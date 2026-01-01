Vaše podnikanie, vaša vlastná rezervácia – vytvorené za pár minút.

Od konzultačných rezervačných lokalít po aplikácie na rezervácie reštaurácií – popíšte, čo potrebujete, a AI Builder to vytvorí. Rezervácie, odosielanie potvrdení a správa schôdzí – všetko na jednom mieste.
Začnite zadarmo

Platené plány už od 2,99 €/mes.

Vaše podnikanie, vaša vlastná rezervácia – vytvorené za pár minút.

Všetko, čo potrebujete na začatie prijímania rezervácií online

Od vytvorenia stránky rezervácie po odosielanie potvrdení a synchronizáciu kalendára – AI Builder sa zaoberá všetkým.

Vytvorte si webovú stránku na rezervácie termínov alebo aplikáciu

Spustite stránky pripravené na rezervácie v priebehu niekoľkých minút chatovaním s AI alebo pomocou šablón.
Vytvorte si webovú stránku na rezervácie termínov alebo aplikáciu

Všetko pre podporu rastu

Hosting, doména a e-mail – všetko v cene. Jednoduché nastavenie pre marketingové a platobné nástroje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense a ďalšie.

Všetko pre podporu rastu

Odoslať potvrdenia automaticky

Každá rezervácia spustí okamžitý potvrdzujúci e-mail – žiadne manuálne sledovanie, žiadne zmeškané stretnutia, žiadne naháňanie klientov.

Odoslať potvrdenia automaticky

Synchronizujte s nástrojmi, ktoré už používate

Pripojte svoj rezervačný systém k službám Google Kalendár, Kalendár alebo iným nástrojom, na ktoré sa spoliehate – stačí povedať AI Builder a nastaví vám všetko.
Synchronizujte s nástrojmi, ktoré už používate

Vytvorte si webovú stránku na rezervácie termínov alebo aplikáciu

Spustite stránky pripravené na rezervácie v priebehu niekoľkých minút chatovaním s AI alebo pomocou šablón.
Vytvorte si webovú stránku na rezervácie termínov alebo aplikáciu

Všetko pre podporu rastu

Hosting, doména a e-mail – všetko v cene. Jednoduché nastavenie pre marketingové a platobné nástroje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense a ďalšie.

Všetko pre podporu rastu

Odoslať potvrdenia automaticky

Každá rezervácia spustí okamžitý potvrdzujúci e-mail – žiadne manuálne sledovanie, žiadne zmeškané stretnutia, žiadne naháňanie klientov.

Odoslať potvrdenia automaticky

Synchronizujte s nástrojmi, ktoré už používate

Pripojte svoj rezervačný systém k službám Google Kalendár, Kalendár alebo iným nástrojom, na ktoré sa spoliehate – stačí povedať AI Builder a nastaví vám všetko.
Synchronizujte s nástrojmi, ktoré už používate

Vaša online rezervácia, postavená podľa vašich predstáv

Objavte niektoré z najobľúbenejších rezervačných projektov, ktoré ľudia vytvárajú s AI Builderom – všetky sú postavené jednoduchým popisom toho, čo potrebujete.
Vaša online rezervácia, postavená podľa vašich predstáv

Objednávka služby

Vytvorte si rezervačnú stránku pre váš kozmetický salón, osobné tréningy, upratovacie alebo opravárenské služby, venčenie psov a ďalšie – vaši klienti si rezervujú online, vy sa sústredíte na prácu.
Od reštauračných stolov a dovolenkových prenájmov až po co-workingové priestory – zákazníci si môžu rezervovať svoje miesto online, kedykoľvek
Či už ste lekár, zubár, terapeut, životný kouč, konzultant alebo tútor – poskytnite svojim klientom jednoduchý, profesionálny spôsob, ako si u vás rezervovať čas.
Predávajte registrácie na workshopy, masterclassy, webináre s obmedzeným počtom miest alebo online kurzy s čakacími listinami – všetko spravované na jednom mieste.

Ako vytvoriť vlastnú rezervačnú stránku alebo aplikáciu pomocou AI

01

Opíšte svoj nápad

Opíšte rezervačnú webovú stránku alebo aplikáciu, ktorú vaše podnikanie potrebuje, a sledujte, ako ožíva – alebo si vyberte šablónu, aby ste mohli začať ešte rýchlejšie.
02

Prispôsobiť a otestovať

Dolaďte vašu rezervačnú stránku chatovaním s AI – pridajte svoje služby, dostupnosť a všetky podrobnosti, ktoré vaši klienti potrebujú. Pozrite si ju naživo predtým, než ju zverejníte.
03

Publikujte jediným kliknutím

Publikujte, pripojte svoju doménu a môžete začať podnikať – vaši klienti si môžu začať rezervovať ihneď.

Vyberte si šablónu. Prispôsobte si ju.

Vyberte si profesionálne navrhnutú šablónu, prispôsobte si ju pomocou umelej inteligencie alebo vizuálnych úprav a rýchlejšie spustite svoju webovú stránku.

Vopred pripravené šablóny

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

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Sprievodca začiatkom

Sprievodca začiatkom

Tutoriál
Video
Vylepšite svoje výzvy

Vylepšite svoje výzvy

Tutoriál
Video
Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Tutoriál
Video

Ako vytvoriť prototyp webovej stránky

E-commerce aplikácie a obchody

Obchodná prezentácia

Interné nástroje

Vlastné CRM

Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikateľ

Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.

Ste pripravení spustiť svoj vlastný rezervačný projekt?

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Nevyžaduje sa kreditná karta

Vlastná rezervačná stránka a FAQ aplikácie

Vlastná rezervačná stránka alebo aplikácia umožňuje vašim klientom naplánovať schôdzky, rezervovať stôl alebo sa prihlásiť na kurz – kedykoľvek online. Na rozdiel od bezplatného rezervačného softvéru, ktorý zamyká užitočné funkcie za drahé plány – alebo vám účtuje za veci, ktoré nikdy nepoužijete – je prispôsobené riešenie postavené na základe vašich presných obchodných potrieb. Vaše služby, vaša značka, váš pracovný postup a len tie funkcie, ktoré sú pre vás skutočne dôležité.

S AI Builderom môžete vytvoriť presne to, čo potrebujete – jednoduchú rezervačnú stránku pre salón, rezervačný systém pre vašu reštauráciu, webové stránky pre rezervácie tried pre vašu telocvičňu alebo stránku registrácie udalostí pre vašu ďalšiu dielňu.

Akákoľvek firma, ktorá si vyžaduje rezervácie alebo rezervácie – salóny, terapeuti, tréneri, konzultanti, reštaurácie, fitness štúdiá, organizátori udalostí, realitné kancelárie a ďalšie. Ak sa vaša firma spolieha na rezervácie, AI Builder môže vytvoriť vlastné riešenie, ktoré vyhovuje vašej práci.

Žiadne. AI Builder používa konverzačný prístup k budovaniu - často nazývaný vibe kódovanie. Jednoducho popíšete, čo chcete v jednoduchom jazyku a AI to vybuduje pre vás v reálnom čase.

Chcete pridať potvrdzovací e-mail? Len sa opýtajte. Potrebujete synchronizovať s Google Kalendárom? Popíšte to. Chcete zmeniť farbu vášho rezervačného formulára? Povedzte AI Builder a je to hotové za pár sekúnd.

Funguje aj v 80 jazykoch, takže si môžete vytvoriť vlastné slová - nie je potrebný žiadny technický slovník. Ak ste noví v koncepte, naša vibe kódovanie vás prevedie všetkým, čo potrebujete vedieť, aby ste začali.

Áno – každá rezervácia môže spustiť okamžitý potvrdzovací e-mail vášmu klientovi, takže nie je potrebné žiadne manuálne sledovanie a nehrozí riziko zmeškaných stretnutí.

Jednoducho vyzve AI Builder, aby prepojil vašu stránku alebo aplikáciu s kalendárom Google, kalendárom alebo akýmikoľvek inými nástrojmi, ktoré už používate – potom postupujte podľa pokynov, ktoré poskytuje AI Builder na získanie kľúča API. Po zdieľaní požadovaných údajov sa AI Builder postará o zvyšok.

Áno, Horizons prichádza s integrovaným backendom, ktorý vám umožňuje vytvárať rezervačné webové stránky a aplikácie s integrovanou autentifikáciou používateľov a správou účtov. To znamená, že klienti sa môžu prihlásiť, zobraziť nadchádzajúce rezervácie a spravovať svoje stretnutia – bez toho, aby ste potrebovali akékoľvek externé nástroje alebo technické nastavenie.

Aktualizácia vašej rezervácie stránky alebo aplikácie je rovnako jednoduché ako jej vytvorenie. Jednoducho sa vráťte do projektu, otvorte ho a pokračujte v konverzácii s AI Builderom – popíšte, čo chcete zmeniť, a to sa postará o zvyšok. To všetko je súčasťou zážitku s kódovaním vibe, nie je potrebný vývojár.

A ak máte technické zázemie alebo chcete rozšíriť svoju činnosť, AI Builder vám dáva plný prístup k kódu – takže ho môžete previesť tak ďaleko, ako potrebujete.

Priamo tu – stačí kliknúť na „Začať zadarmo.“ Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta. Po prihlásení získate 5 AI kreditov na okamžité začatie tvorby. Každý kredit sa rovná jednej výzve, takže môžete opísať svoju rezervačnú stránku alebo aplikáciu, upraviť ju a vidieť, ako ožije, predtým, než sa k čomukoľvek zaviažete.

Dôležité vedieť: AI kredity sa tiež používajú na napájanie akýchkoľvek AI funkcií vo vašej stránke alebo aplikácii – ako napríklad chatbot alebo inteligentné vyhľadávanie – ale iba vtedy, keď s nimi vaši používatelia skutočne interagujú.

Keď ste pripravení publikovať, jednoducho prejdite na jeden z našich platených plánov. Hosting a doména sú už zahrnuté, takže nie je potrebné nič iné nastavovať – stačí kliknúť na publikovať a vaša rezervačná stránka alebo aplikácia sa spustí.

Dochádzajú vám kredity? Môžete si ich kedykoľvek doplniť a sledovať svoje využitie z dashboardu.

Hostinger ponúka dva spôsoby, ako vytvoriť rezervačnú stránku – s platformou Horizons na kódovanie pomocou „vibe“ a nástrojom na tvorbu webových stránok od Hostingeru s funkciou drag-and-drop – a rozdiel je už v názve.

Nástroj na tvorbu webových stránok od Hostingeru vám umožňuje začať so šablónou alebo vygenerovať rezervačnú webovú stránku z popisu, potom ju prispôsobiť pomocou funkcie drag-and-drop vopred pripravených prvkov. Je to skvelá voľba pre každého, kto potrebuje rýchlo spustiť čistú a jednoduchú rezervačnú webovú stránku.

Horizons využíva konverzačný prístup – chatujete s AI a tá aplikuje zmeny v reálnom čase, čo vám dáva oveľa väčšiu slobodu prispôsobenia. Umožňuje vám tiež vytvárať pokročilejšie projekty, ako sú rezervačné aplikácie s prihlásením používateľov a funkciou členstva, vďaka svojmu integrovanému backendu. A pre tých, ktorí to chcú, je k dispozícii aj plný prístup ku kódu.

Oba nástroje sú vytvorené pre ľudí bez technických znalostí – rozdiel spočíva v tom, ako radi tvoríte a koľko flexibility potrebujete.

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