Vytvorte si vlastné AI nástroje – žiadne nastavenie, žiadne starosti
Od zábavných vedľajších projektov po užitočné nástroje
Textové nástroje
Nástroje obrázkov
Pomocné nástroje
Zábavné a virálne nástroje
Všetko, čo potrebujete na vytvorenie nástrojov poháňaných AI
AI, ktorá už existuje
Tvorte chatovaním, nie kódovaním
Vaša myšlienka určuje hranice, nie technológia
Postavte to raz, zarábajte na tom
Ako to funguje
Otvorte svoj projekt AI Builder
Vytvorte, upravte a otestujte
Publikovať a zdieľať
Vyberte si šablónu. Prispôsobte si ju.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons
Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.
Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎
Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.
Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.
Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.
@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.
Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.
Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"
Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.
Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.
Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.
Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.
Často kladené otázky o tvorbe prispôsobených AI nástrojov
Ako si môžem vytvoriť vlastné AI nástroje?
Stačí otvoriť váš projekt Horizons a začať chatovať – opíšte, čo chcete vytvoriť jednoduchým jazykom a AI Horizons to oživí. Bezproblémová integrácia generatívnej AI je už zabudovaná do vášho projektu, takže žiadne účty tretích strán, žiadny výber modelu a žiadna samostatná fakturácia. Môžete zadávať výzvy na prispôsobenie čohokoľvek, a manuálne upravovať text alebo aktualizovať obrázky, kedykoľvek budete chcieť, bez míňania akýchkoľvek kreditov. Keď budete pripravení, zverejnite – webhosting a doména sú už zahrnuté vo vašom pláne.
Zistite viac v našom prehľade integrovanej AI Horizons.
Kto môže použiť AI Builder na vytvorenie vlastných AI nástrojov?
Horizons AI funkcie sú navrhnuté pre každého, kto má nápad – nie je potrebná žiadna skúsenosť s kódovaním. Či už ste majiteľ malého podniku, ktorý chce vytvoriť vlastné nástroje AI namiesto platenia za riešenia tretích strán, tvorca, ktorý chce zarábať svoje publikum s aplikáciou s podporou AI, alebo odborník – napríklad fitness tréner alebo odborník na výživu – ktorý chce zabaliť svoje vedomosti do nástroja, ktorý môže predávať klientom, AI Builder to umožňuje.
Ak môžete opísať, čo chcete vytvoriť, môžete ho vytvoriť. A ak hľadáte inšpiráciu alebo len chcete začať, prejdite cez naše prednastavené šablóny, ktoré vyhovujú vašim nápadom.
Aké druhy AI funkcií môžem pridať do svojej aplikácie?
Horizons podporuje generovanie a analýzu textu, ako aj generovanie a analýzu obrázkov (PNG, WebP, JPEG). Môžete ich použiť na vytvorenie vlastných AI chatbotov, osobných AI asistentov, nástrojov na písanie, konvertorov obrázkov, systémov odporúčaní a oveľa viac.
Je AI Builder voľný na používanie?
Môžete začať s AI Builderom zadarmo. Váš plán zahŕňa kredity na AI, aby ste mohli okamžite začať budovať a experimentovať. Akonáhle použijete svoje bezplatné kredity, môžete kedykoľvek doplniť, aby ste mohli pokračovať v budovaní a napájať funkcie AI vo vašej publikovanej aplikácii alebo webovej lokalite. Bez prekvapivých poplatkov, bez skrytých poplatkov – vždy máte kontrolu nad tým, čo utratíte.
Ako fungujú AI kredity?
Kredity AI poháňajú dve veci: vytváranie vašej webovej stránky alebo aplikácie (1 správa = 1 kredit) a funkcie AI vo vašom publikovanom webovom projekte. Na používanie funkcií AI vo vašej webovej stránke alebo webovej aplikácii používame čiastkové kredity – čo znamená, že vaše kredity vydržia dlhšie len keď vaši používatelia interagujú s vaším nástrojom AI.
Môžem zistiť, koľko kreditov AI použila moja aplikácia?
Áno. Váš informačný panel využitia AI kreditov zobrazuje rozpis kreditov použitých na tvorbu a úpravy, ako aj kreditov spotrebovaných funkciami AI vašej aplikácie – takže vždy presne viete, kam vaše kredity smerujú.
Potrebujem kódovacie zručnosti na používanie AI Builder AI tool builder?
Vôbec nie. AI Builder je určený pre každého – od technických výrobcov až po skúsených vývojárov. Ak môžete popísať, čo chcete vytvoriť, AI Builder vám ho môže pomôcť vytvoriť.
Môžem začať vytvárať AI nástroje, ak už mám plán zakúpený predtým?
Áno – ak ste predtým vytvorili projekt s nástrojom AI App Builder alebo vibe kódovali webové stránky s nástrojom AI Builder, integrovaná funkcia AI je už zahrnutá vo vašom pláne bez dodatočných nákladov. Stačí otvoriť existujúci projekt alebo začať nový, doplniť svoje kredity AI a ste pripravení začať.