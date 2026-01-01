Nasadiť Apache Druid inštaláciou jedným kliknutím.
Analytická databáza v reálnom čase navrhnutá pre rýchle dotazy na detailnú analýzu streamovaných a historických údajov o udalostiach vo veľkom rozsahu.
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S čím sa dá postaviť Apache Druid
Apache Druid je vysokovýkonná analytická databáza v reálnom čase, špeciálne navrhnutá pre OLAP dotazy s odozvou pod sekundu na dátach riadených udalosťami. Pôvodne vyvinutá v Metamarkets a teraz špičkový projekt Apache, Druid poháňa analytiku pre používateľov, sieťovú telemetriu, monitorovanie výkonu aplikácií a clickstream dashboardy v spoločnostiach ako Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft a Walmart.
Vlastné hostovanie Druidu na vašom VPS vám poskytuje stĺpcovo orientovaný dotazovací nástroj optimalizovaný pre streamované prijímanie dát z Kafka a Kinesis, filtrovanie časových radov a agregácie s vysokou súbežnosťou — bez poplatkov za cloud za jednotlivé dotazy alebo závislosti od dodávateľa. Vstavaná webová konzola spravuje SQL prieskum, špecifikácie prijímania dát, správu dátových zdrojov a stav klastra z jednej karty prehliadača.
Kľúčové vlastnosti Apache Druid
Vstavaná webová konzola
Prehliadačové UI pre SQL dotazy, špecifikácie ingestovania, správu zdrojov dát a monitorovanie stavu klastra bez samostatného klienta.
Príjem v reálnom čase
Streamujte udalosti z Kafka, Kinesis alebo HTTP do dotazovateľných dátových zdrojov v priebehu sekúnd, so zárukami doručenia presne raz.
Stĺpcové úložisko časových radov
Stĺpcovo orientované úložisko s bitmapovými indexmi a časovým rozdelením poskytuje podsekundové filtre a agregácie na miliardách riadkov.
Lambda architektúra
Jednotná dotazovacia vrstva nad streamovanými a dávkovými dátovými zdrojmi umožňuje dashboardom transparentne spájať udalosti v reálnom čase s historickým kontextom.
SQL a natívne dotazy
Štandardný ANSI SQL a natívne API pre dotazy na báze JSON poskytujú analytikom a aplikáciám flexibilný prístup k rovnakým dátovým zdrojom.
Prečo spustiť Apache Druid na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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