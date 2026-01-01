Nainštalujte AllTube jedným kliknutím.
Webové rozhranie na sťahovanie videí z YouTube a z viac ako 1000 ďalších platforiem bez nástrojov príkazového riadka.
Vyberte si VPS plán pre AllTube
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť AllTube
AllTube Download je webová aplikácia s vlastným hostingom, ktorá integruje youtube-dl do intuitívneho prehliadačového rozhrania, umožňujúc komukoľvek sťahovať alebo streamovať videá z viac ako tisíc hostingových platforiem bez lokálnej inštalácie softvéru. Na rozdiel od rozšírení prehliadača, ktoré prestanú fungovať pri aktualizáciách platformy, AllTube beží centrálne na vašom serveri, takže každé zariadenie vo vašej sieti ho môže používať prostredníctvom ľubovoľného prehliadača.
Vlastný hosting AllTube zachováva súkromie vašej aktivity sťahovania, vyhýba sa praktikám zaznamenávania údajov služieb sťahovania tretích strán a poskytuje vám plnú kontrolu nad podporovanými formátmi, úrovňami kvality a konfiguráciou stránky. Môžete tiež naplánovať dávkové sťahovanie a programovo pristupovať k metaúdajom videa prostredníctvom vstavaného JSON API.
Kľúčové vlastnosti AllTube
Podpora 1000+ platforiem
Stiahnite si videá z YouTube, Vimeo a stoviek ďalších hostingových stránok pomocou rovnakého jednotného rozhrania, bez potreby nastavenia pre každú platformu zvlášť.
Konverzia formátu
Konvertujte stiahnuté videá do vami preferovaného formátu a úrovne kvality bez potreby inštalácie ďalších nástrojov na vaše zariadenie.
Streamovanie v prehliadači
Prezrite si videá priamo vo webovom rozhraní pred stiahnutím, aby ste si mohli potvrdiť kvalitu a obsah predtým, ako zaberiete úložný priestor.
Bezstratové remuxovanie
Zmeňte formáty kontajnerov bez prekodovania, pri zachovaní pôvodnej kvality videa a zvuku a zároveň zabezpečte kompatibilitu súborov s vašimi prehrávačmi.
Prístup k JSON API
Načítajte podrobné metadáta videa a automatizujte sťahovanie programaticky, čo umožňuje plánované archivačné pracovné postupy bez manuálneho zásahu.
Prečo spustiť AllTube na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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