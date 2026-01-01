Predávajte online s obchodom postaveným podľa vašich predstáv

Vytvorte si obchod alebo plne prispôsobenú e-commerce aplikáciu len pomocou rozhovoru s AI. Spravujte produkty, objednávky, platby a ďalšie – všetko na jednom mieste.
Začnite zadarmo

Platené plány už od 2,99 €/mes.

Predávajte online s obchodom postaveným podľa vašich predstáv

Všetko, čo potrebujete na online predaj a škálovanie

Získajte všetko potrebné na predaj fyzických a digitálnych produktov, darčekových kariet alebo na prevádzkovanie podnikania s potlačou na požiadanie.
Predávajte digitálne produkty

Predávajte digitálne produkty

Vytvorte si svoj online obchod a stránky produktov jednoducho chatovaním s AI alebo pomocou šablón.
Predávajte digitálne produkty

Všetko pre podporu rastu

Hosting, doména a e-mail – všetko v cene. Jednoduché nastavenie pre marketingové a platobné nástroje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense a ďalšie.

Všetko pre podporu rastu

0 % transakčné poplatky

Nechajte si, čo zarobíte. Prijímajte viac ako 100 platobných metód bez dodatočných poplatkov.

0 % transakčné poplatky

Automatické doručovanie e-mailov

Vaše digitálne produkty (e-knihy, hudba, umenie) sú zákazníkom doručené okamžite bez toho, aby ste museli pohnúť prstom.
Automatické doručovanie e-mailov

Predávajte digitálne produkty

Vytvorte si svoj online obchod a stránky produktov jednoducho chatovaním s AI alebo pomocou šablón.
Predávajte digitálne produkty

Všetko pre podporu rastu

Hosting, doména a e-mail – všetko v cene. Jednoduché nastavenie pre marketingové a platobné nástroje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense a ďalšie.

Všetko pre podporu rastu

0 % transakčné poplatky

Nechajte si, čo zarobíte. Prijímajte viac ako 100 platobných metód bez dodatočných poplatkov.

0 % transakčné poplatky

Automatické doručovanie e-mailov

Vaše digitálne produkty (e-knihy, hudba, umenie) sú zákazníkom doručené okamžite bez toho, aby ste museli pohnúť prstom.
Automatické doručovanie e-mailov

Vaša e-commerce myšlienka, pripravená na realizáciu

Od e-shopov po predajné panely a ešte ďalej – preskúmajte niektoré populárne príklady na inšpiráciu, alebo sa rovno pustite do práce s hotovou výzvou a začnite tvoriť v priebehu sekúnd.
Prispôsobený online obchod

Prispôsobený online obchod

Spustite obchod, ktorý vyzerá a funguje presne tak, ako chcete – prezentujte svoje produkty, spravujte objednávky a začnite predávať online bez toho, aby ste sa dotkli jediného riadku kódu.Začnite tvoriť
Vytvorte uzamknutú platformu, kde členovia platia za prístup k exkluzívnemu obsahu, kurzom alebo komunite – nastavte si vlastné ceny, spravujte predplatné a zvyšujte svoje opakované príjmy.Začnite tvoriť
Vytvorte inteligentného chatbota, ktorý nepretržite odpovedá na otázky zákazníkov, vedie zákazníkov alebo automatizuje bežné úlohy.Začnite tvoriť
Umožňuje používateľom jednoducho monitorovať stav zásob, sledovať dodávky a predchádzať nedostatku – to všetko z jednoduchého a intuitívneho ovládacieho panela.Začnite tvoriť
Informujte svojich zákazníkov o značkovej skúsenosti so sledovaním objednávok, ktorá buduje dôveru od nákupu až po doručenie.Začnite tvoriť
Premeňte svoje údaje o predaji na jasné, použiteľné poznatky, aby ste vždy vedeli, čo funguje a kam rásť.Začnite tvoriť

Ako začať predávať online pomocou AI

01

Popíšte svoj nápad alebo si vyberte šablónu

Popíšte internetový obchod alebo e-commerce aplikáciu, ktorú máte na mysli, a uvidíte, ako ožije – alebo si vyberte šablónu, aby ste mohli začať ešte rýchlejšie.
02

Prispôsobiť a otestovať

Dolaďte váš dizajn, vytvorte produktové stránky z jedného obrázka a pripojte platby a dopravu – všetko z jedného ovládacieho panela. Zobrazte si ho naživo predtým, než ho zverejníte.
03

Publikovať jedným kliknutím

Jedno kliknutie a váš obchod je spustený a pripravený prijímať objednávky – žiadne technické nastavenia, žiadne pripojenia tretích strán ani čakanie.

Vyberte si šablónu. Prispôsobte si ju.

Vyberte si profesionálne navrhnutú šablónu, prispôsobte si ju pomocou umelej inteligencie alebo vizuálnych úprav a rýchlejšie spustite svoju webovú stránku.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Od konceptu po platbu za pár minút

Pozrite sa, ako si môžete vytvoriť, prispôsobiť a spustiť svoj obchod za pár minút – od produktov vyrobených pomocou AI až po nastavenie platieb.

Ako vyvinúť minimálne životaschopný produkt

Stránky obchodnej prezentácie a aplikácie

Rezervačné webové stránky a aplikácie

CRM na mieru

Interné podnikové nástroje

Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikateľ

Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.

Ste pripravení spustiť svoj online obchod alebo svoju e-commerce aplikáciu?

Začnite zadarmo

Nevyžaduje sa kreditná karta

AI Builder vibe kód online obchod FAQs

Horizons ecommerce je navrhnutý tak, aby sprístupnil online predaj každému. Horizons AI vytvorí váš obchod alebo vlastnú e-commerce webovú aplikáciu prostredníctvom jednoduchého chatovacieho rozhrania, zatiaľ čo natívne e-commerce riešenie Hostingeru sa postará o produkty, platby, objednávky a dopravu – všetko funguje spoločne hneď po vybalení.

Žiadne kódovanie, žiadne technické nastavenia, žiadne samostatné nástroje, s ktorými by ste sa museli trápiť. Všetko, čo potrebujete na online predaj, pripravené, keď ste pripravení vy.

Môžete predávať fyzické a digitálne produkty, darčekové karty a tlačiť produkty na vyžiadanie.

Odbery a schôdzky sa zatiaľ nepodporujú, ale stále ich môžete ponúknuť pomocou nástrojov tretích strán:

  • Ak chcete začať predávať predplatné, odporúčame používať Stripe. Stačí požiadať AI Builder, aby vám pomohol pripojiť ho k vášmu projektu.
  • Pre schôdzky sú nástroje ako Calendly skvelé. Môžete sa tiež spýtať AI Builder, ako ho pridať na vaše stránky.

Vyberte si z viac ako 100 platobných metód, ako sú karty, PayPal, Google Pay, Apple Pay a ďalšie. Platobné metódy dostupné pre váš obchod závisia od miesta predaja, vašej polohy, meny a od toho, komu predávate.

Po pripojení internetového obchodu môžete definovať prepravné zóny až s 25 možnosťami doručenia a nastaviť vlastné pravidlá prepravy na základe výšky objednávky alebo hmotnosti položky.

Potrebujete len dva kroky, aby bol váš obchod spustený a fungoval:

  1. Kliknite na položku Integrácie v pravom hornom rohu projektu AI Builder, potom vyberte a pripojte online obchod. AI Builder ho nastaví pre vás v okamihu.
  2. Keď ste pripojení, prejdite na položku Integrácie → Online obchod, aby ste získali prístup ku všetkým nastavením obchodu.

Pre ďalšie pokyny si pozrite našu stránku step-by-step-guide.

Svoj obchod môžete kedykoľvek spravovať kliknutím na „Integrácie“ → „Online obchod“.

Po pripojení sa zobrazia odkazy, ktoré vás presmerujú do vstavaného správcu obchodu. Odtiaľ môžete spravovať produkty, platby a ďalšie položky – bez potreby akýchkoľvek výziev.

Ak chcete upraviť vzhľad svojho online obchodu (napríklad rozloženie zoznamu produktov), stačí požiadať AI v chate o vykonanie zmien.

Áno – a tu sa AI Builder skutočne vyznačuje. Od jednoduchého online obchodu až po plne vlastné e-commerce aplikácie, AI Builder umožňuje vytvárať akýkoľvek e-commerce zážitok, ktorý si viete predstaviť – vrátane vlastných nástrojov prispôsobených vašim presným obchodným potrebám. Sledovače inventára, systémy správy objednávok, predajné dashboards – stačí popísať, čo potrebujete a AI Builder to vybuduje pre vás.

Ani. AI Builder je postavený okolo vibe koding – stačí popísať, čo chcete vytvoriť a AI sa postará o zvyšok. Či už sa chystáte spustiť obchodnú plochu alebo vytvoriť vlastný nástroj pre e-commerce, všetko, čo potrebujete, je výzva.

Ak je vaším cieľom spustiť online obchod, môžete vytvoriť počiatočný web z jedného výzvy, potom pripojiť integrovanú integráciu online obchodu a pridať svoje produkty – to všetko bez písania jediného riadku kódu.

Ak ste niekedy mali nápad na online obchod alebo vlastný nástroj pre elektronický obchod, ale nevedeli ste, kde začať – vibe coding je pre vás. Namiesto písania kódu jednoducho opíšete, čo chcete vytvoriť, v jednoduchom jazyku a AI to oživí, krok za krokom.

Najlepší spôsob, ako to zistiť, je vyskúšať si to sami. Horizons prichádza s bezplatnou skúšobnou verziou vrátane 5 výziev – dostatočných na to, aby ste pomocou vibe codingu vytvorili počiatočný online obchod alebo vlastnú e-commerce aplikáciu a presne videli, čo dokáže, predtým, ako sa k čomukoľvek zaviažete. Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta.

Hostinger ponúka dva spôsoby, ako budovať webové stránky e-commerce – s AI Builder vibe kódovanie platformy a Hostinger drag-and-drop webové stránky Builder – a rozdiel je už v názve.

Hostinger Webové stránky Builder umožňuje začať zo šablóny alebo generovať webové stránky e-commerce z popisu, potom ho prispôsobiť presunutím a odstraňovaním predinštalovaných prvkov. To je ideálne pre každého, kto potrebuje čistý, jednoduchý on-line obchod a beží rýchlo.

A pre tých, ktorí to chcú, je konverzačný prístup s AI a to aplikuje zmeny v reálnom čase, čo vám dáva oveľa väčšiu slobodu prispôsobenia.

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