Vývoj MVP je vďaka umelej AI
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Nástroj na stanovenie priorít úloh
Nástroj na plánovanie štúdia
Nástroj na sledovanie zásob
Umožňuje používateľom jednoducho monitorovať stav zásob, sledovať dodávky a predchádzať nedostatku – to všetko z jednoduchého a intuitívneho ovládacieho panela.
AI chatbot
Vytvorte inteligentného chatbota, ktorý odpovedá na otázky zákazníkov, vedie používateľov alebo automatizuje bežné úlohy – pomáha firmám zlepšovať služby a šetriť čas.
Nástroj na stanovenie priorít úloh
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Ako vytvoriť prototyp webovej stránky
Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons
Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.
Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎
Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.
Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.
Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.
@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.
Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.
Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"
Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.
Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.
Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.
Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.
Často kladené otázky o vývoji MVP
Čo je vývoj MVP?
Vývoj MVP je proces vytvárania minimálne životaschopného produktu – zjednodušenej verzie vášho nápadu s dostatočným počtom funkcií na jeho otestovanie skutočnými používateľmi. Takto môžete zistiť, či rieši problémy používateľov v reálnom svete, skôr ako investujete príliš veľa peňazí vopred. Viac sa dozviete v našom sprievodcovi MVP.
Potrebujem vedieť programovať, aby som mohol vytvoriť MVP?
Nie. S Hostinger Horizons môžete vytvoriť plne funkčný MVP pomocou jednoduchých pokynov – nevyžaduje sa žiadne programovanie ani technické znalosti. Pokiaľ viete vysvetliť problém, ktorý chcete, aby váš produkt vyriešil, môžete ho s Horizons okamžite vytvoriť.
Ako AI v Hostinger AI Builder vlastne vytvára MVP?
Horizons používa pokročilé AI modely na generovanie kódu, dizajnu a obsahu na základe vašich pokynov. Toto všetko skompiluje do funkčnej webovej aplikácie, takže od nápadu môžete prejsť k MVP v priebehu niekoľkých minút.
Kedy by som si mal vybrať nástroj na tvorbu MVP bez programovania namiesto toho, aby som si najal vývojára?
Použite nástroj na tvorbu MVP bez nutnosti programovania na rýchle a cenovo dostupné overenie vášho nápadu. Keď preukážete, že existuje dopyt a že si viete odôvodniť pokročilé prispôsobenie vo veľkom rozsahu, najatie vývojárov sa stáva možnosťou. Pomocou Horizons môžete rýchlo otestovať a rozvíjať svoj nápad bez finančných alebo časových obmedzení.
Aké sú náklady na vývoj MVP?
Tradičný vývoj MVP môže stáť tisíce dolárov a zahŕňať týždne práce. S AI Builderom môžete začať zadarmo – bez potreby kreditnej karty. Akonáhle sa dostanete, dostanete 5 kreditov AI, aby ste začali budovať hneď.
Použitie úverov závisí od zložitosti každého výzvy – jednoduchšie úpravy stoja menej ako kredit, väčšie zostavy môžu použiť viac. Vaše bezplatné kredity postačujú na opísanie vášho MVP, sledovanie jeho oživenia a získanie skutočného pocitu pre AI Builder predtým, ako sa zaviažete k čomukoľvek. Ak ste pripravení publikovať, jednoducho prejdite na jeden z našich platených plánov. Hosting, doména a SEO optimalizácia sú všetky zahrnuté – len hit publikovať a váš MVP prebieha naživo.
Aké nástroje potrebujem na vytvorenie minimálne životaschopného produktu?
Ani. AI Builder používa konverzačný prístup k budovaniu – často nazývaný vibe kódovanie. Jednoducho popíšete, čo chcete vytvoriť v jednoduchom jazyku a AI ho prináša do života v reálnom čase. Chcete pridať funkciu? Len sa opýtajte. Potrebujete zmeniť tok používateľov? Popíšte to. Ak ste nováčik v koncepte, náš sprievodca kódovaním vibe vás prevedie všetkým, čo potrebujete vedieť.
Ako dlho trvá vytvoriť MVP s AI Builder AI MVP builder?
Vaša počiatočná MVP môže byť spustená a spustená v priebehu niekoľkých minút – jednoducho opíšte svoj nápad a AI Builder ho okamžite vybuduje. Odtiaľ to závisí od vás a zložitosti vášho nápadu. Čím viac funkcií chcete pridať alebo zdokonaliť, tým viac upozornení budete používať – ale každá zmena je len konverzácia. Akonáhle ste s ním spokojní, publikovanie trvá jedno kliknutie.
Ako otestujem MVP?
Svoj MVP si môžete pred spustením pozrieť a zdieľať s používateľmi, zhromaždiť spätnú väzbu a vylepšiť ho. Včasné testovanie vám pomôže potvrdiť dopyt a vylepšiť produkt pred jeho škálovaním.
Ako na hosting webovej aplikácie?
Aktualizácia vášho MVP je rovnako jednoduchá ako jeho vytvorenie. Jednoducho sa vráťte do projektu, otvorte ho a pokračujte v konverzácii s AI Builderom – popíšte, čo chcete zmeniť, a to sa postará o zvyšok. To všetko je súčasťou zážitku z kódovania vibe, nie je potrebný žiadny vývojár. A ak máte technické zázemie alebo chcete ďalšie rozšírenie, AI Builder vám dáva plný prístup k kódu.
Ako otestujem MVP?
Svoj MVP si môžete pred spustením pozrieť a zdieľať s používateľmi, zhromaždiť spätnú väzbu a vylepšiť ho. Včasné testovanie vám pomôže potvrdiť dopyt a vylepšiť produkt pred jeho škálovaním.
Ako na hosting webovej aplikácie?
Horizons zahŕňa hosting. Keď bude váš MVP pripravený, môžete ho publikovať jedným kliknutím, spolu s rýchlou a bezpečnou hostingovou platformou a vlastným názvom domény.