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Adam
Expert AI Builder a zdroj pre tipy, triky a poznatky, ktoré posilňujú komunitu.
Guilherme
Vytvára jednoduché návody, najmä v portugalčine, čo pomáha urobiť AI Builder jednoduchým a prístupným.
AschiLaci
Kombinuje praktické stavebné skúsenosti s proaktívnym reportovaním problémov v rámci AI Builder a Hostinger, pomáha zlepšovať produkty každý deň prostredníctvom reálneho používania a podrobnej spätnej väzby.
Luis De Jesus Figueroa
Známy pre jasné a podrobné odpovede v angličtine aj španielčine – vďaka čomu je pomoc dostupná pre všetkých.