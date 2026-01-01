Partnerský program Hostinger AI Builder

Pridajte sa k affiliate programu, ktorý si cení vaše partnerstvo – je to úplne zadarmo!
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Affiliate marketing zameraný na používateľa

Vysoká miera konverzie

Využite silný výkon Hostinger AI Builder a optimalizované propagačné aktíva

Provízie na základe výkonu

Získajte provízie až do výšky 60 % z každého uskutočneného nákupu.

Jednoduché sledovanie

Prístup ku komplexnému affiliate ovládaciemu panelu na sledovanie a optimalizáciu kampaní.
Affiliate marketing zameraný na používateľa
4M+
používatelia dôverujú Hostingeru
150+
krajiny, v ktorých pôsobí
20+
roky skúseností
4M+
používatelia dôverujú Hostingeru
150+
krajiny, v ktorých pôsobí
20+
roky skúseností

Získajte viac s Hostinger AI Builder v štyroch jednoduchých krokoch

01.

Pridajte sa k programu

Zaregistrujte sa za menej ako minútu – je to úplne zadarmo.

02.

Používajte affiliate bannery

Získajte marketingové materiály pripravené na použitie, všetko na jednom mieste.

03.

Sledujte svoj výkon

Sledujte a optimalizujte kampane pomocou výkonného affiliate panela.

04.

Získajte svoju výplatu

Získajte províziu až 60 % z každého oprávneného predaja.
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Užitočné zdroje pre začiatok

Affiliate aktíva

Využite čo najviac z vášho partnerstva s aktívami značky Hostinger AI Builder.

Často kladené otázky o affiliate programe

Pozrite si často kladené otázky a začnite svoje affiliate podnikanie správnou nohou.

Previesť svoju návštevnosť na príjmy s Hostinger AI Builder

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