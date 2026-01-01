Agentný e-mail

E-mail vytvorený pre AI agentov. Prestaňte spravovať doručené správy – nechajte to na agentov.

Odosielať, prijímať a reagovať automaticky.
30-dňová záruka vrátenia peňazí

AI agenti fungujú okamžite. Tradičný e-mail nefunguje.

Agentná pošta
Tradičný e-mail

Spúšťače

Okamžité spätné volania webhookov
Dotazovanie alebo krehká nečinnosť

Ovládanie interakcie

Vstavané zoznamy povolených/blokovaných
Vytvorte si vlastné filtre

Automatizácia

Čisté REST API
Nízkoúrovňové SMTP a IMAP

Bezpečnosť doručenej pošty

Izolovaná schránka doručenej pošty pre agenta
Zdieľaná schránka, skutočné riziko

Integrácie

Agentské nástroje jedným kliknutím
Manuálne nastavenie podľa nástroja

Konektivita zásobníka

Server MCP
Čoskoro
Bez podpory MCP

Riadenie prístupu

Pravidlá na úrovni domény a e-mailu
Žiadne natívne pravidlá na úrovni agenta

Premeňte e-mail na automatizovanú akciu

Automatizované oslovenie

Posielajte personalizované oslovenia, kvalifikujte odpovede a odovzdávajte horúce kontakty do vášho CRM automaticky.

Spracovanie podpory

Analyzujte prichádzajúce e-maily podpory a odošlite ich správnej osobe okamžite.

Rezervácia a plánovanie

Spracúvajte žiadosti o stretnutia, potvrdzujte rezervácie a posielajte pripomienky automaticky prostredníctvom e-mailu.

Automatizácia doručenej pošty

Zoraďte, odpovedajte na, delegujte a archivujte e-maily automaticky.

Overenie účtu

Zachytávajte overovacie kódy a potvrdzujúce e-maily na udržanie plynulých pracovných postupov agentov.

Získajte Agentic Mail s Balíčkom Business Premium

48 mesiacov
Premium Business e-mail
Počet mesiacov, ktoré získate za 95,52 €: 48 (bežná cena 287,52 €). Obnovenie za 3,99 €/mes.
5,99  €
UŠETRITE 67%
1,99  € /mes.
Agentná pošta
50 GB úložiska na poštovú schránku
Pravidlá preposielania: 50
E-mailové aliasy: 30
3 000 e-mailov/deň na poštovú schránku
Získajte kedykoľvek ďalší úložný priestor
Doména zadarmo na 1 rok
AI asistent poštovej schránky – Kodee
Výkonné vyhľadávanie e-mailov s AI
Inteligentné odpovede na e-maily riadené AI
Okamžité e-mailové súhrny s AI
AI píše vždy, keď príde inšpirácia
Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

Jules Huldin

Keď používam poskytovateľa e-mailových služieb, chcem, aby bol celý zážitok úplne bezproblémový, bez výpadkov, s jednoduchým obnovením atď. A túto skúsenosť mám s Hostingerom.

Claudine Mayer

Najlepšia, najlacnejšia a najsilnejšia hostingová, doménová a e-mailová spoločnosť.

Omar Emad Abdelmonim

Agentic Mail Často kladené otázky

Nájdite odpovede na často kladené otázky o e-maile od Hostingeru pre AI agentov.

Čo je agentický e-mail a ako sa líši od bežného e-mailu?

Agentný e-mail je e-mailová infraštruktúra navrhnutá špeciálne pre agentov AI a automatizačné pracovné postupy. Tradičné e-mailové služby sú vytvorené pre ľudí – pasívne schránky doručenej pošty, kde správy čakajú na prečítanie. Agentný Mail považuje e-mail za aktívnu, programovateľnú vrstvu – s prioritou webhookov, riadenú API a vytvorenú na spracovanie programového odosielania a prijímania bez obmedzení platformy, limitov rýchlosti alebo rizika označenia za aktivitu riadenú AI.

Pre koho je Hostinger Agentic Mail?

Agentný e-mail Hostingeru je vytvorený pre vývojárov a tvorcov automatizácie, ktorí potrebujú spoľahlivú e-mailovú vrstvu pre svojich AI agentov a pracovné postupy. Ak tvoríte s OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier alebo podobnými nástrojmi a narazili ste na prekážku s tradičnými poskytovateľmi e-mailov, ktorí blokujú vašu automatizáciu – toto je pre vás.

Je to aj pre samotných agentov. Či už váš agent potrebuje vyhradenú adresu pre oslovovanie potenciálnych zákazníkov, zákaznícku podporu, rezervačné procesy alebo spracovanie dokumentov, e-mail pre agentov mu poskytuje skutočnú, programovateľnú schránku, z ktorej môže pracovať.

Ako fungujú webhooks s e-mailom agenta?

Vždy, keď príde e-mail, Agentic Mail okamžite spustí webhook. Žiadne cyklické dopytovanie, žiadne oneskorenie. Váš agent alebo automatizačný nástroj prijme spúšťač a môže naň okamžite reagovať, či už ide o analýzu správy, spustenie pracovného postupu v n8n, alebo jeho odovzdanie agentovi LangChain.

Ktoré automatizačné nástroje a agentné frameworky podporuje Agentic Mail?

E-mail agenta Hostinger funguje s OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier a inými automatizačnými platformami. Predpripravené funkcie sú k dispozícii pre najbežnejšie technologické sady, takže sa môžete pripojiť v priebehu niekoľkých minút. Plný prístup k API a server MCP budú tiež čoskoro k dispozícii pre hlbšie, vlastné integrácie.

Môžem kontrolovať, s ktorými odosielateľmi interagujú moji agenti?

Áno. Zoznamy povolených a blokovaných vám umožňujú presne definovať, ktoré domény alebo e-mailové adresy sa môžu dostať do schránky vášho agenta, a to na úrovni domény aj jednotlivých e-mailov. To udržuje vaše pracovné postupy sústredené a chránené pred nechceným šumom alebo zneužitím.

Je Agentic Mail samostatný produkt, ktorý si potrebujem zakúpiť?

Nie, Agentic Mail je vstavaný do Hostinger Business e-mailu. Získate prístup ku všetkým agentným funkciám ako súčasť Premium Business e-mailu, bez potreby samostatného predplatného.

Je dostupná plná API na programové ovládanie e-mailu?

Plný prístup k API je pripravovaná funkcia. Po sprístupnení vám poskytne úplnú programovú kontrolu nad odosielaním, prijímaním a správou schránky vášho agenta – bez potreby UI. Medzitým webhooky a predpripravené zručnosti pokrývajú najbežnejšie prípady použitia automatizácie už teraz.

