Chcem vyjadriť svoju vďaku za toto partnerstvo so spoločnosťou Hostinger. Dnes sa stala nielen hlavným motorom mojej spoločnosti, ale aj zdrojom jednoduchosti a výsledkov pre mojich študentov.
Väčšina mojich študentov nikdy v živote nevytvorila webovú stránku, ale vďaka nástroju na tvorbu webových stránok s umelou inteligenciou od spoločnosti Hostinger úspešne spustili svoje prvé stránky a boli z toho nadšení.
Často kladené otázky o programe vzdelávacieho partnerstva
Čo je vzdelávací partnerský program Hostinger?
Program vzdelávacieho partnerstva Hostinger je spolupráca založená na výkone, ktorá je navrhnutá špeciálne pre pedagógov, tvorcov kurzov a inštitúcie. Je postavená na jednoduchej myšlienke: vaši študenti potrebujú spoľahlivé nástroje na vytváranie skutočných projektov online a vy ste odmenení za to, že ich spojíte s jednou z najlepších platforiem v tomto odvetví. Tento program je vytvorený tak, aby rástol spolu s vaším publikom.
Kto sa môže stať partnerom?
Tento program je skvelý, ak vytvárate vzdelávací obsah a vaše publikum zahŕňa študentov so záujmom o niektorú z nasledujúcich tém: vývoj alebo programovanie webových stránok, nástroje a automatizácia umelej inteligencie, digitálny marketing, kódovanie Vibe, freelancing a podnikanie alebo zarábanie peňazí online.
Nepotrebujete masívne publikum. Zapojenie je dôležitejšie ako dosah – vysoko dôveryhodná komunita 1 000 študentov môže prekonať pasívne publikum 1 milióna. Ak vaše odporúčania majú váhu, chceme s vami spolupracovať.
Aké typy partnerstiev program zahŕňa?
Program vzdelávacieho partnerstva zahŕňa dva hlavné typy partnerstiev. Kurzy vedené influencerom a pedagógmi (B2C) – pre individuálnych tvorcov, inštruktorov a influencerov, ktorí vyučujú prostredníctvom online kurzov, komunít alebo obsahových kanálov. A Programy vedené inštitúciami (B2B) – pre univerzity, spoločnosti zamerané na vzdelávacie technológie, školy programovania a platformy elektronického vzdelávania, ktoré chcú integrovať Hostinger do svojich formálnych učebných osnov alebo študentských zdrojov.
Či už ste samostatný tvorca s 1 000 sledovateľmi alebo inštitúcia slúžiaca tisíckam študentov, v tomto programe si nájdete miesto aj vy.
Ako môžu moji študenti profitovať z tohto programu?
Vaši študenti získajú prístup k špičkovým nástrojom založeným na umelej inteligencii, ktoré im umožňujú vytvárať webové stránky, spúšťať firmy a realizovať projekty – a to aj bez predchádzajúcich technických skúseností. Platforma Hostinger je navrhnutá tak, aby začiatočníkov od nápadu k reálnej stránke dostala za pár minút, nie mesiacov.
Učením sa s nástrojmi, ktoré profesionáli skutočne používajú, vaši študenti získajú skutočnú praktickú výhodu. Nevykonávajú len cvičenia – vytvárajú veci, ktoré fungujú v reálnom svete. To je zmysluplný upgrade akéhokoľvek učebného plánu zameraného na digitálny marketing, vývoj webových stránok, podnikanie alebo umelú inteligenciu.
Aké produkty Hostinger budú moji študenti používať?
Hostinger ponúka kompletný ekosystém nástrojov vhodných pre študentov v každej fáze – od vytvorenia ich prvej webovej stránky až po nasadenie komplexných automatizovaných pracovných postupov. V závislosti od vašich učebných osnov môžu vaši študenti pracovať s webhostingom a WordPress hostingom na spustenie akéhokoľvek druhu webovej stránky alebo blogu; s AI Website Builderom na vytvorenie profesionálne vyzerajúcej stránky v priebehu niekoľkých minút bez nutnosti kódovania; s Hostinger Horizons, nástrojom na tvorbu aplikácií s umelou inteligenciou, ktorý umožňuje študentom vytvárať a nasadzovať webové aplikácie jednoduchým popisom toho, čo chcú; s VPS hostingom pre pokročilejšie projekty a vlastné serverové prostredia; s Node.js hostingom pre aplikácie založené na JavaScripte; s vlastným hostingom n8n pre automatizáciu pracovných postupov, ideálnym pre automatizáciu a kurzy zamerané na umelú inteligenciu; s OpenClaw s jedným kliknutím pre rýchle nasadenie populárnych aplikácií bez manuálneho nastavovania; a s registráciou domény a Hostinger Email na vytvorenie profesionálnej online prezentácie od prvého dňa.
Nech už váš kurz zahŕňa čokoľvek, existuje produkt Hostinger, ktorý prirodzene zapadne do procesu učenia.
Aké propagačné materiály a podporu dostanem?
Ako vzdelávací partner získate kompletnú sadu nástrojov, ktoré vám pomôžu efektívne propagovať Hostinger od prvého dňa. Patria sem hotové bannery a kreatívy, ktoré môžete vložiť priamo do svojho kurzu alebo obsahu; stručné popisy produktov s jasnými prehľadmi o produktoch Hostinger, aby ste o nich mohli hovoriť s istotou; know-how o produktových funneloch a najvýkonnejšie stratégie založené na tom, čo funguje u našich najlepších partnerov; poradenstvo k integrácii produktov, aby Hostinger prirodzene zapadol do vašich lekcií a modulov; dashboard na sledovanie výkonnosti s prehľadom o vašich odporúčaniach, konverziách a províziách v reálnom čase; a špecializovaného manažéra pre partnerov – skutočnú osobu vo vašom okolí, ktorá podporí váš rast a pomôže vám vyťažiť z partnerstva maximum.
Už mám partnerský účet Hostinger – je to iné?
Áno – Program vzdelávacieho partnerstva je samostatný, odlišný program od štandardného partnerského programu Hostinger. Je špeciálne navrhnutý pre pedagógov a inštitúcie, s odlišným úvodným procesom, špecializovanou podporou a zdrojmi prispôsobenými tvorcom vzdelávacieho obsahu.
Ak máte v súčasnosti štandardný partnerský účet a myslíte si, že sa do tohto programu hodíte, môžete sa prihlásiť samostatne.
Ako sa môžem stať partnerom?
Začať je jednoduché. Najprv vyplňte žiadosť o partnerstvo na tejto stránke – trvá to len pár minút. Náš tím potom vašu žiadosť posúdi a kontaktuje vás s ďalšími krokmi. Po schválení získate prístup k vášmu partnerskému panelu, propagačným materiálom a všetkému, čo potrebujete na začatie propagácie Hostingeru vo vašom obsahu.
Odoslal(a) som svoju žiadosť – čo bude ďalej?
Náš tím pre partnerstvá starostlivo posúdi vašu žiadosť, zvyčajne do niekoľkých pracovných dní. Ak váš profil vyhovuje našim požiadavkám, budeme vás kontaktovať e-mailom s podrobnosťami o vašom schválení a ďalších krokoch v procese registrácie.