poverenia API výlučne na vašej infraštruktúre. Používate vlastné kľúče API pre Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor alebo akýkoľvek vlastný runtime agenta – bez sprostredkovateľskej prirážky k nákladom na model a bez potreby externého predplatného SaaS.
Kľúčové vlastnosti Paperclip
Hierarchické organizačné schémy
Definujte úlohy agentov, tituly a reportovacie línie, ktoré odrážajú skutočnú firemnú štruktúru, umožňujúc koordinovanú autonómnu prevádzku naprieč oddeleniami.
Kaskádový systém cieľov
Sledovať úlohy od poslania spoločnosti, cez tímové ciele až po individuálne zadania agentov, čím sa zabezpečí, že každá akcia agenta je zosúladená s najvyššími obchodnými cieľmi.
Rozpočtové kontroly na agenta
Nastavte mesačné limity výdavkov API na agenta s automatickým pozastavením pri 100 % a jemnými upozorneniami pri 80 %, čím zabránite nekontrolovateľným nákladom bez manuálneho monitorovania.
Nezmeniteľná auditná stopa
Každá akcia agenta a volanie nástroja je zaznamenaná v systéme lístkov odolnom proti neoprávnenej manipulácii, čo vám poskytuje úplnú transparentnosť a zodpovednosť za autonómne rozhodnutia.
Vlastný agent
Podporuje Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex a akýkoľvek vlastný skript s rozhraním heartbeat, takže si vyberiete najlepší model pre každú rolu bez viazanosti.
Multifiremná izolácia
Spravujte samostatné AI organizácie pre viacero podnikov z jedného nasadenia, s úplnou izoláciou dát medzi jednotlivými spoločnosťami.
Prečo spustiť Paperclip na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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