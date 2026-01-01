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Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons
Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.
Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎
Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.
Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.
Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.
@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.
Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.
Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"
Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.
Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.
Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.
Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.
Často kladené otázky o Hostinger Horizons
V čom sa líšia balíčky Hostinger Horizons?
Programy Hostinger Horizons sa líšia funkciami aj mesačnými AI kreditmi. Limit AI kreditov určuje, koľko správ môžete poslať AI agentovi prostredníctvom chatu, zatiaľ čo programy vyššej úrovne odomykajú pokročilejšie funkcie a väčšiu flexibilitu s rastúcimi potrebami.
Ako fungujú AI kredity?
AI kredity poháňajú dve veci: vytváranie vášho projektu a spúšťanie AI funkcií v ňom, keď je spustený. Pri vytváraní každá správa, ktorú pošlete AI agentovi Horizons, použije jeden kredit. Keď vaša publikovaná webová stránka alebo aplikácia obsahuje funkcie poháňané AI, kredity sa použijú vždy, keď s ňou vaši používatelia interagujú – a pretože na to používame čiastkové kredity, umožňuje vám to viac experimentovať za zlomok nákladov.
Môžem zistiť, koľko AI kreditov moja aplikácia použila?
Áno. Váš panel používania AI kreditov zobrazuje rozpis kreditov použitých na tvorbu a úpravy, ako aj kreditov spotrebovaných funkciami AI vašej aplikácie – takže vždy presne viete, kam vaše kredity smerujú.
Môžem si kúpiť ďalšie AI kredity bez prechodu na vyšší balíček?
Keď už máte balíček, môžete si kúpiť ďalšie AI kredity bez toho, aby ste museli prejsť na vyšší balíček.
Môžem si zakúpiť Hostinger Horizons bez hostingu?
Hostinger Horizons vyžaduje hosting, aby vaša webová stránka alebo webová aplikácia zostala online dostupná a aktívna.
Ak ešte nemáte aktívny hostingový balíček, hosting bude zahrnutý v cene vášho nákupu Hostinger Horizons bez dodatočných nákladov.
Ak už máte aktívny hostingový balíček, ďalší hostingový balíček nebude zahrnutý v cene vášho nákupu Horizons – môžete naďalej používať svoj existujúci hostingový balíček.
Upozorňujeme, že hosting a Hostinger Horizons sa obnovujú samostatne a každú službu môžete spravovať, upgradovať alebo obnovovať samostatne.
Aké typy webových stránok môžem publikovať pomocou Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons vám umožňuje vytvárať webové stránky a webové aplikácie bez programovania – vaša predstavivosť je jediným limitom. Vytvorte čokoľvek od firemných stránok a online obchodov až po fitness trackery, nástroje na riadenie projektov a ďalšie.
Môžem si pomocou Hostinger Horizons vygenerovať mobilnú aplikáciu?
Hostinger Horizons dokáže vytvárať webové aplikácie a webové stránky, ktoré bezproblémovo fungujú na mobilných zariadeniach. Momentálne však nepodporuje vytváranie natívnych mobilných aplikácií pre App Store alebo Google Play.
Komu patrí program vytvorený pomocou Hostinger Horizons?
Kód svojej webovej stránky alebo webovej aplikácie je plne vo vašom vlastníctve. S akýmkoľvek plateným balíčkom Hostinger Horizons si môžete kód stiahnuť, kedykoľvek budete potrebovať.
Je možné do Hostinger Horizons integrovať API alebo služby tretích strán?
Áno, s Hostinger Horizons môžete integrovať API a služby tretích strán. Funguje bezproblémovo s nástrojmi ako Stripe a Supabase a môžete pripojiť aj ďalšie API pre platby, spracovanie údajov a ďalšie. Ak potrebujete pomoc s pripojením služieb tretích strán, jednoducho sa opýtajte v chate a Hostinger Horizons vám pomôže.