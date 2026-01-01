Nasaďte Airsonic Advanced pomocou inštalácie na jedno kliknutie.
Samohostovaný server na streamovanie médií pre vašu osobnú hudobnú zbierku, prístupný z akéhokoľvek zariadenia.
Vyberte si VPS plán pre Airsonic Advanced
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Airsonic Advanced
Airsonic Advanced je aktívne udržiavaný, komunitou riadený fork Airsonic — samotný bezplatný fork Subsonic — zameraný na stabilné streamovanie rozsiahlych osobných hudobných knižníc. Transkóduje za chodu, aby sa prispôsobil akémukoľvek zariadeniu alebo šírke pásma, indexuje knižnice založené na ID3 a priečinkoch a dodáva sa s čistým webovým prehrávačom plus REST API kompatibilným so Subsonic, podporovaným desiatkami mobilných a desktopových klientov.
Samohosting Airsonic Advanced na vašom VPS udržiava vašu hudobnú zbierku, históriu počúvania a zoznamy skladieb na hardvéri, ktorý ovládate — bez obmedzení na zariadenie, bez poplatkov za predplatné a bez sledovania streamovacími službami.
Kľúčové vlastnosti Airsonic Advanced
Transkódovanie za behu
Streamuje pre akéhokoľvek klienta pri správnej prenosovej rýchlosti, takže jedna knižnica obsluhuje stolné počítače, telefóny a pomalé mobilné pripojenia bez opätovného kódovania súborov.
Subsonic-kompatibilné API
Spolupracuje s celým ekosystémom klientov Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic a ďalšími — naprieč iOS, Androidom a stolnými počítačmi.
Viacužívateľské knižnice
Používateľské účty s individuálnymi zoznamami skladieb, hodnoteniami a scrobblingom na last.fm umožňujú domácnostiam zdieľať jeden server bez kríženia histórií.
Predplatné podcastov
Prihláste sa na odber podcastových kanálov priamo v Airsonic, s automatickým sťahovaním epizód spolu s vašou hudobnou knižnicou.
Internetové rádio a jukebox
Streamujte internetové rádiá a použite viacprehrávačový jukebox na prenos zvuku do viacerých reproduktorov naraz.
Prečo spustiť Airsonic Advanced na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.