Premeňte svoj WhatsApp na CRM s umelou inteligenciou

Správajte sa k svojim kontaktom ako k firme. Prepojte svoj WhatsApp. Spravujte potenciálnych zákazníkov. Uzatvárajte obchody.
Začnite zadarmo

Nevyžaduje sa kreditná karta.

Premeňte svoj WhatsApp na CRM s umelou inteligenciou

Ako vytvoriť CRM systém WhatsApp pre vašu firmu

01

Popíšte svoj nápad alebo si vyberte šablónu

Popíšte, ako funguje vaša firma, a umelá inteligencia na základe toho vytvorí CRM, alebo sa rovno pustite do jednej z našich dizajnérsky vytvorených šablón. Nie je potrebné žiadne kódovanie.
02

Prepojte svoj WhatsApp s CRM

Len niekoľkými kliknutiami sa váš WhatsApp pripojí k vášmu CRM prostredníctvom integrácie Twilio.
03

Prispôsobte si CRM

Vytvorte si CRM systém jedinečný pre vašu firmu. Jednoducho chatujte s umelou inteligenciou a upravte dizajn, obsah a prispôsobte si stránky.

Pozrite si náš podrobný návod

Sledujte náš video tutoriál alebo návod s podrobnými pokynmi, ako prejsť od nápadu k reálnemu projektu v priebehu niekoľkých minút:
Ako vytvoriť CRM systém WhatsApp s umelou inteligenciou

Ako vytvoriť CRM systém WhatsApp s umelou inteligenciou

Tutoriál
Video

Vyberte si šablónu. Prispôsobte si ju.

Vyberte si profesionálne navrhnutú šablónu, prispôsobte si ju pomocou umelej inteligencie alebo vizuálnych úprav a rýchlejšie spustite svoju webovú stránku.

Vopred pripravené šablóny

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Všetko, čo potrebujete na vybudovanie CRM – na jednom mieste

Vytvorte si a vlastnite CRM prispôsobený vašim potrebám

Vytvorte si a vlastnite CRM prispôsobený vašim potrebám

Popíšte, ako vaše podnikanie funguje a AI Builder vybuduje CRM, ktorý sa prispôsobí vášmu presnému pracovnému postupu – vášmu pipeline, etikete, rytmu sledovania.
Na rozdiel od WhatsApp alebo obchodov so sociálnymi médiami vám stránka s podporou AI Builder poskytuje plnú kontrolu nad údajmi zákazníkov a chráni vás pred zmenami politiky platformy alebo zákazmi účtov.
Automatizujte pracovné postupy, odpovede a udržujte svoju firmu v chode, aj keď spíte.
Nie je potrebné vytvárať CRM od začiatku. Šablóny vám poskytnú náskok vďaka zložitým nastaveniam, štruktúre aplikácií a vopred pripraveným pracovným postupom.
Profesionálny hosting, vlastná doména a firemný e-mail na jednom mieste – všetko potrebné na vybudovanie dôvery s vaším publikom.

Ste pripravení premeniť svoj jedinečný projektový nápad na skutočnosť?

Začnite zadarmo

Nevyžaduje sa kreditná karta.

WhatsApp CRM Často kladené otázky

Tu sú odpovede na niektoré z najčastejších otázok, ktoré dostávame o tvorbe CRM systému pre WhatsApp.

Whatsapp CRM je nástroj, ktorý vám pomáha spravovať vzťahy so zákazníkmi priamo cez WhatsApp. Namiesto toho, aby ste stratili prehľad o konverzáciách, môžete organizovať kontakty, sledovať potenciálnych zákazníkov prostredníctvom predajného kanála a uzatvárať obchody – všetko na jednom mieste. Na rozdiel od tradičných CRM systémov sa s vašimi zákazníkmi stretáva tam, kde už sú: na WhatsApp.

So systémom WhatsApp CRM môžete organizovať a spravovať svoje kontakty, sledovať potenciálnych zákazníkov prostredníctvom vizuálneho predajného kanála, automatizovať správy a prijímať platby – to všetko je prepojené s vaším WhatsAppom. Môžete si ho tiež prispôsobiť podľa svojich špecifických obchodných potrieb pomocou umelej inteligencie bez akýchkoľvek programátorských znalostí.

S programovacou platformou Hostinger AI Builder vibe, môžete vytvoriť svoj vlastný WhatsApp CRM jednoduchým chatom s AI, alebo začať s predloženou šablónou a prispôsobiť ju vo vašom vlastnom jazyku - spraví kód, dizajn a obsah pre vás.

So službou Hostinger Horizons je vytvorenie aplikácie WhatsApp CRM jednoduché. Tu je postup, ako to urobiť v niekoľkých krokoch:

  • Použite náš nástroj na tvorbu aplikácií s umelou inteligenciou alebo jednu z našich vopred pripravených šablón a začnite vytvárať zadarmo.
  • Prispôsobte si všetko potrebám svojho podnikania chatovaním s umelou inteligenciou – toto je známe ako vibračné kódovanie: žiadne technické zručnosti, len vaše nápady v jednoduchom jazyku.
  • Vyberte si plán, aby ste odomkli viac výziev a publikujte svoj CRM jedným kliknutím.
  • Prepojte svoj WhatsApp s CRM pomocou integrácie Twilio.

Môžete tiež postupovať podľa nášho sprievodcu ako vytvoriť CRM pre predaj alebo si prezrieť naše videonávody.

To závisí od toho, koľko chcete prispôsobiť. Môžete začať v priebehu niekoľkých minút s predvedenou šablónou, ale ak chcete prispôsobiť každý detail vašej firme, môže to trvať dlhšie. V každom prípade, Hostinger AI Builder robí tento proces čo najrýchlejší a najintuitívnejší – stačí len porozprávať s AI a zvládne ťažké zdvíhanie.

Áno – s Hostinger AI Builderom môžete prispôsobiť všetko. Jednoducho popíšte, čo potrebujete vlastnými slovami, a AI vám prispôsobí dizajn, obsah a funkčnosť. Či už potrebujete konkrétny predajný kanál, vlastné kontaktné polia alebo jedinečné rozloženie, môžete ho neustále zdokonaľovať cez konverzáciu, kým sa perfektne nezhoduje s vašou firmou.

Hostinger AI Builder nie je zadarmo, ale môžete ho vyskúšať predtým, než sa zaviažete k plánu. Pozrite sa na náš podrobný návod na ako začať a čo najviac z toho využiť.

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