Partnerský program Hostinger AI Builder

Affiliate marketing zameraný na používateľa
Vysoká miera konverzie
Využite silný výkon Hostinger AI Builder a optimalizované propagačné aktíva
Provízie na základe výkonu
Získajte provízie až do výšky 60 % z každého uskutočneného nákupu.
Jednoduché sledovanie
Prístup ku komplexnému affiliate ovládaciemu panelu na sledovanie a optimalizáciu kampaní.
Získajte viac s Hostinger AI Builder v štyroch jednoduchých krokoch
01.
Pridajte sa k programu
Zaregistrujte sa za menej ako minútu – je to úplne zadarmo.
02.
Používajte affiliate bannery
Získajte marketingové materiály pripravené na použitie, všetko na jednom mieste.
03.
Sledujte svoj výkon
Sledujte a optimalizujte kampane pomocou výkonného affiliate panela.
04.
Získajte svoju výplatu
Získajte províziu až 60 % z každého oprávneného predaja.