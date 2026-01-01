Naklonujte akúkoľvek webovú stránku. Zmeňte ju pomocou umelej inteligencie.

Vložte URL adresu a vytvorte tak plne upraviteľnú webovú stránku, ktorú si potom môžete prispôsobiť pomocou umelej inteligencie. Nie je potrebné žiadne kódovanie ani agentúra.

Nie je potrebná žiadna kreditná karta

Klonovač webových stránok, ktorý vám dáva priestor na zlepšenie

Ponechajte štruktúru, ktorá sa vám páči, a potom zmeňte časti, ktoré sa vám nepáčia.
Klonovač webových stránok, ktorý vám dáva priestor na zlepšenie

Generovať z URL adresy

Vložte odkaz na ľubovoľnú existujúcu webovú stránku a umelá inteligencia znovu vytvorí jej obsah, štruktúru a dizajn ako upraviteľnú stránku, na ktorej môžete ďalej stavať.
Prepíšte obsah, pridajte sekcie alebo zmeňte vzhľad pomocou chatu s umelou inteligenciou alebo úpravy drag-and-drop. Ponechajte to, čo funguje, a aktualizujte to, čo nefunguje.
Upravujte, hostujte a publikujte svoju znovuvytvorenú webovú stránku na jednom mieste bez toho, aby ste sa spoliehali na vývojárov alebo písanie kódu.

Nech je úloha akákoľvek, vďaka umelej inteligencii ju dosiahnete rýchlejšie

Migrácie, redizajny, klientske projekty a ďalšie. Preskočte opakované nastavovanie a prejdite rovno k práci, na ktorej záleží.
Nech je úloha akákoľvek, vďaka umelej inteligencii ju dosiahnete rýchlejšie

Migrácia bez odznova

Presuň svoju stránku z WordPressu, iného nástroja na tvorbu webových stránok alebo akejkoľvek inej platformy bez nutnosti manuálneho pretvárania každej stránky.
Inovujte staršiu stránku s funkciami, ktoré nikdy nepodporovala, od rezervácií a klientskych dashboardov až po elektronický obchod.
Začnite s existujúcou stránkou a potom zmeňte obsah, štruktúru a funkcie tak, aby vyhovovali novej značke, ponuke alebo publiku.
Importujte existujúcu stránku klienta ako východiskový bod a potom ju prispôsobte podľa špecifikácií bez nutnosti manuálnej prestavby.
Znovu vytvorte svoju stránku a potom pomocou umelej inteligencie prispôsobte obsah novým jazykom a trhom.
Premeňte existujúcu stránku na upraviteľný sandbox na testovanie nových rozložení, brandingu alebo správ pred jej zverejnením.

Ako klonovať webovú stránku pomocou umelej inteligencie

01

Vložte URL adresu

Zadajte odkaz na webovú stránku a požiadajte umelú inteligenciu, aby ho naklonovala. Umelá inteligencia analyzuje jej obsah, rozloženie a štruktúru, aby ho znovu vytvorila ako upraviteľnú webovú stránku.
02

Skontrolujte a prispôsobte

Vaša znovuvytvorená webová stránka je pripravená na úpravu. Porozprávajte sa s umelou inteligenciou o prepísaní obsahu, aktualizácii dizajnu alebo pridaní nových sekcií, kým všetko nebude vyzerať správne.
03

Publikujte jedným kliknutím

Keď budete so svojou webovou stránkou spokojní, publikujte ju jedným kliknutím. Hosting, vaša doména a všetko, čo potrebujete na spustenie, je už zahrnuté.

Pozrite sa, čo ešte môžete vytvoriť s Hostinger AI Builderom

Prototypy

MVP

SaaS aplikácie

Vlastné nástroje s umelou inteligenciou

Aplikácie a obchody elektronického obchodu

Rezervačné aplikácie

Začnite s webovou stránkou, ktorú máte. Dostaňte sa k ďalšej verzii rýchlejšie.

Začnite zadarmo

Nie je potrebná žiadna kreditná karta

Často kladené otázky o klonovaní webových stránok s umelou inteligenciou

Klonovač webových stránok je funkcia nástroja Hostinger AI Builder, ktorá znovu vytvorí existujúcu webovú stránku z URL adresy a zachytí jej štruktúru, štýly a obsah ako upraviteľný interaktívny projekt. Jednoducho vložte odkaz a umelá inteligencia vytvorí východiskový bod, ktorý si môžete ľubovoľne prispôsobiť.

Klonovanie webových stránok je určené pre každého, kto už má webovú stránku na mysli, či už je to jeho, klientova alebo taká, z ktorej migruje. Je obzvlášť užitočné pre majiteľov malých firiem, ktorí obnovujú zastaranú stránku bez najatia agentúry, pre freelancerov a agentúry, ktoré rýchlejšie prestavujú webové stránky klientov, a pre každého, kto prechádza z iného nástroja na tvorbu webových stránok, WordPressu alebo podobnej platformy.

Môžete vygenerovať novú verziu ľubovoľnej webovej stránky, ktorej URL adresu poskytnete, pokiaľ ju vlastníte alebo máte povolenie na jej používanie. Nástroj AI Builder analyzuje viditeľný obsah a štruktúru stránky a vytvára vašu verziu. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od zložitosti pôvodnej stránky.

Áno, podstatou je úprava. Po vygenerovaní webovej stránky môžete zmeniť text, farby, obrázky, rozloženie a komponenty, a to buď priamym výberom prvkov, alebo popisom zmeny v chate s umelou inteligenciou.

Áno. Ak chcete mať väčšiu kontrolu, k dispozícii je úplná úprava kódu, takže si môžete prispôsobiť aj mimo vizuálneho editora a škálovať projekt podľa potreby.

Vygenerovaný výsledok je blízky východiskový bod, nie dokonalá kópia. Niektoré rozloženia, animácie alebo vysoko prispôsobiteľné prvky sa nemusia presne preniesť. Následne môžete upraviť čokoľvek, od rozloženia až po obsah, pomocou pokynov umelej inteligencie alebo manuálnych úprav metódou drag-and-drop.

Žiadne. Stačí vložiť URL adresu a potom popísať všetky požadované zmeny zrozumiteľným jazykom. AI Builder sa postará o zvyšok, nie sú potrebné žiadne dizajnérske ani technické zručnosti.

Môžete začať zadarmo, nie je potrebná kreditná karta. Dostanete kredity AI na generovanie a úpravu prvého obnoveného webu. Keď budete pripravení publikovať, vyberte platený plán, hosting a doména sú už zahrnuté.

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