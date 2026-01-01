Nasaďte Apache HertzBeat jednoklikovou inštaláciou.
Open-source bezagentová platforma pozorovateľnosti v reálnom čase na monitorovanie serverov, databáz a cloudových služieb.
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S čím sa dá postaviť Apache HertzBeat
Apache HertzBeat je komunitne riadená, bezagentová platforma na monitorovanie, ktorá monitoruje servery, databázy, middleware, cloudové služby a vlastné HTTP a JMX koncové body prostredníctvom konfigurovateľných šablón protokolov. Namiesto inštalácie zberačov na každý cieľ, dotazuje koncové body cez SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP a desiatky ďalších protokolov, potom vykresľuje dashboardy, upozornenia a stavové stránky z jedného zjednoteného rozhrania.
Vlastné hostovanie HertzBeat na vašom VPS udržiava monitorovacie dáta, pravidlá upozornení a cieľové poverenia v infraštruktúre, ktorú kontrolujete, bez cenotvorby za metriku alebo závislosti na dodávateľovi. Zabalený zásobník PostgreSQL a VictoriaMetrics ukladá konfiguráciu a časové rady metrík lokálne, čím je nasadenie plne samostatné od prvého dňa.
Kľúčové vlastnosti Apache HertzBeat
Bezagentové monitorovanie
Monitorujte servery, databázy a API cez SSH, SNMP, JDBC, JMX a HTTP bez inštalácie zberačov na každom cieľovom stroji.
Prahové upozorňovanie
Definujte pravidlá upozornení s prahovými hodnotami založenými na výrazoch a doručujte oznámenia na e-mail, Slack, Discord, Telegram, webhooky a poskytovateľom SMS.
Verejné stavové stránky
Publikujte stavové stránky pre zákazníkov, ktoré hlásia dostupnosť a incidenty pre vybrané monitorované služby bez odhalenia interných dashboardov.
Vlastné protokoly
Pridajte nové typy monitorovania napísaním šablón aplikácií YAML, aby bolo možné sledovať špecializované systémy bez čakania na integrácie od dodávateľov.
Balené úložisko časových radov
Dodáva sa s VictoriaMetrics na efektívne dlhodobé ukladanie metrík a PostgreSQL na konfiguráciu, čím sa eliminuje potreba pripájať externé databázy.
Prečo spustiť Apache HertzBeat na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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