Web Builder a Horizons sú teraz AI Builder

Vaša webová stránka alebo aplikácia snov, postavená AI za pár minút

Popíšte, čo chcete, a Horizons to pre vás vytvorí. Žiadny kód, žiadne technické zručnosti – spustenie 1 kliknutím.

Vytvorte akýkoľvek typ webovej stránky

Od firemných webov a portfólií až po blogy a vstupné stránky – Horizons ich okamžite vytvorí.

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Vytvorte akýkoľvek typ webovej stránky

Preskúmajte svoj potenciál s Hostinger Horizons

01

Popíšte svoj nápad alebo si vyberte šablónu

Stačí povedať AI svoj nápad a uvidíte, ako ožije – alebo si vyberte šablónu, aby ste mohli začať rýchlejšie.
02

Vykonajte úpravy jednoducho

Požiadajte AI o úpravu čohokoľvek – od textu a dizajnu až po funkčnosť. Texty a obrázky si môžete doladiť sami v editore obsahu.
03

Spustiť 1 kliknutím

Spustite svoju webovú stránku jedným kliknutím pod vlastnou doménou – kedykoľvek budete pripravení.

Odomknite kompletný zážitok z Hostinger Horizons

30-dňová záruka vrátenia peňazí

Zrušiť môžete kedykoľvek

Nepretržitá podpora

75 % zľava
Premium
Spustite svoju prvú webovú stránku – od portfólií a životopisov až po blogy a stránky s odkazmi v životopise
11,99
2,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 143,52 €: 48 (bežná cena 575,52 €). Obnovenie za 9,99 €/mes.
Vytvorte až 3 webových stránok
2 poštových schránok na webovú stránku - zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
5 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Získajte podporu chatbota od Kodee
Špeciálna ponuka • 79 % zľava
Bez obmedzení
Pre rastúce firmy. Neobmedzené webové stránky, nástroje s umelou inteligenciou, elektronický obchod, plná flexibilita.
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
Unlimited websites
Neobmedzený počet poštových schránok na webovú stránku – zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
15 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Prioritná odborná nepretržitá podpora
500 kredity pre agentov s umelou inteligenciou
Predávajte online s integrovaným elektronickým obchodom
E-mailový marketing s aplikáciou Reach
Prečo tento balíček?
Kompletné riešenie pre dlhodobé projekty. Všetko v cene.
69 % zľava
Cloud Startup
Pre firmy, ktoré potrebujú maximálny výkon a škálovateľnosť
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
Unlimited websites
Neobmedzený počet poštových schránok na webovú stránku – zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
15 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Prioritná odborná nepretržitá podpora
1000 kredity pre agentov s umelou inteligenciou
Predávajte online s integrovaným elektronickým obchodom
E-mailový marketing s aplikáciou Reach
75 % zľava
Premium
Spustite svoju prvú webovú stránku – od portfólií a životopisov až po blogy a stránky s odkazmi v životopise
11,99
2,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 143,52 €: 48 (bežná cena 575,52 €). Obnovenie za 9,99 €/mes.
Vytvorte až 3 webových stránok
2 poštových schránok na webovú stránku - zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
5 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Získajte podporu chatbota od Kodee
Špeciálna ponuka • 79 % zľava
Bez obmedzení
Pre rastúce firmy. Neobmedzené webové stránky, nástroje s umelou inteligenciou, elektronický obchod, plná flexibilita.
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
Unlimited websites
Neobmedzený počet poštových schránok na webovú stránku – zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
15 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Prioritná odborná nepretržitá podpora
500 kredity pre agentov s umelou inteligenciou
Predávajte online s integrovaným elektronickým obchodom
E-mailový marketing s aplikáciou Reach
Prečo tento balíček?
Kompletné riešenie pre dlhodobé projekty. Všetko v cene.
69 % zľava
Cloud Startup
Pre firmy, ktoré potrebujú maximálny výkon a škálovateľnosť
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
Unlimited websites
Neobmedzený počet poštových schránok na webovú stránku – zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
15 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Prioritná odborná nepretržitá podpora
1000 kredity pre agentov s umelou inteligenciou
Predávajte online s integrovaným elektronickým obchodom
E-mailový marketing s aplikáciou Reach

Neobmedzené funkcie podliehajú našim Zásadám spravodlivého používania.

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

Premeňte svoje slová na skutočné webové stránky a aplikácie

Popíšte, čo chcete – rezervačnú stránku, internetový obchod, zákaznícky portál, čokoľvek. Horizons to navrhne, vytvorí a spustí v priebehu niekoľkých minút.
Zobraziť funkcie

Všetko potrebné na spustenie

Hosting, doména, e-mail a SEO optimalizácia – všetko v cene. Žiadne samostatné účty ani zložité nastavenie.

Integrovaný backend

Vstavané databázy, používateľské účty a úložisko súborov – nie sú potrebné žiadne externé nástroje.

Vstavaná AI

Pridajte si na webovú stránku alebo do webovej aplikácie chatbota alebo inteligentné vyhľadávanie – žiadny účet tretej strany ani samostatná fakturácia.

Vylepšite si svoju webovú stránku

Horizons podporuje Stripe, PayPal, Google AdSense a ďalšie – všetko s jednoduchými pokynmi na nastavenie, takže sa nikdy nestretnete s problémami.

Vytvorte raz, zarábajte na tom

Publikujte svoj projekt ako remixovateľnú šablónu a získajte províziu vždy, keď si niekto prostredníctvom nej zakúpi Horizons.

S podporou Hostingeru

Dôverujú nám viac ako 4 milióny klientov vo viac ako 150 krajinách. 20 rokov skúseností.

Vyberte si šablónu. Prispôsobte si ju.

Vyberte si profesionálne navrhnutú šablónu, prispôsobte si ju pomocou umelej inteligencie alebo vizuálnych úprav a rýchlejšie spustite svoju webovú stránku.
Všetky šablóny
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Neviete nájsť šablónu, ktorú potrebujete? Stačí ju opísať a umelá inteligencia ju pre vás vytvorí.

Tvorte s umelou inteligenciou

Obľúbené používateľmi, odporúčané lídrami v tomto odvetví

Sme hrdí na to, že môžeme podporovať tvorcov a firmy na celom svete. Prečítajte si, čo o tom niektorí z nich povedali.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikateľ

Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.

Ste pripravení premeniť svoj nápad na skutočnosť?

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