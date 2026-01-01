Nasaďte Alexandrie inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostovaná znalostná báza s rozšíreným Markdownom, fulltextovým vyhľadávaním a granulárnymi povoleniami na úrovni dokumentov.
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S čím sa dá postaviť Alexandrie
Alexandrie je samo-hostená platforma pre vedomostnú bázu a dokumentáciu, postavená na Go a Nuxt 4. Poskytuje bohatý editor Markdown s matematickými výrazmi KaTeX, farebnými kontajnermi s upozorneniami a príkazové centrum pre fulltextové vyhľadávanie vo všetkých vašich dokumentoch. Päťúrovňový systém povolení pre každý dokument vám umožňuje uchovávať niektoré poznámky súkromné, zdieľať iné s vaším tímom a publikovať vybrané stránky verejne – všetko z jednej inštalácie.
Samo-hostenie Alexandrie uchováva vaše dokumenty, poznámky a nahrané súbory na infraštruktúre, ktorú ovládate. Vstavané objektové úložisko kompatibilné s S3 spracováva nahrávanie súborov bez externej služby a zálohovanie a obnova jedným kliknutím vám umožňuje chrániť celú vedomostnú bázu bez manuálnych exportov databázy.
Kľúčové vlastnosti Alexandrie
Rozšírený Markdown editor
Píšte s matematickými výrazmi KaTeX, farebnými kontajnermi s výzvami a bohatými vloženými prvkami pomocou editora CodeMirror 6 navrhnutého pre štruktúrovanú dokumentáciu.
Päťúrovňové oprávnenia
Priraďte podrobné úrovne prístupu pre každý dokument – od úplne súkromných po verejne čitateľné – aby rovnaká inštalácia slúžila na osobné poznámky, tímové wiki a verejné dokumenty súčasne.
Fulltextové vyhľadávanie príkazov
Klávesnicou ovládané príkazové centrum okamžite prehľadáva všetky vaše dokumenty, čím robí rozsiahle vedomostné bázy prehľadnými bez manuálneho prehliadania priečinkov.
Vstavané úložisko súborov
Integrované úložisko objektov kompatibilné so S3 spracováva nahrávanie súborov a mediálne prílohy bez potreby externej úložiskovej služby alebo účtu CDN.
SSO a OIDC prihlásenie
Autentifikujte sa pomocou Google, GitHub, Microsoft alebo Discord prostredníctvom OIDC, čím odpadá potreba spravovať samostatné používateľské účty pre každého člena tímu.
Prečo spustiť Alexandrie na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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