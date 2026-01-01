Nasadenie agenta Hermes jedným kliknutím.
Samo-zlepšujúci sa AI agent so zabudovanou učiacou sa slučkou, multiplatformovými správami a 200+ podporovanými LLM modelmi.
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S čím sa dá postaviť Hermes Agent
Hermes Agent je samo-zlepšujúci sa AI agent vyvinutý spoločnosťou Nous Research, ktorý si vytvára zručnosti zo skúseností a zdokonaľuje ich počas používania. Na rozdiel od statických AI asistentov si buduje trvalú pamäť, ktorá sa časom stáva cennejšou. Súčasne sa pripája k Telegramu, Discordu, Slacku, WhatsAppu, Signalu a e-mailu v režime brány, s podporou pre OpenRouter, OpenAI, Anthropic a vlastné koncové body LLM.
Samohosting Hermes Agenta na vašom VPS udržiava všetky API kľúče, históriu konverzácií a obchodný kontext na vašej vlastnej infraštruktúre, s vyhradenými zdrojmi pre prehliadanie webu, vykonávanie kódu a viacagentové pracovné postupy, ktoré bežia bez externého obmedzovania.
Kľúčové vlastnosti Hermes Agent
Prehliadačový správcovský panel
Spravujte konfiguráciu, API kľúče, relácie a zručnosti z plnohodnotného webového panela spolu s terminálom v prehliadači.
Samo-zlepšujúca sa učiaca slučka
Agent vytvára a zdokonaľuje zručnosti z každej interakcie, s prístupom k Skills Hub na zdieľanie opakovane použiteľných schopností naprieč nasadeniami.
Multiplatformové správy
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
200+ Modely LLM
Smerujte požiadavky cez OpenRouter alebo sa pripojte priamo k Anthropic, OpenAI a vlastným koncovým bodom pre maximálnu flexibilitu.
Vstavaný plánovač úloh
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Prečo spustiť Hermes Agent na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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