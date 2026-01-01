Hostinger Ecommerce
Predávajte všade. Spravujte všetko na jednom mieste.
Prepojte svoje produkty, objednávky, zásoby a predajné kanály v jednom jednoduchom prehľade
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Príbehy od firiem ako vaše
Začnite predávať už za 3 minúty
Pomenujte svoju firmu
Premeňte obrázky produktov na ponuky
Prepojte všetky spôsoby predaja
Rozšírte sa do nových spôsobov predaja
Jedna platforma pre každý typ produktu
Predávajte tam, kde nakupujú zákazníci
Vytvorte si internetový obchod s Horizons alebo Nástrojom na tvorbu webových stránok, alebo zdieľajte rýchly odkaz a začnite predávať okamžite.
Spustite to z jedného ovládacieho panela
Spravujte to z jedného ovládacieho panela. Spravujte viacero e-commerce podnikov a pridávajte ďalšie spôsoby predaja, ako rastiete.
Zaplaťte 0 % transakčné poplatky
Prijmite viac ako 100 platobných metód a ponechajte si, čo zarobíte. Hostinger si neberie podiel z vášho predaja.
Doručiť okamžite
Posielajte digitálne produkty zákazníkom automaticky po zakúpení.
Predávajte tam, kde nakupujú vaši zákazníci
Predaj cez rýchle odkazy
Predávajte na svojej webovej stránke
Predávajte na sociálnych sieťach
Vlastné predajné kanály
Bez ohľadu na to, odkiaľ začínate, existuje na to plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Zrušiť môžete kedykoľvek
Nepretržitá podpora
Výhody Starter:
Všetko v Starter a navyše:
Všetko v Growth a navyše:
Výhody Starter:
Všetko v Starter a navyše:
Všetko v Growth a navyše:
Pracujte rýchlejšie s AI nástrojmi pre elektronický obchod
Získajte pomoc a konajte v priebehu sekúnd
Kodee je váš 24/7 AI asistent. Požiadajte ho, aby aktualizoval ceny, spustil bleskový výpredaj, opravil SEO a pomohol s každodennými obchodnými úlohami v priebehu niekoľkých sekúnd, bez potreby technických zručností.
Jeden prehľad na rozvoj vášho podnikania
Nechajte sa nájsť online
Zistite, čo sa predáva
Vráťte zákazníkov
Haralabos Lukatos
Táto spoločnosť má skvelé užívateľsky prívetivé funkcie v režime úpravy webovej stránky. Taktiež pri pridávaní internetového obchodu sú kroky jednoduché a bez stresu.
Mitul
Servery sú neuveriteľne rýchle – moja e-commerce stránka sa načíta za 1,8 sekundy konzistentne. Ich hPanel je intuitívny a zjednodušuje správu stránok, dokonca aj pre začiatočníkov.
Predávajte všade, so všetkým prepojeným.
Často kladené otázky o elektronickom obchode Hostingeru
Čo je Hostinger elektronický obchod?
Hostinger Ecommerce je komplexná platforma na správu podnikania s prioritou e-commerce, ktorá vám dáva kontrolu nad celým vaším online podnikaním z jedného ovládacieho panela.
Na rozdiel od tradičných platforiem, ktoré začínajú webovou stránkou, Hostinger Ecommerce začína s vaším podnikaním – najprv si nastavíte svoje produkty, platby a operácie, potom si vyberiete, kde a ako predávať – na vašej vlastnej webovej stránke, sociálnych médiách, trhoviskách alebo prostredníctvom jednoduchého zdieľateľného odkazu. Hostinger Ecommerce nie je viazaný na jeden obchod, takže vaše podnikanie môže rásť kdekoľvek sú vaši zákazníci.
Pre koho je Hostinger e-commerce riešenie?
Hostinger Ecommerce je vytvorený pre predajcov v každej fáze – od vášho prvého predaja až po správu viackanálového podnikania.
- Predajcovia, ktorí začínajú. Chcete predávať online bez technických problémov alebo drahých doplnkov? Budete v prevádzke za pár minút, bez potreby predchádzajúcich skúseností.
- Predajcovia na sociálnych sieťach. Ak momentálne predávate cez Instagram DMs, WhatsApp alebo TikTok, Hostinger Ecommerce vám poskytne správne nastavenie obchodu — jednoduché, rýchle a bez zložitosti.
- Viackanáloví predajcovia. Už predávate na viacerých miestach a ste unavení z žonglovania s rôznymi nástrojmi? Hostinger Ecommerce združuje vaše produkty, zásoby a objednávky do jedného ovládacieho panela.
Nie sú potrebné žiadne technické zručnosti. Pomenujte svoje podnikanie, pridajte svoj prvý produkt, nastavte platby a vyberte si, ako chcete predávať – či už je to vaša vlastná webová stránka, existujúci obchod alebo jednoducho zdieľateľný odkaz. Nástroje sú tu na to, aby zvládli ťažkú prácu, takže sa môžete sústrediť na rast vášho podnikania.
Potrebujem webovú stránku na začatie predaja?
Nie – a to je to, čo robí Hostinger Ecommerce odlišným. Môžete začať predávať okamžite vygenerovaním rýchleho odkazu na produkt – jednoduchá, zdieľateľná URL adresa, ktorá zavedie zákazníkov priamo k vášmu produktu, bez potreby webovej stránky. Zdieľajte ho na WhatsApp, Instagrame alebo akomkoľvek inom kanáli, ktorý už používate. Keď budete pripravení pridať webovú stránku alebo pripojiť ďalšie predajné kanály, táto možnosť je vždy k dispozícii.
Ako môžem vytvoriť ecommerce webové stránky s Hostingerom?
Máte tri spôsoby, ako si vytvoriť obchod – vyberte si ten, ktorý vám najviac vyhovuje, nie je potrebné žiadne kódovanie.
- Nástroj na tvorbu ecommerce webových stránok s funkciou drag-and-drop. Jednoducho opíšte svoje podnikanie AI a získajte hotovú webovú stránku za pár sekúnd – potom si ju prispôsobte tak, aby bola vaša, presúvaním prvkov na miesto.
- Vytvorte si online obchod s Horizons pomocou Vibe kódu. Vytvorte si obchod chatovaním. Opíšte svoju víziu, dolaďte ju v konverzácii – AI pre vás všetko vytvorí.
- Šablóny ecommerce webových stránok. Uprednostňujete rýchly štart? Vyberte si z knižnice hotových ecommerce šablón – vyberte si takú, ktorá vyhovuje vašej značke, a prispôsobte si ju tak, aby bola skutočne vaša.
Môžem použiť Hostinger Ecommerce, ak už mám webovú stránku?
Áno. Predstavte si Hostinger Ecommerce ako kuchyňu, ktorá poháňa vašu reštauráciu – stará sa o vaše produkty, zásoby a objednávky v zákulisí, zatiaľ čo vaša webová stránka je len jednou z jedální, do ktorých zákazníci vstupujú. Pripojte svoju existujúcu webovú stránku – či už je vytvorená pomocou Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress alebo inej platformy – a všetko pobeží z jedného miesta. Môžete tiež pridať ďalšie predajné kanály popri vašej existujúcej stránke bez toho, aby ste začínali od nuly.
Môžete spravovať viacero predajných kanálov?
Áno. To je jedna z najväčších výhod Hostinger Ecommerce. Či už predávate na svojej webovej stránke, TikToku, Instagrame alebo na trhovisku ako Etsy či Amazon, poskytuje vám centralizovanú správu zásob pre všetky vaše obchody – čo znamená, že vaše produkty, zásoby a objednávky sú spravované z jedného ovládacieho panela. Už žiadne prepínanie medzi nástrojmi ani obavy z nesynchronizovaných zásob.
Čo môžem predávať s Hostinger Ecommerce?
Prakticky čokoľvek. Fyzické produkty, digitálne súbory na stiahnutie (ako e-knihy, hudba alebo šablóny), služby vyžadujúce rezervácie, tovar na požiadanie (print-on-demand) a ponuky založené na predplatnom. Nech už je váš obchodný model akýkoľvek, existuje preň plán.
Ešte si nie ste istí, čo predávať? Pripravili sme zoznam trendových nápadov na produkty, ktorý vám pomôže nájsť si svoje miesto.
Účtujú sa transakčné poplatky?
Žiadne. Vy si ponecháte 100 % z toho, čo zarobíte. Hostinger Ecommerce neúčtuje žiadne transakčné poplatky za platformu, takže či už spracovávate váš prvý predaj alebo tisíci, každé euro ide priamo vám.
Aké platobné metódy môžu moji zákazníci používať?
Môžete prijímať viac ako 100 platobných metód globálne, vrátane Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay a Google Pay), PayPal, RazorPay a Alipay – všetko s bezpečným, integrovaným procesom platby.
Ako funguje doprava?
Pre fyzické produkty môžete pripojiť Shippo na automatizáciu celého procesu plnenia objednávok – tlačte štítky v priebehu niekoľkých sekúnd, ponúkajte sledovanie v reálnom čase a odosielajte s viac ako 40 prepravcami vrátane DHL, FedEx a UPS. Pre produkty na požiadanie (print-on-demand) Printful automaticky spracuje výrobu a odoslanie, akonáhle je objednávka zadaná.