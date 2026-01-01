Vybudujte si CRM na mieru, ktoré bude vyhovovať vášmu podnikaniu.
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Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons
Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.
Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎
Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.
Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.
Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.
@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.
Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.
Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"
Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.
Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.
Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.
Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.
Často kladené otázky k vlastnému CRM
Čo je to CRM na mieru?
Custom CRM (Customer Relationship Manager) je nástroj postavený špeciálne okolo spôsobu, akým vaše podnikanie funguje – vaše etapy potrubia, vaše kontaktné polia, váš proces sledovania. Na rozdiel od off-shelf CRM ako HubSpot alebo Salesforce, ktoré prichádzajú plné funkcií, ktoré možno nikdy nepoužívate, Custom CRM vám dáva presne to, čo potrebujete a nič, čo nepotrebujete. Pomocou AI Builder, môžete vytvoriť jeden jednoduchým opisom toho, ako vaše podnikanie funguje – nevyžaduje sa kódovanie alebo technické znalosti.
Prečo by som si mal vytvoriť vlastné CRM namiesto použitia existujúceho?
Rozšírené CRM fungujú dobre pre mnohé podniky, ale prichádzajú s kompenzáciami – mesačné poplatky, ktoré rastú s vaším tímom, funkcie zamknuté za vyššími úrovňami a pracovné postupy, ktoré nie sú úplne v súlade so spôsobom, akým pracujete. Vytvorenie vlastného CRM s AI Builderom znamená, že dostanete presne nástroj, ktorý vaša firma potrebuje, bez obmedzení platformy, bez prekvapivého zvýšenia cien a bez prispôsobenia vášho procesu do softvéru niekoho iného.
Aké typy CRM môžem vytvoriť s AI Builderom?
Horizons dokáže vytvoriť vlastné CRM pre prakticky akýkoľvek podnik alebo odvetvie – tu sú niektoré z najpopulárnejších:
- CRM pre obchodné tímy – spravujte potenciálnych zákazníkov, sledujte obchody a udržujte váš predajný lievik v pohybe.
- CRM pre neziskové organizácie – sledujte darcov, spravujte vzťahy a monitorujte pokrok vo fundraisingu.
- CRM pre advokátske kancelárie – spravujte klientske prípady, sledujte komunikáciu a dodržiavajte termíny.
- CRM pre nábor – sledujte kandidátov, spravujte náborové lieviky a zefektívnite váš náborový proces.
- CRM pre poisťovacích agentov – spravujte poistné zmluvy, sledujte obnovy a budujte vzťahy s klientmi.
- CRM pre finančných poradcov – sledujte klientske portfóliá, monitorujte interakcie a spravujte následné kroky.
- CRM pre konzultantov – spravujte klientske projekty, sledujte fakturovateľný čas a dodržiavajte termíny dodávok.
Nevidíte vaše odvetvie? Ak viete opísať, ako váš podnik spravuje vzťahy so zákazníkmi, Horizons dokáže okolo toho vytvoriť CRM. Pre praktický príklad toho, čo je možné, si pozrite náš sprievodca vytvorením CRM pre predaj – rovnaký prístup je možné prispôsobiť akémukoľvek typu podnikania.
Potrebujem nejaké programovacie alebo technické znalosti na vytvorenie vlastného CRM?
Vôbec žiadne. Horizons používa konverzačný prístup k tvorbe – často nazývaný vibe coding. Jednoducho opíšete, ako funguje vaše podnikanie, a AI okolo neho v reálnom čase vytvorí CRM. Chcete pridať novú fázu pipeline? Stačí sa opýtať. Potrebujete vlastné kontaktné pole? Opíšte ho. Chcete zmeniť rozloženie? Povedzte to Horizons a bude to hotové za pár sekúnd.
Ak ste v tomto koncepte noví, náš sprievodca vibe codingom vás prevedie všetkým, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli začať.
Môže môj tím používať CRM spolu?
Áno – AI Builder prichádza s integrovaným backendom, ktorý obsahuje používateľské kontá a vstavané ovládanie prístupu. Môžete presne rozhodnúť, kto sa môže pripojiť, čo môže vidieť a čo môže urobiť – bez nastavenia akýchkoľvek externých systémov alebo databáz.
Čo ak potrebujem urobiť zmeny, keď môj podnik rastie?
Aktualizácia vášho CRM je rovnako jednoduchá ako jeho vytvorenie. Jednoducho sa vráťte do svojho projektu, otvorte ho a pokračujte v konverzácii s AI Builderom – popíšte, čo chcete zmeniť, a to sa postará o zvyšok. Je to všetko súčasť zážitku z kódovania v vibe, bez toho aby ste potrebovali vývojára.
A ak máte technické zázemie alebo chcete pokračovať v rozširovaní, AI Builder vám dáva plný prístup k kódu – takže ho môžete využiť tak ďaleko, ako potrebujete.
Kde začať s AI Builder Custom CRM Builder?
Priamo tu – stačí kliknúť na „Začať zadarmo.“ Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta. Akonáhle ste vnútri, získate 5 AI kreditov na okamžité začatie tvorby. Každý kredit sa rovná jednej výzve, takže môžete opísať svoje CRM, upraviť ho a vidieť, ako ožije, predtým, než sa k čomukoľvek zaviažete.
Je dobré vedieť: AI kredity sa tiež používajú na napájanie akýchkoľvek AI funkcií vo vašom CRM – ako je chatbot alebo inteligentné vyhľadávanie – ale iba vtedy, keď s nimi vaši používatelia skutočne interagujú.
Keď ste pripravení publikovať, jednoducho prejdite na jeden z našich platených plánov. Webhosting a doména sú už zahrnuté, takže nie je potrebné nič iné nastavovať – stačí kliknúť na publikovať a vaše CRM bude spustené.
Dochádzajú vám kredity? Môžete si ich kedykoľvek dobiť a sledovať svoje využitie z ovládacieho panela.