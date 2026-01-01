Nasaďte Alerta jednoklikovou inštaláciou.
Open-source platforma na správu upozornení, ktorá konsoliduje monitorovacie upozornenia z akéhokoľvek zdroja do jedného dashboardu v reálnom čase.
Vyberte si VPS plán pre Alerta
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Alerta
Alerta je open-source platforma na správu a konsolidáciu upozornení, ktorá spája upozornenia z Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch a desiatok ďalších monitorovacích nástrojov do jednej webovej konzoly v reálnom čase. Deduplikáciou a koreláciou prichádzajúcich upozornení Alerta eliminuje búrky upozornení a poskytuje tímom v pohotovosti jasný prehľad o tom, čo sa skutočne spúšťa a čo je najdôležitejšie.
Vlastné hostovanie Alerty na VPS poskytuje vášmu operačnému tímu plnú kontrolu nad infraštruktúrou upozornení, politikami uchovávania údajov a autentifikáciou – bez odosielania monitorovacích údajov službe tretej strany. Vstavaná multi-tenancy znamená, že jedna inštancia Alerty môže súčasne obsluhovať viacero tímov alebo klientskych prostredí.
Kľúčové vlastnosti Alerta
Viaczdrojový príjem
Prijímajte upozornenia z Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch a ďalších prostredníctvom jedného REST API bez prekonfigurovania vašej monitorovacej infraštruktúry.
Deduplikácia upozornení
Automaticky deduplikujte a korelujte opakované výstrahy, aby pohotovostní inžinieri videli jednu riešiteľnú položku namiesto stoviek identických upozornení.
Okná údržby
Definujte obdobia odstávok podľa služby, prostredia alebo značky na potlačenie očakávaných upozornení počas plánovanej údržby bez vypnutia monitorov.
Viacnájomnosť
Obsluhujte viacero tímov alebo klientskych prostredí z jednej inštancie Alerta pomocou zákazníckych zobrazení a kľúčov API s obmedzeným rozsahom.
Flexibilné overenie
Overte sa pomocou Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 alebo Azure AD – nevyžaduje sa žiadny poskytovateľ identity tretej strany.
Prečo spustiť Alerta na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.