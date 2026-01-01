Nasaďte 9router v inštalácii jedným kliknutím.
AI API smerovací proxy, ktorý znižuje náklady na tokeny a automaticky distribuuje požiadavky medzi 40+ poskytovateľov LLM.
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S čím sa dá postaviť 9router
9router je samostatne hostovaný AI API proxy, ktorý sedí medzi vašimi nástrojmi na kódovanie AI a akýmkoľvek poskytovateľom LLM. Sprístupňuje koncový bod kompatibilný s OpenAI, takže nástroje ako Claude Code, Cursor, Cline a Copilot sa pripájajú bez prekonfigurovania. RTK Token Saver komprimuje veľké výstupy nástrojov — git diffy, výsledky grep, stromové štruktúry adresárov — predtým, než sa dostanú k modelu, čím znižuje vstupné tokeny o 20–40 % na požiadavku. Automatické záložné smerovanie kaskádovito prechádza cez poskytovateľov predplatného, rozpočtu a bezplatnej úrovne v poradí priority, keď sú dosiahnuté kvóty.
Samostatné hostovanie 9routera na vašom VPS udržiava všetky poverenia poskytovateľa a pravidlá smerovania pod vašou kontrolou. Spravujete účty prostredníctvom webového ovládacieho panela, nastavujete rozpočty tokenov pre jednotlivé modely a distribuujete požiadavky naprieč viacerými účtami s kruhovým plánovaním — čím znižujete náklady bez toho, aby ste sa dotkli konfigurácií vašich nástrojov AI.
Kľúčové vlastnosti 9router
Kompresia RTK tokenov
Komprimuje výstupy volaní nástrojov, ako sú git diffy a adresárové stromy, pred odoslaním do modelu, čím ušetrí 20–40 % vstupných tokenov na požiadavku.
Viacdodávateľské smerovanie
Smeruje požiadavky cez viac ako 40 poskytovateľov Large Language Model (LLM) s automatickým prepnutím z platených na bezplatné úrovne, keď sú vyčerpané kvóty predplatného.
Cyklické plánovanie
Rozdeľuje požiadavky medzi viaceré účty u každého poskytovateľa, aby sa maximalizovalo využitie kvóty pred vynulovaním mesačných limitov.
OpenAI-kompatibilné API
Priamy náhradný koncový bod na /v1, takže akýkoľvek nástroj, ktorý používa protokol OpenAI, sa pripojí bez prekonfigurovania.
Jaskynný režim
Vkladá stručné výstupné inštrukcie do odchádzajúcich výziev na zníženie dĺžky odpovede modelu až o 65 %.
Prečo spustiť 9router na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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