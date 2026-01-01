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Nechajte si, čo zarobíte. Prijímajte viac ako 100 platobných metód bez dodatočných poplatkov.
Automatické doručovanie e-mailov
Predávajte digitálne produkty
Všetko pre podporu rastu
Hosting, doména a e-mail – všetko v cene. Jednoduché nastavenie pre marketingové a platobné nástroje: SEO, Stripe, PayPal, AdSense a ďalšie.
0 % transakčné poplatky
Nechajte si, čo zarobíte. Prijímajte viac ako 100 platobných metód bez dodatočných poplatkov.
Automatické doručovanie e-mailov
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Online coffee store
Alpaca (online boutique)
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Ako vyvinúť minimálne životaschopný produkt
Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons
Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.
Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎
Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.
Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.
Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.
@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.
Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.
Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"
Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.
Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.
Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.
Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.
AI Builder vibe kód online obchod FAQs
Čo je AI Builder ecommerce?
Horizons ecommerce je navrhnutý tak, aby sprístupnil online predaj každému. Horizons AI vytvorí váš obchod alebo vlastnú e-commerce webovú aplikáciu prostredníctvom jednoduchého chatovacieho rozhrania, zatiaľ čo natívne e-commerce riešenie Hostingeru sa postará o produkty, platby, objednávky a dopravu – všetko funguje spoločne hneď po vybalení.
Žiadne kódovanie, žiadne technické nastavenia, žiadne samostatné nástroje, s ktorými by ste sa museli trápiť. Všetko, čo potrebujete na online predaj, pripravené, keď ste pripravení vy.
Čo môžem predávať?
Môžete predávať fyzické a digitálne produkty, darčekové karty a tlačiť produkty na vyžiadanie.
Odbery a schôdzky sa zatiaľ nepodporujú, ale stále ich môžete ponúknuť pomocou nástrojov tretích strán:
- Ak chcete začať predávať predplatné, odporúčame používať Stripe. Stačí požiadať AI Builder, aby vám pomohol pripojiť ho k vášmu projektu.
- Pre schôdzky sú nástroje ako Calendly skvelé. Môžete sa tiež spýtať AI Builder, ako ho pridať na vaše stránky.
Aké platobné metódy sú podporované?
Vyberte si z viac ako 100 platobných metód, ako sú karty, PayPal, Google Pay, Apple Pay a ďalšie. Platobné metódy dostupné pre váš obchod závisia od miesta predaja, vašej polohy, meny a od toho, komu predávate.
Aké spôsoby prepravy sú podporované?
Po pripojení internetového obchodu môžete definovať prepravné zóny až s 25 možnosťami doručenia a nastaviť vlastné pravidlá prepravy na základe výšky objednávky alebo hmotnosti položky.
Ako môžem pripojiť online obchod k svojmu projektu?
Potrebujete len dva kroky, aby bol váš obchod spustený a fungoval:
- Kliknite na položku Integrácie v pravom hornom rohu projektu AI Builder, potom vyberte a pripojte online obchod. AI Builder ho nastaví pre vás v okamihu.
- Keď ste pripojení, prejdite na položku Integrácie → Online obchod, aby ste získali prístup ku všetkým nastavením obchodu.
Pre ďalšie pokyny si pozrite našu stránku step-by-step-guide.
Ako môžem upraviť svoj online obchod?
Svoj obchod môžete kedykoľvek spravovať kliknutím na „Integrácie“ → „Online obchod“.
Po pripojení sa zobrazia odkazy, ktoré vás presmerujú do vstavaného správcu obchodu. Odtiaľ môžete spravovať produkty, platby a ďalšie položky – bez potreby akýchkoľvek výziev.
Ak chcete upraviť vzhľad svojho online obchodu (napríklad rozloženie zoznamu produktov), stačí požiadať AI v chate o vykonanie zmien.
Môžem vytvoriť viac ako len online obchod s AI Builderom?
Áno – a tu sa AI Builder skutočne vyznačuje. Od jednoduchého online obchodu až po plne vlastné e-commerce aplikácie, AI Builder umožňuje vytvárať akýkoľvek e-commerce zážitok, ktorý si viete predstaviť – vrátane vlastných nástrojov prispôsobených vašim presným obchodným potrebám. Sledovače inventára, systémy správy objednávok, predajné dashboards – stačí popísať, čo potrebujete a AI Builder to vybuduje pre vás.
Potrebujem zručnosti v programovaní na vytvorenie e-commerce aplikácie alebo obchodu?
Ani. AI Builder je postavený okolo vibe koding – stačí popísať, čo chcete vytvoriť a AI sa postará o zvyšok. Či už sa chystáte spustiť obchodnú plochu alebo vytvoriť vlastný nástroj pre e-commerce, všetko, čo potrebujete, je výzva.
Ak je vaším cieľom spustiť online obchod, môžete vytvoriť počiatočný web z jedného výzvy, potom pripojiť integrovanú integráciu online obchodu a pridať svoje produkty – to všetko bez písania jediného riadku kódu.
Je vibe coding pre mňa?
Ak ste niekedy mali nápad na online obchod alebo vlastný nástroj pre elektronický obchod, ale nevedeli ste, kde začať – vibe coding je pre vás. Namiesto písania kódu jednoducho opíšete, čo chcete vytvoriť, v jednoduchom jazyku a AI to oživí, krok za krokom.
Najlepší spôsob, ako to zistiť, je vyskúšať si to sami. Horizons prichádza s bezplatnou skúšobnou verziou vrátane 5 výziev – dostatočných na to, aby ste pomocou vibe codingu vytvorili počiatočný online obchod alebo vlastnú e-commerce aplikáciu a presne videli, čo dokáže, predtým, ako sa k čomukoľvek zaviažete. Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta.
Aký je rozdiel medzi AI Builder a Hostinger Web Builder pre e-commerce?
Hostinger ponúka dva spôsoby, ako budovať webové stránky e-commerce – s AI Builder vibe kódovanie platformy a Hostinger drag-and-drop webové stránky Builder – a rozdiel je už v názve.
Hostinger Webové stránky Builder umožňuje začať zo šablóny alebo generovať webové stránky e-commerce z popisu, potom ho prispôsobiť presunutím a odstraňovaním predinštalovaných prvkov. To je ideálne pre každého, kto potrebuje čistý, jednoduchý on-line obchod a beží rýchlo.A pre tých, ktorí to chcú, je konverzačný prístup s AI a to aplikuje zmeny v reálnom čase, čo vám dáva oveľa väčšiu slobodu prispôsobenia.