Nasadenie Adminer jedným kliknutím.
Ľahký a plnohodnotný nástroj na správu databáz podporujúci MySQL, PostgreSQL, SQLite a 8 ďalších systémov.
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S čím sa dá postaviť Adminer
Adminer je jednosúborový nástroj na správu databáz PHP, ktorý poskytuje komplexné možnosti správy pre viac ako 11 databázových systémov—MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB a ďalšie—prostredníctvom jedného zjednoteného webového rozhrania. Pôvodne vytvorený ako štíhlejšia alternatíva k phpMyAdmin, nevyžaduje žiadnu zložitú inštaláciu a je pripravený na okamžité použitie po nasadení.
Napriek svojim minimálnym nárokom Adminer pokrýva celý rozsah databázových operácií: prehliadanie a úpravu záznamov, spúšťanie SQL dotazov so zvýrazňovaním syntaxe, správu používateľov a oprávnení, import a export dát a prezeranie vzťahov schém. Jeho čistý dizajn ho robí rovnako užitočným pre rýchle ladenie počas vývoja a rutinnú správu v produkčných prostrediach.
Kľúčové vlastnosti Adminer
11+ databázových systémov
Spravujte MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB a ďalšie z jedného rozhrania, čím sa eliminuje potreba udržiavať samostatné nástroje pre každý typ databázy.
Okamžité nasadenie
Balený ako jeden PHP súbor bez závislostí okrem webového servera, Adminer je prístupný ihneď po spustení bez akejkoľvek konfigurácie.
Editor dotazov SQL
Spúšťajte vlastné SQL dotazy so zvýrazňovaním syntaxe a štruktúrovanými výsledkami, čo zjednodušuje kontrolu dát, ladenie dotazov alebo vykonávanie jednorazových migrácií.
Import a export
Importujte a exportujte dáta vo formátoch SQL a CSV pre zálohy, migrácie a zdieľanie dát s externými nástrojmi alebo členmi tímu.
Správa používateľov a oprávnení
Vytvárajte, upravujte a odstraňujte databázových používateľov a ich oprávnenia priamo z webového rozhrania, čím odpadá potreba prístupu cez príkazový riadok počas bežných zmien riadenia prístupu.
Prečo spustiť Adminer na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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