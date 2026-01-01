Predveďte svoju prácu s prezentačnou webovou stránkou alebo aplikáciou

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Ako vytvoriť prezentačnú webovú stránku alebo aplikáciu pomocou AI
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Ako vytvoriť prototyp webovej stránky
Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons
Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.
Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎
Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.
Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.
Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.
@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.
Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.
Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"
Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.
Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.
Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.
Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.
Najčastejšie otázky o prezentačnej webovej stránke a aplikácii
Čo je to firemná prezentačná webová stránka?
Business showcase webová stránka je vaša profesionálna online prítomnosť – miesto, kde potenciálni zákazníci môžu zistiť, kto ste, preskúmať vašu prácu a rozhodnúť sa dostať do kontaktu. Skvelá showcase zvyčajne zahŕňa galériu portfólia alebo stránky projektu, stránky služby, prípadové štúdie, svedectvá zákazníkov a jasný spôsob, ako objednať hovor alebo dostať sa do kontaktu – presný mix závisí od typu vašej firmy. Na rozdiel od základnej webovej stránky je navrhnutá tak, aby vytvorila silný prvý dojem a premenila návštevníkov na klientov. Pomocou AI Builderu môžete vytvoriť jednu, ktorá obsahuje presne to, čo potrebujete – stačí ju opísať a AI sa postará o zvyšok.
Kto môže vytvoriť webové stránky alebo aplikácie s AI Builderom?
Každý, kto chce vyzerať profesionálne online a získať viac klientov – freelanceri, umelci, konzultanti, tréneri, agentúry, majitelia malých podnikov a ďalšie. Ak vaša firma potrebuje profesionálnu online prítomnosť, AI Builder môže vytvoriť ukážku, ktorá sa hodí k spôsobu, akým pracujete.
Ako vytvorím prezentačnú webovú stránku bez technických znalostí?
Horizons využíva konverzačný prístup k tvorbe – často nazývaný vibe coding. Jednoducho opíšete, čo chcete, v jednoduchom jazyku a AI to pre vás vytvorí v reálnom čase.
Chcete pridať galériu portfólia? Stačí sa opýtať. Potrebujete kontaktný formulár? Opíšte ho. Chcete zmeniť dizajn tak, aby zodpovedal farbám vašej značky? Povedzte to Horizons a je to hotové za pár sekúnd.
Funguje to aj vo viac ako 80 jazykoch, takže môžete tvoriť vlastnými slovami – bez potreby technickej slovnej zásoby. Ak ste v tomto koncepte noví, náš sprievodca vibe codingom vás prevedie všetkým, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli začať.
Môžem vytvoriť portál klienta s AI Builderom?
Áno – a tu sa AI Builder skutočne vyznačuje. Vďaka integrovanému backendu si môžete vytvoriť plne vlastný klientsky portál s prihláseniami používateľov, zdieľaním súborov, aktualizáciami projektov a ďalšími funkciami – to všetko pod svojou vlastnou značkou. Vaši klienti získajú profesionálny, vyhradený priestor, aby zostali v kruhu, a máte plnú kontrolu nad tým, čo vidia a robia.
Zobrazí sa moja prezentačná webová stránka na Google?
Áno, vaša prezentačná webová stránka je vybavená vstavanou SEO optimalizáciou, ktorá je automaticky spravovaná od prvého dňa. Kľúčové technické súbory ako sitemap.xml, robots.txt a llms.txt sú pre vás automaticky generované, aby vyhľadávače a nástroje AI ako ChatGPT a Perplexity mohli porozumieť vášmu obsahu – bez akéhokoľvek technického nastavenia z vašej strany.
Môžete tiež pripojiť marketingové integrácie na propagáciu vašej prezentácie a oslovenie nových klientov prostredníctvom kanálov, ktoré sú najdôležitejšie.
Čo ak potrebujem urobiť zmeny, keď moje podnikanie rastie?
Aktualizácia vašej webovej stránky alebo aplikácie je rovnako jednoduchá ako jej vytvorenie. Jednoducho sa vráťte do projektu, otvorte ho a pokračujte v konverzácii s programom AI Builder – popíšte, čo chcete zmeniť, a to sa postará o zvyšok. Je to všetko súčasť zážitku s kódovaním v vibe, nie je potrebný vývojár.
A ak máte technické zázemie alebo chcete rozšíriť svoju činnosť, program AI Builder vám poskytuje plný prístup k kódu, takže ho môžete využiť tak ďaleko, ako potrebujete.
Koľko stojí vybudovanie ukážkovej webovej stránky alebo aplikácie s AI Builderom?
Môžete začať zadarmo – nie je potrebná žiadna kreditná karta. Po prihlásení získate 5 AI kreditov na okamžité začatie tvorby. Každý kredit sa rovná jednému promptu, takže môžete opísať svoju prezentačnú webovú stránku alebo aplikáciu, upraviť ju a vidieť, ako ožije, predtým, ako sa k čomukoľvek zaviažete.
Je dobré vedieť: AI kredity sa tiež používajú na napájanie akýchkoľvek AI funkcií vo vašej webovej stránke alebo aplikácii – ako napríklad chatbot alebo inteligentné vyhľadávanie – ale iba vtedy, keď s nimi vaši používatelia skutočne interagujú.
Keď ste pripravení publikovať, platené programy začínajú na 2,99 €/mes. a zahŕňajú hosting a doménu – takže už nie je potrebné nič iné nastavovať. Stačí kliknúť na publikovať a vaša prezentácia bude spustená.
Dochádzajú vám kredity? Môžete si ich kedykoľvek doplniť a sledovať svoje využitie z ovládacieho panela.
Aký je rozdiel medzi AI Builder a Hostinger Website Builder pre obchodnú showcase?
Hostinger ponúka dva spôsoby, ako vytvoriť webovú stránku na prezentáciu podnikania – s platformou Horizons vibe coding a nástrojom na tvorbu webových stránok Hostinger s funkciou drag-and-drop – a rozdiel je už v názve.
Nástroj na tvorbu webových stránok Hostinger vám umožňuje začať so šablónou alebo vygenerovať firemnú webovú stránku z popisu a potom ju prispôsobiť presúvaním a púšťaním predpripravených prvkov. Je to skvelá voľba pre každého, kto potrebuje rýchlo spustiť čistú, jednoduchú webovú stránku s firemným portfóliom.
Horizons využíva konverzačný prístup – chatujete s AI a tá aplikuje zmeny v reálnom čase, čo vám dáva oveľa väčšiu slobodu prispôsobenia. Umožňuje vám tiež vytvárať pokročilejšie projekty, ako sú klientske portály s prihlásením používateľov a funkciami členstva, vďaka integrovanému backendu. A pre tých, ktorí to chcú, je k dispozícii aj plný prístup ku kódu.
Oba nástroje sú vytvorené pre ľudí bez technických znalostí – rozdiel spočíva v tom, ako radi tvoríte a koľko flexibility potrebujete.