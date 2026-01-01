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Webové rozhranie na sťahovanie videí z YouTube a z viac ako 1000 ďalších platforiem bez nástrojov príkazového riadka.

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10,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
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RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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21,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
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KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť AllTube

AllTube Download je webová aplikácia s vlastným hostingom, ktorá integruje youtube-dl do intuitívneho prehliadačového rozhrania, umožňujúc komukoľvek sťahovať alebo streamovať videá z viac ako tisíc hostingových platforiem bez lokálnej inštalácie softvéru. Na rozdiel od rozšírení prehliadača, ktoré prestanú fungovať pri aktualizáciách platformy, AllTube beží centrálne na vašom serveri, takže každé zariadenie vo vašej sieti ho môže používať prostredníctvom ľubovoľného prehliadača.

Vlastný hosting AllTube zachováva súkromie vašej aktivity sťahovania, vyhýba sa praktikám zaznamenávania údajov služieb sťahovania tretích strán a poskytuje vám plnú kontrolu nad podporovanými formátmi, úrovňami kvality a konfiguráciou stránky. Môžete tiež naplánovať dávkové sťahovanie a programovo pristupovať k metaúdajom videa prostredníctvom vstavaného JSON API.

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Kľúčové vlastnosti AllTube

Podpora 1000+ platforiem

Stiahnite si videá z YouTube, Vimeo a stoviek ďalších hostingových stránok pomocou rovnakého jednotného rozhrania, bez potreby nastavenia pre každú platformu zvlášť.

Konverzia formátu

Konvertujte stiahnuté videá do vami preferovaného formátu a úrovne kvality bez potreby inštalácie ďalších nástrojov na vaše zariadenie.

Streamovanie v prehliadači

Prezrite si videá priamo vo webovom rozhraní pred stiahnutím, aby ste si mohli potvrdiť kvalitu a obsah predtým, ako zaberiete úložný priestor.

Bezstratové remuxovanie

Zmeňte formáty kontajnerov bez prekodovania, pri zachovaní pôvodnej kvality videa a zvuku a zároveň zabezpečte kompatibilitu súborov s vašimi prehrávačmi.

Prístup k JSON API

Načítajte podrobné metadáta videa a automatizujte sťahovanie programaticky, čo umožňuje plánované archivačné pracovné postupy bez manuálneho zásahu.

Prečo spustiť AllTube na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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