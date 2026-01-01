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Nepretržitá podpora

75 % zľava
Premium
Spustite svoju prvú webovú stránku – od portfólií a životopisov až po blogy a stránky s odkazmi v životopise
11,99
2,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 143,52 €: 48 (bežná cena 575,52 €). Obnovenie za 9,99 €/mes.
Vytvorte až 3 webových stránok
2 poštových schránok na webovú stránku - zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
5 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Získajte podporu chatbota od Kodee
Špeciálna ponuka • 79 % zľava
Bez obmedzení
Pre rastúce firmy. Neobmedzené webové stránky, nástroje s umelou inteligenciou, elektronický obchod, plná flexibilita.
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
Unlimited websites
Neobmedzený počet poštových schránok na webovú stránku – zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
15 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Prioritná odborná nepretržitá podpora
500 kredity pre agentov s umelou inteligenciou
Predávajte online s integrovaným elektronickým obchodom
E-mailový marketing s aplikáciou Reach
Prečo tento balíček?
Kompletné riešenie pre dlhodobé projekty. Všetko v cene.
69 % zľava
Cloud Startup
Pre firmy, ktoré potrebujú maximálny výkon a škálovateľnosť
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
Unlimited websites
Neobmedzený počet poštových schránok na webovú stránku – zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
15 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Prioritná odborná nepretržitá podpora
1000 kredity pre agentov s umelou inteligenciou
Predávajte online s integrovaným elektronickým obchodom
E-mailový marketing s aplikáciou Reach
75 % zľava
Premium
Spustite svoju prvú webovú stránku – od portfólií a životopisov až po blogy a stránky s odkazmi v životopise
11,99
2,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 143,52 €: 48 (bežná cena 575,52 €). Obnovenie za 9,99 €/mes.
Vytvorte až 3 webových stránok
2 poštových schránok na webovú stránku - zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
5 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Získajte podporu chatbota od Kodee
Špeciálna ponuka • 79 % zľava
Bez obmedzení
Pre rastúce firmy. Neobmedzené webové stránky, nástroje s umelou inteligenciou, elektronický obchod, plná flexibilita.
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
Unlimited websites
Neobmedzený počet poštových schránok na webovú stránku – zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
15 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Prioritná odborná nepretržitá podpora
500 kredity pre agentov s umelou inteligenciou
Predávajte online s integrovaným elektronickým obchodom
E-mailový marketing s aplikáciou Reach
Prečo tento balíček?
Kompletné riešenie pre dlhodobé projekty. Všetko v cene.
69 % zľava
Cloud Startup
Pre firmy, ktoré potrebujú maximálny výkon a škálovateľnosť
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
Unlimited websites
Neobmedzený počet poštových schránok na webovú stránku – zadarmo na 1 rok
Vlastná doména - zadarmo na 1 rok
15 AI kredity pre vytváranie webových stránok a aplikácií
Viac ako 400 šablón webových stránok
Rýchly a bezpečný webhosting
Prioritná odborná nepretržitá podpora
1000 kredity pre agentov s umelou inteligenciou
Predávajte online s integrovaným elektronickým obchodom
E-mailový marketing s aplikáciou Reach

Neobmedzené funkcie podliehajú našim Zásadám spravodlivého používania.

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

Čo hovoria používatelia o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kódovanie komprimuje vývoj o 45%, pričom nástroje ako Hostinger AI Builder premieňajú prirodzený jazyk na pracovné prototypy v priebehu niekoľkých hodín namiesto týždňov. Prekážka vstupu do budovania softvéru je dramaticky nižšia.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno som mal možnosť otestovať nový nástroj @Hostinger AI Builder a musím povedať, že som bol ohromený. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder je možno najúčinnejším nástrojom vibe kódu pre budovanie miliónov dolárov aplikácií.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitálny špecialista

Hostinger AI Builder je nový a inovatívny spôsob, ako vytvárať MVP a otestovať nápady predtým, ako začnete.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuveríte, aké jednoduché je vytvoriť to, čo chcete pre vaše webové stránky a zákazníkov s použitím Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tvorca obsahu

Hostinger AI Builder je nástroj, s ktorým môžete vytvoriť nápad, ktorý ste mali – stačí to vysvetliť, a to funguje.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI Builder sa mi páči! Nová aktualizácia AI bola skutočne zábavná na interakciu. Nebola to len pre mňa zmena hry, ale poznám aj veľa iných.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Som zvedavý, ako Hostinger vytiahol AI Builder... Je to bláznivé, ako rýchlo to umožňuje každému nasadiť predný a zadný koniec.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nemôžem vám povedať, ako dlho tento projekt čakal na mojom zozname jedného dňa, kým ste sa stali AI Builder. Neviem nič o kódovaní webových aplikácií. 0 a tam je to. Môj sen projekt pomáhať ľuďom je LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Zakladateľ

Hostinger AI Builder je v porovnaní so všetkým ostatným skutočne zmena hry. Bolo to tak jednoduché nastaviť subdoménu pre môj blog v mojej webovej aplikácii - povedala som, "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Teraz môžete vytvárať webové aplikácie jednoducho zadávaním výzvy na Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Skúsil som Hostinger AI Builder a je to game-changer! Tento bez kódu AI app builder vytvára elegantné webové stránky a aplikácie v priebehu niekoľkých minút - návrhy, kódy a píše pre vás. Stojí za to vyskúšať.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Je to ako mať špičkového webového/softvérového vývojára, ktorý je pripravený vytvoriť čokoľvek, čo si dokážete predstaviť.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Podnikateľ

Môžete vytvoriť nejaké pekné veci s Hostinger AI Builder. Je to na rozdiel od typického tvorcu webových stránok - je to viac.

Často kladené otázky o Hostinger Horizons

Programy Hostinger Horizons sa líšia funkciami aj mesačnými AI kreditmi. Limit AI kreditov určuje, koľko správ môžete poslať AI agentovi prostredníctvom chatu, zatiaľ čo programy vyššej úrovne odomykajú pokročilejšie funkcie a väčšiu flexibilitu s rastúcimi potrebami.

AI kredity poháňajú dve veci: vytváranie vášho projektu a spúšťanie AI funkcií v ňom, keď je spustený. Pri vytváraní každá správa, ktorú pošlete AI agentovi Horizons, použije jeden kredit. Keď vaša publikovaná webová stránka alebo aplikácia obsahuje funkcie poháňané AI, kredity sa použijú vždy, keď s ňou vaši používatelia interagujú – a pretože na to používame čiastkové kredity, umožňuje vám to viac experimentovať za zlomok nákladov.

Áno. Váš panel používania AI kreditov zobrazuje rozpis kreditov použitých na tvorbu a úpravy, ako aj kreditov spotrebovaných funkciami AI vašej aplikácie – takže vždy presne viete, kam vaše kredity smerujú.

Keď už máte balíček, môžete si kúpiť ďalšie AI kredity bez toho, aby ste museli prejsť na vyšší balíček.

Hostinger Horizons vyžaduje hosting, aby vaša webová stránka alebo webová aplikácia zostala online dostupná a aktívna.

Ak ešte nemáte aktívny hostingový balíček, hosting bude zahrnutý v cene vášho nákupu Hostinger Horizons bez dodatočných nákladov.

Ak už máte aktívny hostingový balíček, ďalší hostingový balíček nebude zahrnutý v cene vášho nákupu Horizons – môžete naďalej používať svoj existujúci hostingový balíček.

Upozorňujeme, že hosting a Hostinger Horizons sa obnovujú samostatne a každú službu môžete spravovať, upgradovať alebo obnovovať samostatne.

Hostinger Horizons vám umožňuje vytvárať webové stránky a webové aplikácie bez programovania – vaša predstavivosť je jediným limitom. Vytvorte čokoľvek od firemných stránok a online obchodov až po fitness trackery, nástroje na riadenie projektov a ďalšie.

Hostinger Horizons dokáže vytvárať webové aplikácie a webové stránky, ktoré bezproblémovo fungujú na mobilných zariadeniach. Momentálne však nepodporuje vytváranie natívnych mobilných aplikácií pre App Store alebo Google Play.

Kód svojej webovej stránky alebo webovej aplikácie je plne vo vašom vlastníctve. S akýmkoľvek plateným balíčkom Hostinger Horizons si môžete kód stiahnuť, kedykoľvek budete potrebovať.

Áno, s Hostinger Horizons môžete integrovať API a služby tretích strán. Funguje bezproblémovo s nástrojmi ako Stripe a Supabase a môžete pripojiť aj ďalšie API pre platby, spracovanie údajov a ďalšie. Ak potrebujete pomoc s pripojením služieb tretích strán, jednoducho sa opýtajte v chate a Hostinger Horizons vám pomôže.

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