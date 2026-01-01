Vytvorte si vlastné AI nástroje – žiadne nastavenie, žiadne starosti

S AI už zabudovanou do AI Builderu môžete vytvárať vlastné nástroje AI – používať, predávať alebo zdieľať.
Začnite zadarmo

Nevyžaduje sa kreditná karta.

Vytvorte si vlastné AI nástroje – žiadne nastavenie, žiadne starosti

Od zábavných vedľajších projektov po užitočné nástroje

Vytvorte si vlastné nástroje, ušetrite na predplatnom alebo vytvorte niečo, čo budú vaši používatelia milovať – a zaplatia za to. Tu je len niekoľko nápadov, ako začať.
Textové nástroje

Textové nástroje

Vytvárajte aplikácie, ktoré čítajú, píšu a reagujú. Od chatbotov, ktoré nepretržite vybavujú otázky zákazníkov, až po asistentov, ktorí pomáhajú používateľom písať motivačné listy, plánovať výlety alebo nájsť dokonalý recept.Začnite tvoriť
Vytvárajte aplikácie, ktoré transformujú a generujú vizuály. Umožnite používateľom premeniť fotografie na ilustrácie, navrhovať vlastné avatary, vizualizovať premeny miestností alebo vytvárať makety produktov – nie sú potrebné žiadne dizajnérske zručnosti.Začnite tvoriť
Vytvárajte inteligentné nástroje, ktoré šetria čas vašim používateľom. Predstavte si AI-poháňané formulá na získavanie potenciálnych zákazníkov, nástroje na kontrolu životopisov, rozpočtových poradcov alebo plánovače tréningov – praktické aplikácie, ktoré vždy prinášajú skutočnú hodnotu.Začnite tvoriť
Vytvárajte také nástroje, ktoré ľudia nevedia prestať zdieľať. Osobnostné testy, AI čítačky tarotu, vyhľadávače dvojníkov celebrít, generátory rozprávok na dobrú noc – zábavné na používanie, ešte zábavnejšie na zdieľanie.Začnite tvoriť

Všetko, čo potrebujete na vytvorenie nástrojov poháňaných AI

AI, ktorá už existuje

Žiadny účet tretej strany alebo samostatné fakturácie – AI je zabudovaný do AI Builder – stačí otvoriť svoj projekt a použiť ho.

Tvorte chatovaním, nie kódovaním

Popíšte, čo chcete v jednoduchom jazyku a AI Builder to vybuduje pre vás. Bez kódu, bez technického nastavenia – len váš nápad a konverzácia.

Vaša myšlienka určuje hranice, nie technológia

Chatboty, osobné AI asistenty, generátory obrázkov, nástroje na písanie, odporúčacie motory – nech si viete predstaviť čokoľvek, AI Builder má AI, ktorá ho poháňa.

Postavte to raz, zarábajte na tom

Zdieľajte svoj projekt ako šablónu a získajte 20% províziu vždy, keď ho niekto použije na spustenie vlastnej aplikácie a zakúpi svoj prvý plán AI Builder.

Ako to funguje

01

Otvorte svoj projekt AI Builder

Prihláste sa do aplikácie AI Builder a začnite nový projekt – alebo si vyberte jednu z našich šablón pre AI, aby ste mohli začať.
02

Vytvorte, upravte a otestujte

Popíšte, čo chcete, aby vaša aplikácia robila, upravte, kým nebude presne správna, a otestujte ju naživo – a to všetko bez opustenia aplikácie AI Builder.
03

Publikovať a zdieľať

Keď budete pripravení, publikujte. Váš nástroj poháňaný AI je spustený a pripravený pre používateľov – využitie kreditov môžete sledovať kedykoľvek z vášho ovládacieho panela.

Vyberte si šablónu. Prispôsobte si ju.

Vyberte si profesionálne navrhnutú šablónu, prispôsobte si ju pomocou umelej inteligencie alebo vizuálnych úprav a rýchlejšie spustite svoju webovú stránku.
Všetky šablóny
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikateľ

Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.

Ste pripravení vytvoriť váš prvý nástroj s podporou AI?

Začnite zadarmo

Nevyžaduje sa kreditná karta.

Často kladené otázky o tvorbe prispôsobených AI nástrojov

Tu sú odpovede na niektoré z najčastejších otázok, ktoré dostaneme o budovaní nástrojov s podporou AI s AI Builderom.

Stačí otvoriť váš projekt Horizons a začať chatovať – opíšte, čo chcete vytvoriť jednoduchým jazykom a AI Horizons to oživí. Bezproblémová integrácia generatívnej AI je už zabudovaná do vášho projektu, takže žiadne účty tretích strán, žiadny výber modelu a žiadna samostatná fakturácia. Môžete zadávať výzvy na prispôsobenie čohokoľvek, a manuálne upravovať text alebo aktualizovať obrázky, kedykoľvek budete chcieť, bez míňania akýchkoľvek kreditov. Keď budete pripravení, zverejnite – webhosting a doména sú už zahrnuté vo vašom pláne.

Zistite viac v našom prehľade integrovanej AI Horizons.

Horizons AI funkcie sú navrhnuté pre každého, kto má nápad – nie je potrebná žiadna skúsenosť s kódovaním. Či už ste majiteľ malého podniku, ktorý chce vytvoriť vlastné nástroje AI namiesto platenia za riešenia tretích strán, tvorca, ktorý chce zarábať svoje publikum s aplikáciou s podporou AI, alebo odborník – napríklad fitness tréner alebo odborník na výživu – ktorý chce zabaliť svoje vedomosti do nástroja, ktorý môže predávať klientom, AI Builder to umožňuje.

Ak môžete opísať, čo chcete vytvoriť, môžete ho vytvoriť. A ak hľadáte inšpiráciu alebo len chcete začať, prejdite cez naše prednastavené šablóny, ktoré vyhovujú vašim nápadom.

Horizons podporuje generovanie a analýzu textu, ako aj generovanie a analýzu obrázkov (PNG, WebP, JPEG). Môžete ich použiť na vytvorenie vlastných AI chatbotov, osobných AI asistentov, nástrojov na písanie, konvertorov obrázkov, systémov odporúčaní a oveľa viac.

Môžete začať s AI Builderom zadarmo. Váš plán zahŕňa kredity na AI, aby ste mohli okamžite začať budovať a experimentovať. Akonáhle použijete svoje bezplatné kredity, môžete kedykoľvek doplniť, aby ste mohli pokračovať v budovaní a napájať funkcie AI vo vašej publikovanej aplikácii alebo webovej lokalite. Bez prekvapivých poplatkov, bez skrytých poplatkov – vždy máte kontrolu nad tým, čo utratíte.

Kredity AI poháňajú dve veci: vytváranie vašej webovej stránky alebo aplikácie (1 správa = 1 kredit) a funkcie AI vo vašom publikovanom webovom projekte. Na používanie funkcií AI vo vašej webovej stránke alebo webovej aplikácii používame čiastkové kredity – čo znamená, že vaše kredity vydržia dlhšie len keď vaši používatelia interagujú s vaším nástrojom AI.

Áno. Váš informačný panel využitia AI kreditov zobrazuje rozpis kreditov použitých na tvorbu a úpravy, ako aj kreditov spotrebovaných funkciami AI vašej aplikácie – takže vždy presne viete, kam vaše kredity smerujú.

Vôbec nie. AI Builder je určený pre každého – od technických výrobcov až po skúsených vývojárov. Ak môžete popísať, čo chcete vytvoriť, AI Builder vám ho môže pomôcť vytvoriť.

Áno – ak ste predtým vytvorili projekt s nástrojom AI App Builder alebo vibe kódovali webové stránky s nástrojom AI Builder, integrovaná funkcia AI je už zahrnutá vo vašom pláne bez dodatočných nákladov. Stačí otvoriť existujúci projekt alebo začať nový, doplniť svoje kredity AI a ste pripravení začať.

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