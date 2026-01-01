Všetky funkcie, ktoré budú poháňať váš ďalší nápad
Vytvorený pre viac, hneď od začiatku
Spustite svoj projekt bez napísania jediného riadku programu. Stačí vysvetliť, čo chcete, a AI sa postará o všetko – od návrhu až po funkcie.
AI Builder podporuje Stripe, PayPal, Google AdSense a ďalšie – každý s jednoduchým sprievodcom nastavením, takže nikdy nebudete zaseknutí.
Prejdite naživo okamžite. Otestujte, dolaďte a publikujte svoju webovú stránku alebo webovú aplikáciu za pár minút.
S AI Builderom je AI už zabudovaná do vašej aplikácie. Pridajte chatboty, generátory obrázkov a inteligentných asistentov – bez účtov, bez nastavení, bez prekvapenia.
Využíva najmodernejšie rozsiahle jazykové modely pre zaistenie rýchlosti a kreativity.
Vytvárajte aplikácie s prihlasovaním používateľov, ukladaním údajov, automatizovanými e-mailami a ďalšími funkciami – nie je potrebné žiadne ďalšie nastavenie ani externé služby.
Prispôsobte textové komponenty vizuálne v reálnom čase.
Nahrajte obrázok a získajte návrh. Vizuálne referencie môžete premeniť na plnohodnotné webové stránky.
S každým projektom, ktorý vytvoríte, Hostinger AI Builder zaisťuje, že je detekovateľný. Od vyhľadávania Google po ChatGPT — ste pokryté.
Vďaka plnému prístupu ku kódu vášho projektu ho môžete opravovať, dolaďovať a tvorť podľa svojich predstáv.
Vložte ľubovoľnú URL adresu a umelá inteligencia znovu vytvorí stránku ako plne upraviteľný projekt – náskok k redizajnu, modernizácii alebo migrácii v priebehu niekoľkých minút.
Váš AI partner, ktorý sa postará o všetko
Publikovanie a aktualizácia
Automatická oprava chýb
Obnovenie verzie
Pripravené na SEO
Chat s AI
Odomknite kompletný zážitok z Hostinger Horizons
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Zrušiť môžete kedykoľvek
Nepretržitá podpora
Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons
Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.
Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎
Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.
Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.
Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.
@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.
Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.
Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"
Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.
Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.
Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.
Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.