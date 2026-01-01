Všetky funkcie, ktoré budú poháňať váš ďalší nápad

Preskúmajte, čo Hostinger AI Builder ponúka – výkonné funkcie, ktoré vám pomôžu vytvárať a spúšťať webové stránky a webové aplikácie rýchlejšie, jednoduchšie a bez kódu.
Začnite tvoriť dnes

Nevyžaduje sa kreditná karta

Vytvorený pre viac, hneď od začiatku

Platforma bez programovania
Platforma bez programovania

Spustite svoj projekt bez napísania jediného riadku programu. Stačí vysvetliť, čo chcete, a AI sa postará o všetko – od návrhu až po funkcie.

Integrácie
Integrácie

AI Builder podporuje Stripe, PayPal, Google AdSense a ďalšie – každý s jednoduchým sprievodcom nastavením, takže nikdy nebudete zaseknutí.

Spustiť jedným kliknutím
Spustiť jedným kliknutím

Prejdite naživo okamžite. Otestujte, dolaďte a publikujte svoju webovú stránku alebo webovú aplikáciu za pár minút.

Vstavaná AI
Vstavaná AI

S AI Builderom je AI už zabudovaná do vašej aplikácie. Pridajte chatboty, generátory obrázkov a inteligentných asistentov – bez účtov, bez nastavení, bez prekvapenia.

Najnovšie LLM
Najnovšie LLM

Využíva najmodernejšie rozsiahle jazykové modely pre zaistenie rýchlosti a kreativity.

Integrovaný backend
Integrovaný backend

Vytvárajte aplikácie s prihlasovaním používateľov, ukladaním údajov, automatizovanými e-mailami a ďalšími funkciami – nie je potrebné žiadne ďalšie nastavenie ani externé služby.

Režim úpravy textu
Režim úpravy textu

Prispôsobte textové komponenty vizuálne v reálnom čase.

Návrh z obrázka
Návrh z obrázka

Nahrajte obrázok a získajte návrh. Vizuálne referencie môžete premeniť na plnohodnotné webové stránky.

Vstavaná SEO optimalizácia
Vstavaná SEO optimalizácia

S každým projektom, ktorý vytvoríte, Hostinger AI Builder zaisťuje, že je detekovateľný. Od vyhľadávania Google po ChatGPT — ste pokryté.

Úprava kódu
Úprava kódu

Vďaka plnému prístupu ku kódu vášho projektu ho môžete opravovať, dolaďovať a tvorť podľa svojich predstáv.

Klonovač webových stránok
Klonovač webových stránok

Vložte ľubovoľnú URL adresu a umelá inteligencia znovu vytvorí stránku ako plne upraviteľný projekt – náskok k redizajnu, modernizácii alebo migrácii v priebehu niekoľkých minút.

Ste pripravení premeniť svoj jedinečný projektový nápad na skutočnosť?

Začnite tvoriť dnes

Nevyžaduje sa kreditná karta

Váš AI partner, ktorý sa postará o všetko

Hostinger AI Builder pokrýva celý váš kreatívny tok – od tvorby až po správu, publikovanie a škálovanie projektu. Preskúmajte všetky funkcie podľa kategórie.

Publikovanie a aktualizácia

Zverejnite jedným kliknutím. Aktualizácie vykonávajte kedykoľvek – nie je potrebné žiadne nastavenie ani opätovné nasadenie.

Automatická oprava chýb

Ak sa niečo pokazí, AI Builder pomáha automaticky zistiť a opraviť problémy.

Obnovenie verzie

Vráťte sa k akejkoľvek predchádzajúcej verzii jedným kliknutím. Nie sú potrebné žiadne nástroje na správu verzií.

Pripravené na SEO

Vstavané osvedčené postupy SEO pomáhajú vašim webovým stránkam umiestniť sa na popredných priečkach bez potreby pluginov alebo dodatočného nastavovania.

Chat s AI

Popíšte zmeny alebo požiadajte o nové funkcie vlastnými slovami. AI okamžite aktualizuje váš projekt. Neexistuje žiadna krivka učenia.

Odomknite kompletný zážitok z Hostinger Horizons

30-dňová záruka vrátenia peňazí

Zrušiť môžete kedykoľvek

Nepretržitá podpora

75 % zľava
Premium
Spustite svoju prvú webovú stránku – od portfólií a životopisov až po blogy a stránky s odkazmi v životopise
11,99
2,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 143,52 €: 48 (bežná cena 575,52 €). Obnovenie za 9,99 €/mes.
Vytvorte až 3 webových stránok
2 poštových schránok na webovú stránku - zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
5 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Získajte podporu chatbota od Kodee
Špeciálna ponuka • 79 % zľava
Bez obmedzení
Pre rastúce firmy. Neobmedzené webové stránky, nástroje s umelou inteligenciou, elektronický obchod, plná flexibilita.
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
Unlimited websites
Neobmedzený počet poštových schránok na webovú stránku – zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
15 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Prioritná odborná nepretržitá podpora
500 kredity pre agentov s umelou inteligenciou
Predávajte online s integrovaným elektronickým obchodom
E-mailový marketing s aplikáciou Reach
Prečo tento balíček?
Kompletné riešenie pre dlhodobé projekty. Všetko v cene.
69 % zľava
Cloud Startup
Pre firmy, ktoré potrebujú maximálny výkon a škálovateľnosť
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
Unlimited websites
Neobmedzený počet poštových schránok na webovú stránku – zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
15 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Prioritná odborná nepretržitá podpora
1000 kredity pre agentov s umelou inteligenciou
Predávajte online s integrovaným elektronickým obchodom
E-mailový marketing s aplikáciou Reach
75 % zľava
Premium
Spustite svoju prvú webovú stránku – od portfólií a životopisov až po blogy a stránky s odkazmi v životopise
11,99
2,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 143,52 €: 48 (bežná cena 575,52 €). Obnovenie za 9,99 €/mes.
Vytvorte až 3 webových stránok
2 poštových schránok na webovú stránku - zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
5 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Získajte podporu chatbota od Kodee
Špeciálna ponuka • 79 % zľava
Bez obmedzení
Pre rastúce firmy. Neobmedzené webové stránky, nástroje s umelou inteligenciou, elektronický obchod, plná flexibilita.
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
Unlimited websites
Neobmedzený počet poštových schránok na webovú stránku – zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
15 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Prioritná odborná nepretržitá podpora
500 kredity pre agentov s umelou inteligenciou
Predávajte online s integrovaným elektronickým obchodom
E-mailový marketing s aplikáciou Reach
Prečo tento balíček?
Kompletné riešenie pre dlhodobé projekty. Všetko v cene.
69 % zľava
Cloud Startup
Pre firmy, ktoré potrebujú maximálny výkon a škálovateľnosť
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
Unlimited websites
Neobmedzený počet poštových schránok na webovú stránku – zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
15 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Prioritná odborná nepretržitá podpora
1000 kredity pre agentov s umelou inteligenciou
Predávajte online s integrovaným elektronickým obchodom
E-mailový marketing s aplikáciou Reach

Neobmedzené funkcie podliehajú našim Zásadám spravodlivého používania.

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikateľ

Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.

Užitočné zdroje pre začiatok

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Podrobné návody na tvorbu s Hostinger Horizons.

Databáza vedomostí

Odpovede na všetky vaše technické a kreatívne otázky.

Videá

Vizuálne návody a inšpirácie.

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