Nasadenie 1Backend jedným kliknutím.
Samo-hostená platforma na vytváranie AI aplikácií so škálovateľnými mikroslužbami a mikrofrontendmi.
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S čím sa dá postaviť 1Backend
1Backend je open-source platforma na dodávanie AI aplikácií ako skladateľných mikroslužieb a mikrofrontendov, všetko z jedinej samoobslužnej riadiacej roviny. Zahŕňa správu používateľov, povolenia, tajomstvá, konfiguráciu, smerovanie, úložisko súborov a službu AI modelov, aby sa tímy mohli sústrediť na aplikačnú logiku namiesto spájania infraštruktúry.
Samoobslužné hostovanie 1Backendu na vašom vlastnom VPS udržiava výzvy, váhy modelov, tajomstvá a zákaznícke dáta v infraštruktúre, ktorú ovládate. Vstavané služby spúšťajú lokálne LLM a kontajnery stabilnej difúzie na požiadanie, čo vám poskytuje produkčne pripravený backend pre AI produkty bez závislosti na dodávateľovi za token.
Kľúčové vlastnosti 1Backend
Behové prostredie mikroslužieb AI
Spúšťajte a orchestrujte AI kontajnery – vrátane lokálnych LLM a obrazových modelov – priamo z backendu bez potreby externého orchestrátora.
Vstavaná identita
Používateľské účty, roly, oprávnenia, organizácie a kľúče API sú predvolene k dispozícii, takže každá nová služba automaticky zdedí autentifikáciu.
Tajomstvá a konfigurácia
Šifrované úložisko tajomstiev a konfiguračné služby pre jednotlivé aplikácie uchovávajú kľúče API a nastavenia mimo kódu a správy verzií.
Hostovanie mikrofrontendov
Obsluhovať viacero frontendov prostredníctvom jednej smerovacej vrstvy, čo umožňuje nezávislým tímom dodávať moduly používateľského rozhrania bez prebudovania celej aplikácie.
Manifesty Bootstrap
Definujte trasy, povolenia, konfigurácie a tajomstvá v YAML manifestoch pre reprodukovateľné nasadenia infraštruktúry ako kódu naprieč prostrediami.
Prečo spustiť 1Backend na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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