Zľava až do výšky 69 % na 9router

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AI API smerovací proxy, ktorý znižuje náklady na tokeny a automaticky distribuuje požiadavky medzi 40+ poskytovateľov LLM.

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5,49  € /mes.
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Nasaďte 9router v inštalácii jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť 9router

9router je samostatne hostovaný AI API proxy, ktorý sedí medzi vašimi nástrojmi na kódovanie AI a akýmkoľvek poskytovateľom LLM. Sprístupňuje koncový bod kompatibilný s OpenAI, takže nástroje ako Claude Code, Cursor, Cline a Copilot sa pripájajú bez prekonfigurovania. RTK Token Saver komprimuje veľké výstupy nástrojov — git diffy, výsledky grep, stromové štruktúry adresárov — predtým, než sa dostanú k modelu, čím znižuje vstupné tokeny o 20–40 % na požiadavku. Automatické záložné smerovanie kaskádovito prechádza cez poskytovateľov predplatného, rozpočtu a bezplatnej úrovne v poradí priority, keď sú dosiahnuté kvóty.

Samostatné hostovanie 9routera na vašom VPS udržiava všetky poverenia poskytovateľa a pravidlá smerovania pod vašou kontrolou. Spravujete účty prostredníctvom webového ovládacieho panela, nastavujete rozpočty tokenov pre jednotlivé modely a distribuujete požiadavky naprieč viacerými účtami s kruhovým plánovaním — čím znižujete náklady bez toho, aby ste sa dotkli konfigurácií vašich nástrojov AI.

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Kľúčové vlastnosti 9router

Kompresia RTK tokenov

Komprimuje výstupy volaní nástrojov, ako sú git diffy a adresárové stromy, pred odoslaním do modelu, čím ušetrí 20–40 % vstupných tokenov na požiadavku.

Viacdodávateľské smerovanie

Smeruje požiadavky cez viac ako 40 poskytovateľov Large Language Model (LLM) s automatickým prepnutím z platených na bezplatné úrovne, keď sú vyčerpané kvóty predplatného.

Cyklické plánovanie

Rozdeľuje požiadavky medzi viaceré účty u každého poskytovateľa, aby sa maximalizovalo využitie kvóty pred vynulovaním mesačných limitov.

OpenAI-kompatibilné API

Priamy náhradný koncový bod na /v1, takže akýkoľvek nástroj, ktorý používa protokol OpenAI, sa pripojí bez prekonfigurovania.

Jaskynný režim

Vkladá stručné výstupné inštrukcie do odchádzajúcich výziev na zníženie dĺžky odpovede modelu až o 65 %.

Prečo spustiť 9router na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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