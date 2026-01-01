Hostinger Ecommerce

Predávajte všade. Spravujte všetko na jednom mieste.

Prepojte svoje produkty, objednávky, zásoby a predajné kanály v jednom jednoduchom prehľade

Zobraziť balíčky

30-dňová záruka vrátenia peňazí

Predávajte všade. Spravujte všetko na jednom mieste.

Začnite predávať už za 3 minúty

Pomenujte svoju firmu

Pomenujte svoju firmu

Vyberte si názov svojho obchodu a založte si svoj e-shop za pár minút.
Premeňte obrázky produktov na ponuky

Premeňte obrázky produktov na ponuky

Nahrajte obrázok produktu a AI pomôže napísať popis, navrhnúť cenu a pripraviť váš produkt na rýchlejší predaj.
Prepojte všetky spôsoby predaja

Prepojte všetky spôsoby predaja

Prijímajte platby cez vašu webovú stránku, sociálne siete a rýchle odkazy, bez prepínania medzi nástrojmi.
Rozšírte sa do nových spôsobov predaja

Rozšírte sa do nových spôsobov predaja

Pridajte viac spôsobov, ako osloviť zákazníkov, keď vaše podnikanie rastie, pričom produkty, objednávky a operácie zostanú prepojené.
Začať

Jedna platforma pre každý typ produktu

Digitálne produkty
Pre Horizons

Predávajte tam, kde nakupujú zákazníci

Vytvorte si internetový obchod s Horizons alebo Nástrojom na tvorbu webových stránok, alebo zdieľajte rýchly odkaz a začnite predávať okamžite.

Predávajte tam, kde nakupujú zákazníci

Spustite to z jedného ovládacieho panela

Spravujte to z jedného ovládacieho panela. Spravujte viacero e-commerce podnikov a pridávajte ďalšie spôsoby predaja, ako rastiete.

Spustite to z jedného ovládacieho panela

Zaplaťte 0 % transakčné poplatky

Prijmite viac ako 100 platobných metód a ponechajte si, čo zarobíte. Hostinger si neberie podiel z vášho predaja.

Zaplaťte 0 % transakčné poplatky

Doručiť okamžite

Posielajte digitálne produkty zákazníkom automaticky po zakúpení.

Doručiť okamžite
Predávajte tam, kde nakupujú vaši zákazníci

Predávajte tam, kde nakupujú vaši zákazníci

Predaj cez rýchle odkazy

Vytvorte rýchle odkazy pre vaše produkty a zdieľajte ich v priamych správach, e-mailoch, chatových aplikáciách alebo príspevkoch na sociálnych sieťach.

Predávajte na svojej webovej stránke

Vytvorte značkový online obchod s Horizons alebo Nástrojom na tvorbu webových stránok, kde môžu zákazníci objaviť vaše produkty a nakupovať priamo.
Čoskoro

Predávajte na sociálnych sieťach

Pripojte sa k TikTok Shops, Meta a ďalším sociálnym platformám, akonáhle budú integrácie k dispozícii.

Vlastné predajné kanály

Vytvorte vlastné e-shopy, pripojte svoje obľúbené nástroje a rozšírte svoje podnikanie s otvorenou e-commerce platformou.

Bez ohľadu na to, odkiaľ začínate, existuje na to plán

30-dňová záruka vrátenia peňazí

Zrušiť môžete kedykoľvek

Nepretržitá podpora

25 % zľava
Starter
Pre predajcov na sociálnych sieťach, ktorí potrebujú rýchly a lacný spôsob, ako začať prijímať objednávky.
3,99 
2,99  /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 35,88 €: 12 (bežná cena 47,88 €). Obnovenie za 2,99 €/mes.
Predávajte až do 5 produktov

Výhody Starter:

Predávajte fyzické a digitálne produkty
Prijímajte viac ako 100 bezpečných platobných metód
Plaťte 0 % transakčné poplatky Hostingeru
Generujte popisy produktov a navrhované ceny z obrázkov pomocou AI
Vytvorte odkazy na platbu s Hostinger.store
Získajte podporu chatbota od Kodee
Najobľúbenejšie
50 % zľava
Growth
Pre predajcov budujúcich značkové podnikanie naprieč viacerými obchodmi a webovými stránkami.
13,99 
6,99  /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 83,88 €: 12 (bežná cena 167,88 €). Obnovenie za 10,99 €/mes.
Predávajte až do 300 produktov
Spravujte až 3 podnikov
Pripojte až 3 predajné kanály na firmu

Všetko v Starter a navyše:

Predávajte predplatné s obchodmi Horizons
Predávajte tovar na mieru s tlačou na požiadanie
Vlastná doména zadarmo na 1 rok
Vlastný firemný e-mail
Hosting Premium
300+ mobilne optimalizovaných šablón
Tvorba e-shopu pomocou AI
Zákaznícke účty a história objednávok
Centralizované zásoby naprieč obchodmi
Kodee AI – spravujte váš obchod cez chat
33 % zľava
Scale
Pre predajcov prevádzkujúcich viacero značiek a obchodov, s pokročilými potrebami pripojenia.
26,99 
17,99  /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 215,88 €: 12 (bežná cena 323,88 €). Obnovenie za 21,99 €/mes.
Predávajte neobmedzené produkty
Spravujte neobmedzené podnikanie
Pripojte a neobmedzené predajné kanály

Všetko v Growth a navyše:

API pripojenia
UŽ ČOSKORO
Škálovateľný hosting
Prioritná nepretržitá viacjazyčná podpora
25 % zľava
Starter
Pre predajcov na sociálnych sieťach, ktorí potrebujú rýchly a lacný spôsob, ako začať prijímať objednávky.
3,99 
2,99  /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 35,88 €: 12 (bežná cena 47,88 €). Obnovenie za 2,99 €/mes.
Predávajte až do 5 produktov

Výhody Starter:

Predávajte fyzické a digitálne produkty
Prijímajte viac ako 100 bezpečných platobných metód
Plaťte 0 % transakčné poplatky Hostingeru
Generujte popisy produktov a navrhované ceny z obrázkov pomocou AI
Vytvorte odkazy na platbu s Hostinger.store
Získajte podporu chatbota od Kodee
Najobľúbenejšie
50 % zľava
Growth
Pre predajcov budujúcich značkové podnikanie naprieč viacerými obchodmi a webovými stránkami.
13,99 
6,99  /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 83,88 €: 12 (bežná cena 167,88 €). Obnovenie za 10,99 €/mes.
Predávajte až do 300 produktov
Spravujte až 3 podnikov
Pripojte až 3 predajné kanály na firmu

Všetko v Starter a navyše:

Predávajte predplatné s obchodmi Horizons
Predávajte tovar na mieru s tlačou na požiadanie
Vlastná doména zadarmo na 1 rok
Vlastný firemný e-mail
Hosting Premium
300+ mobilne optimalizovaných šablón
Tvorba e-shopu pomocou AI
Zákaznícke účty a história objednávok
Centralizované zásoby naprieč obchodmi
Kodee AI – spravujte váš obchod cez chat
33 % zľava
Scale
Pre predajcov prevádzkujúcich viacero značiek a obchodov, s pokročilými potrebami pripojenia.
26,99 
17,99  /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 215,88 €: 12 (bežná cena 323,88 €). Obnovenie za 21,99 €/mes.
Predávajte neobmedzené produkty
Spravujte neobmedzené podnikanie
Pripojte a neobmedzené predajné kanály

Všetko v Growth a navyše:

API pripojenia
UŽ ČOSKORO
Škálovateľný hosting
Prioritná nepretržitá viacjazyčná podpora
Zobraziť všetky funkcie
Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

Pracujte rýchlejšie s AI nástrojmi pre elektronický obchod

Uvoľnite si čas s nástrojmi AI, ktoré vám pomôžu písať, optimalizovať, aktualizovať a zlepšovať váš obchod pri predaji.

Získajte pomoc a konajte v priebehu sekúnd

Kodee je váš 24/7 AI asistent. Požiadajte ho, aby aktualizoval ceny, spustil bleskový výpredaj, opravil SEO a pomohol s každodennými obchodnými úlohami v priebehu niekoľkých sekúnd, bez potreby technických zručností.

Získajte pomoc a konajte v priebehu sekúnd
Nechajte sa nájsť online

Jeden prehľad na rozvoj vášho podnikania

Nechajte sa nájsť online

Použite vstavané SEO nástroje, aby ste pomohli nakupujúcim nájsť vaše produkty.

Zistite, čo sa predáva

Sledujte predaje, objednávky a priemernú hodnotu objednávky na jednom mieste.

Vráťte zákazníkov

Používajte e-mail marketing a Meta Pixel na opätovné získanie nakupujúcich, obnovenie opustených košíkov a budovanie publika pre budúce kampane.
Začať

Haralabos Lukatos

Review provider

Táto spoločnosť má skvelé užívateľsky prívetivé funkcie v režime úpravy webovej stránky. Taktiež pri pridávaní internetového obchodu sú kroky jednoduché a bez stresu.

Mitul

Review provider

Servery sú neuveriteľne rýchle – moja e-commerce stránka sa načíta za 1,8 sekundy konzistentne. Ich hPanel je intuitívny a zjednodušuje správu stránok, dokonca aj pre začiatočníkov.

Andrea King

Review provider

Hostinger je všestranná platforma na tvorbu webových stránok. Je ľahko použiteľná a môžete použiť AI na navrhovanie jednotlivých častí rozloženia vašej stránky. Určite by som odporučil Hostinger na navrhovanie e-commerce alebo portfóliovej webovej stránky.

Predávajte všade, so všetkým prepojeným.

Začnite predávať

Často kladené otázky o elektronickom obchode Hostingeru

Nájdite odpovede na najčastejšie kladené otázky o tom, ako môžete začať alebo rozšíriť vaše ecommerce podnikanie s Hostingerom.

Čo je Hostinger elektronický obchod?

Hostinger Ecommerce je komplexná platforma na správu podnikania s prioritou e-commerce, ktorá vám dáva kontrolu nad celým vaším online podnikaním z jedného ovládacieho panela.

Na rozdiel od tradičných platforiem, ktoré začínajú webovou stránkou, Hostinger Ecommerce začína s vaším podnikaním – najprv si nastavíte svoje produkty, platby a operácie, potom si vyberiete, kde a ako predávať – na vašej vlastnej webovej stránke, sociálnych médiách, trhoviskách alebo prostredníctvom jednoduchého zdieľateľného odkazu. Hostinger Ecommerce nie je viazaný na jeden obchod, takže vaše podnikanie môže rásť kdekoľvek sú vaši zákazníci.

Pre koho je Hostinger e-commerce riešenie?

Hostinger Ecommerce je vytvorený pre predajcov v každej fáze – od vášho prvého predaja až po správu viackanálového podnikania.

  • Predajcovia, ktorí začínajú. Chcete predávať online bez technických problémov alebo drahých doplnkov? Budete v prevádzke za pár minút, bez potreby predchádzajúcich skúseností.
  • Predajcovia na sociálnych sieťach. Ak momentálne predávate cez Instagram DMs, WhatsApp alebo TikTok, Hostinger Ecommerce vám poskytne správne nastavenie obchodu — jednoduché, rýchle a bez zložitosti.
  • Viackanáloví predajcovia. Už predávate na viacerých miestach a ste unavení z žonglovania s rôznymi nástrojmi? Hostinger Ecommerce združuje vaše produkty, zásoby a objednávky do jedného ovládacieho panela.

Nie sú potrebné žiadne technické zručnosti. Pomenujte svoje podnikanie, pridajte svoj prvý produkt, nastavte platby a vyberte si, ako chcete predávať – či už je to vaša vlastná webová stránka, existujúci obchod alebo jednoducho zdieľateľný odkaz. Nástroje sú tu na to, aby zvládli ťažkú prácu, takže sa môžete sústrediť na rast vášho podnikania.

Potrebujem webovú stránku na začatie predaja?

Nie – a to je to, čo robí Hostinger Ecommerce odlišným. Môžete začať predávať okamžite vygenerovaním rýchleho odkazu na produkt – jednoduchá, zdieľateľná URL adresa, ktorá zavedie zákazníkov priamo k vášmu produktu, bez potreby webovej stránky. Zdieľajte ho na WhatsApp, Instagrame alebo akomkoľvek inom kanáli, ktorý už používate. Keď budete pripravení pridať webovú stránku alebo pripojiť ďalšie predajné kanály, táto možnosť je vždy k dispozícii.

Ako môžem vytvoriť ecommerce webové stránky s Hostingerom?

Máte tri spôsoby, ako si vytvoriť obchod – vyberte si ten, ktorý vám najviac vyhovuje, nie je potrebné žiadne kódovanie.

Môžem použiť Hostinger Ecommerce, ak už mám webovú stránku?

Áno. Predstavte si Hostinger Ecommerce ako kuchyňu, ktorá poháňa vašu reštauráciu – stará sa o vaše produkty, zásoby a objednávky v zákulisí, zatiaľ čo vaša webová stránka je len jednou z jedální, do ktorých zákazníci vstupujú. Pripojte svoju existujúcu webovú stránku – či už je vytvorená pomocou Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress alebo inej platformy – a všetko pobeží z jedného miesta. Môžete tiež pridať ďalšie predajné kanály popri vašej existujúcej stránke bez toho, aby ste začínali od nuly.

Môžete spravovať viacero predajných kanálov?

Áno. To je jedna z najväčších výhod Hostinger Ecommerce. Či už predávate na svojej webovej stránke, TikToku, Instagrame alebo na trhovisku ako Etsy či Amazon, poskytuje vám centralizovanú správu zásob pre všetky vaše obchody – čo znamená, že vaše produkty, zásoby a objednávky sú spravované z jedného ovládacieho panela. Už žiadne prepínanie medzi nástrojmi ani obavy z nesynchronizovaných zásob.

Čo môžem predávať s Hostinger Ecommerce?

Prakticky čokoľvek. Fyzické produkty, digitálne súbory na stiahnutie (ako e-knihy, hudba alebo šablóny), služby vyžadujúce rezervácie, tovar na požiadanie (print-on-demand) a ponuky založené na predplatnom. Nech už je váš obchodný model akýkoľvek, existuje preň plán.

Ešte si nie ste istí, čo predávať? Pripravili sme zoznam trendových nápadov na produkty, ktorý vám pomôže nájsť si svoje miesto.

Účtujú sa transakčné poplatky?

Žiadne. Vy si ponecháte 100 % z toho, čo zarobíte. Hostinger Ecommerce neúčtuje žiadne transakčné poplatky za platformu, takže či už spracovávate váš prvý predaj alebo tisíci, každé euro ide priamo vám.

Aké platobné metódy môžu moji zákazníci používať?

Môžete prijímať viac ako 100 platobných metód globálne, vrátane Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay a Google Pay), PayPal, RazorPay a Alipay – všetko s bezpečným, integrovaným procesom platby.

Ako funguje doprava?

Pre fyzické produkty môžete pripojiť Shippo na automatizáciu celého procesu plnenia objednávok – tlačte štítky v priebehu niekoľkých sekúnd, ponúkajte sledovanie v reálnom čase a odosielajte s viac ako 40 prepravcami vrátane DHL, FedEx a UPS. Pre produkty na požiadanie (print-on-demand) Printful automaticky spracuje výrobu a odoslanie, akonáhle je objednávka zadaná.

Záleží nám na vašom súkromí

Táto webová stránka používa súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie stránky a na získavanie údajov o tom, ako s ňou komunikujete, ako aj na marketingové účely. Prijatím súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia na účely cielenia reklamy, personalizácie a analýzy, ako je opísané v našich Pravidlách používania súborov cookie.