Zabezpečené v predvolenom nastavení
Údržba bez použitia rúk
Pripravené pre Telegram
Ľahko použiteľné vizuálne používateľské rozhranie
Vyberte si svoj plán Hermes Agent
Riadené pre vás
Zahrnuté vo vašom balíčku
Riadené pre vás
Zahrnuté vo vašom balíčku
Čo pre vás môže urobiť agent Hermes
Osobný asistent
Majte úlohy, pripomienky a chaty organizované. Váš agent sa všetko naučí a zapamätá si.
Asistent kódovania
Píšte a ladte rýchlejšie s agentom, ktorý sa dokáže naučiť vašu kódovú základňu.
Výskumník
Zhrňte témy a porovnajte možnosti s kontextom zachovaným naprieč stretnutiami.
Predajný asistent
Získajte potenciálnych zákazníkov a kvalifikujte potenciálnych zákazníkov na vlastnej infraštruktúre.
Prečo začať so Managed Hermes na Hostingeri?
Nastavenie jedným kliknutím
Predinštalované kredity AI
Zabezpečené v predvolenom nastavení
Pripravené pre Telegram
Ľahko použiteľné vizuálne používateľské rozhranie
Prístup k rozhraniu Hermes Agent CLI
Vyberte si, ako spustiť Hermes Agent
Kľúčové vlastnosti agenta Hermes
Sebazdokonaľovacia učebná slučka
Trvalá pamäť
Multiplatformové zasielanie správ
Viac ako 200 modelov LLM
Vstavaný plánovač úloh
Často kladené otázky o hostingu agentov Hermes
Potrebujem nejaké technické znalosti na nastavenie Hermes Agent?
Vôbec nie. Managed Hermes je určený pre tých, ktorí sa nikdy nedotkli servera. Nasadenie jedným kliknutím zvládne všetko – od serverového prostredia až po konfiguráciu umelej inteligencie. Stačí kliknúť na nasadiť a váš asistent bude spustený o pár minút. Žiadne kódovanie, žiadne príkazové riadky a žiadne technické starosti.
Ako fungujú kredity AI? Potrebujem externé účty?
Vaše kredity sú predintegrované pre bezproblémový štart – nie sú potrebné žiadne účty tretích strán ani zložité kľúče API. Jednoducho ich dobijte priamo z ovládacieho panela a okamžite začnite automatizovať. Voľba je však na vás: pre maximálnu jednoduchosť môžete použiť tieto vstavané kredity alebo manuálne pripojiť vlastné externé účty od poskytovateľov, ako sú OpenAI alebo Anthropic, prostredníctvom rozhrania API, ak chcete.
Sú moje údaje súkromné a zabezpečené?
Rozhodne. Každý agent Hermes beží v izolovanom prostredí, čím chráni vaše údaje a konverzácie pred neoprávneným prístupom. Každý kontajner zabezpečujeme, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu a štandardne poskytujeme vlastnú bezpečnostnú bránu. Získate profesionálnu ochranu bez nutnosti čokoľvek konfigurovať.
Aký je rozdiel medzi spravovaným Hermes a Hermes Agent na VPS?
VPS vám poskytuje root prístup, ale zároveň vás núti prevziať zodpovednosť za nastavenie, zabezpečenie a aktualizácie. Managed Hermes túto zložitosť eliminuje. My sa staráme o infraštruktúru, aktualizácie a zálohy, takže sa môžete sústrediť na používanie svojej umelej inteligencie, nie na správu servera. Ak potrebujete úplné prispôsobenie prostredia, VPS je lepšou voľbou; pre všetkých ostatných je Managed tou správnou voľbou.
Čo môžem robiť so spravovaným agentom Hermes?
Hermes je samozdokonaľujúci sa agent s umelou inteligenciou, ktorý pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aj keď je váš notebook zatvorený. Na rozdiel od statických nástrojov má samoučiacu sa slučku a perzistentnú pamäť, čo znamená, že sa učí zo skúseností a zdokonaľuje svoje zručnosti počas používania. Môžete ho prepojiť s aplikáciami ako Telegram na automatizáciu úloh, spracovanie potenciálnych zákazníkov a spúšťanie automatizácií prehliadača. Predstavte si ho ako člena digitálneho tímu, ktorý nikdy nespí a časom sa stáva cennejším.