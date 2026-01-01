Zľava až do výšky 69 % na Apache Druid

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Analytická databáza v reálnom čase navrhnutá pre rýchle dotazy na detailnú analýzu streamovaných a historických údajov o udalostiach vo veľkom rozsahu.

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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Apache Druid

Apache Druid je vysokovýkonná analytická databáza v reálnom čase, špeciálne navrhnutá pre OLAP dotazy s odozvou pod sekundu na dátach riadených udalosťami. Pôvodne vyvinutá v Metamarkets a teraz špičkový projekt Apache, Druid poháňa analytiku pre používateľov, sieťovú telemetriu, monitorovanie výkonu aplikácií a clickstream dashboardy v spoločnostiach ako Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft a Walmart.

Vlastné hostovanie Druidu na vašom VPS vám poskytuje stĺpcovo orientovaný dotazovací nástroj optimalizovaný pre streamované prijímanie dát z Kafka a Kinesis, filtrovanie časových radov a agregácie s vysokou súbežnosťou — bez poplatkov za cloud za jednotlivé dotazy alebo závislosti od dodávateľa. Vstavaná webová konzola spravuje SQL prieskum, špecifikácie prijímania dát, správu dátových zdrojov a stav klastra z jednej karty prehliadača.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Apache Druid

Vstavaná webová konzola

Prehliadačové UI pre SQL dotazy, špecifikácie ingestovania, správu zdrojov dát a monitorovanie stavu klastra bez samostatného klienta.

Príjem v reálnom čase

Streamujte udalosti z Kafka, Kinesis alebo HTTP do dotazovateľných dátových zdrojov v priebehu sekúnd, so zárukami doručenia presne raz.

Stĺpcové úložisko časových radov

Stĺpcovo orientované úložisko s bitmapovými indexmi a časovým rozdelením poskytuje podsekundové filtre a agregácie na miliardách riadkov.

Lambda architektúra

Jednotná dotazovacia vrstva nad streamovanými a dávkovými dátovými zdrojmi umožňuje dashboardom transparentne spájať udalosti v reálnom čase s historickým kontextom.

SQL a natívne dotazy

Štandardný ANSI SQL a natívne API pre dotazy na báze JSON poskytujú analytikom a aplikáciám flexibilný prístup k rovnakým dátovým zdrojom.

Prečo spustiť Apache Druid na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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