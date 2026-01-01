Zľava až do výšky 69 % na OpenClaw

Nasaďte OpenClaw jedným kliknutím.

Osobný AI asistent bežiaci na vašom vlastnom VPS s jednotnou kontrolou naprieč WhatsApp, Telegramom, Slackom, Discordom a ďalšími.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte OpenClaw jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť OpenClaw

OpenClaw je samoobslužná platforma osobného AI asistenta, ktorá sa pripája k komunikačným kanálom, ktoré už používate — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage a Microsoft Teams — prostredníctvom jedinej brány bežiacej na vašej vlastnej infraštruktúre. Na rozdiel od cloudových asistentov, OpenClaw uchováva všetky konverzácie, kontext a dáta pod vašou kontrolou, pričom zostáva vždy k dispozícii na každej platforme.

Architektúra brány podporuje viacerých poskytovateľov AI modelov vrátane Anthropic Claude a OpenAI, takže si vyberiete model, ktorý vyhovuje každej úlohe. Hlasové funkcie, automatizácia prehliadača a rozšíriteľná platforma zručností znamenajú, že OpenClaw dokáže spracovať všetko od rýchlych odpovedí na správy až po komplexné automatizované pracovné postupy.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti OpenClaw

Viac-kanálová komunikácia

Jeden asistent dostupný cez WhatsApp, Telegram, Slack, Discord a 10+ ďalších platforiem z jednej brány.

Viacerí poskytovatelia AI

Prepínajte medzi Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini a inými modelmi v závislosti od aktuálnej úlohy.

Ovládanie hlasom a prehliadačom

Nepretržitý režim hovoru a vyhradená automatizácia prehliadača Chrome umožňujú hlasové interakcie a vykonávanie webových úloh.

Interaktívne plátno

Vizuálne pracovné priestory poháňané agentom umožňujú asistentovi vykresľovať bohaté interaktívne rozhrania nad rámec odpovedí v obyčajnom texte.

Rozšíriteľná platforma zručností

Pridajte zabalené, spravované alebo vlastné zručnosti na úrovni pracovného priestoru, aby ste rozšírili možnosti vášho asistenta bez nutnosti prestavby od základov.

Prečo spustiť OpenClaw na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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