Vytvárajte interaktívne návrhy pomocou AI prototypovania
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Ako vytvoriť interaktívny prototyp pomocou AI
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Ako vytvoriť prototyp webovej stránky
Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons
Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.
Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎
Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.
Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.
Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.
@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.
Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.
Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"
Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.
Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.
Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.
Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.
Často kladené otázky o prototypovaní dizajnu
Čo je prototypovanie?
Prototypovanie je proces premeny nápadu na funkčnú ukážku vašej aplikácie, dizajnu alebo webovej stránky. Umožňuje vám preskúmať rozloženie, funkcie a funkcionalitu pred spustením alebo napísaním akéhokoľvek kódu.
Pre koho je AI Builder AI prototyping?
Každý, kto má nápad, ktorý chce vizualizovať, otestovať alebo zdieľať predtým, ako sa zaviaže k úplnému vývoju. To zahŕňa:
- Založenci a podnikatelia – overujú svoj koncept s investormi alebo skorými používateľmi predtým, než vynaložia na vývoj.
- Product manažéri – premieňajú požiadavky na interaktívne prototypy na zosúladenie zainteresovaných strán a zníženie cyklov revízií.
- Freelancerovia a agentúry – ukazujú zákazníkom presne, ako bude ich projekt vyzerať a fungovať pred jeho vytvorením.
- Designeri – prinášajú koncepty do života bez toho, aby čakali na vývojára.
- Každý s nápadom – ak to môžete opísať, AI Builder to dokáže vytvoriť.
Ako mi môže prototyp pomôcť získať financovanie alebo schválenie klienta?
Wireframe je základný vizuálny blueprint – zobrazuje štruktúru a rozloženie stránky bez akéhokoľvek štýlu alebo interaktivity. Prototyp ide ďalej – vyzerá a cíti sa ako skutočná vec, s pracovnými interakciami, reálnym obsahom a funkčným dizajnom. S AI Builderom preskočíte stupeň wireframe úplne a prejdete priamo na plne interaktívny prototyp, jednoducho popisom toho, čo potrebujete.
Je vygenerovaný dizajn jedinečný?
Áno. Každý prototyp je vytvorený na základe vášho špecifického vstupu. Horizons prispôsobuje svoju štruktúru, štýl a postupnosť vášmu nápadu bez toho, aby sa spoliehal na recyklované šablóny alebo generické rozloženia.
Ako otestujem prototyp webovej stránky a získam spätnú väzbu?
Ani. AI Builder používa konverzačný prístup k budovaniu – často nazývaný vibe kódovanie. Jednoducho popíšete, čo chcete v jednoduchom jazyku a AI ho vybuduje pre vás v reálnom čase. Chcete upraviť rozloženie? Len sa opýtajte. Potrebujete zmeniť tok používateľa? Popíšte to. Ak ste nováčik v koncepte, náš vibe kódovanie sprievodca vás prevedie všetkým, čo potrebujete vedieť.
Aký je rozdiel medzi prototypom a živou webovou stránkou?
Akonáhle je prototyp pripravený, môžete ho publikovať a zdieľať ho prostredníctvom odkazu s kýmkoľvek – zainteresovanými stranami, investormi, klientmi alebo testovacími používateľmi. Môžu s ním priamo komunikovať a môžete ho naďalej zdokonaľovať na základe ich spätnej väzby jednoduchým chatom s AI Builderom.
Môžem svoj prototyp premeniť na skutočnú, živú webovú stránku na Hostingeri?
Rozhodne. Jedným kliknutím môžete publikovať svoj prototyp ako živú stránku s hostingom, doménou, e-mailom a vstavanými nástrojmi pre SEO, zabezpečenie atď.
Koľko stojí vybudovanie prototypu s AI Builder?
Môžete začať zadarmo – žiadna kreditná karta nie je potrebná. Akonáhle sa dostanete, dostanete 5 kreditov AI, aby ste okamžite začali budovať. Použitie kreditov závisí od zložitosti každej výzvy – jednoduchšie úpravy stoja menej ako kredit, väčšie zostavy môžu použiť viac. Vaše kreditov zadarmo je dosť na to, aby ste opísali váš prototyp, videli ho oživený a získali skutočný pocit pre AI Builder predtým, ako sa zaviažete k čomukoľvek. Akonáhle ste pripravení publikovať, jednoducho prejdite na jeden z našich platených plánov. Hosting a doména sú už zahrnuté – stačí kliknúť na publikovanie a váš prototyp sa prejaví.