Vývoj SaaS aplikácií je jednoduchý
Vytvárajte rýchlejšie a jednoduchšie s bezkódovým SaaS builderom AI Builder
Komplexný AI partner
Všetko potrebné na spustenie
Hosting, doména, e-mail a SEO optimalizácia – všetko v cene. Žiadne samostatné účty ani zložité nastavenie.
Vstavaný backend
Vstavané databázy, používateľské účty a úložisko súborov – nie sú potrebné žiadne externé nástroje – takže váš SaaS funguje ako správny produkt okamžite.
Zarábajte od prvého dňa
Komplexný AI partner
Všetko potrebné na spustenie
Hosting, doména, e-mail a SEO optimalizácia – všetko v cene. Žiadne samostatné účty ani zložité nastavenie.
Vstavaný backend
Vstavané databázy, používateľské účty a úložisko súborov – nie sú potrebné žiadne externé nástroje – takže váš SaaS funguje ako správny produkt okamžite.
Zarábajte od prvého dňa
SaaS riešenia, ktoré si môžete vytvoriť – žiadne programovanie, len vaša kreativita
Vzdelávací mikro SaaS
CRM webová aplikácia
Generátor príspevkov sociálnych médií
Webová aplikácia na rezerváciu pre reštaurácie
Mikro SaaS pre fitness
Webová aplikácia pre podcast
Členská webová stránka
Ako vytvoriť SaaS aplikáciu
Definujte svoju myšlienku a základné vlastnosti
Vyberte si platformu a nástroje
Vytvorte, otestujte a spustite
Vyberte si šablónu. Prispôsobte si ju.
Vopred pripravené šablóny
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
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Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons
Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.
Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎
Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.
Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.
Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.
@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.
Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.
Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"
Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.
Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.
Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.
Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.
Často kladené otázky o vývoji SaaS aplikácií
Čo je vývoj SaaS aplikácií?
Vývoj SaaS aplikácií (softvér ako služba) zahŕňa vytváranie cloudových nástrojov alebo služieb, ku ktorým používatelia pristupujú prostredníctvom webového prehliadača, zvyčajne na základe predplatného. Na rozdiel od tradičného softvéru si aplikácie SaaS nevyžadujú sťahovanie ani inštaláciu – všetko beží online.
Chcete preskúmať príležitosti vhodné pre startupy? Pozrite si náš zoznam nápadov na SaaS pre inšpiráciu.
Potrebujem vedieť, ako programovať, aby som mohol vytvoriť SaaS aplikáciu?
Nie. Môžete sa naučiť programovať pomocou HTML, CSS, JavaScriptu a frameworkov ako Node.js alebo Django – alebo môžete preskočiť zložitosti pomocou platforiem bez programovania, akou je Hostinger Horizons, kde opíšete svoj nápad a necháte systém vygenerovať živú, fungujúcu SaaS aplikáciu.
Aby ste sa inšpirovali, preskúmajte niektoré z našich obľúbených príkladov mikro SaaS.
Koľko stojí vytvorenie SaaS aplikácie?
Ceny sa líšia v závislosti od vášho prístupu. Kódovanie samo o sebe stojí čas, ale menej peňazí; najímanie vývojárov môže byť drahé. Používanie bezkódového SaaS budova ako Hostinger AI Builder je rozpočtovo výhodné, s cenovo dostupnými plánmi, ktoré začínajú od 2,99 €/mes. a umožňujú vám vytvárať, testovať a spúšťať produkty SaaS bez značných predbežných investícií.Tvojich bezplatných kreditov stačí na to, aby ste svoj SaaS opísali zadarmo – žiadna kreditná karta nie je potrebná.
Ako môžem speňažiť svoju SaaS aplikáciu?
Môžete profitovať z aplikácií SaaS cez mesačné predplatné, triedené prémiové plány, nákupy v aplikáciách alebo reklamy. Hostinger AI Builder sa integruje s platobnými systémami, ako je Stripe, čo uľahčuje nastavenie fakturácie.
Ako môžem propagovať svoju SaaS aplikáciu?
Efektívny SaaS marketing zahŕňa SEO, kampane v sociálnych médiách, platené reklamy, e-mailový marketing a partnerstvá s influencermi. Identifikácia cieľového publika a umiestnenie hodnoty vašej aplikácie sú kľúčové.
Viac sa dozviete v našej príručke o SaaS marketingu.
Aký je rozdiel medzi SaaS a mikro SaaS?
Mikro SaaS je vysoko špecializovaná SaaS aplikácia, ktorá slúži úzkej oblasti záujmu. Často ju vytvára a prevádzkuje malý tím alebo dokonca samostatný zakladateľ. Tieto webové stránky sa dajú rýchlejšie spustiť a ľahšie spravovať.
Chcete sa dozvedieť viac? Pozrite si nášho sprievodcu mikro SaaS.
Ako môžem spravovať SaaS aplikáciu?
Údržba zahŕňa pravidelnú aktualizáciu aplikácie, opravu chýb, zlepšenie zabezpečenia a pridanie nových funkcií. Hostinger AI Builder to zjednodušuje tým, že zväzuje aktualizácie, hosting a monitorovanie do jednej bezproblémovej platformy.
Ako otestujem SaaS aplikáciu?
Testovanie vám pomôže chytiť chyby a zabezpečiť, aby aplikácia SaaS fungovala na rôznych zariadeniach. Môžete manuálne testovať funkcie alebo použiť automatizované testovacie nástroje. Hostinger AI Builder vám umožní prevziať a testovať v prostredí sandbox pred publikovaním.
Ako zabezpečím SaaS aplikáciu?
SaaS zabezpečenie zahŕňa ochranu používateľských dát, presadzovanie silnej autentifikácie, uplatňovanie SSL a pravidelné monitorovanie zraniteľností. Hostinger AI Builder sa postará o kľúčové bezpečnostné funkcie z krabice, pomáha vám bezpečne spustiť.
Ako na spustenie a hosting SaaS aplikácie?
Tradičné nasadenie a hosting vyžadujú nastavenie serverov, konfiguráciu prostredia a správu domén. S Hostinger AI Builderom je to všetko integrované - vytvárate a spúšťate na jednom mieste, pričom hosting, vlastné domény a SSL sú zahrnuté.