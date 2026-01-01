Hermes Agent

Automatizujte denné úlohy s Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Zabezpečené v predvolenom nastavení

Chráňte svojho agenta vstavanou izoláciou, bezpečnostnými aktualizáciami a ochrannými opatreniami od prvého dňa.

Údržba bez použitia rúk

Zabezpečujeme aktualizácie, zálohy a kontroly kompatibility, aby bol váš agent vždy pripravený na použitie.

Pripravené pre Telegram

Začnite chatovať so svojím agentom ihneď, keď je Telegram už pripojený.

Ľahko použiteľné vizuálne používateľské rozhranie

Spravujte Hermes Agent prostredníctvom vizuálneho rozhrania bez nutnosti kódovania.

Vyberte si svoj plán Hermes Agent

Už spustených viac ako 10 000 agentov Hermes
71 % zľava
Aplikácie automatizácie s umelou inteligenciou
18,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 10,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.

Riadené pre vás

Spustite zvolenú aplikáciu bez nutnosti nastavovania, údržby alebo správy infraštruktúry.

Zahrnuté vo vašom balíčku

Pripravené hneď po spustení
Nie je potrebná žiadna údržba
Vrátane vizuálneho rozhrania
Prístup k rozhraniu CLI je zahrnutý
Vstavané párovanie Telegramu
Vrátane kreditov pre umelú inteligenciu
Použite ChatGPT
Vyhľadávanie na webe je zahrnuté
Predkonfigurovaný e-mail agenta
Bezpečnosť spravovaná za vás
71 % zľava
Aplikácie automatizácie s umelou inteligenciou
18,99
5,49/mes.
Začnite
Obnoví sa za 10,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.

Riadené pre vás

Spustite zvolenú aplikáciu bez nutnosti nastavovania, údržby alebo správy infraštruktúry.

Zahrnuté vo vašom balíčku

Pripravené hneď po spustení
Nie je potrebná žiadna údržba
Vrátane vizuálneho rozhrania
Prístup k rozhraniu CLI je zahrnutý
Vstavané párovanie Telegramu
Vrátane kreditov pre umelú inteligenciu
Použite ChatGPT
Vyhľadávanie na webe je zahrnuté
Predkonfigurovaný e-mail agenta
Bezpečnosť spravovaná za vás

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

Čo pre vás môže urobiť agent Hermes

Osobný asistent

Osobný asistent

Majte úlohy, pripomienky a chaty organizované. Váš agent sa všetko naučí a zapamätá si.

Asistent kódovania

Asistent kódovania

Píšte a ladte rýchlejšie s agentom, ktorý sa dokáže naučiť vašu kódovú základňu.

Výskumník

Výskumník

Zhrňte témy a porovnajte možnosti s kontextom zachovaným naprieč stretnutiami.

Predajný asistent

Predajný asistent

Získajte potenciálnych zákazníkov a kvalifikujte potenciálnych zákazníkov na vlastnej infraštruktúre.

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Prečo začať so Managed Hermes na Hostingeri?

Prečo začať so Managed Hermes na Hostingeri?

Nastavenie jedným kliknutím

Spustite svojho autonómneho agenta okamžite, bez nutnosti kódovania. Naše predpripravené nastavenie vás prevedie od registrácie k automatizácii jedným kliknutím.
Vyhnite sa starostiam s API. Spravujte a dopĺňajte kredity AI priamo z ovládacieho panela, bez registrácií tretích strán, zložitých kľúčov alebo manuálneho prepojenia po inštalácii.
Chráňte svoje dáta pomocou izolácie uzamknutých kontajnerov a vlastnej bezpečnostnej brány, ktorá pomáha znižovať externé riziká a predchádzať neoprávneným zmenám od prvého dňa.
Začnite posielať správy svojmu agentovi okamžite vďaka integrovanému Telegramu od prvého dňa a bez nutnosti nastavovania webových rozhrania ani API.
Spravujte a interagujte s Hermes Agentom prostredníctvom vizuálneho rozhrania bez nutnosti kódovania.
Zachovajte si kontrolu nad vývojármi, keď ju potrebujete. Použite rozhranie príkazového riadku na spúšťanie vlastných skriptov alebo na hlbšie preniknutie do spravovanej platformy.
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Vyberte si, ako spustiť Hermes Agent

Pre jednoduchšie nastavenie a nulovú údržbu si vyberte spravovaný server alebo si vyberte VPS pre plnú kontrolu a prispôsobenie.
Spravovaný agent Hermes
Hermes Agent na VPS

Nastavenie

Nastavenie jedným kliknutím
Predinštalovaná šablóna, pripravená na spustenie

Kredity za umelú inteligenciu

Vstavané a pripravené na použitie
Vstavané a pripravené na použitie

Platformy na zasielanie správ

Vstavané párovanie s Telegramom
Pripojenie pomocou terminálu

Ovládanie

Webové rozhranie, plný prístup k terminálu
Úplný root prístup, úplná kontrola nad serverom

Bezpečnosť

SSL, aktualizácie a firewall – spravované nami
Firewall a ochrana DDoS (samostatne spravovaná)
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Kľúčové vlastnosti agenta Hermes

Kľúčové vlastnosti agenta Hermes

Sebazdokonaľovacia učebná slučka

Vytvára a zdokonaľuje zručnosti z každej interakcie, čím buduje základňu schopností, ktorá sa časom zlepšuje.
Zachováva zručnosti, históriu relácií a spomienky prostredníctvom reštartov a aktualizácií, takže znalosti sa prenášajú naprieč nasadeniami.
Pripojte sa k Telegramu, Discordu, Slacku, WhatsAppu, Signalu a e-mailu súčasne, bez nutnosti spravovať samostatné boty.
Pre flexibilný prístup k modelu použite OpenRouter alebo sa pripojte priamo k Anthropic, OpenAI a vlastným koncovým bodom.
Automatizujte opakujúce sa úlohy pomocou vstavaného plánovača cron a spúšťajte paralelné pracovné toky s podporou subagentov.

Spustite Hermes Agent ešte dnes

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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Často kladené otázky o hostingu agentov Hermes

Nájdite odpovede na najčastejšie otázky o našom spravovanom agentovi Hermes.

Vôbec nie. Managed Hermes je určený pre tých, ktorí sa nikdy nedotkli servera. Nasadenie jedným kliknutím zvládne všetko – od serverového prostredia až po konfiguráciu umelej inteligencie. Stačí kliknúť na nasadiť a váš asistent bude spustený o pár minút. Žiadne kódovanie, žiadne príkazové riadky a žiadne technické starosti.

Vaše kredity sú predintegrované pre bezproblémový štart – nie sú potrebné žiadne účty tretích strán ani zložité kľúče API. Jednoducho ich dobijte priamo z ovládacieho panela a okamžite začnite automatizovať. Voľba je však na vás: pre maximálnu jednoduchosť môžete použiť tieto vstavané kredity alebo manuálne pripojiť vlastné externé účty od poskytovateľov, ako sú OpenAI alebo Anthropic, prostredníctvom rozhrania API, ak chcete.

Rozhodne. Každý agent Hermes beží v izolovanom prostredí, čím chráni vaše údaje a konverzácie pred neoprávneným prístupom. Každý kontajner zabezpečujeme, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu a štandardne poskytujeme vlastnú bezpečnostnú bránu. Získate profesionálnu ochranu bez nutnosti čokoľvek konfigurovať.

VPS vám poskytuje root prístup, ale zároveň vás núti prevziať zodpovednosť za nastavenie, zabezpečenie a aktualizácie. Managed Hermes túto zložitosť eliminuje. My sa staráme o infraštruktúru, aktualizácie a zálohy, takže sa môžete sústrediť na používanie svojej umelej inteligencie, nie na správu servera. Ak potrebujete úplné prispôsobenie prostredia, VPS je lepšou voľbou; pre všetkých ostatných je Managed tou správnou voľbou.

Hermes je samozdokonaľujúci sa agent s umelou inteligenciou, ktorý pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aj keď je váš notebook zatvorený. Na rozdiel od statických nástrojov má samoučiacu sa slučku a perzistentnú pamäť, čo znamená, že sa učí zo skúseností a zdokonaľuje svoje zručnosti počas používania. Môžete ho prepojiť s aplikáciami ako Telegram na automatizáciu úloh, spracovanie potenciálnych zákazníkov a spúšťanie automatizácií prehliadača. Predstavte si ho ako člena digitálneho tímu, ktorý nikdy nespí a časom sa stáva cennejším.

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