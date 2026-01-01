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Nasaďte OpenClaw v 3 jednoduchých krokoch
Nainštalujte si OpenClaw 1 kliknutím
Vyberte si, kde chcete chatovať
OpenClaw je pripravený na použitie
Jeden agent. Nekonečné pracovné postupy.
Osobný asistent produktivity
Asistent predaja
Asistent programovania
Výskumník
Plánovač sociálnych médií
Špecialista podpory
OpenClaw s Hostingerom vs. iní poskytovatelia
Prečo nasadiť OpenClaw s Hostingerom?
Nastavenie 1 kliknutím
Predinštalované AI kredity
Súkromné a bezpečné v predvolenom nastavení
Nastavené a otestované pre vás
Beží 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Vaša AI má vlastnú schránku
Chcete sa hlbšie ponoriť do OpenClaw?
Nastavte si OpenClaw správne (čo vám nikto nepovie)
Sprievodca OpenClaw + WordPress: Vyskúšal som to a potenciál je NEKONEČNÝ!
5 najlepších prípadov použitia OpenClaw (vyskúšal som ich všetky!)
Často kladené otázky o OpenClaw od Hostingeru
Potrebujem nejaké technické znalosti na nastavenie OpenClaw?
Vôbec nie. OpenClaw s funkciou nasadenia 1 kliknutím je určený pre ľudí, ktorí sa nikdy v živote nedotkli servera. Naše nasadenie 1 kliknutím zabezpečí celú inštaláciu – od serverového prostredia až po konfiguráciu AI. Stačí si vybrať balíček, kliknúť na nasadiť a váš osobný AI asistent bude spustený v priebehu niekoľkých minút. Žiadne programovanie, žiadne príkazové riadky, žiadne zložité ovládacie panely.
Ako fungujú AI kredity a musím si zriadiť externé účty?
Vaše AI kredity sú predintegrované a pripravené na použitie hneď po vybalení. Na rozdiel od štandardného nastavenia OpenClaw si nemusíte vytvárať účty u poskytovateľov AI, ako sú OpenAI alebo Anthropic, generovať kľúče API ani sa zaoberať žiadnou technickou konfiguráciou. Jednoducho si kredity zakúpte prostredníctvom ovládacieho panela Hostingeru a váš asistent bude okamžite spustený. Keď potrebujete viac, dobijte si ich priamo z toho istého ovládacieho panela – je to také jednoduché.
Sú moje údaje súkromné a zabezpečené?
Rozhodne. Každá inštancia OpenClaw beží vo vlastnom izolovanom prostredí, čo znamená, že vaše údaje a konverzácie sú úplne oddelené od ostatných používateľov. Každý kontajner uzamykáme, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo externým zmenám, a každá inštancia je dodávaná s vlastnou, vysoko komplexnou bezpečnostnou bránou vygenerovanou štandardne. Získate profesionálnu ochranu bez toho, aby ste museli čokoľvek sami konfigurovať.
Aký je rozdiel medzi spustením OpenClaw 1 kliknutím a spustením OpenClaw na VPS?
S VPS získate plný root prístup a úplnú kontrolu nad serverom – to však znamená aj to, že ste zodpovední za nastavenie, aktualizácie a zabezpečenie. OpenClaw 1 kliknutím odstraňuje všetku túto zložitosť. My sa staráme o infraštruktúru, udržiavame vašu inštanciu na najnovšej stabilnej verzii a pridávame ďalšie vrstvy zabezpečenia – takže sa môžete úplne sústrediť na používanie svojho AI asistenta, nie na správu servera. Ak ste vývojár, ktorý chce úplnú prispôsobivosť, naše balíčky OpenClaw VPS sú pre vás vhodnejšie.
Čo vlastne môžem robiť s OpenClaw?
OpenClaw je váš osobný AI asistent, ktorý funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aj keď je váš notebook vypnutý. Môžete ho pripojiť k svojim obľúbeným aplikáciám na odosielanie správ – vrátane WhatsApp, Telegram, Slack a Discord – a používať ho na automatizáciu denných úloh, správu konverzácií na rôznych platformách, spracovanie potenciálnych zákazníkov, spúšťanie automatizácií prehliadača a mnoho ďalšieho. Predstavte si ho ako člena digitálneho tímu, ktorý nikdy nespí a je vždy pripravený pomôcť.