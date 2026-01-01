OpenClaw

Váš vlastný AI agent. Súkromný, vždy aktívny a aktívny už o 60 sekúnd.

Nasaďte ho raz a o vaše každodenné úlohy sa bude starať nepretržite, dokonca aj počas vášho spánku.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Okamžité nastavenie

Inštalácia OpenClaw je neuveriteľne jednoduchá a sprístupňuje AI agentov každému. Žiadny žargón, žiadne komplikácie, len rýchla cesta k vašej prvej automatizácii.

Nulová údržba

Spravovaný OpenClaw sa stará o všetku bezpečnosť, aktualizácie a zálohy. Vaši AI agenti bežia 24 hodín denne, 7 dní v týždni bez akejkoľvek manuálnej práce.

Vstavané nástroje

OpenClaw má všetko, čo potrebujete pre jednoduchý štart – AI modely, prehliadanie webu a agentskú poštovú schránku, to všetko je zabudované.

Vyberte si svoj balíček

Už bolo nasadených viac ako 100 000 agentov
71 % zľava
Aplikácie automatizácie s umelou inteligenciou
18,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 10,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.

Riadené pre vás

Spustite zvolenú aplikáciu bez nutnosti nastavovania, údržby alebo správy infraštruktúry.

Zahrnuté vo vašom balíčku

Pripravené hneď po spustení
Nie je potrebná žiadna údržba
Vrátane vizuálneho rozhrania
Prístup k rozhraniu CLI je zahrnutý
Vstavané párovanie Telegramu
Vrátane kreditov pre umelú inteligenciu
Použite ChatGPT
Vyhľadávanie na webe je zahrnuté
Predkonfigurovaný e-mail agenta
Bezpečnosť spravovaná za vás
71 % zľava
Aplikácie automatizácie s umelou inteligenciou
18,99
5,49/mes.
Začnite
Obnoví sa za 10,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.

Riadené pre vás

Spustite zvolenú aplikáciu bez nutnosti nastavovania, údržby alebo správy infraštruktúry.

Zahrnuté vo vašom balíčku

Pripravené hneď po spustení
Nie je potrebná žiadna údržba
Vrátane vizuálneho rozhrania
Prístup k rozhraniu CLI je zahrnutý
Vstavané párovanie Telegramu
Vrátane kreditov pre umelú inteligenciu
Použite ChatGPT
Vyhľadávanie na webe je zahrnuté
Predkonfigurovaný e-mail agenta
Bezpečnosť spravovaná za vás

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

Nasaďte OpenClaw v 3 jednoduchých krokoch

Manuálne nastavenie OpenClaw môže trvať hodiny. S Hostingerom ho spustíte okamžite, nie je potrebné sa učiť nič nové.

Nainštalujte si OpenClaw 1 kliknutím

Spustite svoj balíček a my sa o nastavenie postaráme automaticky. Nie sú potrebné žiadne technické znalosti.

Vyberte si, kde chcete chatovať

Pripojte sa cez Telegram alebo WhatsApp a začnite konverzáciu so svojím AI asistentom v priebehu niekoľkých sekúnd.

OpenClaw je pripravený na použitie

Nie je potrebné žiadne ďalšie nastavenie, váš OpenClaw AI asistent je aktívny a pripravený na prácu.
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Jeden agent. Nekonečné pracovné postupy.

Osobný asistent produktivity

Zakladateľka prepojila iMessage a Kalendár Google. Teraz jej triedi správy, preplánuje stretnutia a každé ráno jej poskytuje stručné informácie.

Asistent predaja

Konzultant si prepojil agenta s Telegramom. Ten automaticky kvalifikuje potenciálnych zákazníkov, zaznamenáva kontakty a pripravuje následné správy.

Asistent programovania

Vývojársky tím nastavil agenta na kontrolu kódu za 5 minút. Ten odhaľuje chyby, navrhuje refaktoring a skracuje čas potrebný na PR z hodín na minúty.

Výskumník

Projektová manažérka požiadala svojho agenta, aby porovnal nástroje pred každým rozhodnutím o dodávateľovi. Ten sumarizuje výhody a nevýhody a upozorňuje na ceny, čím nahrádza poldenné podrobné analýzy.

Plánovač sociálnych médií

Tvorca poskytol OpenClaw prístup k svojmu priečinku s konceptmi. Premieňa hrubé poznámky na pripravené príspevky a zaraďuje ich do frontu podľa plánu. Koniec ránam s prázdnou stránkou.

Špecialista podpory

Tím e-shopu presmeroval podporu z Discordu na OpenClaw. Ten teraz spracuje 60 % tiketov skôr, ako ich uvidí človek.

OpenClaw s Hostingerom vs. iní poskytovatelia

Aký je rozdiel medzi OpenClaw na Hostingeri a konkurenciou? Zameriavame sa na jednoduchosť, takže si môžete svojho AI agenta vychutnať v priebehu niekoľkých sekúnd.
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Iný poskytovateľ
Pripravené za pár sekúnd
Manuálna inštalácia a nastavenie prostredia
Nulová konfigurácia nie je potrebná
Vyžaduje kľúče API
Predinštalované kredity AI
Vyžadujú sa externé účty API
Správa vizuálnych agentov
Nie
Spravovaná infraštruktúra
Samostatne spravované
Odborná podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Nie
Integrácie kanálov jedným kliknutím
Áno
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Prečo nasadiť OpenClaw s Hostingerom?

Nastavenie 1 kliknutím

Spustite OpenClaw hneď. Žiadne manuálne nastavenie, žiadna zložitá konfigurácia.

Predinštalované AI kredity

AI asistenti používajú kredity na generovanie odpovedí a plnenie úloh. Už sme ich pre vás pridali, takže môžete ihneď začať používať OpenClaw.

Súkromné a bezpečné v predvolenom nastavení

OpenClaw beží na súkromnom úložisku, takže vaše dáta a protokoly chatu zostávajú súkromné.

Nastavené a otestované pre vás

Hneď od začiatku získate stabilnú a overenú verziu OpenClaw. My sa postaráme o testovanie a kompatibilitu.

Beží 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Váš OpenClaw asistent zostáva online nepretržite a spracováva úlohy a konverzácie, aj keď ste offline.

Vaša AI má vlastnú schránku

Namiesto používania osobného e-mailu si môžete pre lepšiu bezpečnosť vybrať samostatnú poštovú schránku OpenClaw.

Chcete sa hlbšie ponoriť do OpenClaw?

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Nastavte si svoje OpenClaw ešte dnes

Vyskúšajte si to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.
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Nastavte si svoje OpenClaw ešte dnes

Často kladené otázky o OpenClaw od Hostingeru

Nájdite odpovede na najčastejšie kladené otázky o našom OpenClaw na 1 kliknutie.

Vôbec nie. OpenClaw s funkciou nasadenia 1 kliknutím je určený pre ľudí, ktorí sa nikdy v živote nedotkli servera. Naše nasadenie 1 kliknutím zabezpečí celú inštaláciu – od serverového prostredia až po konfiguráciu AI. Stačí si vybrať balíček, kliknúť na nasadiť a váš osobný AI asistent bude spustený v priebehu niekoľkých minút. Žiadne programovanie, žiadne príkazové riadky, žiadne zložité ovládacie panely.

Vaše AI kredity sú predintegrované a pripravené na použitie hneď po vybalení. Na rozdiel od štandardného nastavenia OpenClaw si nemusíte vytvárať účty u poskytovateľov AI, ako sú OpenAI alebo Anthropic, generovať kľúče API ani sa zaoberať žiadnou technickou konfiguráciou. Jednoducho si kredity zakúpte prostredníctvom ovládacieho panela Hostingeru a váš asistent bude okamžite spustený. Keď potrebujete viac, dobijte si ich priamo z toho istého ovládacieho panela – je to také jednoduché.

Rozhodne. Každá inštancia OpenClaw beží vo vlastnom izolovanom prostredí, čo znamená, že vaše údaje a konverzácie sú úplne oddelené od ostatných používateľov. Každý kontajner uzamykáme, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo externým zmenám, a každá inštancia je dodávaná s vlastnou, vysoko komplexnou bezpečnostnou bránou vygenerovanou štandardne. Získate profesionálnu ochranu bez toho, aby ste museli čokoľvek sami konfigurovať.

S VPS získate plný root prístup a úplnú kontrolu nad serverom – to však znamená aj to, že ste zodpovední za nastavenie, aktualizácie a zabezpečenie. OpenClaw 1 kliknutím odstraňuje všetku túto zložitosť. My sa staráme o infraštruktúru, udržiavame vašu inštanciu na najnovšej stabilnej verzii a pridávame ďalšie vrstvy zabezpečenia – takže sa môžete úplne sústrediť na používanie svojho AI asistenta, nie na správu servera. Ak ste vývojár, ktorý chce úplnú prispôsobivosť, naše balíčky OpenClaw VPS sú pre vás vhodnejšie.

OpenClaw je váš osobný AI asistent, ktorý funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aj keď je váš notebook vypnutý. Môžete ho pripojiť k svojim obľúbeným aplikáciám na odosielanie správ – vrátane WhatsApp, Telegram, Slack a Discord – a používať ho na automatizáciu denných úloh, správu konverzácií na rôznych platformách, spracovanie potenciálnych zákazníkov, spúšťanie automatizácií prehliadača a mnoho ďalšieho. Predstavte si ho ako člena digitálneho tímu, ktorý nikdy nespí a je vždy pripravený pomôcť.

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