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Synchronizujte s nástrojmi, ktoré už používate
Vytvorte si webovú stránku na rezervácie termínov alebo aplikáciu
Všetko pre podporu rastu
Hosting, doména a e-mail – všetko v cene. Jednoduché nastavenie pre marketingové a platobné nástroje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense a ďalšie.
Odoslať potvrdenia automaticky
Každá rezervácia spustí okamžitý potvrdzujúci e-mail – žiadne manuálne sledovanie, žiadne zmeškané stretnutia, žiadne naháňanie klientov.
Synchronizujte s nástrojmi, ktoré už používate
Vaša online rezervácia, postavená podľa vašich predstáv
Objednávka služby
Rezervačný systém
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Ako vytvoriť vlastnú rezervačnú stránku alebo aplikáciu pomocou AI
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Ako vytvoriť prototyp webovej stránky
Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons
Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.
Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎
Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.
Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.
Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.
@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.
Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.
Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"
Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.
Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.
Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.
Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.
Vlastná rezervačná stránka a FAQ aplikácie
Čo je vlastná rezervačná stránka alebo aplikácia?
Vlastná rezervačná stránka alebo aplikácia umožňuje vašim klientom naplánovať schôdzky, rezervovať stôl alebo sa prihlásiť na kurz – kedykoľvek online. Na rozdiel od bezplatného rezervačného softvéru, ktorý zamyká užitočné funkcie za drahé plány – alebo vám účtuje za veci, ktoré nikdy nepoužijete – je prispôsobené riešenie postavené na základe vašich presných obchodných potrieb. Vaše služby, vaša značka, váš pracovný postup a len tie funkcie, ktoré sú pre vás skutočne dôležité.
S AI Builderom môžete vytvoriť presne to, čo potrebujete – jednoduchú rezervačnú stránku pre salón, rezervačný systém pre vašu reštauráciu, webové stránky pre rezervácie tried pre vašu telocvičňu alebo stránku registrácie udalostí pre vašu ďalšiu dielňu.
Aké typy podnikov môžu používať AI Builder na prevzatie rezervácií?
Akákoľvek firma, ktorá si vyžaduje rezervácie alebo rezervácie – salóny, terapeuti, tréneri, konzultanti, reštaurácie, fitness štúdiá, organizátori udalostí, realitné kancelárie a ďalšie. Ak sa vaša firma spolieha na rezervácie, AI Builder môže vytvoriť vlastné riešenie, ktoré vyhovuje vašej práci.
Potrebujem nejaké znalosti kódovania alebo technické znalosti na vytvorenie online rezervačnej stránky alebo aplikácie?
Žiadne. AI Builder používa konverzačný prístup k budovaniu - často nazývaný vibe kódovanie. Jednoducho popíšete, čo chcete v jednoduchom jazyku a AI to vybuduje pre vás v reálnom čase.
Chcete pridať potvrdzovací e-mail? Len sa opýtajte. Potrebujete synchronizovať s Google Kalendárom? Popíšte to. Chcete zmeniť farbu vášho rezervačného formulára? Povedzte AI Builder a je to hotové za pár sekúnd.
Funguje aj v 80 jazykoch, takže si môžete vytvoriť vlastné slová - nie je potrebný žiadny technický slovník. Ak ste noví v koncepte, naša vibe kódovanie vás prevedie všetkým, čo potrebujete vedieť, aby ste začali.
Môžem posielať automatické potvrdenia rezervácie?
Áno – každá rezervácia môže spustiť okamžitý potvrdzovací e-mail vášmu klientovi, takže nie je potrebné žiadne manuálne sledovanie a nehrozí riziko zmeškaných stretnutí.
Môžem synchronizovať svoju stránku na rezervácie alebo aplikáciu s Kalendárom Google alebo Calendly?
Jednoducho vyzve AI Builder, aby prepojil vašu stránku alebo aplikáciu s kalendárom Google, kalendárom alebo akýmikoľvek inými nástrojmi, ktoré už používate – potom postupujte podľa pokynov, ktoré poskytuje AI Builder na získanie kľúča API. Po zdieľaní požadovaných údajov sa AI Builder postará o zvyšok.
Môžu si moji klienti vytvárať účty a spravovať svoje vlastné rezervácie?
Áno, Horizons prichádza s integrovaným backendom, ktorý vám umožňuje vytvárať rezervačné webové stránky a aplikácie s integrovanou autentifikáciou používateľov a správou účtov. To znamená, že klienti sa môžu prihlásiť, zobraziť nadchádzajúce rezervácie a spravovať svoje stretnutia – bez toho, aby ste potrebovali akékoľvek externé nástroje alebo technické nastavenie.
Čo ak potrebujem urobiť zmeny, keď moje podnikanie rastie?
Aktualizácia vašej rezervácie stránky alebo aplikácie je rovnako jednoduché ako jej vytvorenie. Jednoducho sa vráťte do projektu, otvorte ho a pokračujte v konverzácii s AI Builderom – popíšte, čo chcete zmeniť, a to sa postará o zvyšok. To všetko je súčasťou zážitku s kódovaním vibe, nie je potrebný vývojár.
A ak máte technické zázemie alebo chcete rozšíriť svoju činnosť, AI Builder vám dáva plný prístup k kódu – takže ho môžete previesť tak ďaleko, ako potrebujete.
Kde začať s AI Builder vlastné stránky rezervácie a app builder?
Priamo tu – stačí kliknúť na „Začať zadarmo.“ Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta. Po prihlásení získate 5 AI kreditov na okamžité začatie tvorby. Každý kredit sa rovná jednej výzve, takže môžete opísať svoju rezervačnú stránku alebo aplikáciu, upraviť ju a vidieť, ako ožije, predtým, než sa k čomukoľvek zaviažete.
Dôležité vedieť: AI kredity sa tiež používajú na napájanie akýchkoľvek AI funkcií vo vašej stránke alebo aplikácii – ako napríklad chatbot alebo inteligentné vyhľadávanie – ale iba vtedy, keď s nimi vaši používatelia skutočne interagujú.
Keď ste pripravení publikovať, jednoducho prejdite na jeden z našich platených plánov. Hosting a doména sú už zahrnuté, takže nie je potrebné nič iné nastavovať – stačí kliknúť na publikovať a vaša rezervačná stránka alebo aplikácia sa spustí.
Dochádzajú vám kredity? Môžete si ich kedykoľvek doplniť a sledovať svoje využitie z dashboardu.
Aký je rozdiel medzi AI Builder a Hostinger Website Builder pre rezervačné stránky?
Hostinger ponúka dva spôsoby, ako vytvoriť rezervačnú stránku – s platformou Horizons na kódovanie pomocou „vibe“ a nástrojom na tvorbu webových stránok od Hostingeru s funkciou drag-and-drop – a rozdiel je už v názve.
Nástroj na tvorbu webových stránok od Hostingeru vám umožňuje začať so šablónou alebo vygenerovať rezervačnú webovú stránku z popisu, potom ju prispôsobiť pomocou funkcie drag-and-drop vopred pripravených prvkov. Je to skvelá voľba pre každého, kto potrebuje rýchlo spustiť čistú a jednoduchú rezervačnú webovú stránku.
Horizons využíva konverzačný prístup – chatujete s AI a tá aplikuje zmeny v reálnom čase, čo vám dáva oveľa väčšiu slobodu prispôsobenia. Umožňuje vám tiež vytvárať pokročilejšie projekty, ako sú rezervačné aplikácie s prihlásením používateľov a funkciou členstva, vďaka svojmu integrovanému backendu. A pre tých, ktorí to chcú, je k dispozícii aj plný prístup ku kódu.
Oba nástroje sú vytvorené pre ľudí bez technických znalostí – rozdiel spočíva v tom, ako radi tvoríte a koľko flexibility potrebujete.