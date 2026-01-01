Vytvárajte interaktívne návrhy pomocou AI prototypovania

Od hrubých konceptov až po niečo, čo môžete zdieľať, testovať a zdokonaľovať – nie sú potrebné žiadne zručnosti v oblasti dizajnu alebo kódovania. Stačí popísať svoj nápad a AI Builder ho vybuduje v priebehu niekoľkých minút.
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Platené plány už od 2,99 €/mes.

Vytvárajte interaktívne návrhy pomocou AI prototypovania

Potrebujete nejaké nápady na AI prototypovanie?

Od jednoduchých konceptov až po plne funkčné aplikácie – všetky vytvorené jednoduchým opísaním toho, čo potrebujete.
Potrebujete nejaké nápady na AI prototypovanie?

Webová aplikácia na rezervácie pre reštauráciu

Stačí popísať, čo chcete vytvoriť a AI Builder to prinesie k životu – plne funkčné a pripravené na zdieľanie. Bez nástrojov na navrhovanie, bez kódovania, bez čakania – ktokoľvek v tíme môže vytvárať a iterovať.
Spravujte potenciálnych zákazníkov a obchody vizuálne, čo vám pomôže zvýšiť príjmy bez potreby licencie CRM.
Vytvorte priestor len pre členov, aby ste oslovili svoje publikum a rozšírili svoju komunitu.
Chcete zmeniť rozloženie, pridať obrazovku alebo upraviť tok používateľov? Jednoducho ho opíšte a AI Builder ho aktualizuje v reálnom čase – bez toho, aby ste začali od nuly.
Umožnite ľuďom otestovať si svoje nápady na startup a získať skutočnú spätnú väzbu na ich overenie.
Rýchlo zhromažďujte postrehy a názory používateľov na zlepšenie vášho produktu alebo služby.

Ako vytvoriť interaktívny prototyp pomocou AI

01

Opíšte svoj nápad

Povedzte AI, čo chcete prototypovať – webovú stránku, webovú aplikáciu, produkt – a sledujte, ako ožije za pár minút.
02

Spresnite chatovaním

Dolaďte svoj prototyp chatovaním s AI – upravte rozloženia, toky a obsah, kým nebude presne podľa vašich predstáv.
03

Zdieľajte a zbierajte spätnú väzbu

Zdieľajte svoj prototyp so zainteresovanými stranami, investormi alebo klientmi a zbierajte skutočnú spätnú väzbu – potom ho ďalej zdokonaľujte, kým nebude pripravený na zostavenie alebo spustenie.

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Preskúmajte komplexné tutoriály, návody a podrobné pokyny, ktoré vás v oblasti AI v okamihu prevedú od začiatočníka k profesionálovi. Získajte všetko, čo potrebujete na vytvorenie svojho prvého AI projektu, a ešte viac.
Sprievodca začiatkom

Sprievodca začiatkom

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Vylepšite svoje výzvy

Vylepšite svoje výzvy

Tutoriál
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Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Tutoriál
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Ako vytvoriť prototyp webovej stránky

WhatsApp CRM

Interné nástroje

Obchodná prezentácia

E-commerce aplikácie a obchody

Vlastná rezervačná stránka a aplikácia

Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikateľ

Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.

Ste pripravení premeniť svoj jedinečný nápad na webovú stránku na skutočnosť?

Začať zadarmo

Nevyžaduje sa kreditná karta.

Často kladené otázky o prototypovaní dizajnu

Prototypovanie je proces premeny nápadu na funkčnú ukážku vašej aplikácie, dizajnu alebo webovej stránky. Umožňuje vám preskúmať rozloženie, funkcie a funkcionalitu pred spustením alebo napísaním akéhokoľvek kódu.

Každý, kto má nápad, ktorý chce vizualizovať, otestovať alebo zdieľať predtým, ako sa zaviaže k úplnému vývoju. To zahŕňa:

  • Založenci a podnikatelia – overujú svoj koncept s investormi alebo skorými používateľmi predtým, než vynaložia na vývoj.
  • Product manažéri – premieňajú požiadavky na interaktívne prototypy na zosúladenie zainteresovaných strán a zníženie cyklov revízií.
  • Freelancerovia a agentúry – ukazujú zákazníkom presne, ako bude ich projekt vyzerať a fungovať pred jeho vytvorením.
  • Designeri – prinášajú koncepty do života bez toho, aby čakali na vývojára.
  • Každý s nápadom – ak to môžete opísať, AI Builder to dokáže vytvoriť.

Wireframe je základný vizuálny blueprint – zobrazuje štruktúru a rozloženie stránky bez akéhokoľvek štýlu alebo interaktivity. Prototyp ide ďalej – vyzerá a cíti sa ako skutočná vec, s pracovnými interakciami, reálnym obsahom a funkčným dizajnom. S AI Builderom preskočíte stupeň wireframe úplne a prejdete priamo na plne interaktívny prototyp, jednoducho popisom toho, čo potrebujete.

Áno. Každý prototyp je vytvorený na základe vášho špecifického vstupu. Horizons prispôsobuje svoju štruktúru, štýl a postupnosť vášmu nápadu bez toho, aby sa spoliehal na recyklované šablóny alebo generické rozloženia.

Ani. AI Builder používa konverzačný prístup k budovaniu – často nazývaný vibe kódovanie. Jednoducho popíšete, čo chcete v jednoduchom jazyku a AI ho vybuduje pre vás v reálnom čase. Chcete upraviť rozloženie? Len sa opýtajte. Potrebujete zmeniť tok používateľa? Popíšte to. Ak ste nováčik v koncepte, náš vibe kódovanie sprievodca vás prevedie všetkým, čo potrebujete vedieť.

Akonáhle je prototyp pripravený, môžete ho publikovať a zdieľať ho prostredníctvom odkazu s kýmkoľvek – zainteresovanými stranami, investormi, klientmi alebo testovacími používateľmi. Môžu s ním priamo komunikovať a môžete ho naďalej zdokonaľovať na základe ich spätnej väzby jednoduchým chatom s AI Builderom.

Rozhodne. Jedným kliknutím môžete publikovať svoj prototyp ako živú stránku s hostingom, doménou, e-mailom a vstavanými nástrojmi pre SEO, zabezpečenie atď.

Môžete začať zadarmo – žiadna kreditná karta nie je potrebná. Akonáhle sa dostanete, dostanete 5 kreditov AI, aby ste okamžite začali budovať. Použitie kreditov závisí od zložitosti každej výzvy – jednoduchšie úpravy stoja menej ako kredit, väčšie zostavy môžu použiť viac. Vaše kreditov zadarmo je dosť na to, aby ste opísali váš prototyp, videli ho oživený a získali skutočný pocit pre AI Builder predtým, ako sa zaviažete k čomukoľvek. Akonáhle ste pripravení publikovať, jednoducho prejdite na jeden z našich platených plánov. Hosting a doména sú už zahrnuté – stačí kliknúť na publikovanie a váš prototyp sa prejaví.

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