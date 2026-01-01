Naklonujte akúkoľvek webovú stránku. Zmeňte ju pomocou umelej inteligencie.
Klonovač webových stránok, ktorý vám dáva priestor na zlepšenie
Generovať z URL adresy
Redizajn s umelou inteligenciou
Vlastnite to, čo vybudujete
Nech je úloha akákoľvek, vďaka umelej inteligencii ju dosiahnete rýchlejšie
Migrácia bez odznova
Modernizujte zastaranú stránku
Prispôsobte webovú stránku novému účelu
Znovuvytvorte webovú stránku klienta
Prejdite na viacjazyčnosť
Prototyp a experiment
Ako klonovať webovú stránku pomocou umelej inteligencie
Vložte URL adresu
Skontrolujte a prispôsobte
Publikujte jedným kliknutím
Pozrite sa, čo ešte môžete vytvoriť s Hostinger AI Builderom
Často kladené otázky o klonovaní webových stránok s umelou inteligenciou
Čo je to klonovač webových stránok?
Klonovač webových stránok je funkcia nástroja Hostinger AI Builder, ktorá znovu vytvorí existujúcu webovú stránku z URL adresy a zachytí jej štruktúru, štýly a obsah ako upraviteľný interaktívny projekt. Jednoducho vložte odkaz a umelá inteligencia vytvorí východiskový bod, ktorý si môžete ľubovoľne prispôsobiť.
Pre koho je určená funkcia klonovania webových stránok?
Klonovanie webových stránok je určené pre každého, kto už má webovú stránku na mysli, či už je to jeho, klientova alebo taká, z ktorej migruje. Je obzvlášť užitočné pre majiteľov malých firiem, ktorí obnovujú zastaranú stránku bez najatia agentúry, pre freelancerov a agentúry, ktoré rýchlejšie prestavujú webové stránky klientov, a pre každého, kto prechádza z iného nástroja na tvorbu webových stránok, WordPressu alebo podobnej platformy.
Môžem klonovať akúkoľvek webovú stránku?
Môžete vygenerovať novú verziu ľubovoľnej webovej stránky, ktorej URL adresu poskytnete, pokiaľ ju vlastníte alebo máte povolenie na jej používanie. Nástroj AI Builder analyzuje viditeľný obsah a štruktúru stránky a vytvára vašu verziu. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od zložitosti pôvodnej stránky.
Môžem upraviť naklonovanú webovú stránku?
Áno, podstatou je úprava. Po vygenerovaní webovej stránky môžete zmeniť text, farby, obrázky, rozloženie a komponenty, a to buď priamym výberom prvkov, alebo popisom zmeny v chate s umelou inteligenciou.
Môžem upraviť kód?
Áno. Ak chcete mať väčšiu kontrolu, k dispozícii je úplná úprava kódu, takže si môžete prispôsobiť aj mimo vizuálneho editora a škálovať projekt podľa potreby.
Bude klonovaná webová stránka vyzerať úplne rovnako?
Vygenerovaný výsledok je blízky východiskový bod, nie dokonalá kópia. Niektoré rozloženia, animácie alebo vysoko prispôsobiteľné prvky sa nemusia presne preniesť. Následne môžete upraviť čokoľvek, od rozloženia až po obsah, pomocou pokynov umelej inteligencie alebo manuálnych úprav metódou drag-and-drop.
Potrebujem skúsenosti s kódovaním na klonovanie a úpravu webovej stránky?
Žiadne. Stačí vložiť URL adresu a potom popísať všetky požadované zmeny zrozumiteľným jazykom. AI Builder sa postará o zvyšok, nie sú potrebné žiadne dizajnérske ani technické zručnosti.
Je klonovanie webových stránok zadarmo na vyskúšanie?
Môžete začať zadarmo, nie je potrebná kreditná karta. Dostanete kredity AI na generovanie a úpravu prvého obnoveného webu. Keď budete pripravení publikovať, vyberte platený plán, hosting a doména sú už zahrnuté.