Nasaďte OpenClaw jedným kliknutím.
Osobný AI asistent bežiaci na vašom vlastnom VPS s jednotnou kontrolou naprieč WhatsApp, Telegramom, Slackom, Discordom a ďalšími.
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S čím sa dá postaviť OpenClaw
OpenClaw je samoobslužná platforma osobného AI asistenta, ktorá sa pripája k komunikačným kanálom, ktoré už používate — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage a Microsoft Teams — prostredníctvom jedinej brány bežiacej na vašej vlastnej infraštruktúre. Na rozdiel od cloudových asistentov, OpenClaw uchováva všetky konverzácie, kontext a dáta pod vašou kontrolou, pričom zostáva vždy k dispozícii na každej platforme.
Architektúra brány podporuje viacerých poskytovateľov AI modelov vrátane Anthropic Claude a OpenAI, takže si vyberiete model, ktorý vyhovuje každej úlohe. Hlasové funkcie, automatizácia prehliadača a rozšíriteľná platforma zručností znamenajú, že OpenClaw dokáže spracovať všetko od rýchlych odpovedí na správy až po komplexné automatizované pracovné postupy.
Kľúčové vlastnosti OpenClaw
Viac-kanálová komunikácia
Jeden asistent dostupný cez WhatsApp, Telegram, Slack, Discord a 10+ ďalších platforiem z jednej brány.
Viacerí poskytovatelia AI
Prepínajte medzi Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini a inými modelmi v závislosti od aktuálnej úlohy.
Ovládanie hlasom a prehliadačom
Nepretržitý režim hovoru a vyhradená automatizácia prehliadača Chrome umožňujú hlasové interakcie a vykonávanie webových úloh.
Interaktívne plátno
Vizuálne pracovné priestory poháňané agentom umožňujú asistentovi vykresľovať bohaté interaktívne rozhrania nad rámec odpovedí v obyčajnom texte.
Rozšíriteľná platforma zručností
Pridajte zabalené, spravované alebo vlastné zručnosti na úrovni pracovného priestoru, aby ste rozšírili možnosti vášho asistenta bez nutnosti prestavby od základov.
Prečo spustiť OpenClaw na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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