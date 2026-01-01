Inštalácia TubeSync jedným kliknutím.
Automaticky synchronizujte a sťahujte kanály a zoznamy videí YouTube do vášho VPS ako PVR pre online video.
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S čím sa dá postaviť TubeSync
TubeSync je samoobslužný nástroj typu PVR pre YouTube, ktorý monitoruje kanály a zoznamy videí a automaticky sťahuje nové videá, keď sú zverejnené. Funguje ako DVR pre online obsah, udržiavajúc vašu mediálnu knižnicu aktuálnu bez manuálneho zásahu.
Samoobslužný hosting TubeSync na VPS znamená, že sťahovanie prebieha nepretržite na pozadí, zatiaľ čo sú vaše zariadenia vypnuté. Integruje sa s mediálnymi servermi Plex a Jellyfin, automaticky spracováva metadáta a miniatúry a podporuje filtrovanie kľúčových slov a obmedzenia kvality na úsporu úložného priestoru.
Kľúčové vlastnosti TubeSync
Automatická synchronizácia kanálov
Monitorujte kanály YouTube a playlisty a automaticky sťahujte nové videá hneď ako budú zverejnené.
Integrácia Plex a Jellyfin
Stiahnuté videá sú usporiadané so správnymi metadátami a miniatúrami pre bezproblémový import do knižníc Plex alebo Jellyfin.
Kontrola kvality
Nastavte maximálne limity rozlíšenia a preferencie formátu, aby ste vyvážili kvalitu videa s dostupným úložným priestorom.
Filtrovanie kľúčových slov
Filtrujte, ktoré videá stiahnuť na základe kľúčových slov v názve, s vylúčením obsahu, ktorý nezodpovedá vašim záujmom.
Prečo spustiť TubeSync na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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