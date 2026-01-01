Prenajať GPU. Profesionálne výpočtové, dostupné.

Spustite AI, renderovanie a výpočtové pracovné zaťaženie na dedikovaných GPU s jednoduchým hodinovým nastavením cien a bez dlhodobého záväzku.
Začať

Nájdite GPU, ktorá vyhovuje vašej pracovnej záťaži

Porovnajte VRAM, výkon a hodinové ceny, aby ste našli ten správny. Žiadne skryté poplatky alebo poplatky za výstup.

B200 (Dedicated)

Dedikovaný Blackwell B200, nezdieľaný prístup pre tréning a prevádzku najväčších modelov AI.

From6,08/hodina
Získajte GPU

608 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Fakturované len počas spustenia inštancie.

192GB VRAM

Odporúčané pre:

Pracovné zaťaženie vyžadujúce špecializované zdroje

Inzercia na mierke

Frontier LLM školenia

Vedecké simulácie a vysokovýkonné výpočty

B200

Najnovšie Blackwell vlajková loď pre školenie a riadenie najväčších modelov AI.

From3,86/hodina
Získajte GPU

386 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Fakturované len počas spustenia inštancie.

192GB VRAM

Odporúčané pre:

Fine-tuning veľkých modelov

Inzercia na mierke

Frontier LLM školenia

Vedecké simulácie a vysokovýkonné výpočty

A100 80GB PCIe

Osvedčený pracovný kôň dátového centra pre seriózny výcvik a odvod.

From1,23/hodina
Získajte GPU

123 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Fakturované len počas spustenia inštancie.

80GB VRAM

Odporúčané pre:

LLM školenia

Fine-tuning veľké modely

Large-batch záver

Multi-GPU škálovanie

L40S

Univerzálny Ada Lovelace GPU vyvažuje silný záverečný výkon s vysokou cenovou účinnosťou.

From0,79/hodina
Získajte GPU

79 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Fakturované len počas spustenia inštancie.

48GB VRAM

Odporúčané pre:

AI inferencia a generatívna AI

3D renderovanie a virtuálne pracovné stanice

Fine-tuning stredne veľkých modelov

Video transcoding a streamovanie

RTX PRO 6000 (Server)

Enterprise Blackwell GPU vyvinuté pre náročné pracovné zaťaženia profesionálnej AI a vizualizácie.

From0,51/hodina
Získajte GPU

51 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Fakturované len počas spustenia inštancie.

96GB VRAM

Odporúčané pre:

Veľké modelové závery a jemné nastavenia

Video spracovanie a streamovanie

Inžinierske simulácie a vedecké výpočty

Intenzívna 3D renderovanie a vizualizácia

RTX 4090

Bezkonkurenčná cena za výkon pre experimentovanie a menšie pracovné zaťaženie - ideálny vstup do výpočtu GPU.

From0,33/hodina
Získajte GPU

33 credits/hour (1 credit = 0,01 €). Fakturované len počas spustenia inštancie.

24GB VRAM

Odporúčané pre:

Development and experimentation

AI tvorba obrazu a videa

3D renderovanie

Výsledky pre malé a stredné modely

Nie ste si istí, čo si vybrať?
Prehliadajte príklady použitia, aby ste našli odporúčanú GPU.
Použitie prípadoch

Preskúmajte, čo môžete urobiť s výkonom GPU

Od vášho prvého modelu až po výrobu, spustite náročné pracovné zaťaženie GPU bez nákupu hardvéru alebo odôvodnenia CapEx.

Chat a LLM záver

Poháňajte chatboty, spolubojovníkov a rozhrania API s nízkou latenciou výkonu GPU, k dispozícii 24 hodín denne. Použite Ollamu a Open WebUI, alebo si prineste svoj vlastný model s vLLM alebo LangChain.

Odporúčané GPU: L40S
Servis modelov až do 30B parametrovSpustiť Ollama jedným kliknutímJednoduché hodinové ceny
Použitie pre inferencie

Vlak & jemne nastavené modely

Trénujte vlastné modely a jemne nastaviť LLM s vlastným VRAM. Kontrolné body pretrvávajú počas reštartov, takže dlhé úlohy sa môžu zastaviť a obnoviť bez straty pokroku.

Odporúčané GPU: A100 80GB
96GB VRAMTrvalé kontrolné bodyŠkolenie pre veľké modely
Deploy pre AI tréning

Vytvárajte & objavujte s AI

Spin up GPU instance a nastaviť svoje vlastné prostredie v priebehu niekoľkých minút. Pripojte cez váš prehliadač alebo terminál, potom začnite iterovať okamžite.

Odporúčané GPU: RTX 4090
Plný root prístup na inštaláciu vlastného stackPrehliadač alebo SSH terminálDostatočne cenovo dostupné na celý deň
Začať tvoriť

Generovanie obrázkov & videa

Spustite stabilnú difúziu, ComfyUI a renderovanie prác s dostatočným množstvom VRAM pre výstup s vysokým rozlíšením a batch spracovanie.

Odporúčané GPU: RTX 4090
Dostatok VRAM pre batch image úlohyRýchle, cenovo dostupné renderovanieVstavaná podpora stabilnej difúzie
Deployment pre generácie

Proces & kódovanie videa

Encoding, transcoding a renderovanie videa pri vysokom výkone s hardvérovou akceleráciou bez viazania vlastných strojov.

Odporúčané GPU: RTX PRO 6000 (Server)
Devätná generácia NVENC pre rýchle a kvalitné kódovaniePlná rýchlosť 8KKódovanie, ktoré beží nezávisle od vášho CPU
Použitie pre kódovanie

Začnite rýchlejšie s hotovými aplikáciami

Spustite vopred nakonfigurované aplikácie jedným kliknutím, preskočte manuálne nastavenie a prejdite rovno do práce.
Začať teraz
Začnite rýchlejšie s hotovými aplikáciami
Platiť len v čase, keď vaše GPU beží

Platiť len v čase, keď vaše GPU beží

GPU sa účtujú hodinovo pomocou kreditov z jedného zdieľaného zostatku. Pridajte kredit podľa potreby, zničte vašu inštanciu po dokončení a všetky nepoužité kredity si ponechajte na neskôr.

Prečo si vybrať Hostinger GPU pre AI pracovné zaťaženia

Plaťte len za to, čo spotrebujete

Fakturácia za minútu znamená, že platíte len za počítač, ktorý používate.

Pripravené za 30 sekúnd

Spustite predkonfigurované aplikácie bez inštalácie ovládačov, kontajnerov alebo závislostí.

Správa z jedného dashboardu

Sledujte používanie a spravujte svoje inštancie kedykoľvek budete potrebovať.

Vaša pracovná záťaž je pripravená. Rovnako aj GPU.

Spustenie na dedikovaných GPU v priebehu niekoľkých sekúnd. Zaplatiť za hodinu, bez dlhodobej zmluvy alebo hardvéru na nákup.
Začať teraz
Vaša pracovná záťaž je pripravená. Rovnako aj GPU.

Hostinger GPU FAQ

Nájdite odpovede na najčastejšie kladené otázky o Hostinger GPU.
Áno. Inštitúcie GPU sa účtujú na hodinu v kreditoch a budete účtovaní len v čase, keď je inštitúcia spustená. Zastaviť ju vždy, keď skončíte, neexistuje minimálny záväzok ani dlhodobá zmluva.
Zničenie inštitúcie je trvalé a nemožno ho zrušiť. Všetko, čo nie je uložené v trvalom úložisku, je stratené. Reštartovanie, na rozdiel od toho, reštartuje inštitúciu bez jej odstránenia, vaše súbory a nastavenie zostanú nedotknuté.
Závisí to predovšetkým od veľkosti modelu. Menšie modely a generovanie obrazu fungujú dobre na RTX 4090 alebo L40S, väčšie modely a vážny tréning prospievajú extra VRAM A100 alebo B200. Ak si nie ste istí, náš vyberateľ GPU vyhovuje vašej pracovnej záťaži správnej možnosti.
Obaja. Každá inštitúcia prichádza s plným terminálom a SSH prístupom, takže môžete nainštalovať všetko, čo potrebujete. Ak by ste radšej preskočili nastavenie, aplikácie s jedným kliknutím, ako je Ollama, sú pripravené na nasadenie od začiatku.
Dostupnosť sa mení v reálnom čase na základe dopytu a líši sa v závislosti od regiónu. Pred nasadením zobrazujeme dostupnosť v reálnom čase, takže budete vždy vedieť, čo je v skutočnosti na sklade, namiesto toho, aby ste sa dozvedeli po zaviazaní.
Prenajať GPU znamená získať prístup k vysoko výkonnému grafickému procesoru cez cloud namiesto zakúpenia fyzického hardvéru. Platíte len za výpočtový čas, ktorý používate, za hodinu alebo dokonca za sekundu, a poskytovateľ sa zaoberá údržbou, chladením a aktualizáciami ovládačov. Je to bežná voľba pre výcvik AI, odvod strojového učenia, 3D renderovanie a ďalšie úlohy, ktoré vyžadujú silný výkon procesora bez nákladu na vlastnenie GPU.

Záleží nám na vašom súkromí

Táto webová stránka používa súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie stránky a na získavanie údajov o tom, ako s ňou komunikujete, ako aj na marketingové účely. Prijatím súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia na účely cielenia reklamy, personalizácie a analýzy, ako je opísané v našich Pravidlách používania súborov cookie.