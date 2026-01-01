Vývoj SaaS aplikácií je jednoduchý

Premeňte myšlienku aplikácie Micro SaaS na živý produkt s ľahkosťou pomocou platformy bez kódu Hostinger AI Builder.
Začnite zadarmo

Nevyžaduje sa kreditná karta

Vývoj SaaS aplikácií je jednoduchý

Vytvárajte rýchlejšie a jednoduchšie s bezkódovým SaaS builderom AI Builder

Všetko, čo potrebujete na vytvorenie, spustenie a rozvoj svojho SaaS.

Komplexný AI partner

Stačí opísať váš nápad na SaaS a AI ho vytvorí – od backend logiky po dizajn – plne funkčný produkt pripravený na spustenie v priebehu minút. Žiadne kódovanie, žiadny technický tím, žiadne čakanie.
Komplexný AI partner

Všetko potrebné na spustenie

Hosting, doména, e-mail a SEO optimalizácia – všetko v cene. Žiadne samostatné účty ani zložité nastavenie.

Všetko potrebné na spustenie

Vstavaný backend

Vstavané databázy, používateľské účty a úložisko súborov – nie sú potrebné žiadne externé nástroje – takže váš SaaS funguje ako správny produkt okamžite.

Vstavaný backend

Zarábajte od prvého dňa

Ponúknite viacero úrovní predplatného s bezproblémovými prechodmi na vyšší alebo nižší plán. 0 % transakčné poplatky a natívna integrácia so službou Stripe robia opakujúce sa príjmy bez námahy.
Zarábajte od prvého dňa

Komplexný AI partner

Stačí opísať váš nápad na SaaS a AI ho vytvorí – od backend logiky po dizajn – plne funkčný produkt pripravený na spustenie v priebehu minút. Žiadne kódovanie, žiadny technický tím, žiadne čakanie.
Komplexný AI partner

Všetko potrebné na spustenie

Hosting, doména, e-mail a SEO optimalizácia – všetko v cene. Žiadne samostatné účty ani zložité nastavenie.

Všetko potrebné na spustenie

Vstavaný backend

Vstavané databázy, používateľské účty a úložisko súborov – nie sú potrebné žiadne externé nástroje – takže váš SaaS funguje ako správny produkt okamžite.

Vstavaný backend

Zarábajte od prvého dňa

Ponúknite viacero úrovní predplatného s bezproblémovými prechodmi na vyšší alebo nižší plán. 0 % transakčné poplatky a natívna integrácia so službou Stripe robia opakujúce sa príjmy bez námahy.
Zarábajte od prvého dňa

SaaS riešenia, ktoré si môžete vytvoriť – žiadne programovanie, len vaša kreativita

Preskúmajte skutočné príklady produktov SaaS, ktoré môžete vytvárať s Hostinger AI Builder – to všetko postavené jednoduchým popisom toho, čo potrebujete.
SaaS riešenia, ktoré si môžete vytvoriť – žiadne programovanie, len vaša kreativita

Vzdelávací mikro SaaS

Vytvárajte vzdelávacie nástroje – mini-kurzy, jazykové cvičenia, certifikáty, ktoré pomáhajú lektorom a malým školiacim tímom poskytovať štruktúrované lekcie a sledovať pokrok bez plnohodnotného LMS.Začnite tvoriť
Pomôžte firmám spravovať potenciálnych zákazníkov, sledovať vzťahy s klientmi a uzatvárať viac obchodov – vytvorte plne prispôsobené CRM a ponúknite ho ako predplatné predajným tímom a agentúram.Začnite tvoriť
Pomôžte používateľom vytvárať titulky, nápady na príspevky, hashtagy, pútače a texty pripravené pre platformy z jednoduchých výziev.Začnite tvoriť
Umožnite reštauráciám spravovať rezervácie, sledovať dostupnosť stolov a posielať potvrdzujúce e-maily – vytvorte špecializovaný rezervačný nástroj a ponúknite ho pohostinským podnikom.Začnite tvoriť
Vytvárajte aplikácie na plánovanie tréningov, sledovanie pokroku, plánovanie jedál a výzvy, ktoré udržia používateľov dôsledných, a zároveň dávajú trénerom a tvorcom možnosť baliť a predávať programy.Začnite tvoriť
Vytvorte si vlastnú podcastovú platformu – zdieľajte epizódy, rozšírte si publikum a spoplatnite prémiový alebo exkluzívny obsah prostredníctvom predplatného.Začnite tvoriť
Vytvorte platformu len pre členov, kde členovia platia za prístup k exkluzívnemu obsahu, kurzom alebo komunite – nastavte si vlastné ceny, spravujte predplatné a rozšírte svoje opakujúce sa príjmy.Začnite tvoriť

Ako vytvoriť SaaS aplikáciu

01

Definujte svoju myšlienku a základné vlastnosti

Objasnite problém, ktorý bude vaša SaaS aplikácia riešiť, a načrtnite základné funkcie pre vašich používateľov.
02

Vyberte si platformu a nástroje

Vyberte si medzi manuálnym programovaním vašej SaaS aplikácie alebo použitím služby Hostinger Horizons, ktorá premení vaše výzvy na plne funkčný SaaS produkt bez akéhokoľvek programovania.
03

Vytvorte, otestujte a spustite

Popíšte, čo chcete, a nechajte Horizons vygenerovať váš SaaS produkt. Spustite ho jedným kliknutím, vrátane hostingu, vstavaných integrácií a vlastnej domény.

Vyberte si šablónu. Prispôsobte si ju.

Vyberte si profesionálne navrhnutú šablónu, prispôsobte si ju pomocou umelej inteligencie alebo vizuálnych úprav a rýchlejšie spustite svoju webovú stránku.

Vopred pripravené šablóny

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Chcete sa ponoriť hlbšie?

Preskúmajte komplexné tutoriály, návody a podrobné pokyny, ktoré vás v oblasti AI v okamihu prevedú od začiatočníka k profesionálovi. Získajte všetko, čo potrebujete na vytvorenie svojho prvého AI projektu, a ešte viac.
Čo je to SaaS

Čo je to SaaS

Tutoriál
Ako vytvoriť SaaS produkt

Ako vytvoriť SaaS produkt

Tutoriál
Nápady na Micro SaaS

Nápady na Micro SaaS

Tutoriál
Video

Viac spôsobov, ako zarábať s AI Builder

Predávajte online

Získajte rezervácie

Vytvorte vlastné AI nástroje

Vytvorte si šablónu, zarábajte províziu

Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikateľ

Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.

Ste pripravení premeniť svoj jedinečný projektový nápad na skutočnosť?

Začať zadarmo

Nevyžaduje sa kreditná karta

Často kladené otázky o vývoji SaaS aplikácií

Vývoj SaaS aplikácií (softvér ako služba) zahŕňa vytváranie cloudových nástrojov alebo služieb, ku ktorým používatelia pristupujú prostredníctvom webového prehliadača, zvyčajne na základe predplatného. Na rozdiel od tradičného softvéru si aplikácie SaaS nevyžadujú sťahovanie ani inštaláciu – všetko beží online.

Chcete preskúmať príležitosti vhodné pre startupy? Pozrite si náš zoznam nápadov na SaaS pre inšpiráciu.

Nie. Môžete sa naučiť programovať pomocou HTML, CSS, JavaScriptu a frameworkov ako Node.js alebo Django – alebo môžete preskočiť zložitosti pomocou platforiem bez programovania, akou je Hostinger Horizons, kde opíšete svoj nápad a necháte systém vygenerovať živú, fungujúcu SaaS aplikáciu.

Aby ste sa inšpirovali, preskúmajte niektoré z našich obľúbených príkladov mikro SaaS.

Ceny sa líšia v závislosti od vášho prístupu. Kódovanie samo o sebe stojí čas, ale menej peňazí; najímanie vývojárov môže byť drahé. Používanie bezkódového SaaS budova ako Hostinger AI Builder je rozpočtovo výhodné, s cenovo dostupnými plánmi, ktoré začínajú od 2,99 €/mes. a umožňujú vám vytvárať, testovať a spúšťať produkty SaaS bez značných predbežných investícií.

Tvojich bezplatných kreditov stačí na to, aby ste svoj SaaS opísali zadarmo – žiadna kreditná karta nie je potrebná.

Môžete profitovať z aplikácií SaaS cez mesačné predplatné, triedené prémiové plány, nákupy v aplikáciách alebo reklamy. Hostinger AI Builder sa integruje s platobnými systémami, ako je Stripe, čo uľahčuje nastavenie fakturácie.

Efektívny SaaS marketing zahŕňa SEO, kampane v sociálnych médiách, platené reklamy, e-mailový marketing a partnerstvá s influencermi. Identifikácia cieľového publika a umiestnenie hodnoty vašej aplikácie sú kľúčové.

Viac sa dozviete v našej príručke o SaaS marketingu.

Mikro SaaS je vysoko špecializovaná SaaS aplikácia, ktorá slúži úzkej oblasti záujmu. Často ju vytvára a prevádzkuje malý tím alebo dokonca samostatný zakladateľ. Tieto webové stránky sa dajú rýchlejšie spustiť a ľahšie spravovať.

Chcete sa dozvedieť viac? Pozrite si nášho sprievodcu mikro SaaS.

Údržba zahŕňa pravidelnú aktualizáciu aplikácie, opravu chýb, zlepšenie zabezpečenia a pridanie nových funkcií. Hostinger AI Builder to zjednodušuje tým, že zväzuje aktualizácie, hosting a monitorovanie do jednej bezproblémovej platformy.

Testovanie vám pomôže chytiť chyby a zabezpečiť, aby aplikácia SaaS fungovala na rôznych zariadeniach. Môžete manuálne testovať funkcie alebo použiť automatizované testovacie nástroje. Hostinger AI Builder vám umožní prevziať a testovať v prostredí sandbox pred publikovaním.

SaaS zabezpečenie zahŕňa ochranu používateľských dát, presadzovanie silnej autentifikácie, uplatňovanie SSL a pravidelné monitorovanie zraniteľností. Hostinger AI Builder sa postará o kľúčové bezpečnostné funkcie z krabice, pomáha vám bezpečne spustiť.

Tradičné nasadenie a hosting vyžadujú nastavenie serverov, konfiguráciu prostredia a správu domén. S Hostinger AI Builderom je to všetko integrované - vytvárate a spúšťate na jednom mieste, pričom hosting, vlastné domény a SSL sú zahrnuté.

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