Dajte AI prácu, nielen výzvu

S Hostinger, môžete dať agenta AI pracovať vo vašom podnikaní, spustiť svoj vlastný súkromný agent, alebo pripojiť AI k existujúcemu stack.

Jeden agent pre každodenné obchodné úlohy

Hostinger Agent odpovedá zákazníkom, sleduje potenciálne zákazníky, vytvára obsah a pomáha zlepšovať vaše SEO – to všetko z jedného chatu s použitím bežného jazyka.

Preskúmať Hostinger Agent

Váš vlastný agent, podľa vašich podmienok

OpenClaw a Hermes Agent sú súkromní agenti s umelou inteligenciou, ktorých si môžete spustiť sami. Obaja sú zahrnutí v jednom spravovanom pláne, pripravení na použitie približne za 60 sekúnd, bez nutnosti administrácie servera.

Objavte OpenClaw a Hermes

Urýchlite, vaša infraštruktúra funguje.

Hostinger Connector je rozšírenie MCP, ktoré umožňuje vašim nástrojom na kódovanie AI čítať a aktualizovať nastavenia Hostinger. Nasadzujte projekty, aktualizujte DNS a kontrolujte webové stránky bez opustenia editora.

Preskúmať Hostinger Connector

Voľný na inštaláciu. Funguje s vaším aktívnym plánom.

Nástroje a zdroje pre agentickú umelú inteligenciu

Agentská pošta

Automatizovaná schránka vytvorená pre agentov s umelou inteligenciou, ktorá je súčasťou každého e-mailového plánu Hostinger.

Dokumentácia pre vývojárov

Sprievodcovia nastavením, referencie nástrojov a dokumentácia k overeniu totožnosti pre Hostinger Connector.

Agenti konajú. Vy máte situáciu pod kontrolou.

Bezpečnosť je na prvom mieste u každého agenta. Vyberte, čo má prístup, schváliť dôležité akcie a zrušiť prístup kedykoľvek budete potrebovať.

Schvaľujete dôležité akcie

Agent žiada váš súhlas predtým, ako podnikne nezvratné kroky.

Váš systém je izolovaný

Vaša inštancia je vypnutá a poverenia zostávajú predvolene skryté.

Ovládajte prístup

Prístup udeľte iba tam, kde je potrebný, a kedykoľvek ho zrušte.
Agenti konajú. Vy máte situáciu pod kontrolou.
Spoliehajú sa na to milióny, aby urobili prácu.
4M+
Zákazníci
Vybudované a spustené ľuďmi ako vy.
10M+
Vytvorené webové stránky
Slúži podnikom po celom svete.
150+
Krajiny
Tu na dlhodobú trať, od prvého dňa.
20+
roky

Dôverujú mu zákazníci na celom svete

Pozrite sa, čo ľudia hovoria o svojich skúsenostiach s Hostingerom.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Tvorba bez programovania skráti vývoj o 45 %, pričom nástroje ako Hostinger Horizons premenia prirodzený jazyk na funkčné prototypy za niekoľko hodín namiesto týždňov. Vstupná bariéra pri vytváraní softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť vyskúšať nový AI nástroj na tvorbu aplikácií @Hostinger Horizons a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons môže byť najefektívnejším nástrojom na vytváranie aplikácií za milióny dolárov.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger Horizons je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a testovať nápady predtým, ako sa do toho pustíte naplno.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť presne to, čo chcete pre svoju webovú stránku a zákazníkov, pomocou AI HORIZONS od Hostingeru! Jednoducho úžasné – presvedčte sa sami!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, pomocou ktorého si môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí ho len vysvetliť a ono to jednoducho funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Páči sa mi, ako sa veci vyvíjajú s @Hostinger Horizons! Bolo naozaj zábavné s novou AI aktualizáciou spolupracovať. Zmenila pravidlá hry nielen pre mňa, ale poznám aj veľa ďalších.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Zaujímalo by ma, ako Hostinger dokázal vytvoriť Horizons... Je šialené, ako rýchlo umožňuje komukoľvek nasadiť front-end aj back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Neviem ani povedať, ako dlho čakal tento projekt na mojom zozname, až kým ste nevytvorili Horizons AI. O programovaní webových aplikácií neviem nič. 0 a je to tu. Môj vysnívaný projekt, ktorým pomôžem kolegom, je ŽIVÝ. Paráda!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger Horizons je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne prelomový. Nastavenie subdomény pre môj blog v mojej webovej aplikácii bolo také jednoduché – povedal som si: „Páni!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoduchým zadaním výzvy na Hostinger Horizons. Naozaj skvelá vec!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyskúšal som Hostinger Horizons a je to prevratná verzia! Tento nástroj na tvorbu AI aplikácií bez nutnosti programovania vytvára elegantné webové stránky a aplikácie za pár minút – navrhuje, programuje a píše za vás. Stojí za vyskúšanie.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikateľ

S Hostinger Horizons si môžete vytvoriť celkom pekné veci. Na rozdiel od typického nástroja na tvorbu webových stránok – poskytuje viac.

Zistite viac o agentistic AI

Sprievodcovia, návody a postrehy, ktoré vám pomôžu vyťažiť z agentickej umelej inteligencie viac.
Čo je agentická AI? Definícia, príklady a ako funguje

Čo je agentická AI? Definícia, príklady a ako funguje

Agentická AI je pokročilá forma umelej inteligencie, ktorá dokáže nezávisle stanoviť ciele, plán, rozum a prijať opatrenia na dosiahnutie konkrétneho cieľa s minimálnym ľudským dohľadom.

Prečítať si celý príbeh
Čo sú agenti umelej inteligencie a ako fungujú? S príkladmi

Čo sú agenti umelej inteligencie a ako fungujú? S príkladmi

Agenti umelej inteligencie, známi aj ako autonómne softvérové systémy alebo inteligentní digitálni asistenti, sú programy určené na nezávislé vykonávanie úloh a prijímanie rozhodnutí na dosiahnutie konkrétnych cieľov.

Prečítať si celý príbeh
Ako nastaviť Hermes Agent (spravovaný alebo self-hosted)

Ako nastaviť Hermes Agent (spravovaný alebo self-hosted)

Hermes Agent môžete nastaviť dvoma spôsobmi: Použite spravovaný plán, ktorý za vás spravuje server a údržbu, alebo ho samostatne hosťujte s aplikáciou Docker na virtuálnom súkromnom serveri (VPS).

Prečítať si celý príbeh

Agentky AI FAQ

Všetko, čo potrebujete vedieť o agentských produktoch umelej inteligencie od spoločnosti Hostinger
Agentic AI opisuje systémy AI, ktoré fungujú nezávisle na dokončení viacstupňových úloh, namiesto toho, aby odpovedali na jednu výzvu naraz. Namiesto čakania na pokyny v každej fáze, berie cieľ, rozdeľuje ho na kroky a pracuje cez ne. Môže volať API, vyhľadávať web a používať iný softvér samostatne, a kontroluje svoje vlastné výsledky a mení kurz, keď niečo nefunguje. Táto autonómia ju oddeľuje od chatbotu.
AI nástroj reaguje na výzvu a zastaví sa, takže človek musí viesť každý krok. Agent AI berie cieľ a spustí celú prácu a rozhoduje o krokoch sám. AI nástroj môže napísať e-mail pre vás. Agent AI skúma tému, napíše e-mail a odošle ho, potom ho upraví, ak sa počas cesty niečo pokazí. Rozdiel je v rozsahu a nezávislosti, jednotlivé úlohy s človekom v kruhu oproti úplným pracovným postupom bez jedného.
Hostinger Agent sa zaoberá obchodnou prácou z jedného chatu, s zručnosťami pre predaj, zákaznícky servis, SEO, marketing, HR a financie. OpenClaw a Hermes Agent sú súkromní agenti, ktoré spravujete sami, na spravovanom pláne alebo na vlastnom VPS, s oboma zahrnutými v jednom pláne. Pre vývojárov prináša Hostinger Connector nástroje na kódovanie AI do vášho hostingu cez MCP, Agentic Mail poskytuje agentom programovateľnú e-mailovú poštu a Agentic Commerce pripravuje váš obchod pre zákazníkov, ktorí pošlú agenta AI na nákup pre nich.
Hostinger Agent funguje z jedného chatu a pripája sa k viac ako 1 000 nástrojom vrátane Gmailu, Slacku a Notionu. Použite ho ako obchodného agenta s umelou inteligenciou pre oslovenie a návrhy, agenta zákazníckeho servisu s umelou inteligenciou pre odpovede a recenzie, SEO agenta s umelou inteligenciou pre prieskum kľúčových slov a kontroly na stránke, marketingového agenta s umelou inteligenciou pre kampane a uvedenie na trh, agenta obsahového marketingu s umelou inteligenciou pre blogy a newslettere, agenta s umelou inteligenciou pre sociálne médiá pre príspevky a popisky, agenta s umelou inteligenciou pre ľudské zdroje pre pracovné ponuky a politiky, agenta s umelou inteligenciou pre financie pre reportovanie a prognózy alebo agenta s umelou inteligenciou pre obstarávanie pre prieskum dodávateľov.
Áno. Agent má prístup iba k účtom a nástrojom, s ktorými ho pripojíte, a môžete ich kedykoľvek odpojiť. Vaše konverzácie sú viazané na váš účet, nie sú viditeľné pre ostatných používateľov a nikdy sa nepoužívajú na školenie modelov AI alebo zdieľanie pre reklamu. Skôr ako agent urobí niečo nezvratné, zastaví sa a požiada vás o schválenie. Hostinger je certifikovaný podľa ISO/IEC 27001:2022 a je v súlade s GDPR.
Áno. OpenClaw a Hermes Agent sú obaja súkromní agenti, ktoré spustíte sami. Managed plán je najjednoduchšia cesta, pretože Hostinger sa zaoberá nastavením, aktualizáciami a zabezpečením a jeden plán zahŕňa obe aplikácie. Ak chcete root prístup a vlastné špecifikácie servera, môžete namiesto toho samostatne hosťovať jeden z nich na VPS.
Áno, jedným kliknutím z hPanelu. Sú to samostatné aplikácie, takže vaše konfigurácie a história konverzácií sa neprenášajú a začnete na novú aplikáciu. Stojí za to zaznamenať niečo dôležité pred prepínaním.
Áno. Hostinger Connector umožňuje AI kódovacie nástroje pracovať priamo s vaším hostingom nastavenia, a Agentic Mail dáva agentom svoju vlastnú doručenú schránku pre automatizovanú prácu. AI sa hodí do vášho existujúceho pracovného postupu, nie nahradiť ho.
Hostinger Agent začína na 4,99 €/mes. a obsahuje 1 000 kreditov, ktoré sa automaticky obnovia každý mesiac. Managed OpenClaw a Hermes Agent sú 5,49 €/mes., obnovuje sa na 10,99 €/mes., pričom sú zahrnuté obe aplikácie.
Nie. Hostinger Agent je vytvorený pre majiteľov podnikov a spravované aplikácie sa zaoberajú nastavením servera pre vás, takže nie je nič technické na konfiguráciu. Hostinger Connector je ten, ktorý bol vytvorený pre vývojárov, a nainštaluje sa do editoru, ktorý už používate.

Pripravený dať agent AI do práce?

Či už automatizujete svoje podnikanie, prevádzkujete vlastného agenta umelej inteligencie alebo pripájate umelú inteligenciu k svojmu stacku, môžete začať ešte dnes.
Preskúmať AI riešenia
Pripravený dať agent AI do práce?

Záleží nám na vašom súkromí

Táto webová stránka používa súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie stránky a na získavanie údajov o tom, ako s ňou komunikujete, ako aj na marketingové účely. Prijatím súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia na účely cielenia reklamy, personalizácie a analýzy, ako je opísané v našich Pravidlách používania súborov cookie.