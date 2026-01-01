Šablóny, ktoré môžete skombinovať

Vyberte si šablónu a začnite ju prispôsobovať chatom s AI alebo vizuálnymi úpravami.
Všetky šablóny
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

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Pridajte sa k programu Remixovateľné šablóny a nechajte svoju šablónu zarábať peniaze. Zdieľajte svoju šablónu s ostatnými a získajte províziu za každého nového klienta, ktorého privediete.

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Urobte svoj projekt remixable - zakaždým, keď niekto klikne na tlačidlo, oni budú odporúčané, aby sa zaregistrovať na Hostinger AI Builder a remix vašej šablóny.

Zarobte až 150 $ za odporúčanie

Zdieľajte svoj projekt a získajte 20% províziu, keď ho niekto remixuje a zakúpi svoj prvý plán AI Builder. Odporúčaný klient musí zostať aktívny 45 dní.
Vytvoriť šablónu
Vytvorte si šablónu a zarábajte na odporúčaniach

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Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikateľ

Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.

Ste pripravení premeniť svoj nápad na skutočnosť?

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