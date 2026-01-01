Nasaďte Uptime Kuma jednoklikovou inštaláciou.
Krásne vlastne hostované monitorovanie dostupnosti pre webové stránky, API a služby so stavovými stránkami a viackanálovými upozorneniami.
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S čím sa dá postaviť Uptime Kuma
Uptime Kuma je samoobslužný monitorovací nástroj s prepracovaným dashboardom v reálnom čase na sledovanie dostupnosti webových stránok, API, TCP portov, DNS záznamov, Docker kontajnerov a ďalších. Kontroluje ciele v konfigurovateľných intervaloch a odosiela upozornenia v momente, keď niečo prestane fungovať.
Vlastné hostovanie na VPS vám poskytuje trvalý monitor, ktorý beží nepretržite nezávisle od vášho lokálneho počítača. Môžete vytvárať verejné stavové stránky pre vaše služby, konfigurovať notifikačné kanály vrátane Telegramu, Discordu, Slacku, e-mailu a webhookov, a sledovať historické percentá dostupnosti v priebehu času.
Kľúčové vlastnosti Uptime Kuma
Viacdruhové monitorovanie
Monitorujte koncové body HTTP/HTTPS, porty TCP/UDP, vyhľadávania DNS, kontajnery Docker a databázy z jedného ovládacieho panela.
Verejné stavové stránky
Vytvorte značkové verejné stránky stavu na komunikáciu stavu služieb vašim zákazníkom bez odhalenia interných detailov monitorovania.
Bohaté oznámenia
Posielajte upozornenia na výpadky cez Telegram, Discord, Slack, e-mail, PagerDuty, webhooks a 90+ ďalších notifikačných kanálov.
História dostupnosti
Sledujte historickú dostupnosť pomocou grafov percentuálnej dostupnosti a grafov času odozvy na identifikáciu trendov spoľahlivosti.
Monitorovanie certifikátov
Monitorujte dátumy vypršania platnosti SSL certifikátov a dostávajte upozornenia pred ich vypršaním, aby ste predišli neočakávaným zlyhaniam HTTPS.
Prečo spustiť Uptime Kuma na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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