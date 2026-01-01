Zdieľajte Hostinger AI Builder a zarobte až 150 USD

Získajte 20% z sumy, ktorú váš priateľ zaplatí za svoj prvý plán Hostinger AI Builder (až 150 USD). Navyše, váš priateľ dostane dodatočnú 20% zľavu.
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Ako to funguje

01

Zdieľajte svoj odporúčací odkaz

Kopírujte svoj vlastný odkaz priamo z Hostinger AI Builder alebo referrals dashboard a zdieľajte ho so svojimi priateľmi.
02

Počkajte, kým upgraduje

Získajte odmenu, keď vaši priatelia zakúpia svoj prvý plán Hostinger AI Builder a využijú služby viac ako 45 dní.
03

Získajte svoju výplatu

Vaše zárobky vám pošleme cez PayPal, bankový prevod alebo ako zostatok na účte v Hostingeri.

Pomôžte ostatným začať tvoriť pomocou AI a získajte odmenu

Použite svoj referenčný odkaz kdekoľvek

Použite svoj referenčný odkaz kdekoľvek

  • Pošlite ho priamo priateľovi, ktorý začína projekt
  • Pridajte ho do svojho obsahu alebo profilov na sociálnych sieťach
  • Umiestnite ho do svojich komunít alebo skupinových chatov
Vaša odmena: 20 % provízia

Vaša odmena: 20 % provízia

Získajte odmeny, keď vaši priatelia zakúpia svoj prvý plán Hostinger AI Builder a použite ho viac ako 45 dní.

Odporúčací program Hostinger AI Builder

Svoj odkaz na odporúčanie môžete nájsť jedným z nasledujúcich spôsobov:

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Neexistuje žiadny limit na to, koľko ľudí môžete odkázať cez odporúčací program Hostinger. Zdieľajte svoj odkaz a propagujte Hostinger AI Builder toľkým priateľom, koľko chcete.

Keďže počet odporúčaní je neobmedzený, vaše zárobky sú tiež. Z každého oprávneného predaja získate 20 % a je len na vás, koľko predajov uskutočníte.

Za svoj prvý plán Hostinger AI Builder dostanú dodatočnú 20% zľavu.

Ponúkame 30-dňovú záruku vrátenia peňazí. To znamená, že noví používatelia môžu do 30 dní od nákupu požiadať o vrátenie peňazí v plnej výške.

Na účtovné a administratívne účely je potrebných ďalších 15 dní.

Na ovládacom paneli s odporúčaniami si môžete vybrať buď PayPal, alebo bankový prevod.

PayPal denne posiela prostriedky používateľom, ktorí dosiahli 50 USD. Vzhľadom na automatizáciu však môžete platbu dostať nasledujúci deň.

Pre bankový prevod je potrebné nazbierať 200 USD. Potom musíte počkať do posledného štvrtka v mesiaci, kedy sa spracúvajú všetky bankové prevody. Ak vám vznikne nárok na odmenu po tomto dni, bude spracovaná v nasledujúcom mesiaci.

V závislosti od pravidiel vašej banky môžu byť za bankové prevody účtované dodatočné poplatky a kurzové rozdiely, ktoré môžu znížiť výšku odmeny. Ak sa chcete vyhnúť týmto poplatkom, možno budete chcieť použiť službu PayPal.

Na ovládacom paneli odporúčaní nájdete časť Moje odmeny. Tu môžete sledovať svojich odporúčateľov a zobraziť vyplatené aj čakajúce provízie.

Odporučte a získate až do 150 USD

Získajte 20% z sumy, ktorú váš priateľ zaplatí za svoj prvý plán Hostinger AI Builder (až 150 USD).

Odporúčať teraz

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