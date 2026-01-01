Premeňte svoj WhatsApp na CRM s umelou inteligenciou
Ako vytvoriť CRM systém WhatsApp pre vašu firmu
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WhatsApp CRM Často kladené otázky
Čo je WhatsApp CRM?
Whatsapp CRM je nástroj, ktorý vám pomáha spravovať vzťahy so zákazníkmi priamo cez WhatsApp. Namiesto toho, aby ste stratili prehľad o konverzáciách, môžete organizovať kontakty, sledovať potenciálnych zákazníkov prostredníctvom predajného kanála a uzatvárať obchody – všetko na jednom mieste. Na rozdiel od tradičných CRM systémov sa s vašimi zákazníkmi stretáva tam, kde už sú: na WhatsApp.
Čo môžem robiť so svojím CRM systémom WhatsApp?
So systémom WhatsApp CRM môžete organizovať a spravovať svoje kontakty, sledovať potenciálnych zákazníkov prostredníctvom vizuálneho predajného kanála, automatizovať správy a prijímať platby – to všetko je prepojené s vaším WhatsAppom. Môžete si ho tiež prispôsobiť podľa svojich špecifických obchodných potrieb pomocou umelej inteligencie bez akýchkoľvek programátorských znalostí.
Potrebujem nejaké programátorské zručnosti na vytvorenie WhatsApp CRM s umelou inteligenciou?
S programovacou platformou Hostinger AI Builder vibe, môžete vytvoriť svoj vlastný WhatsApp CRM jednoduchým chatom s AI, alebo začať s predloženou šablónou a prispôsobiť ju vo vašom vlastnom jazyku - spraví kód, dizajn a obsah pre vás.
Ako vytvoriť WhatsApp CRM s Hostinger AI Builder?
So službou Hostinger Horizons je vytvorenie aplikácie WhatsApp CRM jednoduché. Tu je postup, ako to urobiť v niekoľkých krokoch:
- Použite náš nástroj na tvorbu aplikácií s umelou inteligenciou alebo jednu z našich vopred pripravených šablón a začnite vytvárať zadarmo.
- Prispôsobte si všetko potrebám svojho podnikania chatovaním s umelou inteligenciou – toto je známe ako vibračné kódovanie: žiadne technické zručnosti, len vaše nápady v jednoduchom jazyku.
- Vyberte si plán, aby ste odomkli viac výziev a publikujte svoj CRM jedným kliknutím.
- Prepojte svoj WhatsApp s CRM pomocou integrácie Twilio.
Môžete tiež postupovať podľa nášho sprievodcu ako vytvoriť CRM pre predaj alebo si prezrieť naše videonávody.
Ako dlho trvá nastavenie CRM systému WhatsApp?
To závisí od toho, koľko chcete prispôsobiť. Môžete začať v priebehu niekoľkých minút s predvedenou šablónou, ale ak chcete prispôsobiť každý detail vašej firme, môže to trvať dlhšie. V každom prípade, Hostinger AI Builder robí tento proces čo najrýchlejší a najintuitívnejší – stačí len porozprávať s AI a zvládne ťažké zdvíhanie.
Môžem si prispôsobiť CRM pre moje špecifické obchodné potreby?
Áno – s Hostinger AI Builderom môžete prispôsobiť všetko. Jednoducho popíšte, čo potrebujete vlastnými slovami, a AI vám prispôsobí dizajn, obsah a funkčnosť. Či už potrebujete konkrétny predajný kanál, vlastné kontaktné polia alebo jedinečné rozloženie, môžete ho neustále zdokonaľovať cez konverzáciu, kým sa perfektne nezhoduje s vašou firmou.
Je Hostinger AI Builder voľný na používanie?
Hostinger AI Builder nie je zadarmo, ale môžete ho vyskúšať predtým, než sa zaviažete k plánu. Pozrite sa na náš podrobný návod na ako začať a čo najviac z toho využiť.