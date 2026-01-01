Vylepšite svoju webovú stránku alebo webovú aplikáciu

Hostinger AI Builder umožňuje jednoduché prepojenie vášho projektu so základnými službami, ako sú platby, používateľské účty, analytika a ďalšie – bez toho, aby ste napísali jediný riadok kódu.
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Bezproblémové integrácie

Hostinger Horizons prepojí vaše stránky alebo aplikácie s nástrojmi, ktoré potrebujete na rast a rozširovanie. Vynechajte technické problémy - jednoducho opíšte, čo chcete, a o zvyšok sa postará AI.

Potrebujete prihlasovacie údaje, platby alebo monetizáciu? Hostinger Horizons integruje služby ako Supabase, Stripe a AdSense a na požiadanie sa môže pripojiť k ďalším nástrojom.

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Bezproblémové integrácie

Ako vám integrácie pomáhajú budovať lepšie

Integrácia Supabase – jednoduchá správa používateľov

Integrácia Supabase – jednoduchá správa používateľov

Pridávajte používateľské účty, povoľujte zabezpečené prihlasovanie a jednoducho ukladajte dynamické dáta. Supabase vám pomáha poskytovať personalizované zážitky bez nutnosti vývoja na strane servera.
Spracúvajte online platby pomocou Stripe. Rýchlo nastavte transakcie pre digitálne obchody, predplatné alebo služby – nie je potrebný žiadny vývojár.
Integrujte Google AdSense na zobrazovanie relevantných reklám a premeňte návštevnosť svojej webovej stránky alebo webovej aplikácie na zdroj príjmov.
Zvýšte vašu online viditeľnosť a hodnotenie vyhľadávania. Vstavané funkcie SEO, Hostinger AI Builder uľahčuje viac používateľom objavovať vaše webové stránky alebo webové aplikácie - bez potreby dodatočných nástrojov.
Potrebujete niečo jedinečné? Jednoducho povedzte AI Builder, čo sa má pripojiť, a AI vás prevedie cez proces nastavenia a odomkne nekonečné príležitosti na rozšírenie.

Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikateľ

Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.

Ste pripravení premeniť svoj jedinečný projekt na skutočnosť?

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Sprievodca začiatkom

Sprievodca začiatkom

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Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť

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Vylepšite svoje výzvy

Vylepšite svoje výzvy

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