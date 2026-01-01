Vytvorte interné nástroje, ktoré váš tím skutočne využije
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Niektoré vlastné interné nástroje, ktoré môžete vytvoriť s AI Builder
Prehľad predaja
Sledovač projektov
Nástroj na stanovenie priorít úloh
Tvorca obchodných návrhov
AI chatbot
Portál pre nástup zamestnancov
Ako vytvoriť interný nástroj s AI Builder
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Ako vytvoriť prototyp webovej stránky
Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons
Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.
Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎
Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.
Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.
Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.
@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.
Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.
Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"
Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.
Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.
Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.
Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.
Často kladené otázky o internom nástroji na tvorbu
Čo je to vnútorný nástroj?
Interný nástroj je akákoľvek aplikácia, ovládací panel alebo systém, ktorý bol vytvorený špeciálne pre použitie vášho tímu. Premýšľajte o projektových sledovačoch, pracovných postupoch schvaľovania, HR portáloch alebo predajných ovládacích paneloch. Namiesto toho, aby ste platili za softvér, ktorý nie je v poriadku, môžete vytvoriť presne to, čo váš tím potrebuje s AI Builderom.
Kto môže vytvárať interné nástroje s AI Builderom?
Každý, kto má nápad a podnikový problém na vyriešenie – nevyžaduje sa inžinierske zázemie. Či už ste zakladateľ, ktorý sa unavuje z žonglovania tabuľkových hárkov, manažér, ktorý chce zjednodušiť pracovný postup vášho tímu, alebo majiteľ malého podniku, ktorý potrebuje vlastný nástroj, ale nemá vývojársky tím, ktorý ho bude budovať, AI Builder je vytvorený pre vás. Ak môžete opísať to, čo potrebujete, AI Builder ho môže vytvoriť.
Potrebujem na vytvorenie vlastného nástroja dizajnérske alebo programovacie zručnosti?
Vôbec žiadne. Horizons používa konverzačný prístup k tvorbe – často nazývaný vibe coding. Jednoducho opíšete, čo chcete, jednoduchým jazykom a AI to pre vás vytvorí v reálnom čase. Chcete pridať nové dátové pole? Stačí sa opýtať. Potrebujete zmeniť pracovný postup? Popíšte ho.
Ak potrebujete ďalšie usmernenie, náš tutoriál o tom, ako vytvoriť vlastné interné nástroje, vás prevedie všetkým, čo potrebujete vedieť.
Koľko stojí vybudovanie nástroja s interným nástrojom AI Builder?
Môžete začať zadarmo – nie je potrebná kreditná karta. Keď sa prihlásite, získate 5 AI kreditov na okamžité začatie tvorby. Každý kredit sa rovná jednej výzve, takže môžete opísať svoj nástroj, vylepšiť ho a vidieť, ako ožije, predtým než sa k čomukoľvek zaviažete.
Je dobré vedieť: AI kredity sa tiež používajú na napájanie akýchkoľvek AI funkcií vo vašom nástroji – ako je chatbot alebo inteligentné vyhľadávanie – ale iba vtedy, keď s nimi vaši používatelia skutočne interagujú.
Keď ste pripravení publikovať, platené plány začínajú na 2,99 €/mes. a zahŕňajú hosting a doménu – takže už nie je potrebné nič iné nastavovať. Stačí kliknúť na publikovať a vaša prezentácia bude spustená.
Dochádzajú vám kredity? Môžete si ich kedykoľvek doplniť a sledovať svoje využitie z ovládacieho panela.
Môžem kontrolovať, kto má prístup k môjmu internému nástroju?
Áno. Horizons prichádza s integrovaným backendom, čo znamená, že môžete vytvárať webové aplikácie s integrovanou autentifikáciou používateľov, ukladaním dát a riadením prístupu – takže vy presne rozhodujete, kto sa môže prihlásiť, čo môže vidieť a čo môže robiť, bez nutnosti nastavovať akékoľvek externé systémy alebo databázy.
Môže váš tím používať nástroj na akomkoľvek zariadení?
Áno. Každý nástroj vytvorený s AI Builderom je plne responzívny, takže funguje na počítači, tablete a mobilných zariadeniach – bez ohľadu na to, kde pracuje váš tím.
Čo ak potrebujem urobiť zmeny, keď moje podnikanie rastie?
Nie je problém. Aktualizácia vášho interného nástroja je rovnako jednoduchá ako jeho vytvorenie. Jednoducho sa vráťte do projektu, otvorte ho a pokračujte v konverzácii s AI Builderom – popíšte, čo chcete zmeniť a o zvyšok sa postará. Je to všetko súčasť zážitku z kódovania vibe, nie je potrebný vývojár.
A ak máte technické zázemie alebo chcete rozšíriť svoj nástroj ešte ďalej, AI Builder vám dáva plný prístup k kódu – takže ho môžete previesť tak ďaleko, ako potrebujete.