Nasadiť ThinkDashboard jedným kliknutím.
Ľahký, vlastne hostovaný panel záložiek s klávesovými skratkami a minimalistickým textovým rozhraním.
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S čím sa dá postaviť ThinkDashboard
ThinkDashboard je minimalistický, samoobslužný panel záložiek vytvorený v Go a čistom JavaScripte pre ľudí, ktorí chcú rýchlu úvodnú stránku prehliadača bez zbytočného balastu typických homelab dashboardov. Záložky sú zoskupené do kategórií, organizované na viacerých stránkach a zobrazené prostredníctvom čistého rozhrania zameraného na text, ktoré sa okamžite načíta na počítači aj mobilnom zariadení.
Každej záložke je možné priradiť klávesovú skratku, takže otvorenie často navštevovanej destinácie je rovnako rýchle ako stlačenie klávesu – žiadna myš, žiadne rozbaľovacie menu vyhľadávania, žiadne rozšírenia tretích strán. Všetky dáta sú uložené v súboroch JSON na trvalom zväzku, čo robí zálohovanie triviálnym a udržiava vašu zbierku záložiek výhradne na vašom vlastnom VPS namiesto hostovanej služby záložiek.
Kľúčové vlastnosti ThinkDashboard
Klávesové skratky
Priraďte kláves akejkoľvek záložke a otvorte ju okamžite z ovládacieho panela bez dotyku myši.
Minimalistické textové UI
Čisté textové rozhranie sústreďuje pozornosť na vaše odkazy namiesto widgetov, panelov s počasím alebo dlaždíc služieb.
Kategorizované záložky
Usporiadajte odkazy do vlastných kategórií rozložených na viacerých stránkach ovládacieho panela pre jasné oddelenie kontextov.
Prispôsobenie témy
Prepínajte medzi tmavými a svetlými témami alebo si vytvorte neobmedzené vlastné farebné varianty priamo zo stránky konfigurácie.
Úložisko súborov JSON
Všetky záložky, stránky a nastavenia sú uložené ako obyčajné súbory JSON na trvalom zväzku pre jednoduché zálohovanie a správu verzií.
Responzívny dizajn
Rozloženie sa prispôsobuje telefónom a tabletom, takže vaša úvodná stránka je rovnako rýchlo použiteľná aj mimo počítača.
Prečo spustiť ThinkDashboard na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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