Predveďte svoju prácu s prezentačnou webovou stránkou alebo aplikáciou

Od portfóliových stránok po interaktívne klientske portály – vybudujte si profesionálnu online prezentáciu, ktorá zanechá silný prvý dojem, predstaví vašu prácu a premení návštevníkov na klientov.
Začnite zadarmo

Platené plány už od 2,99 €/mes.

Predveďte svoju prácu s prezentačnou webovou stránkou alebo aplikáciou

Všetko, čo potrebujete na vytvorenie skvelého prvého dojmu

Vytvorte, spustite a rozvíjajte svoju online prítomnosť – všetko na jednom mieste, bez technických znalostí.

Dostaňte svoju prácu online okamžite

Vytvorte si profesionálne vyzerajúcu prezentačnú stránku alebo webovú aplikáciu, ktorá vyzerá skvele na akomkoľvek zariadení – za pár minút pomocou chatu s AI alebo šablón.

Všetko pre podporu rastu

Hosting, doména a e-mail – všetko v cene. Jednoduché nastavenie pre marketingové a platobné nástroje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense a ďalšie.

Nechajte sa nájsť správnymi klientmi

Používajte marketingové integrácie na oslovenie nových klientov prostredníctvom najdôležitejších kanálov.

Zbierajte potenciálnych zákazníkov a klientske dopyty

Pridajte vlastný kontaktný formulár na vašu prezentačnú webovú stránku a premeňte návštevníkov na potenciálnych klientov – každý dopyt pristane priamo vo vašej schránke, pripravený na spracovanie.
Všetko, čo potrebujete na vytvorenie skvelého prvého dojmu

Vaša online prítomnosť, postavená podľa vašich predstáv

Preskúmajte niektoré populárne príklady webových stránok a aplikácií, aby ste získali inšpiráciu, alebo sa rovno pustite do práce s hotovou výzvou a začnite tvoriť v priebehu sekúnd.
Vaša online prítomnosť, postavená podľa vašich predstáv

Firemná webová stránka

Vytvorte si profesionálnu online prezentáciu, ktorá vyzdvihuje vaše služby, rozpráva váš príbeh a premieňa návštevníkov na klientov.Začnite tvoriť
Poskytnite vašim klientom značkový priestor, kde si môžu prezerať aktualizácie projektu, zdieľať súbory a zostať v obraze – všetko na jednom mieste.Začnite tvoriť
Zobrazte svoju prácu nádherne a nechajte vaše projekty hovoriť samy za seba – nie je potrebný žiadny dizajnér ani vývojár.Začnite tvoriť
Vytvorte si online domov pre vašu odbornosť – zdieľajte váš príbeh, prezentujte vašu prácu a rozšírte vaše publikum.Začnite tvoriť

Ako vytvoriť prezentačnú webovú stránku alebo aplikáciu pomocou AI

01

Opíšte svoj nápad

Opíšte prezentačnú webovú stránku alebo aplikáciu, ktorú máte na mysli, a sledujte, ako ožije – alebo si vyberte šablónu, aby ste mohli začať ešte rýchlejšie.
02

Prispôsobiť a otestovať

Dolaďte svoj dizajn chatovaním s AI – pridajte svoju prácu, upravujte každý detail, kým nebude presne podľa vašich predstáv, a zobrazte si ho naživo predtým, než ho zverejníte.
03

Publikovať jediným kliknutím

Jedným kliknutím je vaša prezentácia online – pripravená zapôsobiť na klientov a získať nové obchody, bez potreby technického nastavenia.

Vyberte si šablónu. Prispôsobte si ju.

Vyberte si profesionálne navrhnutú šablónu, prispôsobte si ju pomocou umelej inteligencie alebo vizuálnych úprav a rýchlejšie spustite svoju webovú stránku.

Vopred pripravené šablóny

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

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Preskúmajte komplexné tutoriály, návody a podrobné pokyny, ktoré vás v oblasti AI v okamihu prevedú od začiatočníka k profesionálovi. Získajte všetko, čo potrebujete na vytvorenie svojho prvého AI projektu, a ešte viac.
Sprievodca začiatkom

Sprievodca začiatkom

Tutoriál
Video
Vylepšite svoje výzvy

Vylepšite svoje výzvy

Tutoriál
Video
Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Tutoriál
Video

Ako vytvoriť prototyp webovej stránky

E-commerce aplikácie a e-shopy

Webové stránky a aplikácie na rezerváciu

Interné nástroje

Vlastné CRM

Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikateľ

Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.

Ste pripravení prezentovať svoje podnikanie online?

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Nevyžaduje sa kreditná karta

Najčastejšie otázky o prezentačnej webovej stránke a aplikácii

Business showcase webová stránka je vaša profesionálna online prítomnosť – miesto, kde potenciálni zákazníci môžu zistiť, kto ste, preskúmať vašu prácu a rozhodnúť sa dostať do kontaktu. Skvelá showcase zvyčajne zahŕňa galériu portfólia alebo stránky projektu, stránky služby, prípadové štúdie, svedectvá zákazníkov a jasný spôsob, ako objednať hovor alebo dostať sa do kontaktu – presný mix závisí od typu vašej firmy. Na rozdiel od základnej webovej stránky je navrhnutá tak, aby vytvorila silný prvý dojem a premenila návštevníkov na klientov. Pomocou AI Builderu môžete vytvoriť jednu, ktorá obsahuje presne to, čo potrebujete – stačí ju opísať a AI sa postará o zvyšok.

Každý, kto chce vyzerať profesionálne online a získať viac klientov – freelanceri, umelci, konzultanti, tréneri, agentúry, majitelia malých podnikov a ďalšie. Ak vaša firma potrebuje profesionálnu online prítomnosť, AI Builder môže vytvoriť ukážku, ktorá sa hodí k spôsobu, akým pracujete.

Horizons využíva konverzačný prístup k tvorbe – často nazývaný vibe coding. Jednoducho opíšete, čo chcete, v jednoduchom jazyku a AI to pre vás vytvorí v reálnom čase.

Chcete pridať galériu portfólia? Stačí sa opýtať. Potrebujete kontaktný formulár? Opíšte ho. Chcete zmeniť dizajn tak, aby zodpovedal farbám vašej značky? Povedzte to Horizons a je to hotové za pár sekúnd.

Funguje to aj vo viac ako 80 jazykoch, takže môžete tvoriť vlastnými slovami – bez potreby technickej slovnej zásoby. Ak ste v tomto koncepte noví, náš sprievodca vibe codingom vás prevedie všetkým, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli začať.

Áno – a tu sa AI Builder skutočne vyznačuje. Vďaka integrovanému backendu si môžete vytvoriť plne vlastný klientsky portál s prihláseniami používateľov, zdieľaním súborov, aktualizáciami projektov a ďalšími funkciami – to všetko pod svojou vlastnou značkou. Vaši klienti získajú profesionálny, vyhradený priestor, aby zostali v kruhu, a máte plnú kontrolu nad tým, čo vidia a robia.

Áno, vaša prezentačná webová stránka je vybavená vstavanou SEO optimalizáciou, ktorá je automaticky spravovaná od prvého dňa. Kľúčové technické súbory ako sitemap.xml, robots.txt a llms.txt sú pre vás automaticky generované, aby vyhľadávače a nástroje AI ako ChatGPT a Perplexity mohli porozumieť vášmu obsahu – bez akéhokoľvek technického nastavenia z vašej strany.

Môžete tiež pripojiť marketingové integrácie na propagáciu vašej prezentácie a oslovenie nových klientov prostredníctvom kanálov, ktoré sú najdôležitejšie.

Aktualizácia vašej webovej stránky alebo aplikácie je rovnako jednoduchá ako jej vytvorenie. Jednoducho sa vráťte do projektu, otvorte ho a pokračujte v konverzácii s programom AI Builder – popíšte, čo chcete zmeniť, a to sa postará o zvyšok. Je to všetko súčasť zážitku s kódovaním v vibe, nie je potrebný vývojár.

A ak máte technické zázemie alebo chcete rozšíriť svoju činnosť, program AI Builder vám poskytuje plný prístup k kódu, takže ho môžete využiť tak ďaleko, ako potrebujete.

Môžete začať zadarmo – nie je potrebná žiadna kreditná karta. Po prihlásení získate 5 AI kreditov na okamžité začatie tvorby. Každý kredit sa rovná jednému promptu, takže môžete opísať svoju prezentačnú webovú stránku alebo aplikáciu, upraviť ju a vidieť, ako ožije, predtým, ako sa k čomukoľvek zaviažete.

Je dobré vedieť: AI kredity sa tiež používajú na napájanie akýchkoľvek AI funkcií vo vašej webovej stránke alebo aplikácii – ako napríklad chatbot alebo inteligentné vyhľadávanie – ale iba vtedy, keď s nimi vaši používatelia skutočne interagujú.

Keď ste pripravení publikovať, platené programy začínajú na 2,99 €/mes. a zahŕňajú hosting a doménu – takže už nie je potrebné nič iné nastavovať. Stačí kliknúť na publikovať a vaša prezentácia bude spustená.

Dochádzajú vám kredity? Môžete si ich kedykoľvek doplniť a sledovať svoje využitie z ovládacieho panela.

Hostinger ponúka dva spôsoby, ako vytvoriť webovú stránku na prezentáciu podnikania – s platformou Horizons vibe coding a nástrojom na tvorbu webových stránok Hostinger s funkciou drag-and-drop – a rozdiel je už v názve.

Nástroj na tvorbu webových stránok Hostinger vám umožňuje začať so šablónou alebo vygenerovať firemnú webovú stránku z popisu a potom ju prispôsobiť presúvaním a púšťaním predpripravených prvkov. Je to skvelá voľba pre každého, kto potrebuje rýchlo spustiť čistú, jednoduchú webovú stránku s firemným portfóliom.

Horizons využíva konverzačný prístup – chatujete s AI a tá aplikuje zmeny v reálnom čase, čo vám dáva oveľa väčšiu slobodu prispôsobenia. Umožňuje vám tiež vytvárať pokročilejšie projekty, ako sú klientske portály s prihlásením používateľov a funkciami členstva, vďaka integrovanému backendu. A pre tých, ktorí to chcú, je k dispozícii aj plný prístup ku kódu.

Oba nástroje sú vytvorené pre ľudí bez technických znalostí – rozdiel spočíva v tom, ako radi tvoríte a koľko flexibility potrebujete.

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