Vybudujte si CRM na mieru, ktoré bude vyhovovať vášmu podnikaniu.

Vytvorte si CRM aplikácie prispôsobené vašim potrebám jednoduchým chatovaním s AI. Sledujte potenciálnych zákazníkov, spravujte kontakty a uzatvárajte viac obchodov – všetko na jednom mieste, bez technického nastavenia.
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Platené plány už od 2,99 €/mes.

Vybudujte si CRM na mieru, ktoré bude vyhovovať vášmu podnikaniu.

CRM vytvorené okolo vášho pracovného postupu, nie naopak

Všetko, čo potrebujete na vytvorenie, spustenie a prevádzkovanie vlastného CRM – všetko na jednom mieste.

Vytvorte CRM prispôsobený svojim potrebám.

Popíšte, ako vaše podnikanie funguje a AI Builder vybuduje CRM, ktorý sa prispôsobí vášmu presnému pracovnému postupu – vašej pipeline, etikete, rytmu sledovania.

Profesionálna infraštruktúra

Profesionálny hosting, vlastná doména a firemný e-mail na jednom mieste – všetko, čo potrebujete na budovanie dôvery u vášho publika.

Vstavaná AI

Generujte odpovede za sekundy, nasaďte 24/7 chatbota zákazníckej podpory a udržujte vaše podnikanie v chode, aj keď spíte.

Vaše dáta, úplne vaše

Na rozdiel od bežných CRM, ktoré vás zamykajú do ich platformy, CRM postavený v AI Builder vám poskytuje plné vlastníctvo – chráni vás pred zvýšenými cenami, zmenami funkcií a zamknutím platformy.
CRM vytvorené okolo vášho pracovného postupu, nie naopak

Vlastné CRM, ktoré si môžete vytvoriť – žiadne programovanie, len výzva

Od jednoduchých správcov kontaktov až po plne prispôsobené predajné lieviky – preskúmajte niektoré populárne príklady riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), alebo sa rovno pustite do práce s pripravenou výzvou a začnite tvoriť v priebehu niekoľkých sekúnd.
Vlastné CRM, ktoré si môžete vytvoriť – žiadne programovanie, len výzva

CRM obchodného kanála

Spravujte potenciálnych zákazníkov a obchody na jednom mieste, čo vám pomôže zvýšiť príjmy bez potreby licencie CRM.Začnite tvoriť
Uchovávajte všetky vaše klientske informácie, históriu komunikácie a kľúčové dátumy na jednom mieste – aby každá interakcia pôsobila osobne a nič sa nezmeškalo.Začnite tvoriť
Pomôžte svojmu tímu podpory zvládať každú požiadavku klienta – spravovať tikety, prideľovať agentov, sledovať časy odozvy a riešiť problémy rýchlejšie.Začnite tvoriť
Vytvorte si vlastné CRM pre vaše podnikanie na WhatsApp – spravujte potenciálnych zákazníkov, sledujte konverzácie a uzatvárajte obchody rýchlejšie.Začnite tvoriť
Pomôžte agentom spravovať potenciálnych zákazníkov, sledovať obhliadky nehnuteľností a rýchlejšie uzatvárať obchody.Začnite tvoriť

Ako vytvoriť vlastné CRM pomocou AI

01

Opíšte svoj nápad

Popíšte, ako funguje vaše podnikanie a AI okolo neho vytvorí CRM, alebo sa rovno pustite do práce s jednou z našich šablón vytvorených dizajnérmi. Nevyžaduje sa žiadne kódovanie.
02

Prispôsobiť a otestovať

Urobte si svoje CRM skutočne podľa seba. Jednoducho chatujte s AI a prispôsobte si pracovné postupy, obchodnú logiku, používateľské roly a povolenia – potom si to pozrite naživo, než to zverejníte.
03

Publikujte jedným kliknutím

Zverejnite a váš vlastný CRM je spustený – váš tím môže okamžite začať spravovať potenciálnych zákazníkov a uzatvárať obchody, bez potreby technického nastavenia.

Vyberte si šablónu. Prispôsobte si ju.

Vyberte si profesionálne navrhnutú šablónu, prispôsobte si ju pomocou umelej inteligencie alebo vizuálnych úprav a rýchlejšie spustite svoju webovú stránku.

Vopred pripravené šablóny

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

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Preskúmajte komplexné tutoriály, návody a podrobné pokyny, ktoré vás v okamihu prevedú od začiatočníka k profesionálovi v oblasti AI. Získajte všetko, čo potrebujete na vytvorenie svojho prvého AI projektu, a ešte viac.
Sprievodca začiatkom

Sprievodca začiatkom

Tutoriál
Video
Vylepšite svoje výzvy

Vylepšite svoje výzvy

Tutoriál
Video
Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Tutoriál
Video

Ako vytvoriť prototyp webovej stránky

WhatsApp CRM

Interné nástroje

Prezentácia firmy

E-commerce aplikácie a obchody

Vlastná rezervačná stránka a aplikácia

Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikateľ

Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.

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Často kladené otázky k vlastnému CRM

Custom CRM (Customer Relationship Manager) je nástroj postavený špeciálne okolo spôsobu, akým vaše podnikanie funguje – vaše etapy potrubia, vaše kontaktné polia, váš proces sledovania. Na rozdiel od off-shelf CRM ako HubSpot alebo Salesforce, ktoré prichádzajú plné funkcií, ktoré možno nikdy nepoužívate, Custom CRM vám dáva presne to, čo potrebujete a nič, čo nepotrebujete. Pomocou AI Builder, môžete vytvoriť jeden jednoduchým opisom toho, ako vaše podnikanie funguje – nevyžaduje sa kódovanie alebo technické znalosti.

Rozšírené CRM fungujú dobre pre mnohé podniky, ale prichádzajú s kompenzáciami – mesačné poplatky, ktoré rastú s vaším tímom, funkcie zamknuté za vyššími úrovňami a pracovné postupy, ktoré nie sú úplne v súlade so spôsobom, akým pracujete. Vytvorenie vlastného CRM s AI Builderom znamená, že dostanete presne nástroj, ktorý vaša firma potrebuje, bez obmedzení platformy, bez prekvapivého zvýšenia cien a bez prispôsobenia vášho procesu do softvéru niekoho iného.

Horizons dokáže vytvoriť vlastné CRM pre prakticky akýkoľvek podnik alebo odvetvie – tu sú niektoré z najpopulárnejších:

  • CRM pre obchodné tímy – spravujte potenciálnych zákazníkov, sledujte obchody a udržujte váš predajný lievik v pohybe.
  • CRM pre neziskové organizácie – sledujte darcov, spravujte vzťahy a monitorujte pokrok vo fundraisingu.
  • CRM pre advokátske kancelárie – spravujte klientske prípady, sledujte komunikáciu a dodržiavajte termíny.
  • CRM pre nábor – sledujte kandidátov, spravujte náborové lieviky a zefektívnite váš náborový proces.
  • CRM pre poisťovacích agentov – spravujte poistné zmluvy, sledujte obnovy a budujte vzťahy s klientmi.
  • CRM pre finančných poradcov – sledujte klientske portfóliá, monitorujte interakcie a spravujte následné kroky.
  • CRM pre konzultantov – spravujte klientske projekty, sledujte fakturovateľný čas a dodržiavajte termíny dodávok.

Nevidíte vaše odvetvie? Ak viete opísať, ako váš podnik spravuje vzťahy so zákazníkmi, Horizons dokáže okolo toho vytvoriť CRM. Pre praktický príklad toho, čo je možné, si pozrite náš sprievodca vytvorením CRM pre predaj – rovnaký prístup je možné prispôsobiť akémukoľvek typu podnikania.

Vôbec žiadne. Horizons používa konverzačný prístup k tvorbe – často nazývaný vibe coding. Jednoducho opíšete, ako funguje vaše podnikanie, a AI okolo neho v reálnom čase vytvorí CRM. Chcete pridať novú fázu pipeline? Stačí sa opýtať. Potrebujete vlastné kontaktné pole? Opíšte ho. Chcete zmeniť rozloženie? Povedzte to Horizons a bude to hotové za pár sekúnd.

Ak ste v tomto koncepte noví, náš sprievodca vibe codingom vás prevedie všetkým, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli začať.

Áno – AI Builder prichádza s integrovaným backendom, ktorý obsahuje používateľské kontá a vstavané ovládanie prístupu. Môžete presne rozhodnúť, kto sa môže pripojiť, čo môže vidieť a čo môže urobiť – bez nastavenia akýchkoľvek externých systémov alebo databáz.

Aktualizácia vášho CRM je rovnako jednoduchá ako jeho vytvorenie. Jednoducho sa vráťte do svojho projektu, otvorte ho a pokračujte v konverzácii s AI Builderom – popíšte, čo chcete zmeniť, a to sa postará o zvyšok. Je to všetko súčasť zážitku z kódovania v vibe, bez toho aby ste potrebovali vývojára.

A ak máte technické zázemie alebo chcete pokračovať v rozširovaní, AI Builder vám dáva plný prístup k kódu – takže ho môžete využiť tak ďaleko, ako potrebujete.

Priamo tu – stačí kliknúť na „Začať zadarmo.“ Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta. Akonáhle ste vnútri, získate 5 AI kreditov na okamžité začatie tvorby. Každý kredit sa rovná jednej výzve, takže môžete opísať svoje CRM, upraviť ho a vidieť, ako ožije, predtým, než sa k čomukoľvek zaviažete.

Je dobré vedieť: AI kredity sa tiež používajú na napájanie akýchkoľvek AI funkcií vo vašom CRM – ako je chatbot alebo inteligentné vyhľadávanie – ale iba vtedy, keď s nimi vaši používatelia skutočne interagujú.

Keď ste pripravení publikovať, jednoducho prejdite na jeden z našich platených plánov. Webhosting a doména sú už zahrnuté, takže nie je potrebné nič iné nastavovať – stačí kliknúť na publikovať a vaše CRM bude spustené.

Dochádzajú vám kredity? Môžete si ich kedykoľvek dobiť a sledovať svoje využitie z ovládacieho panela.

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