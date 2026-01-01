Chat a LLM záver
Poháňajte chatboty, spolubojovníkov a rozhrania API s nízkou latenciou výkonu GPU, k dispozícii 24 hodín denne. Použite Ollamu a Open WebUI, alebo si prineste svoj vlastný model s vLLM alebo LangChain.
Dedikovaný Blackwell B200, nezdieľaný prístup pre tréning a prevádzku najväčších modelov AI.
192GB VRAM
Odporúčané pre:
Pracovné zaťaženie vyžadujúce špecializované zdroje
Inzercia na mierke
Frontier LLM školenia
Vedecké simulácie a vysokovýkonné výpočty
Najnovšie Blackwell vlajková loď pre školenie a riadenie najväčších modelov AI.
192GB VRAM
Odporúčané pre:
Fine-tuning veľkých modelov
Inzercia na mierke
Frontier LLM školenia
Vedecké simulácie a vysokovýkonné výpočty
Osvedčený pracovný kôň dátového centra pre seriózny výcvik a odvod.
80GB VRAM
Odporúčané pre:
LLM školenia
Fine-tuning veľké modely
Large-batch záver
Multi-GPU škálovanie
Univerzálny Ada Lovelace GPU vyvažuje silný záverečný výkon s vysokou cenovou účinnosťou.
48GB VRAM
Odporúčané pre:
AI inferencia a generatívna AI
3D renderovanie a virtuálne pracovné stanice
Fine-tuning stredne veľkých modelov
Video transcoding a streamovanie
Enterprise Blackwell GPU vyvinuté pre náročné pracovné zaťaženia profesionálnej AI a vizualizácie.
96GB VRAM
Odporúčané pre:
Veľké modelové závery a jemné nastavenia
Video spracovanie a streamovanie
Inžinierske simulácie a vedecké výpočty
Intenzívna 3D renderovanie a vizualizácia
Bezkonkurenčná cena za výkon pre experimentovanie a menšie pracovné zaťaženie - ideálny vstup do výpočtu GPU.
24GB VRAM
Odporúčané pre:
Development and experimentation
AI tvorba obrazu a videa
3D renderovanie
Výsledky pre malé a stredné modely
Od vášho prvého modelu až po výrobu, spustite náročné pracovné zaťaženie GPU bez nákupu hardvéru alebo odôvodnenia CapEx.
Poháňajte chatboty, spolubojovníkov a rozhrania API s nízkou latenciou výkonu GPU, k dispozícii 24 hodín denne. Použite Ollamu a Open WebUI, alebo si prineste svoj vlastný model s vLLM alebo LangChain.
Trénujte vlastné modely a jemne nastaviť LLM s vlastným VRAM. Kontrolné body pretrvávajú počas reštartov, takže dlhé úlohy sa môžu zastaviť a obnoviť bez straty pokroku.
Spin up GPU instance a nastaviť svoje vlastné prostredie v priebehu niekoľkých minút. Pripojte cez váš prehliadač alebo terminál, potom začnite iterovať okamžite.
Spustite stabilnú difúziu, ComfyUI a renderovanie prác s dostatočným množstvom VRAM pre výstup s vysokým rozlíšením a batch spracovanie.
Encoding, transcoding a renderovanie videa pri vysokom výkone s hardvérovou akceleráciou bez viazania vlastných strojov.
Plaťte len za to, čo spotrebujete
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