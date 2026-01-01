Váš projekt optimalizovaný pre vyhľadávače a AI

Hostinger AI Builder automaticky generuje všetko, čo potrebujete, aby vaše stránky indexovali vyhľadávače a lepšie pochopili AI nástroje ako ChatGPT, Gemini a Meta AI.
Začať zadarmo
Zobraziť ceny

Automaticky optimalizované pre viditeľnosť

Keď sa vaša stránka bez programovania spustí na vlastnej doméne, automaticky sa vytvoria kľúčové súbory pre SEO a AI viditeľnosť, ako napríklad sitemap.xml, robots.txt a llms.txt. To pomáha vyhľadávačom a AI nástrojom pochopiť váš obsah – nie je potrebné žiadne nastavenie.
Začať zadarmo
Automaticky optimalizované pre viditeľnosť
Vždy zahrnuté

Inteligentné publikovanie pre SEO a objavovanie AI

AI platforma pre vyhľadávanie

Nástroje ako ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity a Meta AI pomáhajú pochopiť vašu stránku. Vďaka automaticky generovanému súboru LLMs.txt AI systémy presne vedia, kde hľadať, čo zvyšuje vaše šance na odporúčanie v odpovediach a súhrnoch.
AI Builder vytvára súbory sitemap.xml a robots.txt pre každý publikovaný projekt – udržuje váš obsah štruktúrovaný, vyhľadateľný a v súlade s najlepšími postupmi SEO.
Hostinger AI Builder sa automaticky stará o základné prvky SEO, ako sú metadata, sitemap.xml, llms.txt a robots.txt, bez toho aby ste potrebovali pluginy alebo ďalšie nástroje. Stačí publikovať vaše stránky, vstupnú stránku alebo digitálny projekt a je pripravený byť indexovaný vyhľadávačmi, ktoré podporujú obsah zobrazovaný JavaScriptom.

Ste nováčikom v oblasti AI SEO? Sledujte a naučte sa to za pár minút

Tieto krátke videá rozoberajú, čo znamená generatívna optimalizácia pre vyhľadávače (GEO) a ako udržať váš obsah viditeľný.

Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikateľ

Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.

Ste pripravení premeniť svoj jedinečný projekt na skutočnosť?

Začnite zadarmo

Nevyžaduje sa kreditná karta.

Zobraziť ceny

Záleží nám na vašom súkromí

Táto webová stránka používa súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie stránky a na získavanie údajov o tom, ako s ňou komunikujete, ako aj na marketingové účely. Prijatím súhlasíte s ukladaním súborov cookie do vášho zariadenia na účely cielenia reklamy, personalizácie a analýzy, ako je opísané v našich Pravidlách používania súborov cookie.