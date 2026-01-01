Hostinger Agents

Vyberte si úlohu, agenti ju zvládnu.

Špecializovaní odborníci na AI pre SEO, marketing, obsah, predaj, komunikáciu so zákazníkmi a podnikové plánovanie.
Začať teraz
<b>30-dňová</b> záruka vrátenia peňazí
Works with:
Vyberte si úlohu, agenti ju zvládnu.

Čo môžu agenti Hostingeru robiť

Obchod a stratégia

Overte si svoj nápad, upravte ponuku a vytvorte jasný plán.

Obchod a stratégia

Značková identita

Vytvorte logá a obrázky, vďaka ktorým bude váš podnik vyzerať konzistentne a profesionálne.

Značková identita

Marketing a SEO

Nájdite relevantné kľúčové slová, skontrolujte svoje stránky a identifikujte spôsoby, ako sa dostať vyššie vo vyhľadávaní.

Marketing a SEO

Plánovanie úloh

Získajte podporu umelej inteligencie s opakujúcimi sa úlohami, rozhodnutiami a ďalšími krokmi.

Plánovanie úloh

Generická AI vs. Hostinger Agents

Generic AI čaká na pokyny. Agenti Hostinger vás v každom kroku povedú.

Generický chatbot

  • Čaká na dokonalý okamih.
  • Musíte vedieť, čo sa opýtať.
  • Dáva generické odpovede.
  • Nekonečné späť a dopredu.

Hostinger Agents

  • Začína sa užitočnými zručnosťami.
  • Vedie vás tým, že kladie správne otázky.
  • Funguje s vaším účtom Hostinger.
  • Dodáva kompletné výsledky.

Preskočte výzvu. Začnite úlohou.

Vyberte si, čo potrebujete urobiť, riaďte sa pripravenou zručnosťou a získajte praktický výsledok, ktorý môžete využiť.
Vyberte úlohu
Postupujte podľa pokynov
Získajte výsledok pripravený na použitie
Get started
Preskočte výzvu. Začnite úlohou.

Nie ste si istí, odkiaľ začať? Priviesť odborníka

Obchodný poradca

Overím vaše nápady, odhalím príležitosti na rast a pomôžem vám rozhodnúť, čo robiť ďalej.
Budem písať kópiu webových stránok, blogové príspevky a popisy produktov, ktoré sa spájajú s vaším publikom.
Odhalím kľúčové slová, ktoré hľadajú, zistím, čo drží váš web späť, a ukážem vám, kde sú konkurenti vpred.
Zobrazím mapu vášho spustenia, naplánujem mesiac obsahu a ukážem vám, ktoré kanály stoja za váš čas.
Budem navrhovať dôležité právne dokumenty, vysvetliť zmluvy predtým, než podpíšete, a pomôžem vám vyhnúť sa nákladným chybám.
Get started
Použitie-cases

Čo by si chcel urobiť?

Vyberte si, čo potrebujete urobiť, riaďte sa pripravenou zručnosťou a získajte praktický výsledok, ktorý môžete využiť.

Plánovanie sociálnych postov

Plánovanie sociálnych postov

Automatické plánovanie a publikovanie článkov.
Vytvorenie marketingového obsahu

Vytvorenie marketingového obsahu

Vytvorte reklamy a marketingovú kópiu z vašich webových stránok.
SEO blogové články

SEO blogové články

Vytvorte blogové príspevky s vstavaným výskumom kľúčových slov.
Vytvorenie webovej kópie

Vytvorenie webovej kópie

Vytvorte kópiu pre vaše stránky za pár minút.
Nájdite linky a vyhľadajte

Nájdite linky a vyhľadajte

Objavte potenciálnych zákazníkov a posielajte outreach automaticky.
Napíšte profesionálne e-maily

Napíšte profesionálne e-maily

Popíšte situáciu a získajte leštený návrh e-mailu.
Draft a privacy policy

Draft a privacy policy

Vytvorte jasné zásady ochrany osobných údajov prispôsobené vášmu podnikaniu.
Prečítajte si svoje ceny

Prečítajte si svoje ceny

Získajte spätnú väzbu o vašich cenách, nákladoch, maržách a cenovom modeli.
Pripravený pomáhať s každodennými obchodnými úlohami.
150+
Skills
Pripojte nástroje, ktoré už používate.
1,000
Aplikácie
Spoľahlivé pre firmy po celom svete.
50+
Krajina slúži

Ako začať s AI agentmi

1 000 kreditov každý mesiac
Obnovuje sa automaticky, nie je potrebná žiadna akcia.
Viac ako 150 zručností pripravených na použitie
Usporiadané podľa úlohy, vrátane blogových príspevkov, auditov SEO a reklamných textov.
Pripojte svoje obľúbené aplikácie
Používajte Gmail, Notion, Slack, WhatsApp a 1 000+ nástrojov vo svojom pracovnom postupe.
Vytvárajte obrázky, logá a vizuály značky
Vytvárajte vizuálne podklady rýchlejšie vďaka AI.
Overte podnikateľské nápady a cenník
Získajte spätnú väzbu pred investovaním času a peňazí.
Nahrajte súbory a sledujte verzie
Prezrite si prácu a uchovajte každú verziu.
Automatizujte svoj to-do zoznam
Plánujte opakujúce sa úlohy a nechajte sa o ne postarať.

24 mesiacov

50 % zľava
9,99
4,99/mes.
Najobľúbenejšie

12 mesiacov

6,99/mes.

3 mesiacov

7,99/mes.

1 mesiac

9,99/mes.

Obnovuje sa za 6,99 €/mesiac. Ceny nezahŕňajú príslušné dane.

Obnovuje sa za 6,99 €/mesiac. Ceny nezahŕňajú príslušné dane.

Neberte len naše slovo za to

Pozrite sa, čo hovoria zákazníci po celom svete o svojich skúsenostiach s Hostingerom.
Charlie Low a Dale Comley
Charlie Low a Dale Comley
Spoluzakladatelia spoločnosti Nohma

„Pri poskytovaní podpory úprimne uvádzame Hostinger ako referenčný bod pre našich inžinierov.“

Owen Phillips
Owen Phillips
Kováč

„Hosting, doménové meno a SSL certifikát som mohol spravovať na jednom mieste, čo bolo naozaj osviežujúce.“

Jordi Robert
Jordi Robert
Marketingový expert

"Hostinger je najlepší poskytovateľ hostingu, ktorého som kedy použil. Podpora je úžasná a ceny sú bezkonkurenčné."

Anna Franquesová
Anna Franquesová
Digitálna dizajnérka a vývojárka

„Odporúčam svojim klientom migráciu na Hostinger. Všetko je jednoduché a neustále pribúdajú nové funkcie.“

Elise Hernaezová
Elise Hernaezová
Majiteľ firmy

„Vďaka jednoduchému ovládaciemu panelu Hostinger si môžeme spravovať našu webovú stránku WordPress sami.“

Priveďte svoje nástroje
Pripojenia

Priveďte svoje nástroje

Pripojte služby tretích strán, aby ich vaši agenti mohli používať počas chatu.
Začať zadarmo
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Úlohy

Google Úlohy

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Kalendár Google

Kalendár Google

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

Zobraziť všetky pripojenia

Často kladené otázky

Hostinger Agents je aplikácia poháňaná AI, ktorá vám poskytuje tím špecializovaných agentov — každý vytvorený pre špecifickú oblasť podnikania ako stratégia, písanie, SEO, marketing, právo, komunikácia so zákazníkmi a predaj. Namiesto jedného všeobecného chatbota získate špecializovaných expertov, s ktorými sa môžete kedykoľvek rozprávať jednoduchým jazykom. Nevyžadujú sa žiadne technické zručnosti.
Je určený pre samostatných podnikateľov, ľudí s vedľajším príjmom a majiteľov malých firiem, ktorí si všetko riešia sami. Ak ste si niekedy priali mať k dispozícii stratéga, copywritera, marketéra alebo právneho poradcu — presne to vám ponúka Hostinger Agents.
Na rozdiel od všeobecných AI chatbotov je každý Hostinger Agent vopred vyškolený hlbokými odbornými znalosťami v konkrétnej obchodnej oblasti. Nemusíte vytvárať dokonalý prompt – stačí si vybrať agenta a zručnosť a on vás odtiaľ navedie k užitočnému výsledku.
Zručnosti sú vopred vytvorené šablóny úloh v rámci každého agenta. Namiesto toho, aby ste vymýšľali, čo sa opýtať, vyberiete si zručnosť a agent vás prevedie konkrétnym výsledkom — ako je napríklad napísanie blogového príspevku, vykonanie prieskumu kľúčových slov alebo vygenerovanie zásad ochrany osobných údajov. Zručnosti sú rýchlejšie, štruktúrovanejšie a prinášajú lepšie výsledky než začínať z prázdnej konverzácie.
Nie. Môžete pokračovať v existujúcej konverzácii alebo začať novú – je to len na vás. V každom prípade si váš agent zapamätá váš obchodný kontext, preferencie a predchádzajúce rozhodnutia vo všetkých konverzáciách. Nový chat nikdy nie je prázdny list.

Vyberte si úlohu, agenti ju zvládnu.

Špecialisti na AI pre plánovanie, obsah, SEO a predaj, pripravení, keď ste.

Get started

Záleží nám na vašom súkromí

Táto webová stránka používa súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie stránky a na získavanie údajov o tom, ako s ňou komunikujete, ako aj na marketingové účely. Prijatím súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia na účely cielenia reklamy, personalizácie a analýzy, ako je opísané v našich Pravidlách používania súborov cookie.