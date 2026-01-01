Ako to funguje
Zdieľajte svoj odporúčací odkaz
Počkajte, kým upgraduje
Získajte svoju výplatu
Pomôžte ostatným začať tvoriť pomocou AI a získajte odmenu
Použite svoj referenčný odkaz kdekoľvek
- Pošlite ho priamo priateľovi, ktorý začína projekt
- Pridajte ho do svojho obsahu alebo profilov na sociálnych sieťach
- Umiestnite ho do svojich komunít alebo skupinových chatov
Vaša odmena: 20 % provízia
Odporúčací program Hostinger AI Builder
Kde získam svoj odporúčací odkaz?
Svoj odkaz na odporúčanie môžete nájsť jedným z nasledujúcich spôsobov:
- z ovládacieho panela odporúčaní
- z platformy Hostinger Horizons – stačí kliknúť na ikonu ponuky v ľavom hornom rohu a vybrať "Odporučiť"
Koľko ľudí môžem odporučiť?
Neexistuje žiadny limit na to, koľko ľudí môžete odkázať cez odporúčací program Hostinger. Zdieľajte svoj odkaz a propagujte Hostinger AI Builder toľkým priateľom, koľko chcete.
Koľko môžem zarobiť?
Keďže počet odporúčaní je neobmedzený, vaše zárobky sú tiež. Z každého oprávneného predaja získate 20 % a je len na vás, koľko predajov uskutočníte.
Čo dostane môj priateľ?
Za svoj prvý plán Hostinger AI Builder dostanú dodatočnú 20% zľavu.
Prečo trvá 45 dní, kým dostanem svoju odmenu?
Ponúkame 30-dňovú záruku vrátenia peňazí. To znamená, že noví používatelia môžu do 30 dní od nákupu požiadať o vrátenie peňazí v plnej výške.Na účtovné a administratívne účely je potrebných ďalších 15 dní.
Ako dostanem svoje príjmy?
Na ovládacom paneli s odporúčaniami si môžete vybrať buď PayPal, alebo bankový prevod.PayPal denne posiela prostriedky používateľom, ktorí dosiahli 50 USD. Vzhľadom na automatizáciu však môžete platbu dostať nasledujúci deň.Pre bankový prevod je potrebné nazbierať 200 USD. Potom musíte počkať do posledného štvrtka v mesiaci, kedy sa spracúvajú všetky bankové prevody. Ak vám vznikne nárok na odmenu po tomto dni, bude spracovaná v nasledujúcom mesiaci.V závislosti od pravidiel vašej banky môžu byť za bankové prevody účtované dodatočné poplatky a kurzové rozdiely, ktoré môžu znížiť výšku odmeny. Ak sa chcete vyhnúť týmto poplatkom, možno budete chcieť použiť službu PayPal.
Ako môžem skontrolovať stav svojich odporúčaní?
Na ovládacom paneli odporúčaní nájdete časť Moje odmeny. Tu môžete sledovať svojich odporúčateľov a zobraziť vyplatené aj čakajúce provízie.