Vytvorte interné nástroje, ktoré váš tím skutočne využije

Od dashboardov po zamestnanecké portály – vytvárajte vlastné nástroje, ktoré znižujú manuálnu prácu, zvyšujú produktivitu tímu a dávajú vám viac času sústrediť sa na to, čo skutočne rozvíja vaše podnikanie. Stačí opísať, čo potrebujete, kódovanie nie je potrebné.
Začnite zadarmo

Platené programy už od 2,99 €/mes.

Vytvorte interné nástroje, ktoré váš tím skutočne využije

Váš tím si zaslúži niečo lepšie ako tabuľky

Všetko, čo potrebujete na vytvorenie, spustenie a prevádzku vlastných nástrojov pre váš tím – na jednom mieste.

Pohybujte sa rýchlejšie so správnymi nástrojmi

Stačí opísať, čo váš tím potrebuje a AI to vytvorí – bez potreby kódovania. Poskytnite svojmu tímu lepšie nástroje, obmedzte manuálnu prácu a škálujte rýchlejšie s rovnakými zdrojmi.

Všetko pre podporu rastu

Hosting, doména a e-mail – všetko v cene. Jednoduché nastavenie pre marketingové a platobné nástroje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense a ďalšie.

Urobte vaše nástroje inteligentnejšími pomocou AI

Pridajte inteligentného chatbota alebo inteligentné vyhľadávanie do akéhokoľvek interného nástroja – žiadny účet tretej strany ani samostatná fakturácia.

Ukladajte a spravujte svoje údaje s ľahkosťou.

Používateľské účty, databázy a úložisko súborov sú vstavané – takže vaše nástroje fungujú ako správna aplikácia od prvého dňa, bez potreby technického nastavenia.
Váš tím si zaslúži niečo lepšie ako tabuľky

Niektoré vlastné interné nástroje, ktoré môžete vytvoriť s AI Builder

Od jednoduchých sledovačov až po plne prispôsobiteľné informačné panely – preskúmajte niektoré populárne príklady, alebo sa rovno pustite do práce s pripravenou výzvou a začnite tvoriť v priebehu niekoľkých sekúnd.
Niektoré vlastné interné nástroje, ktoré môžete vytvoriť s AI Builder

Prehľad predaja

Presne uvidíte, ako sa darí vášmu podniku – sledujte príjmy, obchody a ciele v jednom prehľadnom zobrazení, aktualizované v reálnom čase.Začnite tvoriť
Udržujte každý projekt včas – prideľujte úlohy, nastavujte termíny a sledujte pokrok bez naháňania aktualizácií cez e-mail.Začnite tvoriť
Pomôžte vášmu tímu organizovať úlohy, stanoviť si priority a sústrediť sa na to, čo je najdôležitejšie.Začnite tvoriť
Pomôžte vášmu obchodnému tímu rýchlejšie vytvárať a odosielať profesionálne návrhy – prispôsobte služby, ceny a časové osi, automaticky vypočítajte celkové sumy a exportujte do PDF jedným kliknutím.Začnite tvoriť
Vytvorte inteligentného chatbota, ktorý odpovedá na otázky klientov 24/7, vedie zákazníkov alebo automatizuje bežné úlohy.Začnite tvoriť
Zrýchlite zapracovanie nových zamestnancov – centralizujte dokumenty, kontrolné zoznamy a školiace materiály na jednom mieste.Začnite tvoriť

Ako vytvoriť interný nástroj s AI Builder

01

Popíšte svoj nápad alebo si vyberte šablónu

Povedzte AI, čo váš interný nástroj potrebuje robiť a uvidíte, ako ožije – alebo si vyberte šablónu, aby ste mohli začať ešte rýchlejšie.
02

Prispôsobte a otestujte

Dolaďte si váš nástroj chatovaním s AI – upravte pracovné postupy, pridajte dátové polia a dolaďte dizajn, kým nebude fungovať presne tak, ako to váš tím potrebuje. Zobrazte si ho naživo predtým, ako ho zverejníte.
03

Publikovať jediným kliknutím

Keď ste pripravení, zverejnite. Váš nástroj je aktívny a pripravený na prácu – žiadne technické nastavenie, žiadne čakanie.

Vyberte si šablónu. Prispôsobte si ju.

Vyberte si profesionálne navrhnutú šablónu, prispôsobte si ju pomocou umelej inteligencie alebo vizuálnych úprav a rýchlejšie spustite svoju webovú stránku.

Vopred pripravené šablóny

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

Potrebujete ďalšie usmernenie?

Preskúmajte komplexné tutoriály, návody a podrobné pokyny, ktoré vás v oblasti AI v okamihu prevedú od začiatočníka k profesionálovi. Získajte všetko, čo potrebujete na vytvorenie svojho prvého AI projektu, a ešte viac.
Sprievodca začiatkom

Sprievodca začiatkom

Tutoriál
Video
Vylepšite svoje výzvy

Vylepšite svoje výzvy

Tutoriál
Video
Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Tutoriál
Video

Ako vytvoriť prototyp webovej stránky

E-commerce aplikácie a obchody

Vlastné CRM

Plánovanie a rezervácia

Prispôsobené nástroje s využitím AI

Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikateľ

Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.

Ste pripravení spustiť svoj prvý interný nástroj?

Začnite zadarmo

Nevyžaduje sa kreditná karta.

Často kladené otázky o internom nástroji na tvorbu

Interný nástroj je akákoľvek aplikácia, ovládací panel alebo systém, ktorý bol vytvorený špeciálne pre použitie vášho tímu. Premýšľajte o projektových sledovačoch, pracovných postupoch schvaľovania, HR portáloch alebo predajných ovládacích paneloch. Namiesto toho, aby ste platili za softvér, ktorý nie je v poriadku, môžete vytvoriť presne to, čo váš tím potrebuje s AI Builderom.

Každý, kto má nápad a podnikový problém na vyriešenie – nevyžaduje sa inžinierske zázemie. Či už ste zakladateľ, ktorý sa unavuje z žonglovania tabuľkových hárkov, manažér, ktorý chce zjednodušiť pracovný postup vášho tímu, alebo majiteľ malého podniku, ktorý potrebuje vlastný nástroj, ale nemá vývojársky tím, ktorý ho bude budovať, AI Builder je vytvorený pre vás. Ak môžete opísať to, čo potrebujete, AI Builder ho môže vytvoriť.

Vôbec žiadne. Horizons používa konverzačný prístup k tvorbe – často nazývaný vibe coding. Jednoducho opíšete, čo chcete, jednoduchým jazykom a AI to pre vás vytvorí v reálnom čase. Chcete pridať nové dátové pole? Stačí sa opýtať. Potrebujete zmeniť pracovný postup? Popíšte ho.

Ak potrebujete ďalšie usmernenie, náš tutoriál o tom, ako vytvoriť vlastné interné nástroje, vás prevedie všetkým, čo potrebujete vedieť.

Môžete začať zadarmo – nie je potrebná kreditná karta. Keď sa prihlásite, získate 5 AI kreditov na okamžité začatie tvorby. Každý kredit sa rovná jednej výzve, takže môžete opísať svoj nástroj, vylepšiť ho a vidieť, ako ožije, predtým než sa k čomukoľvek zaviažete.

Je dobré vedieť: AI kredity sa tiež používajú na napájanie akýchkoľvek AI funkcií vo vašom nástroji – ako je chatbot alebo inteligentné vyhľadávanie – ale iba vtedy, keď s nimi vaši používatelia skutočne interagujú.

Keď ste pripravení publikovať, platené plány začínajú na 2,99 €/mes. a zahŕňajú hosting a doménu – takže už nie je potrebné nič iné nastavovať. Stačí kliknúť na publikovať a vaša prezentácia bude spustená.

Dochádzajú vám kredity? Môžete si ich kedykoľvek doplniť a sledovať svoje využitie z ovládacieho panela.

Áno. Horizons prichádza s integrovaným backendom, čo znamená, že môžete vytvárať webové aplikácie s integrovanou autentifikáciou používateľov, ukladaním dát a riadením prístupu – takže vy presne rozhodujete, kto sa môže prihlásiť, čo môže vidieť a čo môže robiť, bez nutnosti nastavovať akékoľvek externé systémy alebo databázy.

Áno. Každý nástroj vytvorený s AI Builderom je plne responzívny, takže funguje na počítači, tablete a mobilných zariadeniach – bez ohľadu na to, kde pracuje váš tím.

Nie je problém. Aktualizácia vášho interného nástroja je rovnako jednoduchá ako jeho vytvorenie. Jednoducho sa vráťte do projektu, otvorte ho a pokračujte v konverzácii s AI Builderom – popíšte, čo chcete zmeniť a o zvyšok sa postará. Je to všetko súčasť zážitku z kódovania vibe, nie je potrebný vývojár.

A ak máte technické zázemie alebo chcete rozšíriť svoj nástroj ešte ďalej, AI Builder vám dáva plný prístup k kódu – takže ho môžete previesť tak ďaleko, ako potrebujete.

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