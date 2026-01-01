Vývoj MVP je vďaka umelej AI

Rýchlo premeňte svoj nápad na funkčný produkt. Nie je potrebné žiadne programovanie ani vývojári.
Začnite zadarmo

Nevyžaduje sa kreditná karta

Vývoj MVP je vďaka umelej AI

Potrebujete nápady na MVP?

Začnite svoju cestu s príkladmi pripravenými na vytvorenie.

Nástroj na plánovanie štúdia

Pomáha študentom alebo žiakom zorganizovať si rozvrhy, stanoviť si študijné ciele a sledovať pokrok.
Nástroj na plánovanie štúdia

Nástroj na sledovanie zásob

Umožňuje používateľom jednoducho monitorovať stav zásob, sledovať dodávky a predchádzať nedostatku – to všetko z jednoduchého a intuitívneho ovládacieho panela.

Nástroj na sledovanie zásob

AI chatbot

Vytvorte inteligentného chatbota, ktorý odpovedá na otázky zákazníkov, vedie používateľov alebo automatizuje bežné úlohy – pomáha firmám zlepšovať služby a šetriť čas.

AI chatbot

Nástroj na stanovenie priorít úloh

Tradičný vývoj MVP stojí tisíce. S AI Builderom jednoduché predplatné pokrýva všetko – takže môžete otestovať svoj nápad bez finančného rizika.
Nástroj na stanovenie priorít úloh

Nástroj na plánovanie štúdia

Pomáha študentom alebo žiakom zorganizovať si rozvrhy, stanoviť si študijné ciele a sledovať pokrok.
Nástroj na plánovanie štúdia

Nástroj na sledovanie zásob

Umožňuje používateľom jednoducho monitorovať stav zásob, sledovať dodávky a predchádzať nedostatku – to všetko z jednoduchého a intuitívneho ovládacieho panela.

Nástroj na sledovanie zásob

AI chatbot

Vytvorte inteligentného chatbota, ktorý odpovedá na otázky zákazníkov, vedie používateľov alebo automatizuje bežné úlohy – pomáha firmám zlepšovať služby a šetriť čas.

AI chatbot

Nástroj na stanovenie priorít úloh

Tradičný vývoj MVP stojí tisíce. S AI Builderom jednoduché predplatné pokrýva všetko – takže môžete otestovať svoj nápad bez finančného rizika.
Nástroj na stanovenie priorít úloh

Váš nápad je len na skok

Objavte niektoré MVP, ktoré môžete vytvoriť s Hostinger AI Builder – overte svoj nápad so skutočnými používateľmi, než sa zaviažete k úplnému vývoju.
Potrebujete nápady na MVP?

SaaS produkt MVP

Od generátorov faktúr a sledovačov projektov po rezervačné platformy a špecializované CRM – vytvorte funkčnú verziu s už zabudovanými používateľskými prihláseniami a platbami cez Stripe. Spustite za dni, nie za mesiace.
Predstavte si Uber pre X – aplikáciu na rezerváciu upratovacích služieb, trhovisko pre nezávislých pracovníkov, platformu na venčenie psov. Vytvorte odľahčenú verziu so skutočnými rezervačnými procesmi a otestujte ju so skutočnými používateľmi predtým, ako ju rozšírite.
Schvaľovacie pracovné postupy, prehľadové panely, vlastné sledovače a ďalšie – vytvorte odľahčenú verziu s používateľskými prihláseniami a integrovanou databázou a otestujte ju so svojím tímom predtým, než investujete do plného vývoja.
Značka doplnkov, obchod s digitálnymi produktmi, špecializovaná odevná línia – spustite efektívny internetový obchod s integráciou Online Store a otestujte, či váš trh skutočne nakupuje, predtým, než investujete do zásob.

Ako vyvinúť minimálne životaschopný produkt

01

Opíšte svoj nápad

Povedzte AI, čo musí robiť vaše MVP – hlavný problém, ktorý rieši, kľúčové funkcie a pre koho je určené. Sledujte, ako ožíva v priebehu niekoľkých minút.
02

Spustiť jedným kliknutím

Pripojte platby, prihlásenia a ďalšie – potom spustite jedným kliknutím. Webhosting, doména a SEO – všetko v cene. Žiadne technické nastavenie, žiadne oneskorenia.
03

Testujte a opakujte

Zdieľajte svoj MVP so skutočnými používateľmi, zbierajte spätnú väzbu a vylepšujte na základe toho, čo sa naučíte. Pokračujte v iterovaní, kým neoveríte svoje základné predpoklady.

Potrebujete viac usmernení?

Preskúmajte komplexné tutoriály, návody a podrobné pokyny, ktoré vás v oblasti AI v okamihu prevedú od začiatočníka k profesionálovi. Získajte všetko, čo potrebujete na vytvorenie svojho prvého AI projektu, a ešte viac.
Sprievodca začiatkom

Sprievodca začiatkom

Tutoriál
Video
Vylepšite svoje výzvy

Vylepšite svoje výzvy

Tutoriál
Video
Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Tutoriál
Video

Ako vytvoriť prototyp webovej stránky

Prototypy

SaaS aplikácie

Interné podnikové nástroje

Vlastné AI nástroje

Vlastné CRM systémy

Rezervačné aplikácie

Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikateľ

Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.

Ste pripravení premeniť svoj nápad na skutočnosť?

Začať zadarmo

Nevyžaduje sa kreditná karta.

Často kladené otázky o vývoji MVP

Vývoj MVP je proces vytvárania minimálne životaschopného produktu – zjednodušenej verzie vášho nápadu s dostatočným počtom funkcií na jeho otestovanie skutočnými používateľmi. Takto môžete zistiť, či rieši problémy používateľov v reálnom svete, skôr ako investujete príliš veľa peňazí vopred. Viac sa dozviete v našom sprievodcovi MVP.

Nie. S Hostinger Horizons môžete vytvoriť plne funkčný MVP pomocou jednoduchých pokynov – nevyžaduje sa žiadne programovanie ani technické znalosti. Pokiaľ viete vysvetliť problém, ktorý chcete, aby váš produkt vyriešil, môžete ho s Horizons okamžite vytvoriť.

Horizons používa pokročilé AI modely na generovanie kódu, dizajnu a obsahu na základe vašich pokynov. Toto všetko skompiluje do funkčnej webovej aplikácie, takže od nápadu môžete prejsť k MVP v priebehu niekoľkých minút.

Použite nástroj na tvorbu MVP bez nutnosti programovania na rýchle a cenovo dostupné overenie vášho nápadu. Keď preukážete, že existuje dopyt a že si viete odôvodniť pokročilé prispôsobenie vo veľkom rozsahu, najatie vývojárov sa stáva možnosťou. Pomocou Horizons môžete rýchlo otestovať a rozvíjať svoj nápad bez finančných alebo časových obmedzení.

Tradičný vývoj MVP môže stáť tisíce dolárov a zahŕňať týždne práce. S AI Builderom môžete začať zadarmo – bez potreby kreditnej karty. Akonáhle sa dostanete, dostanete 5 kreditov AI, aby ste začali budovať hneď.

Použitie úverov závisí od zložitosti každého výzvy – jednoduchšie úpravy stoja menej ako kredit, väčšie zostavy môžu použiť viac. Vaše bezplatné kredity postačujú na opísanie vášho MVP, sledovanie jeho oživenia a získanie skutočného pocitu pre AI Builder predtým, ako sa zaviažete k čomukoľvek. Ak ste pripravení publikovať, jednoducho prejdite na jeden z našich platených plánov. Hosting, doména a SEO optimalizácia sú všetky zahrnuté – len hit publikovať a váš MVP prebieha naživo.

Ani. AI Builder používa konverzačný prístup k budovaniu – často nazývaný vibe kódovanie. Jednoducho popíšete, čo chcete vytvoriť v jednoduchom jazyku a AI ho prináša do života v reálnom čase. Chcete pridať funkciu? Len sa opýtajte. Potrebujete zmeniť tok používateľov? Popíšte to. Ak ste nováčik v koncepte, náš sprievodca kódovaním vibe vás prevedie všetkým, čo potrebujete vedieť.

Vaša počiatočná MVP môže byť spustená a spustená v priebehu niekoľkých minút – jednoducho opíšte svoj nápad a AI Builder ho okamžite vybuduje. Odtiaľ to závisí od vás a zložitosti vášho nápadu. Čím viac funkcií chcete pridať alebo zdokonaliť, tým viac upozornení budete používať – ale každá zmena je len konverzácia. Akonáhle ste s ním spokojní, publikovanie trvá jedno kliknutie.

Svoj MVP si môžete pred spustením pozrieť a zdieľať s používateľmi, zhromaždiť spätnú väzbu a vylepšiť ho. Včasné testovanie vám pomôže potvrdiť dopyt a vylepšiť produkt pred jeho škálovaním.

Aktualizácia vášho MVP je rovnako jednoduchá ako jeho vytvorenie. Jednoducho sa vráťte do projektu, otvorte ho a pokračujte v konverzácii s AI Builderom – popíšte, čo chcete zmeniť, a to sa postará o zvyšok. To všetko je súčasťou zážitku z kódovania vibe, nie je potrebný žiadny vývojár. A ak máte technické zázemie alebo chcete ďalšie rozšírenie, AI Builder vám dáva plný prístup k kódu.

Svoj MVP si môžete pred spustením pozrieť a zdieľať s používateľmi, zhromaždiť spätnú väzbu a vylepšiť ho. Včasné testovanie vám pomôže potvrdiť dopyt a vylepšiť produkt pred jeho škálovaním.

Horizons zahŕňa hosting. Keď bude váš MVP pripravený, môžete ho publikovať jedným kliknutím, spolu s rýchlou a bezpečnou hostingovou platformou a vlastným názvom domény.

Záleží nám na vašom súkromí

Táto webová stránka používa súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie stránky a na získavanie údajov o tom, ako s ňou komunikujete, ako aj na marketingové účely. Prijatím súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia na účely cielenia reklamy, personalizácie a analýzy, ako je opísané v našich Pravidlách používania súborov cookie.